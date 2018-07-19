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19.07.2018 10:21  Выпуск cистемы управления контейнерной виртуализацией Docker 18.06

Подготовлен релиз инструментария для управления изолированными Linux-контейнерами Docker 18.06, предоставляющего высокоуровневый API для манипуляции контейнерами на уровне изоляции отдельных приложений. Docker позволяет, не заботясь о формировании начинки контейнера, запускать произвольные процессы в режиме изоляции и затем переносить и клонировать сформированные для данных процессов контейнеры на другие серверы, беря на себя всю работу по созданию, обслуживанию и сопровождению контейнеров. Инструментарий базируется на применении встроенных в ядро Linux штатных механизмов изоляции на основе пространств имён (namespaces) и групп управления (cgroups). Код Docker написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Дополнительно объявлено о грядущих изменениях в процессе разработки выпусков Docker Community Edition (CE). Стабильные выпуски (CE Stable) теперь будут формироваться не раз в квартал, а два раза в год, что позволит синхронизировать разработку с такими дистрибутивами, как Ubuntu и Fedora. Для повышение качества стабильных выпусков перед релизом кроме кандидата в релизы будут тестироваться дополнительные бета выпуски.

С целью оперативного доведения новых возможностей до пользователей вместо промежуточных ежемесячных выпусков (CE Edge) будет предоставлен канал nightly с обновляемыми раз в день ночными сборками. Docker 18.06 станет последим выпуском с четырёхмесячным временем сопровождения, а следующий релиз Docker 18.09 будет поддерживаться 7 месяцев. Следом за Docker 18.09 будет сформирован релиз Docker 19.03.

Из функциональных изменений в новом выпуске выделяется реализация нового экспериментального сборочного бэкенда (обеспечивает функциональность команды "docker build") - BuildKit, для активации которого следует установить переменную окружения DOCKER_BUILDKIT=1. Новый бэкенд использует расширяемую модульную архитектуру, поддерживает распараллеливание процесса разрешения зависимостей в несколько потоков, эффективно использует кэширование инструкций и результатов импорта/экспорта, жестко не привязан к формату файлов Dockerfile (могут подключаться обработчики для любых форматов), автоматически выполняет операции сборки мусора, поддерживает вложенный запуск работ, может вызывать распределённые обработчики и не требует в процессе работы полномочий пользователя root.

Из других изменений можно отметить:

  • Улучшение интеграции с системой оркестровки контейнеров Kubernetes: поддержка фильтров сервисов стека, улучшенная обработка пространств имён, поддержка нового Stack API, снятие флага экспериментальной разработки с команд Kubernetes;
  • Поддержка экспорта операций Push и Save;
  • В команду "docker service create" добавлена опция "--init";
  • Добавлена возможность активации экспериментальных возможностей CLI через переменную окружения DOCKER_CLI_EXPERIMENTAL;
  • Обновлены Cobra и pflag;
  • Клиентский API расширен возможность определения пользовательских HTTP-запросов;
  • Добавлена возможность ведения логов awslogs в неблокирующем режиме;
  • Налажен процесс сборки на платформе OpenBSD.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.docker.com/2018/0...)
  2. OpenNews: Из каталога Docker Hub удалено 17 образов контейнеров с вредоносным кодом
  3. OpenNews: Выпуск cистемы управления контейнерной виртуализацией Docker 17.06
  4. OpenNews: Docker представил Moby и LinuxKit для построения произвольных систем контейнерной изоляции
  5. OpenNews: 11% актуальных образов в репозиториях Docker содержат опасные уязвимости
  6. OpenNews: В Docker 1.12.6 устранена уязвимость, позволяющая выбраться из контейнера
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: docker, container
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  • 1, Аноним (-), 10:35, 19/07/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    при том, что убунто лтс, которой все пользуются, выходит два раза в год, а федор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, 1 (??), 10:41, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    LTS - раз в два года
     
  • 2, Аноняшка (?), 10:35, 19/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    к системд не приколочено? тогда нинужна
     
  • 3, оттуда (?), 10:39, 19/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Налажен процесс сборки на платформе OpenBSD.

    Зачем это нужно?

     

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