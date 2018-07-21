21.07.2018 21:28  Релиз операционной системы NetBSD 8.0

Доступен значительный релиз операционной системы NetBSD 8.0, в котором реализована очередная порция новых возможностей. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 730 Мб. Релиз NetBSD 8.0 официально доступен в сборках для 58 системных архитектур и 16 различных семейств CPU. Отдельно выделены 8 первично поддерживаемых портов, составляющих ядро стратегии развития NetBSD: amd64, i386, evbarm, evbmips, evbppc, hpcarm, sparc64 и xen. 49 портов, связанных с такими CPU, как alpha, hppa, m68010, m68k, sh3, sparc и vax, отнесены ко второй категории, т.е. ещё поддерживаются, но уже потеряли актуальность или не имеют достаточного числа заинтересованных в их развитии разработчиков. Один порт (acorn26) включён в третью категорию, в которой размещены неработоспособные порты, претендующие на удаление, если не найдётся заинтересованных в их разработке энтузиастов. Ключевые улучшения NetBSD 8.0: Переработанный USB-стек с поддержкой USB3;

Встроенная в ядро система микширования звука;

Обеспечение повторяемых сборок, позволяющих убедиться, что распространяемые бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений;

Задействование по умолчанию механизма защиты памяти W^X (Write XOR Execute или PaX MPROTECT), суть которого в том, что страницы памяти процесса не могут быть одновременно доступны на запись и исполнение. Таким образом, код может быть исполнен только после запрещения записи, а запись в страницу памяти возможна только после запрета исполнения. Механизм W^X помогает защитить приложения в пространстве пользователя от типовых атак, осуществляемых через переполнение буфера, в том числе от переполнений стека (записанный за пределы буфера код не может быть исполнен). Защита активирована для ELF-файлов для архитектур i386, amd64, evbarm, landisk и pmax;

На архитектурах i386, amd64, evbarm, landisk, pmax и sparc64 включена по умолчанию рандомизация адресного пространства (ASLR) при сборке;

На архитектурах i386, amd64, arm, m68k, mips, sh3 и sparc64 по умолчанию исполняемые файлы собраны в режиме MKPIE (position independent executables);

Добавлен драйвер с реализацией сокетов для шин CAN;

Добавлена утилита ipsecif для настройки VPN;

Часть сетевого стека избавлена от глобальной блокировки и помечена как MP-safe. В ядро добавлена опция NET_MPSAFE;

Повышена стабильность и производительность подсистемы журналирования мета-данных (WAPBL);

Добавлен новый порт or1k;

Ядро для архитектуры i386 собрано в режиме GENERIC_PAE, поддерживающем работу на системах с более чем 4 GB ОЗУ;

В драйвер ext2fs добавлена поддержка различных новых возможностенй файловой системы ext4, включая индексы htree, экстенты, extra_inodes, поддержка более 64000 жестких ссылок;

В состав включена новая утилита intrctl для управления распределением прерываний;

В утилиту ftp добавлена поддержка SNI для HTTPS;

Добавлена утилита ip6addrctl для настройки правил выбора адресов IPv6;

Добавлена защита от атак Meltdown, Spectre (v2, v4) и LazyFP;

Добавлена поддержка набора инструкций SMAP (Supervisor Mode Access Prevention), который позволяет блокировать доступ к данным в пространстве пользователя из привилегированного кода, выполняемого на уровне ядра;

Добавлен загрузчик для систем с UEFI;

Добавлены новые драйверы: nvme (SSD-накопители), iwm (Intel Wireless AC7260, AC7265, AC3160), ixg (X540, X550), ixv (Intel 10G Ethernet), bta2dpd (Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile);

Обновлены версии сторонних компонентов GCC 5.5 с поддержкой Address Sanitizer и Undefined Behavior Sanitizer, GDB 7.12, GNU binutils 2.27, Clang/LLVM 3.8.1, OpenSSH 7.6, OpenSSL 1.0.2k, mdocml 1.14.1, acpica 20170303, ntp 4.2.8p11-o, dhcpcd 7.0.3, Lua 5.3.4.



