26.07.2018 22:56  Релиз Ubuntu 18.04.1 LTS

Представлен первый корректирующий выпуск дистрибутива Ubuntu 18.04.1 LTS, в который включены обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. В новой версии также исправлены ошибки в инсталляторе и загрузчике. Релиз Ubuntu 18.04.1 ознаменовал прохождение базовой стабилизации LTS-выпуска - пользователям Ubuntu 16.04 теперь будет предложено осуществить обновление до ветки 18.04.

Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 18.04.1 LTS, Kubuntu 18.04.1 LTS, Ubuntu MATE 18.04.1 LTS, Lubuntu 18.04.1 LTS, Ubuntu Kylin 18.04.1 LTS и Xubuntu 18.04.1 LTS. Использовать представленные сборки имеет смысл только для новых установок, системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 18.04.1 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 18.04 LTS продлится до апреля 2023 года.

Из наиболее существенных изменений можно отметить:

В Subiquity, новый инсталлятор для Ubuntu Server, добавлена поддержка LVM, RAID, VLAN и агрегирования сетевых интерфейсов.

Обновлены версии пакетов mesa, mutter, gnome-desktop3, gnome-shell, gnome-terminal, gnome-calendar, gdm3, cloud-init, lxc, lxd, evolution-data-server, intel-microcode, snapd.

В update-manager добавлена поддержка HTTPS-прокси.

В gnome-terminal возвращено меню " File / New Tab".

В gnome-initial-setup расширена секция "What's new" (добавлены примечания о панели и системе уведомлений).

В конфигуратор gnome-control-center добавлена новая панель для настройки оборудования с интерфейсом Thunderbolt.

Поддержка разблокировки экрана через аутентификацию по отпечатку пальца.

Поддержка порталов xdg-desktop-portal (XDG Portals) в snap для управляемого доступа к ресурсам вне контейнера.

В ubuntu-report в число собираемых метрик добавлен размер экрана, дополнительная информация о CPU и GPU.

В grub-installer решена проблема с установкой на NVMe при использовании RAID1.

Интеграция новой версии ядра, драйверов и компонентов графического стека ожидается в запланированном на февраль выпуске Ubuntu 18.04.2, так как данные компоненты будут импортированы из выпуска Ubuntu 18.10, который будет готов только осенью и потребует дополнительное время на тестирование.



