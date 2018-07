18.07.2018 23:53  Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.7.0

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.7.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. В новой версии умолчанию задействован построитель модели кода для языка С++, основанный на Clang. По сравнению со старым встроенным построителем в Clang более оперативно отражаются все изменения в спецификациях C++, предоставляется более полная информация о возможных проблемах в коде и доступна возможность выявления проблем на основе статического анализа, без необходимости компиляции кода. Отмечаются отдельные ситуации в которых встроенный построитель модели C++ по-прежнему лучше построителя на базе Clang, поэтому предусмотрена возможность возврата к старому построителю при отключении в настойках плагина ClangCodeModel. Код построителя обновлён до версии Clang 6.0 и теперь поддерживает некоторые новые возможности будущего стандарта C++20. В интерфейс добавлены опции для выбора применения Clang-Tidy или Clazy для проверки кода в процессе редактирования. В режиме отладки добавлена возможность проверки всего кода проекта (Analyze > Clang-Tidy или Clazy). Выявленные анализатором модели кода ошибки и предупреждения теперь дополнительно могут отображаться в панели Issues. В редакторе кода при нахождении текстового курсора на коде внутри тестовых функций при помощи новой опции "Run Test Under Cursor" теперь можно сразу запустить отдельный тест. В случае выявления проблем при выполнении теста, их местоположение сразу подсвечивается в редакторе. Добавлена поддержка фильтров для Google Test. Опции механизма комплектов (Kit), позволяющих задействовать собственные инструментарии без необходимости создания для них специальных плагинов, теперь вынесены в отдельную первичную секцию настроек. В настройки (Environment > Interface) также добавлена возможность управления применением автоматического масштабирования на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). В интерфейс навигации по файловой системе добавлена возможность создания каталогов, предложена опция для отображения каталогов в верхней части списка (отдельно от файлов), а также реализована настройка для включения/отключения синхронизации базового каталога с текущим проектом.