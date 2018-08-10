10.08.2018 15:08  Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring-KDE 3.0.0

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|2.29, Аноним (29), 17:53, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Дизайн просто кошмар XDD
Что вы хотите, это опенсорс. Опеннетовцы любят требоватьй, чтобы пользователи были кодерами - получайте. Вот только дизайнеров в опенсорс подвезти никто не просил.
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|2.10, Аноним (10), 16:02, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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все позволяет. Либо кривые скриншоты, либо наколенная поделка студентов - допилят когда нибудь позже
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|3.31, Аноним (-), 18:03, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так на сайте ни слова об этом kde-клиенте. Это какое-то наколенное поделие мамкина погроммиста. :\
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|2.28, Аноним (28), 17:52, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Угадай с 3х раз придyрок. И не они, а он - некий приворукий энтузиаст решил запилить неофициальный клиент для Ring.
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|2.24, Аноним (28), 17:48, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну так это и не официальный клиент. Взял студент и слепил на Qt что смог. Причем здесь, мать твою, кеды?
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|4.32, Аноним (-), 18:05, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет, дурачок, это пример мамкина погроммиста-любителя. Это даже не официальный клиент, как ты наверно НЕзаметил.
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|4.26, Аноним (28), 17:51, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Суть не меняет. Он бичит на Qt-клиент, а я говорю ему жри на gtk - в чем проблема? Выбор есть.
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|1.19, Аноним (-), 17:24, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Плохо что оно неофициальное. Если бы было официальное, то был бы просто перерисован на Qt стандартный интерфейс, и это было бы отлично. Но зачем городить велосипеды...
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|1.22, Аноним (22), 17:42, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>По умолчанию изменения и содержимое личной адресной книги сохраняется только на локальной системе и не передаётся в облако.
Какое ещё "облако", оно же децентрализованное или как?
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|2.33, Аноним (-), 18:08, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну епта, можешь вместо километрового "n&dta^@"b8e6!*h(dnbv" здеца настроить нормальный ник с поиском для всех.
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