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21.07.2018 21:28  Релиз операционной системы NetBSD 8.0

Доступен значительный релиз операционной системы NetBSD 8.0, в котором реализована очередная порция новых возможностей. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 730 Мб. Релиз NetBSD 8.0 официально доступен в сборках для 58 системных архитектур и 16 различных семейств CPU.

Отдельно выделены 8 первично поддерживаемых портов, составляющих ядро стратегии развития NetBSD: amd64, i386, evbarm, evbmips, evbppc, hpcarm, sparc64 и xen. 49 портов, связанных с такими CPU, как alpha, hppa, m68010, m68k, sh3, sparc и vax, отнесены ко второй категории, т.е. ещё поддерживаются, но уже потеряли актуальность или не имеют достаточного числа заинтересованных в их развитии разработчиков. Один порт (acorn26) включён в третью категорию, в которой размещены неработоспособные порты, претендующие на удаление, если не найдётся заинтересованных в их разработке энтузиастов.

Ключевые улучшения NetBSD 8.0:

  • Переработанный USB-стек с поддержкой USB3;
  • Встроенная в ядро система микширования звука;
  • Обеспечение повторяемых сборок, позволяющих убедиться, что распространяемые бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений;
  • Задействование по умолчанию механизма защиты памяти W^X (Write XOR Execute или PaX MPROTECT), суть которого в том, что страницы памяти процесса не могут быть одновременно доступны на запись и исполнение. Таким образом, код может быть исполнен только после запрещения записи, а запись в страницу памяти возможна только после запрета исполнения. Механизм W^X помогает защитить приложения в пространстве пользователя от типовых атак, осуществляемых через переполнение буфера, в том числе от переполнений стека (записанный за пределы буфера код не может быть исполнен). Защита активирована для ELF-файлов для архитектур i386, amd64, evbarm, landisk и pmax;
  • На архитектурах i386, amd64, evbarm, landisk, pmax и sparc64 включена по умолчанию рандомизация адресного пространства (ASLR) при сборке;
  • На архитектурах i386, amd64, arm, m68k, mips, sh3 и sparc64 по умолчанию исполняемые файлы собраны в режиме MKPIE (position independent executables);
  • Добавлен драйвер с реализацией сокетов для шин CAN;
  • Добавлена утилита ipsecif для настройки VPN;
  • Часть сетевого стека избавлена от глобальной блокировки и помечена как MP-safe. В ядро добавлена опция NET_MPSAFE;
  • Повышена стабильность и производительность подсистемы журналирования мета-данных (WAPBL);
  • Добавлен новый порт or1k;
  • Ядро для архитектуры i386 собрано в режиме GENERIC_PAE, поддерживающем работу на системах с более чем 4 GB ОЗУ;
  • В драйвер ext2fs добавлена поддержка различных новых возможностенй файловой системы ext4, включая индексы htree, экстенты, extra_inodes, поддержка более 64000 жестких ссылок;
  • В состав включена новая утилита intrctl для управления распределением прерываний;
  • В утилиту ftp добавлена поддержка SNI для HTTPS;
  • Добавлена утилита ip6addrctl для настройки правил выбора адресов IPv6;
  • Добавлена защита от атак Meltdown, Spectre (v2, v4) и LazyFP;
  • Добавлена поддержка набора инструкций SMAP (Supervisor Mode Access Prevention), который позволяет блокировать доступ к данным в пространстве пользователя из привилегированного кода, выполняемого на уровне ядра;
  • Добавлен загрузчик для систем с UEFI;
  • Добавлены новые драйверы: nvme (SSD-накопители), iwm (Intel Wireless AC7260, AC7265, AC3160), ixg (X540, X550), ixv (Intel 10G Ethernet), bta2dpd (Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile);
  • Обновлены версии сторонних компонентов GCC 5.5 с поддержкой Address Sanitizer и Undefined Behavior Sanitizer, GDB 7.12, GNU binutils 2.27, Clang/LLVM 3.8.1, OpenSSH 7.6, OpenSSL 1.0.2k, mdocml 1.14.1, acpica 20170303, ntp 4.2.8p11-o, dhcpcd 7.0.3, Lua 5.3.4.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.netbsd.org/changes/...)
  2. OpenNews: Аудит сетевого стека NetBSD выявил уязвимости в BSD-системах
  3. OpenNews: Обновление NetBSD 7.1.2
  4. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 7.1
  5. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 7.0
  6. OpenNews: Операционная система коммутаторов Dell основана на NetBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netbsd, bsd
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  • 1.1, Аноним (1), 21:44, 21/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    В фряху что-то из этого перекачует?
     
     
  • 2.10, xm (ok), 23:11, 21/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кочует обычно в обратную сторону
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:01, 21/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Переработанный USB-стек с поддержкой USB3

    Ну и ну.

     
     
  • 2.7, Анонимус1 (?), 22:35, 21/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Дополню мысль

    > Добавлен загрузчик для систем с UEFI;

     
  • 1.3, Gentoo Developer (?), 22:08, 21/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    58 арх систем!
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  • 2.8, Michael Shigorin (ok), 22:36, 21/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не архитектур, а целевых систем -- посмотрите наконец http://www.netbsd.org/ports/#ports-tier2 своими глазами :)
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:12, 21/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие есть варианты обработки OOM в NetBSD?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:32, 21/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ровно один вариант - malloc ноль возвращает, когда память в системе закончилась ^:)
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 22:45, 21/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очень православно, очень по-бздуновски! а почему не завезли оверкоммит?
     
  • 1.6, Michael Shigorin (ok), 22:35, 21/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чеусов, поздравляю! :)
     
     
  • 2.11, gpyra (ok), 23:17, 21/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ему еще не надоело?
     

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