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20.08.2018 09:45  В Firefox 62 модернизирован поиск на странице открытия новой вкладки

В кодовую базу, на основе которой 5 сентября будет сформирован релиз Firefox 62, приняты наработки по модернизации поиска на стартовой странице, отображаемой при открытии новой вкладки. Помимо ключей для быстрого обращения из адресной строки к поисковым системам, индивидуально определяемым в настройках поисковых систем (about:preferences#search), добавлены служебные ключи для партнёрских поисковиков, например, для Google добавлен ключ "@google", а для Amazon - "@amazon". Данные ключи можно использовать для быстрого формирования запросов к Google и Amazon из адресной строки.

Более того, для стартовой страницы реализован новый тип ярлыков, при клике на которых вместо перехода на сайт осуществляется подстановка ключа с предложением ввести поисковый запрос из адресной строки. По умолчанию подобные ярлыки добавлены для Google и Amazon, но могут быть включены для DuckDuckGo, Bing, Wikipedia и eBay. Как и обычные кнопки быстрого перехода со стартовой страницы поисковые ярлыки могут быть удалены или перемещены.

Ещё одним новшеством стартовой страницы стала новая строка поискового ввода, которая теперь постоянно остаётся в верхней части стартовой страницы и не сдвигается при прокрутке экрана, что уменьшило вертикальное пространство, доступное для кнопок и рекомендованного контента, примерно на 10%.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 61.0.2
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование системы рекомендации контента на основе активности пользователя
  4. OpenNews: В Firefox 63 для Linux будет включено выполнение WebExtensions в отдельном процессе
  5. OpenNews: Mozilla предложила варианты ребрендинга Firefox
  6. OpenNews: Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 09:51, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Ну норм, молодцы.
    Но на новость как-то не тянет - пары строк в новости о новом релизе хватило бы с головой.
     
  • 1.2, linxon (ok), 09:56, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    не припомню случая, когда бы я пользовал это поле для поиска
     
     
  • 2.3, linxon (ok), 09:56, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    имеется ввиду основная строка поиска (чукча не читатель...)
     
     
  • 3.32, НяшМяш (ok), 15:49, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Он говорит о том, что у него отдельно строка адреса и строка поиска. И строку адреса он ни разу не пользовал для поиска. Так что кто из вас чукча ещё...
     
     
  • 4.34, AnonPlus (?), 16:41, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я раньше тоже держал две разные строки. Потом подумал, а какая разница, куда вводить? Выпилил поисковую, оказалось, что ничего в моём юзерэкспириенсе не ухудщилось.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:00, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Т е если пользователь хочет добавить свой ярлык из-за пределов этого загончика ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Timur I. Davletshin (?), 10:03, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Свои поисковые средства никто не запрещает добавлять. В поисковой строке при заходе на сайт, который поддерживает интеграцию, есть кнопка добавить поисковый двиг.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:09, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А новость мы явно не глазами читаем, да?
     
  • 1.6, Timur I. Davletshin (?), 10:04, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Лично я считаю использование адресной строки в качестве поисковой злом. Поэтому держу её отдельно. Зачем передавать поисковику больше данных, чем я хочу.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 10:11, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да по идее если выключить автоматический запрос на поисковики по мере набора, то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, nrv (ok), 10:35, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда стало возможно набирать запрос в адресную строку, а не в отдельное окошко, сразу так и стал делать.
    Но пару месяцев назад копался в настройках, увидел пункты на тему отдельного поля для поиска и дошло, что Яндекс (в моем случае) передается все, даже если я напрямую url набираю.
    Попробовал вводить поиск только в специальное поле - 2 дня и нервы сдали)). Уже не могу по-другому привык.
    Так что Яндекс может спать спокойно.
     
     
  • 4.19, Timur I. Davletshin (?), 10:42, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот именно в этом и дело. Зачем жаловаться на то, что посещаемые адреса сбрасываются каким-то аддоном, когда у вас браузер делает практически аналогичное же. Разве только переходы по ссылкам пока не отслеживает.
     
     
  • 5.20, nrv (ok), 10:52, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Разве только переходы по ссылкам пока не отслеживает

    но и этому радоваться преждевременно, их отслеживает поисковик и 99% сайтов, когда вы щелкаете ссылку с них на другой ресурс.

