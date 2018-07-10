10.07.2018 22:35  Зафиксирована подмена злоумышленниками официального Chrome-дополнения Hola VPN

Компания Hola VPN сообщила о компрометации учётной записи одного из разработчиков проекта, в результате чего злоумышленники смогли подменить официальное дополнение Hola VPN к браузеру Chrome. Дополнение насчитывает около 8.7 млн пользователей.

После получения параметров аутентификации разработчика в сервисах Google злоумышленники опубликовали модифицированную версию дополнения, в которой был встроен скрытый проброс на поддельную фишинг-страницу, срабатываюзий при открытии сайта MyEtherWallet.com с реализацией web-кошелька для криптовалюты Ethereum. В настоящее время контроль над учётной записью возвращён и в каталоге Chrome Web Store размещено корректное дополнение. Информации о методе получения контроля за учётной записью разработчика Hola VPN пока не раскрывается.

Всем пользователям MyEtherWallet, которые вчера обновляли или устанавливали Chrome-дополнение Hola VPN рекомендуется срочно завести новую учётную запись и перевести на неё имеющиеся в электронном кошельке средства. Это вторая действенная атака против MyEtherWallet за последние месяцы - в апреле злоумышленникам удалось через манипуляции с BGP перенаправить трафик DNS-сервиса Amazon Route 53 на свой хост и на несколько часов подменить сайт MyEtherWallet.com.



