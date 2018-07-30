30.07.2018 23:07  Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.21

Подготовлен выпуск дистрибутива для создания маршрутизаторов и межсетевых экранов - IPFire 2.21 Core 122. IPFire отличается предельно простым процессом установки и организацией настройки через интуитивно понятный web-интерфейс, изобилующий наглядными графиками. Размер установочного iso-образа составляет 210 Мб (x86_64, i586, ARM).

Система модульная, кроме базовых функций пакетной фильтрации и управления трафиком для IPFire доступны модули с реализацией системы для предотвращения атак на базе Snort, для создания файлового сервера (Samba, FTP, NFS), почтового сервера (Cyrus-IMAPd, Postfix, Spamassassin, ClamAV и Openmailadmin) и сервера печати (CUPS), организации VoIP шлюза на базе Asterisk и Teamspeak, создания беспроводной точки доступа, организации потокового аудио и видео-сервера (MPFire, Videolan, Icecast, Gnump3d, VDR). Для установки дополнений в IPFire используется специальный пакетный менеджер Pakfire.

Новый выпуск примечателен обновлением ядра Linux до версии 4.14 и прекращением использования grsecurity для защиты, в связи с прекращением публикации патчей для новых версий ядра. Вместо нескольких образов для записи на Flash подготовлен один универсальный образ, в котором для сокращения размера применён алгоритм сжатия XZ. Изменена раскладка дисковых разделов: отдельных раздел для /var больше не создаётся. Размер раздела /boot увеличен до 128MB. Обновлены версии программ, в том числе cmake 3.11.2, ISC dhcp 4.4.1, dhcpcd 6.11.5, gcc 7.3.0, grub 2.02, openssh 7.7p1, unbound 1.7.1, clamav 0.100.0 и nagios-nrpe 3.2.1.



