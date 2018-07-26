26.07.2018 10:56  Изменение процесса формирования релизов NetBSD

Проект NetBSD объявил об изменении процесса формирования и сопровождения релизов. Начиная с NetBSD 8 будет формироваться только основная ветка c последующим выпуском корректирующих обновлений. Например, сейчас актуальна ветка netbsd-8, на базе которой сформирован значительный выпуск NetBSD 8.0, а в дальнейшем будут предложены корректирующие обновления 8.1 и 8.2, вместо 8.0.1 и 8.0.2. Следующим значительным выпуском станет NetBSD 9.0, а не NetBSD 8.1.

Корректирующие выпуски будут формироваться на основе основной ветки (без отделения подветок) и будут включать исправления и устранения уязвимостей, а также отдельные новшества, которые признаны безопасными для включения в стабильную ветку. Ожидается, что новая схема позволит более часто формировать релизы и сократит время доставки улучшений и исправлений для прошлых веток (вместо портирования для всех промежуточных веток потребуется адаптация исправлений только для значительных веток).



