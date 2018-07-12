12.07.2018 20:23  Гвидо ван Россум решил отстраниться от руководства проектом Python

> Создайте язык программирования, которым сможет пользоваться даже дурак, и только дурак захочет им воспользоваться. +1 Язык понятный дураку ограничивается дураковатостью его возможностей. Причем было бы неплохо промоделировать оптимальную систему команд оптимального процессора.

Это многообразие должно вылиться во что-то более унифицированное. Понимаю, кто-то скажет

x86_64 заняло рынок, но это тупиковая ветка по-моему. Слишком она навороченная.

По крайней мере пусть промоделируют ребята из мира Linux. Профессионалов там хватает.

Во что это выльется незнаю, но попробовать стоит.

