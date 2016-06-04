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14.08.2018 20:22  Обновление Samba 4.8.4, 4.7.9 и 4.6.16 с устранением уязвимостей

Подготовлены корректирующие выпуски пакета Samba 4.8.4, 4.7.9 и 4.6.16, в которых устранено несколько уязвимостей:

  • CVE-2018-1139 - позволяет применить для аутентификации устаревший алгоритм NTLMv1, даже если он отключен в настройках;
  • CVE-2018-1140 - отсутствие проверки на нулевой указатель может привести к краху Samba AD DC при отправке определённым образом оформленных запросов через DNS или LDAP;
  • CVE-2018-10858 - при обращении клиента к серверу, подконтрольному злоумышленнику, возможно повреждение областей памяти libsmbclient;
  • CVE-2018-10918 - отсутствие проверки на нулевой указатель может привести к краху Samba AD DC через отправку аутентифицированного запроса через DRSUAPI RPC;
  • CVE-2018-10919 - отсутствие проверки прав доступа позволяет выяснить значения конфиденциальных атрибутов через формирование поискового запроса в LDAP.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.8.0
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любого пользователя
  4. OpenNews: Обновление Samba 4.7.3, 4.6.11 и 4.5.15 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Обновление Samba 4.6.8, 4.5.14 и 4.4.16 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Heimdal Kerberos, затрагивающая Samba 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: samba
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  • 1, denmatv94 (?), 20:24, 14/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Итак, приготовились, и ждем в Debian!
     
     
  • 2, Аноним (2), 20:27, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Уже несколько часов как пришло.
     
  • 3, Аноним (3), 20:45, 14/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сетку видет виндовую теперь?
     

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