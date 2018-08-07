The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

07.08.2018 00:17  В TCP-стеке ядра Linux выявлена уязвимость, приводящая к отказу в обслуживании

В TCP-стеке ядра Linux выявлена опасная уязвимость (CVE-2018-5390), которая позволяет удалённо вызвать отказ в обслуживании из-за истечения доступных ресурсов CPU. Для совершения атаки достаточно отправить поток специальным образом оформленных пакетов на любой открытый TCP-порт. Атака может быть совершена только с реального IP-адреса (спуфинг невозможен так как требуется установка TCP-соединения).

Суть проблемы в том, что при определённых параметрах сегментирования ядро при поступлении каждого пакета вызывает достаточно ресурсоёмкие функции tcp_collapse_ofo_queue() и tcp_prune_ofo_queue(). Затрачиваемых при выполнении данных вызовов ресурсов достаточно, чтобы полностью загрузить процессор при обработке потока с незначительной интенсивностью. Например, для появления существенных задержек в обработке запросов системой для каждого ядра CPU достаточно потока интенсивностью всего 2 тысячи пакетов в секунду. 


   141 root      20   0       0      0      0 R  97.3  0.0   1:16.33 ksoftirqd/26
   151 root      20   0       0      0      0 R  97.3  0.0   1:16.68 ksoftirqd/28
   136 root      20   0       0      0      0 R  97.0  0.0   0:39.09 ksoftirqd/25
   161 root      20   0       0      0      0 R  97.0  0.0   1:16.48 ksoftirqd/30

Уязвимость проявляется на всех ядрах Linux, начиная с выпуска 4.9 (атака может быть проведена и против более старых ядер, но требует существенного более интенсивного потока пакетов). Проблема устранена в обновлении ядра 4.17.12. Обновления пакетов подготовлены для Debian, SUSE и Fedora, и ожидаются для Ubuntu и RHEL.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.akamai.com/2018/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в драйвере DisplayLink, позволяющая выполнить код в контексте ядра Linux
  3. OpenNews: Уязвимость в генераторе случайных чисел ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в реализации протокола DCCP в ядре Linux
  5. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  6. OpenNews: В ядре Linux выявлен новый вариант уязвимости Dirty COW
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Onanon (?), 00:40, 07/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Не только лишь линукс..
    https://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-announce/2018-August/001837.html
     
     
  • 2.4, xm (ok), 01:30, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну так а откуда в Linux взялся TCP стек?
     
  • 2.7, Ivan_83 (ok), 01:37, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Странно, для реассемблинга IP уже были лимиты, а тут забыли.
     
  • 1.2, Xasd (ok), 01:23, 07/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    решеето?
     
  • 1.3, Аноним (3), 01:27, 07/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Пора уже закапывать этот ваш линукс.
     
     
  • 2.5, th3m3 (ok), 01:35, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что откапывать? Фряху?
     
  • 2.6, Atterratio (ok), 01:36, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И откапывать DOS?)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor