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10.07.2018 22:35  Зафиксирована подмена злоумышленниками официального Chrome-дополнения Hola VPN

Компания Hola VPN сообщила о компрометации учётной записи одного из разработчиков проекта, в результате чего злоумышленники смогли подменить официальное дополнение Hola VPN к браузеру Chrome. Дополнение насчитывает около 8.7 млн пользователей.

После получения параметров аутентификации разработчика в сервисах Google злоумышленники опубликовали модифицированную версию дополнения, в которой был встроен скрытый проброс на поддельную фишинг-страницу, срабатываюзий при открытии сайта MyEtherWallet.com с реализацией web-кошелька для криптовалюты Ethereum. В настоящее время контроль над учётной записью возвращён и в каталоге Chrome Web Store размещено корректное дополнение. Информации о методе получения контроля за учётной записью разработчика Hola VPN пока не раскрывается.

Всем пользователям MyEtherWallet, которые вчера обновляли или устанавливали Chrome-дополнение Hola VPN рекомендуется срочно завести новую учётную запись и перевести на неё имеющиеся в электронном кошельке средства. Это вторая действенная атака против MyEtherWallet за последние месяцы - в апреле злоумышленникам удалось через манипуляции с BGP перенаправить трафик DNS-сервиса Amazon Route 53 на свой хост и на несколько часов подменить сайт MyEtherWallet.com.

  1. Главная ссылка к новости (http://hola.org/blog#chrome-co...)
  2. OpenNews: В браузерном дополнении Stylish выявлен код для отправки истории посещений
  3. OpenNews: В Chrome будет прекращена поддержка установки дополнений по запросу сторонних сайтов
  4. OpenNews: В результате фишинга получен контроль ещё над 6 дополнениями к Chrome
  5. OpenNews: Злоумышленники получили контроль над Chrome-дополнением с миллионной аудиторией
  6. OpenNews: Chrome-дополнение Particle было выкуплено у автора и превращено во вредоносное ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome, webstore
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  • 1.1, Аноним (1), 23:13, 10/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот те и VPN
     
     
  • 2.3, Шо (?), 23:18, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    VP[rivate]N

    ))))

     
  • 1.2, Шо (?), 23:16, 10/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Эта вакханалия вокруг крипто-кошельков уже перестала удивлять применяемыми методами... Дырок полно, выбирай любую и вперёд...
     
  • 1.4, user90 (?), 23:24, 10/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    На самом деле эта "новость" про то, что любой Google * Store - банальная свалка.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:41, 10/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так это Hola сама с душком. Помню скандал был что они трафик продают.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:57, 10/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отдельный браузер без расширений для всего этого вот того.
     

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