25.07.2018 12:30  Релиз открытой платформы федеративных сетей Hubzilla 3.6

Подготовлен новый выпуск платформы для создания децентрализованных социальных сетей Hubzilla. Код проекта написан на языке PHP и распространяется под лицензией MIT. Hubzilla представляет собой коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрилизованных сетях Fediverse. Проект сочетает в себе элементы социальной сети, облачного хранилища, блога, форума и системы управления контентом, которые интегрированы в общую децентрализованную сеть. Распределённая система управления доступом позволяет ограничить доступ к любой публикации на уровне каналов и участников сети, в том числе для каналов на других серверах. Возможности системы: Построение децентрализованной сети "Grid" из независимых узлов;

Система каналов и контактов разного назначения;

Прозрачная миграция и клонирование профилей и каналов в сети;

Контроль доступа к размещённым данным во всей сети;

Использование защищённого протокола Zot;

Поддержка обширного стека протоколов для возможности обмена данными со всеми популярными децентрализованным социальными сетями, включая Diaspora, Friendica, Mastodon и GNU Social. Основные новшества Hubzilla 3.6: Изменение порядка сортировки активности в потоке пользователя. Помимо традиционной сортировки в хронологическом порядке "по комментариям" и "по публикациям" добавлено раздельное отображение публикаций и комментариев в стиле, который принят в Mastodon.

Переработан виджет фильтрации активности, который теперь включает сортировку по отметкам, группам безопасности и форумам.

Меню веб-страниц теперь могут редактироваться пользователями с соответствующими правами;

Улучшена процедура создания нового канала;

Добавлена кнопка очистки формы создания новой публикации;

Добавлены условия использования для соответствия требованиям GDPR;

Добавлен фильтр для публичного потока и общедоступных комментариев;

В siteinfo теперь отображается информация о поддерживаемых federated-протоколах;

Появилась возможность удаления администратором публикаций, комментариев и фотографий пользователей.

Почти полностью завершен перевод интерфейса на русский язык.



