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06.08.2018 08:12  Открыт код стратегической игры Star Ruler 2

Компания Blind Mind Studios открыла исходные тексты игры Star Ruler 2, сочетающей стратегию в реальном времени с жанром 4X. Star Ruler 2 моделирует процесс построения космической империи с изучением окружающего мира, колонизацией планет, накоплением ресурсов и экспансией в галактике. Изначально игра была выпущена в 2015 году и отличалась от похожих космических стратегий детализированным процессом создания юнитов (мощные средства конструирования космических кораблей) и проработанными звёздными системами на основе моделирования физических процессов.

Код, включая игровой движок StarFlare, открыт под лицензией MIT, а игровые ресурсы под лицензией Creative Commons BY-NC. В отличие от коммерческой версии в поставку не вошёл код для интеграции с SteamWorks API (сохранена поддержка сетевой игры (Multiplayer) с пользователями коммерческий выпусков для Steam и GOG), компоненты для автоматического обновления через GOG, а также музыка. Сборочные инструкции подготовлены для Linux и Windows. Для Ubuntu подготовлен snap-пакет (snap install starruler2).



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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: game
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 08:26, 06/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А выглядит не очень. Видимо игроки тоже так посчитали и игра не вызвала интереса.
     
     
  • 2.2, AntonAlekseevich (ok), 08:35, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Такие комментарии чаще всего отбивают интерес от игры.
     
     
  • 3.3, A.Stahl (ok), 08:37, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Спасибо.
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:05, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вы зависимы от чужого мнения.
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:57, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Отличная игра, масштабная и хорошо сбалансированная.
     
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 09:08, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А выглядит не очень.
     
     
  • 4.9, анон_который_помнит_старые_шутки_башорга (?), 09:20, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    астахл, какой же ты нудный и неумелый тролль
     
  • 2.10, 123 (??), 09:28, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас бы воротить нос от относительно нового игрового движка опубликованного под "открытой" лицензией. всё то вам не так.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:00, 06/08/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для Ubuntu подготовлен snap-пакет (snap install starruler2).

    А за пределами Ubuntu работать не будет?

     
     
  • 2.7, Аноним (4), 09:08, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В арче отлично ставится из аура
     

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