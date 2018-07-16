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16.07.2018 22:05  Mozilla, Cloudflare, Fastly и Apple работают над применением шифрования для SNI

Компании Mozilla, Cloudflare, Fastly и Apple работают над новым TLS-расширением ESNI (Encrypted Server Name Indication), которое позволит передавать идентификатор запрошенного хоста в шифрованном виде. В настоящее время расширение SNI, необходимое для организации работы на одном IP-адресе наскольких HTTPS-сайтов со своими сертификатами, подразумевает передачу имени хоста на стадии согласования соединения в сообщении ClientHello, которое передаётся в открытом виде до установки шифрованного канала связи.

С одной стороны подобная особенность упрощает организацию обработки запросов на http-серверах и позволяет использовать прокси и CDN-сети для проброса шифрованного трафика, но с другой стороны раскрывает информацию о запрошенных ресурсах для транзитных наблюдателей, например, позволяет провайдеру судить о запрашиваемых пользователем сайтах и выборочно фильтровать трафик. До недавнего времени CDN-сети Amazon и Google предоставляли возможность скрытия имени хоста при помощи техники "domain fronting", позволявшей обращаться по HTTPS с указанием в SNI фиктивного хоста и фактической передачей имени запрашиваемого хоста в HTTP-заголовке Host внутри TLS-сеанса (данная возможность позволяла использовать CDN для обхода блокировок и весной была отключена).

Поддержка начальной черновой спецификации ESNI уже реализована в библиотеках BoringSSL (используется в Chromium), NSS (используется в Friefox) и picotls (используется в http-сервере h2o). При использовании ESNI имя хоста (поле server_name) также передаётся в ClientHello, но в зашифрованном виде. Для шифрования используется секрет, вычисленный на основе ключей сервера и клиента. Для расшифровки перехваченного или полученного значения поля ESNI необходимо знать закрытый ключ клиента или сервера (полюс открытые ключи сервера или клиента). Информация об открытых ключах передаётся для серверного ключа в DNS с использованием TXT-поля "_esni", а для клиентсного ключа в сообщении ClientHello. Расшифровка также возможна при помощи согласованного в процессе установки TLS-соединения общего секрета, известного только клиенту и серверу. Для скрытия обращения к DNS клиентом может применяться DNS-over-HTTPS или DNS-over-TLS.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Let's Encrypt опубликовал описание атаки и план по устранению проблемы
  3. OpenNews: TLS 1.3 получил статус предложенного стандарта
  4. OpenNews: Cloudflare ввёл в строй DNS-резолвер в форме скрытого сервиса Tor
  5. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: sni, https, crypt
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  • 1.1, пох (?), 22:14, 16/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –13 +/
    мурзила, огрызок и прочие гиганты индус-трии ниасилили замахнуться переделать у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, AnonPlus (?), 22:23, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    Жаров, перелогиньтесь. Мы-то знаем, что шифрование SNI  - как серпом по яйцам для всех, кто хочет вставлять клиентам анальные зонды в виде DPI.
     
     
  • 3.6, пох (?), 22:33, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    серпом по яйцам им было бы выкидывание этого урода в помойку.
    заодно с "trusted authorities", и вообще всем уродливым мастодонтом ssl/tls.

    и не говорите мне, что это невозможно сделать - ssh вместе с протоколом и его рабочей и практически безупречной на тот момент (две серьезных проблемы за десять лет!) реализацией _с_нуля_, без всяких готовых библиотек с багами и глюками тянущимися по двадцать лет, не страдающей ни одной из этих болезней, был написан одним-единственным человеком за пол-года.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:03, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен полностью.

    Коллега, а что нам собственно стоит взять какой-нибудь хромиум и реализовать в нем HTTP/1.1 через SSH?

     
     
  • 5.23, Sw00p aka Jerom (?), 23:30, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    МОдер, удали эту ересь выше)))
     
  • 4.26, Crazy Alex (ok), 00:14, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно невозможно. Пофигу, как легко написать - важно, как легко внедрить. А на вебовских масштабах даже очень большая куча костылей дешевле и проще во внедрении, чем "до основанья, а затем".
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 00:20, 17/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Последние лет 10 так в вебе и делают Поэтому и имеем гигантскую пирамиду из к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.32, Crazy Alex (ok), 01:17, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Естественно так и делают. Потому что по-другому не взлетит вообще
     
  • 5.30, Аноним (8), 00:33, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Внедрить легко, если не вместо, а рядом. HTTPS много лет был не вместо HTTP и только последние лет пять эта ситуация изменилась.
     
     
  • 6.33, Crazy Alex (ok), 01:23, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот потому и пролез  в конце концов, что много лет рядом был и наросла критическая масса контор, которые его используют, людей, хоть как-то умеющих его готовить и так далее. Можно рядом что-то новое положить, угу. В браузерах. Но быстрого использования на серверной стороне не ждите. Это http-серверы, всё, что вокруг них, оценка надёжности внедрения, отлов граблей... в общем, годы и годы. При этом в 95% случаев оно еще и на фиг не надо. А тут - сгенерировать ключ, запись в DNS добавить и сравнительно простой модуль в балансер или что там на фронте крутится - глядишь, за пару лет и управятся хотя бы процентов 30 сайтов.
     
     
  • 7.35, Аноним (8), 01:52, 17/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Помимо серверной стороны предстоит решить вопрос с контекстами выполнения JS, по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.37, Аноним (37), 02:40, 17/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Избыточен твой контроль целостности и аутентификация, когда и так есть https Бу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, пох (?), 22:24, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а делают они это вот этими самыми руками:

    https://mobile.twitter.com/levelsio/status/1018793451553345536?p=p
    https://mobile.twitter.com/0xjomo/status/1018810610597941249?p=p

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:19, 16/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48703
     
  • 1.3, Аноним (37), 22:20, 16/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то! Тогда и DNS и SNI будут шифрованны, шикарно.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:40, 16/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    мазила до сих пор резолвер TTR Trusted Recursive Resolver , предоставляющего во... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, dimqua (ok), 23:10, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато клаудфлара смогла.
     
  • 2.25, Аноним (37), 23:55, 16/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В 61 уже нормально работает DoH В 60 крашил браузер Сейчас мне не хватает толь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Xasd (ok), 23:04, 16/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    боже это слишком сложно один маленький управляемый сбой -- и всё это откат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним (37), 23:18, 16/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это не 171 всего-навсего просто 187 , лол И по твоей логике ничего не надо д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.19, dimqua (ok), 23:22, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, в теории многое можно, но на практике не всегда все это реализуется.
     
  • 3.20, Xasd (ok), 23:27, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Старый открытый SNI потом уберут из браузеров и другого софта

    не смогут убрать!

    потому что кроме www-браузера если и обычные библиотеки делающее свои дела через tls.

    и вот представь себе -- ты хочешь написать утилиту которая делает запрос.

    ты подрубаешь TCP-сокет -- затем хочешь апгрейдить его на TLS-сессию и вдруг тебе становится для этого нужен уже какой-то чёртов esni-ключ! ты уже будешь обязан ещё и DNS-запрос отправить на получение этого ESNI-ключа!

    ну теоретически есть вероятность что рано или поздно придёт культура которая будет это поощьрять...

    типа каждый программист-будущего будет даже без заиканья (разбуди его ночью ото сна!) говорить "ну конечно чтобы заапгрейдить на TLS нужно сделать DNS-запрос!"

    ...но сейчас в веритьcя с трудом. :-) .. хотя и возможно -- кто знает.

     
     
  • 4.24, Аноним (37), 23:40, 16/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И почему верится с трудом Вот был 2004 год, и всё кроме браузера, да и даже сам... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.29, Crazy Alex (ok), 00:20, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уж из браузеров убрать - запросто, хоть и поэтапно
     
  • 2.17, dimqua (ok), 23:19, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >блокировать DNS-over-HTTPS

    Разве это так уж просто сделать?

     
     
  • 3.22, Xasd (ok), 23:29, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >>блокировать DNS-over-HTTPS
    > Разве это так уж просто сделать?

    ну как Телеграм :-)

     
  • 2.27, Crazy Alex (ok), 00:19, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как раз нормально. Как отладят/внедрят - браузеры для начала станут всё, что такие штуки не реализует, показывать как недоверенный сайт (точнее, сначала так будет происходить для какого-то известного набора, как для HSTS, например). А потом - тупо перестанут работать в несекьюрном режиме без адских плясок.

    Ну а что в Россиях это могут тупо административно побить - так с тем же успехом могут и вовсе шифрование трафика запретить. Это не проблема мейнстримных решений, борьба со свихнувшимися властями - это к даркнетам.

     
  • 1.14, xm (ok), 23:13, 16/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вопрос, мягко говоря, перезрел.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 00:36, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Рыба уже давно уже сгнила с головы, они ток задумались.
    Тут бы проблемы DNSSec и антиспуфа порешать в BGP by default...
     
     
  • 3.34, xm (ok), 01:41, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    +100500
    Сегодня DNSSEC / DANE + DNS-over-TLS должно стать первоочередной задачей.
     
  • 1.36, Аноним (36), 01:58, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Да бизнес это никогда не внедрит Вы же видели - Mozilla и Amazon закрыли domain... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 02:52, 17/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Чушь Бизнесу нет причин это бойкотировать И есть причины это внедрять Ибо ина... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.39, Аноним (37), 02:55, 17/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, могут и так поехать Что сказать-то хотел Могут ещё проще государственный ... весь текст скрыт [показать]
     

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