21.08.2018 23:16  Объявлено о скорой блокировке старых Firefox-дополнений в каталоге AMO

Компания Mozilla анонсировала начало блокировки старых Firefox-дополнений в addons.mozilla.org (AMO). 6 сентября будет прекращён приём обновлений для дополнений на основе технологии XUL, а в начале октября подобные дополнения будут заблокированы и исключены из поисковой выдачи. При этом разработчикам будет оставлена возможность загрузки новых версий старых дополнений, переведённых на API WebExtensions.

Напомним, что 5 сентября истекает срок поддержки Firefox 52, последней ESR-ветки с поддержкой старых дополнений, таким образом поддержка огромного пласта старых, но ещё применяемых дополнений будет полностью прекращена.



