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26.07.2018 10:56  Изменение процесса формирования релизов NetBSD

Проект NetBSD объявил об изменении процесса формирования и сопровождения релизов. Начиная с NetBSD 8 будет формироваться только основная ветка c последующим выпуском корректирующих обновлений. Например, сейчас актуальна ветка netbsd-8, на базе которой сформирован значительный выпуск NetBSD 8.0, а в дальнейшем будут предложены корректирующие обновления 8.1 и 8.2, вместо 8.0.1 и 8.0.2. Следующим значительным выпуском станет NetBSD 9.0, а не NetBSD 8.1.

Корректирующие выпуски будут формироваться на основе основной ветки (без отделения подветок) и будут включать исправления и устранения уязвимостей, а также отдельные новшества, которые признаны безопасными для включения в стабильную ветку. Ожидается, что новая схема позволит более часто формировать релизы и сократит время доставки улучшений и исправлений для прошлых веток (вместо портирования для всех промежуточных веток потребуется адаптация исправлений только для значительных веток).

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.netbsd.org/tnf/ent...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 8.0
  3. OpenNews: Аудит сетевого стека NetBSD выявил уязвимости в BSD-системах
  4. OpenNews: Обновление NetBSD 7.1.2
  5. OpenNews: Обновление NetBSD 7.1.1
  6. OpenNews: В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: netbsd
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  • 1.1, Аноним (1), 11:22, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    И этих хром покусал
     
  • 1.2, Борщдрайвен бигдата (?), 11:49, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Значительные обновления — увеличение номера мажорной версии. Всё правильно.
     
  • 1.3, xm (ok), 11:53, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как у FreeBSD, одним словом.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:18, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    у freebsd все нормально со второй точкой - есть release а есть патчлевелы этого... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (6), 12:12, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    инвесторы любят большие числа!
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 12:16, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    172.
    Где я могу получить инвестиции?
     
     
  • 3.7, инвестор (?), 12:19, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а у тебя есть что продать? У этих вот было - netbsd.

     
  • 3.9, Аноним (9), 12:56, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    172 * 85% = 146

    Совпадение? Не думаю.

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 14:02, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    86%
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:46, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    инвестировал тебе за щеку, проверяй
     
     
  • 4.12, Урри (?), 15:43, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    набежала школота с *баного...
     

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