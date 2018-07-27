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27.07.2018 21:42  Техника восстановления ключей шифрования через анализ шумов в сигнале от беспроводных чипов

Группа исследователей из центра EURECOM разработала технику атаки (PDF) на комбинированные аналогово-цифровые чипы (mixed-signal) с компонентами для обеспечения беспроводной связи (WiFi, Bluetooth). Исследователям удалось разработать метод атаки по сторонним каналам, который позволяет воссоздать ключ шифрования на основе анализа шумов, вызванных наводками в процессе вычислений. Все компоненты, необходимые для проведения атаки, опубликованы на GitHub под лицензией GNU GPLv3.

Смешанные аналогово-цифровые чипы включают в себя цифровые компоненты, размещённые в непосредственной близости от аналоговых схем, например, во многих SoC процессор и аналоговый генератор сигнала для беспроводных коммуникаций размещены на одной подложке и используют единые цепи питания. В процессе вычислений создаются наводки, которые накладываются на сигнал, генерируемый при работе Bluеtooth или WiFi, который затем усиливается и передаётся через антенну вместе с базовым сигналом.

Вносимых шумов достаточно чтобы полностью восстановить применяемый для шифрования ключ AES-128 через анализ сигнала от Bloetooth-адаптера на расстоянии около 10 метров при использовании на стороне целевой системы библиотеки tinyAES и на расстоянии одного метра при использовании mbedTLS. Для определения ключа потокового шифра используется корреляционная атака, для осуществления которой применялся модифицированный инструментарий ChipWhisperer (опробованы два варианта кореллияционной атаки - CRA (Correlation Radio Attack) и TRA (Template Radio Attack), ранее разработанных для определения ключей на основании анализа перепадов напряжения в цепях питания).

Утечка информации через шумы не специфична для каких-то определённых производителей, например, возможность совершения атаки продемонстрирована для Bluetooth-чипа nRF52832 от компании Nordic Semiconductor и WiFi-брелока с интерфейсом USB на базе чипа AR9271 от Qualcomm/Atheros. Для захвата сигнала использовался универсальный программируемый приёмопередатчик USRP N210.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
  3. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  4. OpenNews: Метод определения RSA-ключей через анализ изменения разности потенциалов
  5. OpenNews: Техника определения RSA-ключей через анализ изменения шума от компьютера
  6. OpenNews: Утилита degate позволяет воссоздать алгоритмы шифрования смарт-карт по их снимкам
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: crypt
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  • 1, Аноним (1), 23:36, 27/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно, для nfc (напр yubikey), будет ли работать?
     
  • 2, Аноним (2), 00:03, 28/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хоть переставал opennet читать, одни огорчения... Никуда от этих исследователей не деться.
     
  • 3, электронщег (?), 01:19, 28/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Помню, когда мы с коллегой работали над одним IoT-проектом, выбирали чип, он посмеивался над моими опасениями по поводу высокой степени интеграции в современных системах-на-кристалле. Не понимал, почему я против встраивания трансиверов непосредственно в чипы. Ну и кто теперь смеётся...

    Хотя, справедливости ради, отмечу, что у меня были совсем другие аргументы: усложнения при разводке печатной платы, потеря контроля над физическим уровнем приёмопередатчика (т.е. невозможность контролировать вендорский программный стек на наличие закладок/уязвимостей).

    А оказалось, что и по части безопасности эти интегрированные трансиверы — отстой. Вот вообще ничего здравого в этой идее нет.

     
     
  • 4, Ivan_83 (ok), 01:40, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так и в тех где не интегрировано тоже достаточно немного сэкономить или ошибиться в разводке и оно будет вещать в эфир каждый такт проца.
    А вообще, тебе посторонних излучений много, помню были "замечательные" кнопочные телефоны на излёте совка, VEF-TA назывались, трубка на проводе и цифровой наборник, уже не знаю как их проектировали но это был скорее радио передатчик чем телефон - можно было слушать в радиоприёмник на многих частотах что по телефону говорили, правда совсем близко, по крайней мере те частоты что я нашёл.
     
     
  • 5, электронщег (?), 01:54, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В тех, где не интегрировано, ты можешь предпринять больше мер по изоляции трансивера от всей остальной системы, причём на любом уровне — от физического (фильтрация питания, разделение земель, обеспечение более надёжного экранирования) до программного (на душе спокойнее, когда трансивер являет собой тупые FIFO-очереди с регистровой настройкой, а не полновесный SoC с неведомой прошивкой).
     

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