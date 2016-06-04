14.08.2018 20:22  Обновление Samba 4.8.4, 4.7.9 и 4.6.16 с устранением уязвимостей

Подготовлены корректирующие выпуски пакета Samba 4.8.4, 4.7.9 и 4.6.16, в которых устранено несколько уязвимостей: CVE-2018-1139 - позволяет применить для аутентификации устаревший алгоритм NTLMv1, даже если он отключен в настройках;

CVE-2018-1140 - отсутствие проверки на нулевой указатель может привести к краху Samba AD DC при отправке определённым образом оформленных запросов через DNS или LDAP;

CVE-2018-10858 - при обращении клиента к серверу, подконтрольному злоумышленнику, возможно повреждение областей памяти libsmbclient;

CVE-2018-10918 - отсутствие проверки на нулевой указатель может привести к краху Samba AD DC через отправку аутентифицированного запроса через DRSUAPI RPC;

CVE-2018-10919 - отсутствие проверки прав доступа позволяет выяснить значения конфиденциальных атрибутов через формирование поискового запроса в LDAP.



