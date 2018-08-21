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21.08.2018 23:16  Объявлено о скорой блокировке старых Firefox-дополнений в каталоге AMO

Компания Mozilla анонсировала начало блокировки старых Firefox-дополнений в addons.mozilla.org (AMO). 6 сентября будет прекращён приём обновлений для дополнений на основе технологии XUL, а в начале октября подобные дополнения будут заблокированы и исключены из поисковой выдачи. При этом разработчикам будет оставлена возможность загрузки новых версий старых дополнений, переведённых на API WebExtensions.

Напомним, что 5 сентября истекает срок поддержки Firefox 52, последней ESR-ветки с поддержкой старых дополнений, таким образом поддержка огромного пласта старых, но ещё применяемых дополнений будет полностью прекращена.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla заблокировала 23 дополнения, отсылающих данные о посещениях
  3. OpenNews: План поддержки XUL-дополнений в ESR-ветке Firefox
  4. OpenNews: Mozilla прекращает поддержку бета-версий в каталоге дополнений для Firefox
  5. OpenNews: В браузерном дополнении Stylish выявлен код для отправки истории посещений
  6. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, amo
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  • 1.1, Аноняшка (?), 23:34, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    почему 90% аддонов - мусор?
     
  • 1.2, ползкрокодил (?), 23:40, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Палемуновцы уже запилили полное зеркало AMO? А то эти изверги вообще могут XUL-аддоны почистить, с них станется.
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 23:53, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://github.com/JustOff/ca-archive/
     
     
  • 3.6, Crazy Alex (ok), 00:30, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Самих дополнений там нет, насколько я понимаю, но, думаю, зеркало всего, что было на AMO далеко не я один сделал
     
     
  • 4.9, Иван (??), 01:00, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Во вкладку релизы загляните - там, наряду с сорцами, выложен полный каталог в виде расширения
     
     
  • 5.10, Crazy Alex (ok), 01:17, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Каталог, именно. Размером в 30 мегабайт с хвостиком. Самих расширений (в сумме занимающих 27 гиг) там нет.
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:48, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это просто каталог.
    Ссылки для скачивания ведут на тот же amo.
     
  • 2.13, Аноним (13), 02:13, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Лиса идет вперед, а тупой пельмень - назад. Пельмень - выбор маргиналов.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:55, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ставьте из репозитария.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 03:30, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Правильно говорить "из репозитория", через букву "О".
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:58, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Надо бы все аддоны зазеркалировать на гитхаб У меня есть даже скрипт для конвер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Crazy Alex (ok), 01:20, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А гитхаб на объём и лицензии не обидится?
     
     
  • 3.22, Аноним (8), 04:31, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    1 на объём - нет, больше кода на гитхабе - больше его популярность
    2 большинство аддонов - под свободными лицензиями. Если исчезнут копирастические аддоны - горевать не буду, туда им и дорога.
     
  • 1.12, Аноним (12), 01:24, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наконец-то этот мусор не будет мешать искать аддоны! Долгожданное изменение
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 03:03, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Будто мешает сейчас. Фильтр по версии применяется по умолчанию.
     
     
  • 3.20, Аноним (12), 03:43, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё равно постоянно натыкаешься. Из Гугла, например
     
  • 1.14, JL2001 (ok), 02:33, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    кто из новых эдонов может открывать сессии сохранённые Session Manager https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/session-manager/ ? и кто пришёл ему на смену?
     
     
  • 2.19, feudor (ok), 03:35, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    попробуй https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/my-sessions/
    расширение создает в закладках папку и сохраняет сессии туда, они доступны для просмотра без расширения и дополнительного по.
     
  • 1.15, Суповой набор (?), 03:02, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Профессионалы интернет серфинга снова напуганы до хомячки! А я тут посчитал свои дополнения в ФФ и их оказалось аж 3 штуки и подумал.. ну и ладно.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 03:11, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня вообще 2 штуки: uBlock Origin и uMatrix.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 03:59, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    umatrix - ненужное говно, которое ломает весь интернет. Для каждого сайта надо тыкать разрешения и перезапускать. Нафиг.
     

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