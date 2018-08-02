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02.08.2018 07:05  Компрометация учётных записей соотрудников Reddit привела к утечке БД

Дискуссионная площадка Reddit уведомила пользователей об инциденте, в результате которого в руки злоумышленников попала архивная база данных с хэшами паролей (с солью), адресами электронной почты и личными сообщениями пользователей сервиса.

Утечка произошла в середине июня в результате компрометации учётных записей нескольких сотрудников Reddit, воспользовавшись которыми атакующие смогли загрузить архивную резервную копию, включающую данные с момента основания сайта в 2005 году до мая 2007 года. Кроме архивных данных атакующие смогли загрузить отчёт о почтовых пересылках с 3 по 17 июня 2018 года, включающий email-адреса, связанные с ними имена пользователей и подписки на обсуждения. Также упоминается получение атакующими исходных текстов разработок компании, файлов для внутреннего использования, файлов конфигурации и рабочих проектов.

Примечательно, что доступ был получен несмотря на применение сотрудниками двухфакторной аутентификации с использованием SMS, что показывает низкую эффективность применения данной системы для защиты от профессиональных атак на крупные сервисы. Для безопасной двухфакторной аутентификации рекомендуется использовать предварительно загруженные или созданные на устройстве пользователя одноразовые пароли или генерируемые при помощи криптоключа токены.

Применять отправляемые сервером SMS с кодами подтверждения не рекомендуется из-за слабой защищенности протокола SS7 и существования методов перехвата SMS через их перенаправление на другой номер, а также возможности захвата номера жертвы, используя методы социальной инжинерии (например, получение у оператора новой SIM-карты без должного подтверждения личности). В случае с Reddit, утверждается, что атакующие смогли организовать перехват SMS некоторых сотрудников.

Пользователям, зарегистрировавшимися в сервисе до мая 2007 года рекомендовано сменить пароль и убедиться, что один и тот же пароль не используется на разных сайтах. Несмотря на то, что признаков получения полноценного доступа на серверы Reddit не зафиксировано, инициирован процесс смены всех ключей аутентификации и доступа к API, а также расширены логи аудита и задействованы дополнительные системы мониторинга. Вместо двухфакторной аутентификации на основе SMS задействована система с подтверждением входа на базе криптографических токенов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/annou...)
  2. OpenNews: Проект Gentoo опубликовал отчёт о взломе своих репозиториев на GitHub
  3. OpenNews: Взлом аккаунта на Github привёл к модификациии ПО криптовалюты Syscoin
  4. OpenNews: Сообщение о взломе LinuxForums.org и утечке 275 тысяч учётных записей
  5. OpenNews: Критическая уязвимость и массовые взломы хостинг-панели VestaCP
  6. OpenNews: Взлом 2013 года привёл к утечке учётных записей 3 миллиардов пользователей Yahoo
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: auth, reddit, hack
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  • 1.1, Аноним (1), 07:40, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Помнится A.Stahl собирался туда с опеннета переезжать
     
     
  • 2.8, Crazy Alex (ok), 09:00, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Там, как минимум, аудитория больше порядка на три
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:59, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    https://www.reddit.com/r/linux/
     
  • 1.5, oni7 (?), 08:52, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    интересно, если б на опеннете такое произошло, нам бы сообщили?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:59, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Никому не нужен Неуловимый Джо.
     
     
  • 3.10, reddit (?), 09:59, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Никому не нужен Неуловимый Джо.

    ну да, мы тоже так думали

     
  • 1.7, Аноним (7), 09:00, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Похоже на деятельность спецслужб.
     
     
  • 2.12, reddit (?), 10:01, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да, точно спецслужбы. Хотят от имени каких-нибудь обормотов постить незаметно всякую хрень!
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:02, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если имел место перехват SMS, то можно предположить грубое нагибание мобильных операторов.
     
     
  • 3.20, Crazy Alex (ok), 13:54, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как указано в новости SS7 - штука вообще не особо секьюрная, если говорить мягко, и рассчиана на то, что всем подключённым сторонам можно доверять.
     
  • 3.21, rshadow (ok), 14:47, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пффф, там уже все давно сломано и перехвачено. Вопрос только в том что монетизировать это трудно. Хорошо что распространяется двухфакторная авторизация. Хоть какой-то спрос на перехват смс.
     
  • 1.14, robot228 (?), 10:26, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вот не пойму, ну сделайте вы.. кхм, ладно.. за идеи деньги просить нужно. А тут мне никто не заплатит.
     
     
  • 2.16, 1 (??), 11:05, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем роботам деньги ? O_o
     
     
  • 3.17, A.Stahl (ok), 11:39, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да и откуда у них идеи?
     
     
  • 4.23, 1 (??), 15:50, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    От ИИ
     
  • 2.18, анон (?), 11:47, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    лол, твоя идея нафиг никому не уперлась и стоит она ровно ничего, до тех пор пока не будет реализована кем-то.
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:19, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ученые в ШОКЕ! Обитатель опеннета предложил ИДЕЮ! Нужно всего лишь... [Читать далее]
     
  • 1.15, Аноним (-), 10:27, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    повторение истории с yahoo?
     
  • 1.19, Q2W (?), 12:53, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да уж, вход в свои админки, похоже, действительно надо делать по предварительно генерируемым одноразовым паролям.

    При чём для особенно важных админок генератор этих паролей в веб интерфейс вообще не выводить. Только по ssh их забирать.

     
  • 1.22, 1 (??), 15:10, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Двухфакторная аутентификация с использованием сторонних сервисов для проектов такого уровня недопустима. Можно без дырок в протоколе поиметь через непонятных лиц обслуживающих оператора.
     

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