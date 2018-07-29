The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

29.07.2018 08:57  В OpenBSD предложен новый системный вызов unveil() для изоляции ФС

Тео де Раадт (Theo de Raadt) представил патч с реализацией дополнительной защиты при помощи нового системного вызова unveil(), который дополняет механизм ограничения доступа к системным вызовам pledge(). Новый системный вызов планируют включить в состав выпуска OpenBSD 6.4. В настоящее время код для защиты при помощи unveil() добавлен в 37 приложений из базовой системы OpenBSD, активировать патч планируется когда число приложений будет доведено до 50.

Системный вызов unveil() предоставляет новый способ изоляции доступа к файловой системе, интегрируемый в код приложений. Суть защиты заключается в том, что первым вызовом unveil() для приложения полностью блокируется доступ ко всей ФС. После чего выборочно открывается возможность доступа для отдельных путей, с которыми может работать приложение (реализация "белого списка" - по умолчанию всё запрещено, а необходимые пути следует явно разрешить).

Поддерживаются флаги ограничения доступа, т.е. можно отдельно открыть доступ на чтение, запись и исполнение, можно запретить создание или удаление файлов. Например, можно открыть доступ на запись к /tmp, на запуск /bin/sh и на чтение /var/spool. Блокировка осуществляется через интеграцию дополнительных фильтров, работающих на уровне системных вызовов, связанных с файловыми операциями (open(), chmod(), rename() и т.п.).

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: В OpenBSD добавлен код программного отключения SMT (HyperThreading)
  3. OpenNews: Разбор ситуации с обвинением OpenBSD в нарушении эмбарго при исправлении уязвимости KRACK
  4. OpenNews: В состав OpenBSD-Current добавлен механизм защиты RETGUARD
  5. OpenNews: OpenBSD развивает Pledge, новый механизм изоляции приложений
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openbsd, unveil
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноняшка (?), 09:04, 29/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А если открыт допуск  на запуск /bin/sh , - что еще надо подлому коту Леопольду? ))
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:15, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Как и sudo на запуск любого контекста
     
     
  • 3.5, Catwoolfii (ok), 09:31, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Можно и не любого. Как настроишь, так и будет.
     
  • 1.2, Аноним (4), 09:06, 29/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    AppArmor в бинарнике сотворили?
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:15, 29/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Странно ограничивать приложение из него самого. Еще и окажется, что надо исходники править и пересобрать программу, чтобы добавить доступ в нужное тебе место, которое не предусмотрели разработчики.
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 09:35, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Разработчикам стоит просто выпилить поддержку OpenBSD для решения проблемы.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor