12.07.2018 20:23  Гвидо ван Россум решил отстраниться от руководства проектом Python

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|4.13, Аноним (13), 21:16, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Не купит. Языков, включая скриптовых, у них своих полно. А душить этот проект не надо. Во-первых непонятно кого, во вторых сам в хаосе сгинет
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|4.27, Crazy Alex (ok), 23:02, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Тут и обольщаться не надо - мне ещё минимум лет 30-40 небо коптить, за это время питон в любом случае сдохнет. Но подозреваю, что понадобится гораздо меньше времени - всякие Go не сложнее в писанине, производительность дают лучше, а ошибок - меньше.
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|2.12, Гвидо (?), 21:12, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Нет, прозреваем
> Создайте язык программирования, которым сможет пользоваться даже дурак, и только дурак захочет им воспользоваться.
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|3.19, Аноним (18), 21:48, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Покажи свои ЯП для умных, не стесняйся. И фотку подбородка приложи, чтобы точно знали — выживет язык или нет.
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|3.21, kuku (ok), 21:56, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Создайте язык программирования, которым сможет пользоваться даже дурак, и только дурак захочет им воспользоваться.
+1
Язык понятный дураку ограничивается дураковатостью его возможностей.
Причем было бы неплохо промоделировать оптимальную систему команд оптимального процессора.
Это многообразие должно вылиться во что-то более унифицированное. Понимаю, кто-то скажет
x86_64 заняло рынок, но это тупиковая ветка по-моему. Слишком она навороченная.
По крайней мере пусть промоделируют ребята из мира Linux. Профессионалов там хватает.
Во что это выльется незнаю, но попробовать стоит.
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|2.22, Anonymoustus (ok), 21:59, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У администрации сайта не загорается в черепной коробке лампочка ассоциативной связи, что хорошие комментарии требуют хорошей атмосферы, а в гнилой атмосфере только троллят о гадят.
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|1.23, myhand (ok), 22:12, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Гвидо вернись, я все прощу! Даже division, ушибленный твоим тяжелым детством с ABC.
Ведь чо ЭТИ теперь натворят, ну, которые сейчас в питоне считают ключ при сортировке списка из одного элемента.
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|2.30, Аноним (30), 00:06, 13/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Что тебе мешает сейчас его изучать? Изучи и юзай. Или тебе не работать, а что б аноним на Опеннете одобрил?
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