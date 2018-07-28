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28.07.2018 10:23  В 5 браузерных дополнениях и 6 мобильных приложениях обнаружен шпионящий код

Разработчики блокировщика рекламы AdGuard сообщили о выявлении серии дополнений к Chrome и Firefox, а также мобильных приложений для Android и iOS, в которых скрыто осуществляется отправка сведений персонального характера и информации о посещаемых пользователем ресурсах. Все проблемные дополнения так или иначе связаны с компанией Big Star Labs и имеют аудиторию около 11 млн пользователей.

Примечательно, что выявленные дополнения и приложения с вредоносным кодом относились к категории приложений для блокирования рекламы и нежелательного контента, защиты персональных данных, ускорения загрузки страниц и чистки системы. Из проблемных дополнений можно отметить Block Site (1.6 млн установок), Poper Blocker (2.3 млн установок) и CrxMouse (400 тысяч установок), а среди мобильных приложений Speed BOOSTER (более 5 млн установок), Battery Saver, AppLock, Privacy Protector, Clean Droid, Block Site, Popup Blocker и Adblock Prime (iOS). В настоящее время все проблемные дополнения и приложения уже удалены из каталогов Chrome Web Store, Mozilla AMO, Google Play и Apple Store.

По аналогии с недавно выявленными проблемами в дополнении Stylish, во всех вышеотмеченных приложениях и дополнениях присутствовал код для отправки на внешний сервер информации о всех открываемых пользователем страницах, при том, что в предлагаемом приложениями соглашении о конфиденциальности заявлялось только о возможности сбора обезличенной анонимной статистики. Интересно, что соглашение было оформлено в виде картинки, а не текста, чтобы избежать индексации поисковыми системами.

На деле в процессе работы приложений и дополнений отправлялись полные URL всех открываемых пользователем сайтов, которые могли содержать сессионные ключи и конфиденциальную информацию из заполняемых форм. При передаче данных осуществлялась привязка к специально генерируемому идентификатору пользователя. Для скрытия информации о передаче URL применялось простейшее кодирование методом base64. Сведения отправлялись на хосты api.taskapi.net, api2.poperblocker.com, yourblocksite.com и ben.crxmouse.com.

Для получения расширенных полномочий в мобильных приложениях предлагалось установить профиль Mobile Device Management (MDM), позволяющий полностью контролировать все аспекты работы устройства, перехватывать трафик и читать все пользовательские данные. Также в мобильных приложениях запрашивались полномочия для включения сервиса Accessibility, который позволяет под видом средств для людей с ограниченными возможностями подключить обработчик, перехватывающий весь ввод и вывод информации.

Дополнительно можно отметить инцидент с FireFox-дополнением Pinterest, добавляющем кнопку для быстрого сохранения контента в сервисе Pinterest. Ошибка в оформлении CSS приводила к тому, что вместо отображения пиктограммы сервиса во все формы добавлялась строка из декодированного блока base64. В частности в CSS был указан код "background: #bd081c url(data:image/svg+xml;base64,PH...)", в котором после декодирования блок подставлялся не как inline-изображение, а как URL (ошибка заключается в применении функции "url").

Декодированная из base64 строка попадала во все редактируемые формы, включая комментарии, сообщения в чате, формах с адресами и т.п. Судя по тому, что подставляемый код представляет собой хаотичный набор данных, не видим на странице (подстановку можно заметить только посмотрев код страницы) и не выполняет вредоносных действий проблема вызвана ошибкой, а не злым умыслом. Тем не менее, поиск в Google показывает, что ошибка привела к подстановке кода как минимум на 5 тысяч сайтов. Инцидент продемонстрировал эффективность метода для скрытой подстановки кода на страницы, что делает его интересным для авторов вредоносных дополнений.

