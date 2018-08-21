21.08.2018 23:16  Объявлено о скорой блокировке старых Firefox-дополнений в каталоге AMO

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|3.6, Crazy Alex (ok), 00:30, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Самих дополнений там нет, насколько я понимаю, но, думаю, зеркало всего, что было на AMO далеко не я один сделал
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|4.9, Иван (??), 01:00, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Во вкладку релизы загляните - там, наряду с сорцами, выложен полный каталог в виде расширения
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|3.22, Аноним (8), 04:31, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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1 на объём - нет, больше кода на гитхабе - больше его популярность
2 большинство аддонов - под свободными лицензиями. Если исчезнут копирастические аддоны - горевать не буду, туда им и дорога.
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|3.21, Аноним (21), 03:59, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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umatrix - ненужное говно, которое ломает весь интернет. Для каждого сайта надо тыкать разрешения и перезапускать. Нафиг.
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