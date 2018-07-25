25.07.2018 12:30  Релиз открытой платформы федеративных сетей Hubzilla 3.6

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Подготовлен новый выпуск платформы для создания децентрализованных социальных сетей Hubzilla. Код проекта написан на языке PHP и распространяется под лицензией MIT.
Hubzilla представляет собой коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрилизованных сетях Fediverse. Проект сочетает в себе элементы социальной сети, облачного хранилища, блога, форума и системы управления контентом, которые интегрированы в общую децентрализованную сеть. Распределённая система управления доступом позволяет ограничить доступ к любой публикации на уровне каналов и участников сети, в том числе для каналов на других серверах.
Возможности системы:
- Построение децентрализованной сети "Grid" из независимых узлов;
- Система каналов и контактов разного назначения;
- Прозрачная миграция и клонирование профилей и каналов в сети;
- Контроль доступа к размещённым данным во всей сети;
- Использование защищённого протокола Zot;
- Поддержка обширного стека протоколов для возможности обмена данными со всеми популярными децентрализованным социальными сетями, включая Diaspora, Friendica, Mastodon и GNU Social.
Основные новшества Hubzilla 3.6:
- Изменение порядка сортировки активности в потоке пользователя. Помимо традиционной сортировки в хронологическом порядке "по комментариям" и "по публикациям" добавлено раздельное отображение публикаций и комментариев в стиле, который принят в Mastodon.
- Переработан виджет фильтрации активности, который теперь включает сортировку по отметкам, группам безопасности и форумам.
- Меню веб-страниц теперь могут редактироваться пользователями с соответствующими правами;
- Улучшена процедура создания нового канала;
- Добавлена кнопка очистки формы создания новой публикации;
- Добавлены условия использования для соответствия требованиям GDPR;
- Добавлен фильтр для публичного потока и общедоступных комментариев;
- В siteinfo теперь отображается информация о поддерживаемых federated-протоколах;
- Появилась возможность удаления администратором публикаций, комментариев и фотографий пользователей.
- Почти полностью завершен перевод интерфейса на русский язык.