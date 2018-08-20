20.08.2018 09:45  В Firefox 62 модернизирован поиск на странице открытия новой вкладки

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|3.32, НяшМяш (ok), 15:49, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Он говорит о том, что у него отдельно строка адреса и строка поиска. И строку адреса он ни разу не пользовал для поиска. Так что кто из вас чукча ещё...
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|4.34, AnonPlus (?), 16:41, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я раньше тоже держал две разные строки. Потом подумал, а какая разница, куда вводить? Выпилил поисковую, оказалось, что ничего в моём юзерэкспириенсе не ухудщилось.
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|2.5, Timur I. Davletshin (?), 10:03, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Свои поисковые средства никто не запрещает добавлять. В поисковой строке при заходе на сайт, который поддерживает интеграцию, есть кнопка добавить поисковый двиг.
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|3.16, nrv (ok), 10:35, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Когда стало возможно набирать запрос в адресную строку, а не в отдельное окошко, сразу так и стал делать.
Но пару месяцев назад копался в настройках, увидел пункты на тему отдельного поля для поиска и дошло, что Яндекс (в моем случае) передается все, даже если я напрямую url набираю.
Попробовал вводить поиск только в специальное поле - 2 дня и нервы сдали)). Уже не могу по-другому привык.
Так что Яндекс может спать спокойно.
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|4.19, Timur I. Davletshin (?), 10:42, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот именно в этом и дело. Зачем жаловаться на то, что посещаемые адреса сбрасываются каким-то аддоном, когда у вас браузер делает практически аналогичное же. Разве только переходы по ссылкам пока не отслеживает.
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|5.20, nrv (ok), 10:52, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>Разве только переходы по ссылкам пока не отслеживает
но и этому радоваться преждевременно, их отслеживает поисковик и 99% сайтов, когда вы щелкаете ссылку с них на другой ресурс.
"мы обязательно должны украсть 15 секунд вашемго времени чтобы записать факт перехода себе в БД под видом показа вам предупреждения "у нас хорошо, тепло, сухо и безопасно, а вы нажали на ссылку и сейчас вы уйдете на другой сайт, и там уже может быть не так хорошо и безопасно, и мы за это ответственности не несем, имейте ввиду""
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|5.35, AnonPlus (?), 16:43, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы извините, но это тред людей, которые не знают, что в Firefox можно отключить передачу поисковику недопечатанного запроса. Запрос будет передаваться поисковику только в момент, когда вы явно нажали на иконку поисковика в адресной строке.
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|4.22, Аноним (10), 11:10, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Т.е. они по сути добавили искоробочные ключи, нечто что убрали в районе 2010 года. Сам не сразу понял какой замечательный пример ибд.
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|1.12, Аноняшка (?), 10:17, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> В ненужно версии 62 модернизирован велосипед на странице открытия новой вкладки.
расходимся.
> уменьшило вертикальное пространство, доступное для кнопок и рекомендованного контента, примерно на 10%.
Эффективные менеджеры по продаже экранов, больших, чем смартфон, аплодируют стоя.
> клике на которых вместо перехода на сайт осуществляется подстановка ключа с предложением ввести поисковый запрос
т. е., скоро, достаточно кликнуть по такой ссылке, чтобы телеметрия ушла поисковой системе?
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|2.33, НяшМяш (ok), 15:51, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это сделали для всяких манагеров, у которых в слаке\жире на собачку можно человека упомянуть в чате - там же дропдаун при собаке выпадает.
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|2.31, iPony (?), 14:05, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну лучше поздно, чем никогда.
Так-то в правильном направлении идут. А вот стыдно было смотреть на то, что было ещё пару лет назад.
Хотя ещё над интерфейсом работать надо. Те же журналы 📓 и закладки выглядят, как из прошлого десятилетия...
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|1.38, дядя Витя (?), 17:38, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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ребята подскажите плагин англицкого языка, чтобы можно было переводить выделеннеое слово на странице. Раньше у меня был такой плагин, но потом на более новых версиях ФФ он перестал работать. Желательно такой плагин, который будет потреблять не более 300Мб озу
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|1.39, th3m3 (ok), 19:10, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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У DuckDuckGo удобнее сделано, чтобы на Google перейти, нужно всего-то добавить "!g", а если Google картинки "!i". Коротко, быстро и удобно. Постоянно юзаю.
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