06.08.2018 08:12  Открыт код стратегической игры Star Ruler 2

Компания Blind Mind Studios открыла исходные тексты игры Star Ruler 2, сочетающей стратегию в реальном времени с жанром 4X. Star Ruler 2 моделирует процесс построения космической империи с изучением окружающего мира, колонизацией планет, накоплением ресурсов и экспансией в галактике. Изначально игра была выпущена в 2015 году и отличалась от похожих космических стратегий детализированным процессом создания юнитов (мощные средства конструирования космических кораблей) и проработанными звёздными системами на основе моделирования физических процессов.

Код, включая игровой движок StarFlare, открыт под лицензией MIT, а игровые ресурсы под лицензией Creative Commons BY-NC. В отличие от коммерческой версии в поставку не вошёл код для интеграции с SteamWorks API (сохранена поддержка сетевой игры (Multiplayer) с пользователями коммерческий выпусков для Steam и GOG), компоненты для автоматического обновления через GOG, а также музыка. Сборочные инструкции подготовлены для Linux и Windows. Для Ubuntu подготовлен snap-пакет (snap install starruler2).



