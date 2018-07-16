16.07.2018 22:05  Mozilla, Cloudflare, Fastly и Apple работают над применением шифрования для SNI

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|2.4, AnonPlus (?), 22:23, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+13 +/–
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Жаров, перелогиньтесь. Мы-то знаем, что шифрование SNI - как серпом по яйцам для всех, кто хочет вставлять клиентам анальные зонды в виде DPI.
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|3.6, пох (?), 22:33, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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серпом по яйцам им было бы выкидывание этого урода в помойку.
заодно с "trusted authorities", и вообще всем уродливым мастодонтом ssl/tls.
и не говорите мне, что это невозможно сделать - ssh вместе с протоколом и его рабочей и практически безупречной на тот момент (две серьезных проблемы за десять лет!) реализацией _с_нуля_, без всяких готовых библиотек с багами и глюками тянущимися по двадцать лет, не страдающей ни одной из этих болезней, был написан одним-единственным человеком за пол-года.
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|4.8, Аноним (8), 23:03, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Согласен полностью.
Коллега, а что нам собственно стоит взять какой-нибудь хромиум и реализовать в нем HTTP/1.1 через SSH?
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|4.26, Crazy Alex (ok), 00:14, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Конечно невозможно. Пофигу, как легко написать - важно, как легко внедрить. А на вебовских масштабах даже очень большая куча костылей дешевле и проще во внедрении, чем "до основанья, а затем".
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|5.30, Аноним (8), 00:33, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Внедрить легко, если не вместо, а рядом. HTTPS много лет был не вместо HTTP и только последние лет пять эта ситуация изменилась.
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|6.33, Crazy Alex (ok), 01:23, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот потому и пролез в конце концов, что много лет рядом был и наросла критическая масса контор, которые его используют, людей, хоть как-то умеющих его готовить и так далее. Можно рядом что-то новое положить, угу. В браузерах. Но быстрого использования на серверной стороне не ждите. Это http-серверы, всё, что вокруг них, оценка надёжности внедрения, отлов граблей... в общем, годы и годы. При этом в 95% случаев оно еще и на фиг не надо. А тут - сгенерировать ключ, запись в DNS добавить и сравнительно простой модуль в балансер или что там на фронте крутится - глядишь, за пару лет и управятся хотя бы процентов 30 сайтов.
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|3.20, Xasd (ok), 23:27, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Старый открытый SNI потом уберут из браузеров и другого софта
не смогут убрать!
потому что кроме www-браузера если и обычные библиотеки делающее свои дела через tls.
и вот представь себе -- ты хочешь написать утилиту которая делает запрос.
ты подрубаешь TCP-сокет -- затем хочешь апгрейдить его на TLS-сессию и вдруг тебе становится для этого нужен уже какой-то чёртов esni-ключ! ты уже будешь обязан ещё и DNS-запрос отправить на получение этого ESNI-ключа!
ну теоретически есть вероятность что рано или поздно придёт культура которая будет это поощьрять...
типа каждый программист-будущего будет даже без заиканья (разбуди его ночью ото сна!) говорить "ну конечно чтобы заапгрейдить на TLS нужно сделать DNS-запрос!"
...но сейчас в веритьcя с трудом. :-) .. хотя и возможно -- кто знает.
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|3.22, Xasd (ok), 23:29, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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>>блокировать DNS-over-HTTPS
> Разве это так уж просто сделать?
ну как Телеграм :-)
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|2.27, Crazy Alex (ok), 00:19, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Как раз нормально. Как отладят/внедрят - браузеры для начала станут всё, что такие штуки не реализует, показывать как недоверенный сайт (точнее, сначала так будет происходить для какого-то известного набора, как для HSTS, например). А потом - тупо перестанут работать в несекьюрном режиме без адских плясок.
Ну а что в Россиях это могут тупо административно побить - так с тем же успехом могут и вовсе шифрование трафика запретить. Это не проблема мейнстримных решений, борьба со свихнувшимися властями - это к даркнетам.
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|2.31, Аноним (31), 00:36, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Рыба уже давно уже сгнила с головы, они ток задумались.
Тут бы проблемы DNSSec и антиспуфа порешать в BGP by default...
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|3.34, xm (ok), 01:41, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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+100500
Сегодня DNSSEC / DANE + DNS-over-TLS должно стать первоочередной задачей.
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