20.08.2018 09:45  В Firefox 62 модернизирован поиск на странице открытия новой вкладки

В кодовую базу, на основе которой 5 сентября будет сформирован релиз Firefox 62, приняты наработки по модернизации поиска на стартовой странице, отображаемой при открытии новой вкладки. Помимо ключей для быстрого обращения из адресной строки к поисковым системам, индивидуально определяемым в настройках поисковых систем (about:preferences#search), добавлены служебные ключи для партнёрских поисковиков, например, для Google добавлен ключ "@google", а для Amazon - "@amazon". Данные ключи можно использовать для быстрого формирования запросов к Google и Amazon из адресной строки.

Более того, для стартовой страницы реализован новый тип ярлыков, при клике на которых вместо перехода на сайт осуществляется подстановка ключа с предложением ввести поисковый запрос из адресной строки. По умолчанию подобные ярлыки добавлены для Google и Amazon, но могут быть включены для DuckDuckGo, Bing, Wikipedia и eBay. Как и обычные кнопки быстрого перехода со стартовой страницы поисковые ярлыки могут быть удалены или перемещены.

Ещё одним новшеством стартовой страницы стала новая строка поискового ввода, которая теперь постоянно остаётся в верхней части стартовой страницы и не сдвигается при прокрутке экрана, что уменьшило вертикальное пространство, доступное для кнопок и рекомендованного контента, примерно на 10%.