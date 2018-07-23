23.07.2018 13:20  Выпуск САПР KiCad 5.0

Состоялся релиз свободной автоматизированной системы проектирования печатных плат KiCad 5.0.0. KiCad предоставляет средства для работы с шаблонами в формате Gerber, управления проектами, редактирования электрических схем и печатных плат, 3D-визуализации платы, работы с библиотекой элементов электрических цепей. Сборки подготовлены для Windows, macOS и различных дистрибутивов Linux. Код написан на C++ с использованием библиотеки wxWidgets, и распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске: Добавлены новые библиотеки электронных компонентов, посадочных мест и 3D-моделей. Библиотека посадочных мест (footprint) теперь устанавливается локально и не требует использования плагина для доступа к Github. Изменена группировка при просмотре содержимого библиотек;

Реализована новая архитектура для создания плагинов визуализации 3D-моделей. Добавлена поддержка обработки моделей в форматах STEP и IGES;

Представлен новый интерфейс для просмотра 3D-модели проектируемой платы;

В GerbView и PcbNew добавлена поддержка произвольных цветовых схем;

Предложен новый стиль подсветки для более явного выделения элементов;

Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);

Добавлена возможность автоматического вычисления математических выражений в полях ввода;

Реализована поддержка кросспробирования (привязка схемы к распайке) с подсветкой;

Добавлены новые шаблоны для типовых платформ, таких как Arduino и Raspberry Pi;

Реализован редактор переменных окружения;

Добавлен диалог для определения цвета произвольной точки на экрне;

Добавлена поддержка импорта проектов из Autodesk Eagle;

Расширены возможности редактора схем: поддержка симуляции работы электронных схем при помощи ngspice, режим автоматического позиционирование параметров элементов, новый диалог выбора элементов, возможность переноса элементов через буфер обмена, возможность редактирования таблицы параметров элементов схемы, поддержка определения собственных типов линий и цветов, унифицированный диалог настройки;





В GerbView добавлена возможность визуализации распаек через OpenGL и Cairo, добавлена поддержка gerber-расширений X2;

В редактор распайки платы (PcbNew) добавлена поддержка расширений X2 и job-файлов gerber, возможность использования буфера обмена, поддержка площадок с закруглёнными углами и произвольной формы, улучшен процесс перемещения элементов мышью, добавлена поддержка прозрачности и сглаживания шрифтов.



