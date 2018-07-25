The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

25.07.2018 12:30  Релиз открытой платформы федеративных сетей Hubzilla 3.6

Подготовлен новый выпуск платформы для создания децентрализованных социальных сетей Hubzilla. Код проекта написан на языке PHP и распространяется под лицензией MIT.

Hubzilla представляет собой коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрилизованных сетях Fediverse. Проект сочетает в себе элементы социальной сети, облачного хранилища, блога, форума и системы управления контентом, которые интегрированы в общую децентрализованную сеть. Распределённая система управления доступом позволяет ограничить доступ к любой публикации на уровне каналов и участников сети, в том числе для каналов на других серверах.

Возможности системы:

  • Построение децентрализованной сети "Grid" из независимых узлов;
  • Система каналов и контактов разного назначения;
  • Прозрачная миграция и клонирование профилей и каналов в сети;
  • Контроль доступа к размещённым данным во всей сети;
  • Использование защищённого протокола Zot;
  • Поддержка обширного стека протоколов для возможности обмена данными со всеми популярными децентрализованным социальными сетями, включая Diaspora, Friendica, Mastodon и GNU Social.

Основные новшества Hubzilla 3.6:

  • Изменение порядка сортировки активности в потоке пользователя. Помимо традиционной сортировки в хронологическом порядке "по комментариям" и "по публикациям" добавлено раздельное отображение публикаций и комментариев в стиле, который принят в Mastodon.
  • Переработан виджет фильтрации активности, который теперь включает сортировку по отметкам, группам безопасности и форумам.
  • Меню веб-страниц теперь могут редактироваться пользователями с соответствующими правами;
  • Улучшена процедура создания нового канала;
  • Добавлена кнопка очистки формы создания новой публикации;
  • Добавлены условия использования для соответствия требованиям GDPR;
  • Добавлен фильтр для публичного потока и общедоступных комментариев;
  • В siteinfo теперь отображается информация о поддерживаемых federated-протоколах;
  • Появилась возможность удаления администратором публикаций, комментариев и фотографий пользователей.
  • Почти полностью завершен перевод интерфейса на русский язык.


  1. Главная ссылка к новости (https://hub.somaton.com/channe...)
  2. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
  3. OpenNews: Релиз федеративной социальной сети Socialhome 0.7.0
  4. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
  5. OpenNews: Выпуск свободного движка социальной сети Diaspora 0.7
  6. OpenNews: Mastodon - новая платформа для создания децентрализованных социальных сетей
Автор новости: xm
Тип: Программы
Ключевые слова: hubzilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.5, Аноняшка (?), 21:19, 25/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > Появилась возможность удаления администратором публикаций, комментариев и фотографий пользователей.

    Да здраствует цензура! Долой Ричарда Столлмана!

     
     
  • 2.6, Fracta1L (ok), 21:27, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Любитель спама и флуда мокрыми писечками в каждом топике?
     
     
  • 3.9, НяшМяш (ok), 21:31, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну где-то же должно быть место для этого?
     
     
  • 4.10, xm (ok), 21:45, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В подментованном вКонтакте уже есть
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:36, 25/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    У каждого севера естественно есть свой хозяин-администратор, который может все ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:28, 25/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Добавлена кнопка очистки формы создания новой публикации;

    Тот момент, когда описание новой фичи занимает больше байт, чем реализация: <input type="reset"/>

     
     
  • 2.8, xm (ok), 21:30, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Черновик формы хранится в локальном кэше браузера, поэтому да, больше.
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:21, 25/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    очередное поделие ради самого поделия и удовлетворения собственных амбиций очере... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor