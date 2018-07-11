11.07.2018 08:59  В AUR-репозитории Arch Linux найдено вредоносное ПО

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|4.28, Аноним (28), 12:22, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+11 +/–
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За какую науку? Все и так знали, что AUR это помойка, в которую любой мог загрузить что угодно.
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|5.103, Джон Ленин (?), 00:13, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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AUR полностью аналогичен PPA, и цели для которых он предназначен конвертация чужих пакетов и git clone со сборкой всяких патченых мез и вайнов.
Просто нефиг из аура собирать системные компоненты и ставить осиротелый софт. Плюс к тому, никто тебя и не принуждает пользоваться всякими PPA/AURами.
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|3.23, Аноним (23), 11:49, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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> А что отвайхетил то? Все и так знали, что AUR это помойка, в которую любой мог загрузить что угодно.
"Я не я, и лошадь не моя!" - это в таких вот новостях.
А вот когда речь идет о количестве софта в репе, то арчеводы почему-то любят ходить гоголями и гордо кивать на АУР:
https://repology.org/statistics/total
;)
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|4.56, Аноним (56), 15:49, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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в связи с этим случаем я даже видел заявление, что AUR (Arch User Repository) никакого отношения к арчу не имеет
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|4.105, Джон Ленин (?), 00:19, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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То, что скрипт сборки умеет лазить в репозитории дебианов и федор, тягать оттуда их пакеты и конвертить в свои, это конечно фатальный недостаток, да.
И то, что он из git умеет собирать бинарный пакет, - это тоже страхъ, да.
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|4.112, лютый охохоня... (?), 05:03, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>А вот когда речь идет о количестве софта в репе, то арчеводы почему-то
Вапщта в Арче пакетов много даже БЕЗ aur.
Плюс, в целом ситуация - когда обнаружили подставу всего через 7 часов показывает высокий уровень подготовки Арчеводов. :D Ты лучше убунтуям в PPA троян положи и посмотрим сколько лет он там пролежит незамеченным.
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|5.120, Аноним (23), 12:10, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>>А вот когда речь идет о количестве софта в репе, то арчеводы почему-то
> Вапщта в Арче пакетов много даже БЕЗ aur.
Вапщта нет. И количество пакетов != количество софта.
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|2.4, Atterratio (ok), 10:42, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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Мда... Я смотрю кто то не знает что такое AUR... Там нет этих ваших бинарных пакетов как в Ubuntu PPA, там только простые(за все не поручусь но офф документация рекомендует обходиться буквально в несколько строк) скрипты для сборки того или иного пакета из исходников.
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|6.36, Аноним (36), 13:17, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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В аур есть бинарные пакеты, а аур нету самих бинарников. Нельзя там бинарники хостить, блин. Что-за недалёкий народ, не знают сути вопроса но спорить лезут не по делу.
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|9.118, Celcion (ok), 09:36, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Спор какой-то не в тему. Впадлу что ли PKGBILD глянуть на предмет, от куда бинари дёргаются.
А "впaдлу" включить голову и попытаться понять, что речь идет не об этом? Или тут все уже начинают включать режим одеревенения?
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|4.16, Амнон (?), 11:05, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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> Серьезно? А "-bin" пакеты - это что?
Тебе ещё раз повторяют: в самом AUR'е не содержится никаких пакетов, тем более бинарных. AUR - это сборник PKGBUILD'ов, скриптов сборки пакетов. Но в AUR'е присутствуют скрипты для установки бинарников, это да.
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|5.30, виндотролль (ok), 12:25, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В аур, думаю, можно коммитнуть бинарник (головой не ручаюсь, может быть у них там какие-то хуки стоят на пуш, а пробовать не приходилось) и добавить его в sources
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|4.87, axredneck (?), 20:17, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну да, они есть. Но достаточно скачать такой PKGBUILD и глянуть в нем, откуда качается бинарь, чтобы понять, стоит это ставить или нет.
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|5.59, J.L. (?), 16:15, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну да, проще каждый раз свой велосипед городить, чем посмотреть на готовый
> скрипт сборки.
кстати а при обновлении из AURа пакетный манагер обновляет или говорит что низя и надо смотреть?
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|6.62, Аноним (62), 16:41, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Смотря какой манагер. yaourt обновляет, но отдельно от бинарных реп, и предлагает каждый pkgbuild посмотреть.
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|7.86, axredneck (?), 20:13, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Более того, он может обновлять через git и предлагать проверить не весь PKGBUILD, а только изменения в нем.
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|9.122, J.L. (?), 12:50, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Увы, но что-то я там не увидел билдскрипта.
а что же там? "Kусок из PKGBUILD chromium-dev"
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|1.12, виндотролль (ok), 10:53, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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мне видится 1 потенциально удачный сценарий атаки на AUR — сделать вредоносный патч на сишечке, а лучше перле к какому-нибудь сложному софту (чтоб нелегко было разобраться) с аргументацией, что патч что-то улучшает (Arch позволяет делать патчи частью пакета). Лучше если будет много патчей, да чтоб часть из них правда делала что-то полезное, а без некоторых сборка на арче была невозможна.
Тогда — высока вероятность, что вредоносный патч заметят очень не сразу.
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|3.22, Аноним (22), 11:44, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Навскидку - гуглохром подойдёт. Особенно пикантно, если патчи будут чистить гуглозонды. Параноики же должны страдать, правда?
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|6.65, анан (?), 16:46, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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там у каждого файла по рекомендациям должна быть хеш, если изменить файлы то хеш не сойдется, но в принципе я думаю никто не следит за тем что хеши обновляются
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|8.80, пох (?), 19:42, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Кажется, кстати, можно пакеты в AUR подписывать gpg ключом
а смыл-то в чем? Вот подпишу я тебе своим ключом пакет, создающий у тебя в хомяке pwned.txt - у меня тех ключей - целая ключница. И чо?
в нормальных репо это ключ команды или компании, владельца дистрибутива - и предполагается, что они хоть немного проверяют, что именно им подписывают (блаженн кто верует).
А тут фейс-контроля нет.
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|3.89, axredneck (?), 20:25, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Можно make -j1 в фоне в /tmp. Если в /tmp места нет, то BFQ. Но опять же приходится доверять тому, что в оверлеях.
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|3.49, Андрей (??), 14:53, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так, может, там такого добра ещё много. Но только один чел взял и намеренно создал файлик ваш.archlinux.скомпрометирован.txt, так что не заметить было просто нельзя.
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|2.42, anonimm (?), 14:08, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Эта новость, наверное, больше удивила тех, кто с миром Arch не знаком (в частности, меня): оказывается, у них там принято копаться по помойкам!
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|1.51, J.L. (?), 14:55, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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аааааяяя говорииииииил!!!!
линукс надо защищать по дефолту и юзера от программ и программы от программ
в винде в силу контингента иди^W пользователей оной с этим сейчас лучше чем в линуксе
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|4.69, нах (?), 17:34, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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в windows store - пока не замечено ни того, ни другого.
В том числе да, и потому, что надо заплатить денег за сертификат. Пусть копеечных.
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|6.78, пох (?), 19:37, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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патамуштанадазаплатитьзасертификат, ага. Ну то есть - помоечного софта незамечено, а непомоечного - так его и в гуглоплее днем с фонарем (и не вздумайте тот фонарь что первым нашелся поиском, и вторым, и третьим, где-то с пятнадцатого начинаются работающие, без требований доступа к sms и телефонной книжке)
а казалось бы - бери и эксплойть миллионы виндохомячков (думаю, их все еще даже больше, чем владельцев андроедов, молчу уж про какой-то там рач и его полтора юзера, да еще и тянущих что попало с aur). Но нет, копеечная преграда - и никого на горизонте.
P.S. месяц назад был изумлен, обнаружив там UBO. В общих чертах - вполне работающий. Казалось бы, где имение, а где вода?
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|7.81, username (??), 19:47, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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В маке как то решают, все живы. Там сертификат подписи с оперативным отзывом со стороны apple и ревью приложения перед публикацией.
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|8.84, soarin (ok), 19:59, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> В маке как то решают, все живы
Не все. Многие от туда просто свалили. И распространяют свой софт не через AppStore, а по принципу "скачать dmg с нашего сайта"
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|9.96, username (??), 21:03, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Свалили таки по другой причине. Любой софт из стора работает в песочнице(по моему в windows теперь так же), не всех разработчиков это устраивает по разным причинам.
На моей памяти совсем без сертификата был только transmission. ПО в пакетах pkg отдельная песня, не всем оно нужно и обычно есть альтернативные пути.
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|8.116, . (?), 09:31, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> В маке как то решают, все живы.
идея та же что у MS, но уже не годится первый попавшийся code signing сертификат за любые три копейки - нужен специальный, одобренный эплом, пачку себе понавыписать и менять раз в день не получится. После этого изволь свой проект на блюдечке представить к рассмотрению - что тоже само-то по себе не панацея, но еще одна преграда, требующая времени и деньжат. А мы ж хотим побыстрому нагадить/стырить что-нибудь и смыться, нам некогда - поэтому мы пойдем туда, где не надо ни денег платить, ни фейсконтроль проходить.
Ну, соответственно, софта тоже сильно поменьше чем для ведроида, и особенно - софта помоешного. Сильно побольше чем у винды, но это в основном потому, что поляну успели застолбить гораздо раньше. Худо-бедно какая-то кормовая база для его писателей успела нарости.
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|4.128, нах (?), 17:27, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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вот и не ставь всякой фигни с васян-сайтов, и под виндой тоже не.
Хакнули-то cdn avast, а не microsoft store.
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|3.117, Daemon (??), 09:31, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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а при чем тут source repo? пакет (как минимум deb, за rpm не ручаюсь) - это архив, который можно распаковать, а в нем и находятся скрипты, которые выполняются во время установки или удаления пакета (preinst, postinst, prerm, postrm) их можно посмотреть перед установкой.
в добавок apt перед установкой какого-нибудь пакета сразу говорит что собирается ставить и ожидает подтверждения. Список этот можно сохранить, вместо install выполнить download (чтобы загрузить пакеты без установки), и дальше архиватором пройтись по загруженным архивам на поиск трояна.
Да, долго, да неудобно, но возможно же.
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|1.85, lucentcode (ok), 20:06, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Эка невидаль. А PKGBUILD на что yaourt каждый раз заботливо предлагает читать? Большинство из них очень простенькие. Есть пакеты с патчсетами, где диффы прямо с пакетом идут, но их мало и патчи как правило тоже маленькие. Для важных мне пакетов я не ленюсь каждый раз просматривать PKGBUILD, ну и изучать остальные задействованные при сборке файлы, если они вызывают пусть и слабые, но подозрения. Зная как работает AUR, нужно просто им правильно пользоваться. А от бяки никто не застрахован. Вот недавно в snap-пакетах майнеры находили. Не удивлюсь, если и в пакетах какого-то не очень популярного дистра(или хотя-бы в ppa популярного) найдут подобные "подарки". А пацику, что отвайтхейтил неосторожных пользователей AUR спасибо сказать нужно - он ничем деструктивным не побаловался на их тачках, и при этом преподал им ценный урок. Будут читать PKGBUILD-ы теперь.
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|2.95, axredneck (?), 20:51, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А PKGBUILD на что yaourt каждый раз заботливо предлагает читать
Есть, правда, еще pacaur, который, если не ошибаюсь, молча качает и ставит.
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|2.123, J.L. (?), 12:57, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Для важных мне пакетов я не ленюсь каждый раз просматривать PKGBUILD
а не важные для вас пакеты значит хомяк не овнят?
с остальным согласен
просто не метод всё глазами и руками делать, так можно дойти до самостоятельного написания нужных лично программ
тут скорее нужны наработки "защищённых андройдов" с песочницами, подстановкой виртуальных данных вместо реальных и тд
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|2.113, Аноним (62), 08:27, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Внизaпна, унутре твоих любимых .exe тоже есть скрипты, но тебе их не покажут, чтоб не травмировать нежную хипсторскую психику.
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|1.124, Аноним (124), 14:13, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> В скрипте u.sh присутствовал код для отправки сведений о системе и установленных пакетах через сервис pastebin.com
Проделки космонафта. Хочет сравнить с результаты с бубунтой.
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