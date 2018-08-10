10.08.2018 15:08  Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring-KDE 3.0.0

Представлен релиз Ring-KDE 3.0.0, альтернативной реализации клиента децентрализованной коммуникационной платформы Ring, развиваемой проектом KDE на базе технологий KDE (основной клиент Ring базируется на GTK+). Для загрузки подготовлены самодостаточные сборки в формате AppImage.

Новая версия Ring-KDE по сути является новым полностью переписанным приложением, предлагающим иной интерфейс пользователя и построенным на базе более современных технологий, таких как QtQuick2 и адаптивный набор виджетов KDE Kirigami. В новой версии также обеспечена полноценная поддержка управления с сенсорных экранов.

В интерфейсе совершения звонка добавлено отображение наиболее релевантных адресатов по мере набора имени абонента. Добавлена поддержка вызова сразу нескольких абонентов, перевода звонка в режим ожидания и создания архивной записи разговора. Существенно улучшена поддержка видеозвонков, предоставления совместного доступа к экрану и передачи файлов.

Помимо лога в форме чата представлена концепция навигации по шкале времени, позволяющая просматривать историю голосовых вызовов, видеозвонков, сообщений и другой активности пользователя. Центральным звеном системы навигации теперь является поисковая строка, позволяющая быстро найти адресата по части его имени. По умолчанию изменения и содержимое личной адресной книги сохраняется только на локальной системе и не передаётся в облако. Имеется опция для кэширования содержимого глобальной адресной книги.

Также можно отметить новый выпуск основной платформы Ring, в котором добавлены функции записи видео- и аудиовызовов, реализована поддержка push-уведомлений, проведена работа по улучшению качества, безопасности и стабильности. Напомним, что платформа Ring позволяет передавать сообщения без обращения к внешним серверам через организацию прямого P2P-соединения между пользователями с применением оконечного шифрования (End-to-end, ключи присутствуют только на стороне клиента) и аутентификации на основе сертификатов X.509.

Поддерживается защищённый обмен сообщениями, голосовые и видео-звонки, телеконференции, отправка файлов, совместный доступ к файлам и содержимому экрана. Для идентификации пользователя в Ring применяется децентрализованный глобальный механизм аутентификации учётных записей, основанный на реализации адресной книги в форме блокчейна (применяются наработки проекта Ethereum). Для адресации пользователей в Ring применяется протокол OpenDHT (распределённая хэш таблица), без применения централизованных реестров c информацией о пользователях.



