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18.07.2018 23:53  Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.7.0

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.7.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.

В новой версии умолчанию задействован построитель модели кода для языка С++, основанный на Clang. По сравнению со старым встроенным построителем в Clang более оперативно отражаются все изменения в спецификациях C++, предоставляется более полная информация о возможных проблемах в коде и доступна возможность выявления проблем на основе статического анализа, без необходимости компиляции кода. Отмечаются отдельные ситуации в которых встроенный построитель модели C++ по-прежнему лучше построителя на базе Clang, поэтому предусмотрена возможность возврата к старому построителю при отключении в настойках плагина ClangCodeModel.

Код построителя обновлён до версии Clang 6.0 и теперь поддерживает некоторые новые возможности будущего стандарта C++20. В интерфейс добавлены опции для выбора применения Clang-Tidy или Clazy для проверки кода в процессе редактирования. В режиме отладки добавлена возможность проверки всего кода проекта (Analyze > Clang-Tidy или Clazy). Выявленные анализатором модели кода ошибки и предупреждения теперь дополнительно могут отображаться в панели Issues.

В редакторе кода при нахождении текстового курсора на коде внутри тестовых функций при помощи новой опции "Run Test Under Cursor" теперь можно сразу запустить отдельный тест. В случае выявления проблем при выполнении теста, их местоположение сразу подсвечивается в редакторе. Добавлена поддержка фильтров для Google Test.

Опции механизма комплектов (Kit), позволяющих задействовать собственные инструментарии без необходимости создания для них специальных плагинов, теперь вынесены в отдельную первичную секцию настроек. В настройки (Environment > Interface) также добавлена возможность управления применением автоматического масштабирования на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

В интерфейс навигации по файловой системе добавлена возможность создания каталогов, предложена опция для отображения каталогов в верхней части списка (отдельно от файлов), а также реализована настройка для включения/отключения синхронизации базового каталога с текущим проектом.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2018/07...)
  2. OpenNews: Начальный план разработки Qt 6
  3. OpenNews: Выпуск Qt for Python 5.11
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.11
  5. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения LXQt 0.13
  6. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt, ide
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  • 1, Аноним (1), 01:33, 19/07/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Известно как сильно оно грузит CPU и как страшно пердит тормозит Потому что ран... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним (2), 01:36, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь еще более нереально, они кэшировать ничего не додумались,
    хотя есть готовые решения clangd/cquery/rtags,
    они для анализа каждого файла новый процесс clang
     
  • 3, kir (??), 01:56, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ууу, 2 года назад qt creator летал по сравнению с resharper.
     
  • 4, Аноним (-), 02:18, 19/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    QtCreator и KDevelop - единственные нормальные DE под Linux.
     
  • 5, Аноним (-), 02:20, 19/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    После долгих лет разработки в M$ V$ - работа в KDevelop это как глоток свежей воды.
     

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