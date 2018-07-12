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12.07.2018 20:23  Гвидо ван Россум решил отстраниться от руководства проектом Python

Гвидо ван Россум (Guido van Rossum) сообщил о намерении покинуть пост великодушного пожизненного диктатора (BDFL) проекта Python и полностью отстраниться от участия в процессах принятия решений. Гвидо продолжит участие в проекте, но на позиции обычного core-разработчика и наставника. Он также не намерен назначать преемника на пост BDFL и поэтому предложил другим разработчикам обсудить возможность перехода на новую модель управления. До реструктуризации модели управления пост BDFL сохраняется, но формально Гвидо теперь находится в бессрочном отпуске.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.python.org/piperm...)
  2. OpenNews: Музей компьютерной истории наградил Гвидо ван Россума
  3. OpenNews: Разработка Python переведена на GitHub
  4. OpenNews: Поддержка Python 2.7 продлена до 2020 года
  5. OpenNews: Гвидо ван Россум предложил на несколько лет заморозить возможности языка Python
  6. OpenNews: Увидел свет язык программирования Python 3.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: python
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  • 1.1, Аноним (1), 20:28, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Все три мажорных релиза были при нём. На наших глазах сменилась эпоха
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:38, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Понаделал версий и в кусты. А развивать/поддерживать кто будет?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 20:45, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    MS купит...
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 21:16, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Не купит. Языков, включая скриптовых, у них своих полно. А душить этот проект не надо. Во-первых непонятно кого, во вторых сам в хаосе сгинет
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:50, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Пф-ф-ф
     
  • 2.15, Crazy Alex (ok), 21:29, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Скорей бы эта эпоха совсем сгинула
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 21:47, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Раньше ты сгинешь, не обольщайся.
     
     
  • 4.27, Crazy Alex (ok), 23:02, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Тут и обольщаться не надо - мне ещё минимум лет 30-40 небо коптить, за это время питон в любом случае сдохнет. Но подозреваю, что понадобится гораздо меньше времени - всякие Go не сложнее в писанине, производительность дают лучше, а ошибок - меньше.
     
  • 2.16, Гвидо (?), 21:34, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все 4 релиза

    > This is version 0.9 (the first beta release), patchlevel 1.

     
  • 2.28, Сергей (??), 23:20, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так стоит начинать его учить или С# выбирать?
     
  • 1.2, Michael Shigorin (ok), 20:38, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Стареем...
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 20:46, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сделай подтяжку лица
     
     
  • 3.6, Michael Shigorin (ok), 20:46, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Гвидо?!
     
  • 2.12, Гвидо (?), 21:12, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нет, прозреваем

    > Создайте язык программирования, которым сможет пользоваться даже дурак, и только дурак захочет им воспользоваться.

     
     
  • 3.19, Аноним (18), 21:48, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Покажи свои ЯП для умных, не стесняйся. И фотку подбородка приложи, чтобы точно знали — выживет язык или нет.
     
  • 3.21, kuku (ok), 21:56, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Создайте язык программирования, которым сможет пользоваться даже дурак, и только дурак захочет им воспользоваться.

    +1

    Язык понятный дураку ограничивается дураковатостью его возможностей.

    Причем было бы неплохо промоделировать оптимальную систему команд оптимального процессора.
    Это многообразие должно вылиться во что-то более унифицированное. Понимаю, кто-то скажет
    x86_64 заняло рынок, но это тупиковая ветка по-моему. Слишком она навороченная.
    По крайней мере пусть промоделируют ребята из мира Linux. Профессионалов там хватает.
    Во что это выльется незнаю, но попробовать стоит.

     
  • 2.14, Аноним (3), 21:24, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Устал от макак.
     
  • 1.17, th3m3 (ok), 21:34, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опять нормальные комменты трут. Ну что с сайтом стало...
     
     
  • 2.22, Anonymoustus (ok), 21:59, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У администрации сайта не загорается в черепной коробке лампочка ассоциативной связи, что хорошие комментарии требуют хорошей атмосферы, а в гнилой атмосфере только троллят о гадят.
     
  • 1.20, Аноним (20), 21:51, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не не не, пусть отступы на скобочки поменяет, и только тогда уходит
     
     
  • 2.24, Аноним (3), 22:23, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И ; пусть добавит!
     
  • 1.23, myhand (ok), 22:12, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Гвидо вернись, я все прощу!  Даже division, ушибленный твоим тяжелым детством с ABC.  

    Ведь чо ЭТИ теперь натворят, ну, которые сейчас в питоне считают ключ при сортировке списка из одного элемента.

     
     
  • 2.25, gred (ok), 22:40, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Прощают в церкви, а я наказываю, ЖЕСТОКО наказываю С а по факту - питон подм... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним (26), 22:49, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Гвидобейсик все?
     
  • 1.29, robot228 (?), 00:01, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это всё, можно переходить на изучение Ruby?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 00:06, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что тебе мешает сейчас его изучать? Изучи и юзай. Или тебе не работать, а что б аноним на Опеннете одобрил?
     

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