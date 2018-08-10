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10.08.2018 15:08  Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring-KDE 3.0.0

Представлен релиз Ring-KDE 3.0.0, альтернативной реализации клиента децентрализованной коммуникационной платформы Ring, развиваемой проектом KDE на базе технологий KDE (основной клиент Ring базируется на GTK+). Для загрузки подготовлены самодостаточные сборки в формате AppImage.

Новая версия Ring-KDE по сути является новым полностью переписанным приложением, предлагающим иной интерфейс пользователя и построенным на базе более современных технологий, таких как QtQuick2 и адаптивный набор виджетов KDE Kirigami. В новой версии также обеспечена полноценная поддержка управления с сенсорных экранов.

В интерфейсе совершения звонка добавлено отображение наиболее релевантных адресатов по мере набора имени абонента. Добавлена поддержка вызова сразу нескольких абонентов, перевода звонка в режим ожидания и создания архивной записи разговора. Существенно улучшена поддержка видеозвонков, предоставления совместного доступа к экрану и передачи файлов.

Помимо лога в форме чата представлена концепция навигации по шкале времени, позволяющая просматривать историю голосовых вызовов, видеозвонков, сообщений и другой активности пользователя. Центральным звеном системы навигации теперь является поисковая строка, позволяющая быстро найти адресата по части его имени. По умолчанию изменения и содержимое личной адресной книги сохраняется только на локальной системе и не передаётся в облако. Имеется опция для кэширования содержимого глобальной адресной книги.

Также можно отметить новый выпуск основной платформы Ring, в котором добавлены функции записи видео- и аудиовызовов, реализована поддержка push-уведомлений, проведена работа по улучшению качества, безопасности и стабильности. Напомним, что платформа Ring позволяет передавать сообщения без обращения к внешним серверам через организацию прямого P2P-соединения между пользователями с применением оконечного шифрования (End-to-end, ключи присутствуют только на стороне клиента) и аутентификации на основе сертификатов X.509.

Поддерживается защищённый обмен сообщениями, голосовые и видео-звонки, телеконференции, отправка файлов, совместный доступ к файлам и содержимому экрана. Для идентификации пользователя в Ring применяется децентрализованный глобальный механизм аутентификации учётных записей, основанный на реализации адресной книги в форме блокчейна (применяются наработки проекта Ethereum). Для адресации пользователей в Ring применяется протокол OpenDHT (распределённая хэш таблица), без применения централизованных реестров c информацией о пользователях.

  1. Главная ссылка к новости (ьhttps://elv13.wordpress.com/2...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring 1.0
  3. OpenNews: Децентрализованный коммуникационный клиент Ring присоединился к проекту GNU
  4. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  5. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
  6. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ring, kde
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  • 1.2, Fracta1L (ok), 15:28, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Дизайн просто кошмар XDD
     
     
  • 2.4, th3m3 (ok), 15:37, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Приставка KDE, это объясняет.
     
     
  • 3.7, mimocrocodile (?), 15:42, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Koshmar Desktop Environment
     
  • 3.11, Вуыкло (?), 16:21, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Жизненно, к сожалению
     
     
  • 4.13, F (?), 16:41, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    А в каком линуксе вообще красиво сейчас?
     
     
  • 5.27, Вуыкло (?), 17:52, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К гному с темой arc никаких претензий не имею. Кроме дизайна верхней панели.
     
  • 2.29, Аноним (29), 17:53, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Дизайн просто кошмар XDD

    Что вы хотите, это опенсорс. Опеннетовцы любят требоватьй, чтобы пользователи были кодерами - получайте. Вот только дизайнеров в опенсорс подвезти никто не просил.

     
     
  • 3.30, Аноним (-), 18:00, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > это опенсорс

    Правда? А какое оправдание у шлакоскайпа и других не-опенсорс поделок?

     
  • 1.3, Аноним (3), 15:34, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Они специально сделали наползающие друг на друга элементы или KDE по другому не позволяет?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:39, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот в GNOME кнопки большие! А в systemd поцтеринг! А в node.js leftpad!
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:02, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    все позволяет. Либо кривые скриншоты, либо наколенная поделка студентов - допилят когда нибудь позже
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 18:03, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так на сайте ни слова об этом kde-клиенте. Это какое-то наколенное поделие мамкина погроммиста. :\
     
  • 2.28, Аноним (28), 17:52, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Угадай с 3х раз придyрок. И не они, а он - некий приворукий энтузиаст решил запилить неофициальный клиент для Ring.
     
  • 1.6, Аноним (6), 15:40, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже на Дельфи студенты лучше делали интерфейсы. А это уровня нового скайпа на электроне, KDE стремится к уровню электрона?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:57, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А при чем тут кеды? Взяли Ring и с минимальными телодвижениями запилили мессенджер.
     
  • 2.24, Аноним (28), 17:48, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так это и не официальный клиент. Взял студент и слепил на Qt что смог. Причем здесь, мать твою, кеды?
     
  • 1.8, corvuscor (ok), 15:58, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ощущение, будто сам сатана делал им UI.

    Я то думал, что у tox GUI кривые, а тут вот оно что...

     
     
  • 2.23, Аноним (-), 17:45, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И чем же qTox кривее скайпо-вайбер-телеграмов?
     
  • 1.9, Аноним (10), 16:00, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    >-KDE

    Почему нельзя было просто на культях? Зачем прибивать гвоздями к половине потрохов кедов?

     
     
  • 2.12, Аноним (3), 16:23, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы делать красивые интерфейсы на Kirigami, очевидно.
     
     
  • 3.14, Аноним_ка (?), 16:51, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Kirigami только от qt и зависит.
     
  • 3.17, Дуплик (ok), 16:59, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это, как видно, пример такого "красивого" интерфейса?
     
     
  • 4.32, Аноним (-), 18:05, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, дурачок, это пример мамкина погроммиста-любителя. Это даже не официальный клиент, как ты наверно НЕзаметил.
     
  • 2.20, Аноним (-), 17:26, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе мало стандартного интерфейса на Gnome? Чего бичишь?
     
     
  • 3.25, Другой Аноним (?), 17:50, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    он не на gnome, а на gtk3. Настроить чтобы смотрелось нормально в системе с qt как основной - сложновато
     
     
  • 4.26, Аноним (28), 17:51, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Суть не меняет. Он бичит на Qt-клиент, а я говорю ему жри на gtk - в чем проблема? Выбор есть.
     
  • 1.15, Аноним_ка (?), 16:53, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не нравится гуй - задонатьте им на дизайнера. Дизайнеры - они ведь не программисты, нахаляву ничего не делают.
     
  • 1.18, Аноним (18), 17:16, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Автор новости самый стрёмный скрин притащил, гляньте другие по первой ссылке. Там не офигенно красиво, но элементы хотя бы друг на друга не наползают.
     
  • 1.19, Аноним (-), 17:24, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Плохо что оно неофициальное. Если бы было официальное, то был бы просто перерисован на Qt стандартный интерфейс, и это было бы отлично. Но зачем городить велосипеды...
     
  • 1.21, Аноним (21), 17:26, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Няшненько.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 18:09, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ни наю ни наю...
     
  • 1.22, Аноним (22), 17:42, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >По умолчанию изменения и содержимое личной адресной книги сохраняется только на локальной системе и не передаётся в облако.

    Какое ещё "облако", оно же децентрализованное или как?

     
     
  • 2.33, Аноним (-), 18:08, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну епта, можешь вместо километрового "n&dta^@"b8e6!*h(dnbv" здеца настроить нормальный ник с поиском для всех.
     

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