  1. Главная ссылка к новости (https://adguard.com/en/blog/bi...)
  2. OpenNews: В браузерном дополнении Stylish выявлен код для отправки истории посещений
  3. OpenNews: В результате фишинга получен контроль ещё над 6 дополнениями к Chrome
  4. OpenNews: В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
  5. OpenNews: Анализ несанкционированной записи звука и видео в Android-приложениях
  6. OpenNews: Зафиксирована подмена Chrome-дополнения Hola VPN, имеющего 8.7 млн пользователей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: browser, addon, privacy
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  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 28/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Javascript?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:55, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Нет, Fortran
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:55, 28/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    молодцы, крутятся как могут, делают деньги на приватной информации пользователей
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 10:55, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    программное обеспечение которое мы заслужили в 2018
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:01, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вам жалко хомяков, которые ставят всякие Cleaner'ы, Saver'ы и Protector'ы?
     
     
  • 4.6, A.Stahl (ok), 11:03, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А почему они их ставят? Потому что другие ушлые "не хомяки" понаписывали всяких Амиго и прочего кала.
     
     
  • 5.20, robot228 (?), 13:31, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они их ставят также как и всякие драйверменеджеры пушта им всем за 30, 40 лет и они безмозглые хрюшки. Гляньте форумы.. одни клоуны возятся со всем этим. Каждый друг другу советует. Уморишься читая их оды.
    С расширениями также - куча безграмотных клоунов.
     
  • 4.10, Аноним84701 (ok), 12:13, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > Вам жалко хомяков, которые ставят всякие Cleaner'ы, Saver'ы и Protector'ы?

    Полноте, сударь! Их нужно беречь, ведь только на их фоне мы, благородные потомки д'Артаньяна, можем красоваться перьями на шляпах!

    > [...] Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.
    >

     
     
  • 5.14, Crazy Alex (ok), 12:20, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да чёрт бы сними, с перьями - среди умных проблем меньше, а стимулов к развитию - больше. А так - только перьям и радоваться...
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:14, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Вам жалко хомяков

    Некоторые из них находятся рядом и могут подставить тебя тоже.

     
  • 4.21, Аноним (21), 13:36, 28/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    так ведь хомяки ставят этот софт не от хорошей жизни, а от того что большая част... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:10, 28/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    перефразирую: безопасных дополнений нет, есть недообследованные
     
     
  • 2.15, Crazy Alex (ok), 12:21, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Явно декларируемый открытый код и приличная репутация разработчика - неплохая гарантия, в общем-то. К примеру, насчёт uBlock Origin особых подозрений не возникает.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:04, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что не так с Adblock Plus ?
    https://adblockplus.org/ru/
     
  • 1.8, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:56, 28/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Battery Saver

    вот мне интересно, помимо вредоносного кода, там есть хоть строчка кода, направленного на сохранение заряда батареи?

     
  • 1.9, Внимательно читающий (?), 12:09, 28/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А как большинство устанавливает приложения? Следуя за миллионом мух. Это бич времени, когда большинство поинимается правым против мнения компетентных единиц.
     
     
  • 2.13, A.Stahl (ok), 12:16, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как ты, будучи некомпетентным сам, отличишь "компетентную единицу" от урода с горящим взглядом и взяткой в кармане?
     
  • 2.19, Нанобот (ok), 13:04, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Это бич времени

    подозреваю, что так было всегда, и 500 лет назад, и 5000...

     
  • 1.12, user90 (?), 12:16, 28/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Юзеров хрома давно уже имеют во все щели, а насчет Firefox все просто они отк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, AnonPlus (?), 12:47, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ой, бабу бы тебе...
     
     
  • 3.22, robot228 (?), 13:40, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    жаль мозги не заменит :)
     
  • 1.16, Аноним (-), 12:27, 28/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > AppLock, Privacy Protector

    Это не 2 приложения, а одно - AppLock | Privacy Protector - an Android app with 500,000+ installs

    Сейчас ломанутся удалять AppLock, а он нормальный ! )))

     

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