    "мы обязательно должны украсть 15 секунд вашемго времени чтобы записать факт перехода себе в БД под видом показа вам предупреждения "у нас хорошо, тепло, сухо и безопасно, а вы нажали на ссылку и сейчас вы уйдете на другой сайт, и там уже может быть не так хорошо и безопасно, и мы за это ответственности не несем, имейте ввиду""

     
  • 5.35, AnonPlus (?), 16:43, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы извините, но это тред людей, которые не знают, что в Firefox можно отключить передачу поисковику недопечатанного запроса. Запрос будет передаваться поисковику только в момент, когда вы явно нажали на иконку поисковика в адресной строке.
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:32, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проблема, на самом деле, принципиальная. Но эта хрень отключабельна где-то в about:config.
     
  • 1.7, iPony (?), 10:07, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Помимо ключей для быстрого обращения из адресной строки к поисковым системам

    А этого раньше не было? 😮

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:14, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Этанол хипстера.
     
  • 2.11, Аноним (8), 10:14, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Подобное было, если по умолчанию duckduckgo стоял, можно было набрать g y w и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:25, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    это делали люди, хотя бы умеющие пользоваться клавиатурой причем клавиатурой пол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, Аноним (10), 11:06, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Добавлено новое помимо давно присутствующего https www-archive mozilla org do... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Аноним (10), 11:10, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. они по сути добавили искоробочные ключи, нечто что убрали в районе 2010 года. Сам не сразу понял какой замечательный пример ибд.
     
  • 1.12, Аноняшка (?), 10:17, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > В ненужно версии 62 модернизирован велосипед на странице открытия новой вкладки.

    расходимся.
    > уменьшило вертикальное пространство, доступное для кнопок и рекомендованного контента, примерно на 10%.

    Эффективные менеджеры по продаже экранов, больших, чем смартфон, аплодируют стоя.
    > клике на которых вместо перехода на сайт осуществляется подстановка ключа с предложением ввести поисковый запрос

    т. е., скоро, достаточно кликнуть по такой ссылке, чтобы телеметрия ушла поисковой системе?

     
     
  • 2.14, Аноним (13), 10:27, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    нет, к сожалению, текст запроса придется отдельно набрать вручную А поисковой с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:28, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чем их не устроила существующая система?
     
  • 1.17, rm1 (?), 10:41, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    "@google" и "@amazon", сразу видно что авторы сами этим не пользуются, иначе сделали бы как у всех нормальных людей "g" и "a".
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:44, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Однобуквенные идентификаторы поисковых систем давно есть, о чём даже в тексте ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.33, НяшМяш (ok), 15:51, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это сделали для всяких манагеров, у которых в слаке\жире на собачку можно человека упомянуть в чате - там же дропдаун при собаке выпадает.
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:42, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    DuckDuckGo Bangs Пишем в адресной поисковой строке google lmgtfy ya погода в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:30, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Велосипед собрали, круто!
    Зачем мне их встроенные проплаченные поисковики, когда я уже давно сделал себе keyword'ы для пропатченного DuckDuckGo?
     
  • 1.28, Аноним (28), 12:49, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    @FBI, @CIA, @MI5, @Mossad, @FSB
     
  • 1.30, аа (?), 13:28, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Аха, то что в опере было 10 лет назад придумали, причем через жопу)))
     
     
  • 2.31, iPony (?), 14:05, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну лучше поздно, чем никогда.

    Так-то в правильном направлении идут. А вот стыдно было смотреть на то, что было ещё пару лет назад.

    Хотя ещё над интерфейсом работать надо. Те же журналы 📓 и закладки выглядят, как из прошлого десятилетия...

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 16:56, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так-то в правильном направлении идут.

    Это поймака расширений то правильно? ага, конечно

     
  • 3.37, Аноним (37), 17:08, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    в прошлом десятилетии журналы и внешний вид намного юзабельнее были чем сейчас ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, дядя Витя (?), 17:38, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ребята подскажите плагин англицкого языка, чтобы можно было переводить выделеннеое слово на странице. Раньше у меня был такой плагин, но потом на более новых версиях ФФ он перестал работать. Желательно такой плагин, который будет потреблять не более 300Мб озу
     
     
  • 2.42, Анонимушка (?), 21:42, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я пользуюсь Leo Translate (https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/leo-translate).
    P.S.: Разве как-то можно узнать сколько памяти жрёт аддон в Firefox?
     
  • 1.39, th3m3 (ok), 19:10, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    У DuckDuckGo удобнее сделано, чтобы на Google перейти, нужно всего-то добавить "!g", а если Google картинки "!i". Коротко, быстро и удобно. Постоянно юзаю.
     
     
  • 2.41, Аноним (15), 20:35, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В FF такое давно есть: https://ptah-alexs.info/owncloud/index.php/s/8f868dQJy3xLzZC
     
  • 1.40, Аноним (40), 19:51, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    С их изменениями за последнее время этот заголовок прочитал сначала как "...монетизирован...".
     

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