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10.07.2018 09:49  Компания Canonical представила сборку Minimal Ubuntu

Компания Canonical опубликовала новую минималистичную редакцию дистрибутива Minimal Ubuntu, оптимизированную для использование в облачных системах и изолированных контейнерах на базе платформы Docker. При разработке основное внимание уделялось высокой стабильности, максимальной производительности, минимальному времени загрузки и автоматизации применения в облачных системах.

Отмечается, что предложенная сборка требует на 50% меньше дискового пространства и загружается примерно на 40% быстрее сборки стандартной серверной редакции Ubuntu, но при этом остаётся полностью совместимой со всеми пакетами из репозиториев Ubuntu. Необходимые пакеты можно установить при помощи штатного пакетного менеджера apt или при помощи snapd, которые входят в штатную поставку.

Дистрибутив рассчитан на автоматизированное сопровождение, выполняемое без участия пользователя, поэтому в состав включён только минимальный набор пакетов. По сравнению с Ubuntu Server из базовой поставки удалены редакторы, документация, локали и другие инструменты, востребованные при интерактивных сеансах (ssh оставлен). Для доведения урезанного дистрибутива до набора пакетов Ubuntu Server предложена специальная утилита "unminimize".

Размер сборки составляет 157 Мб. Предложены две сборки, созданные на основе пакетных баз Ubuntu 16.04 LTS и 18.04 LTS. Обеспечена поддержка использования Minimal Ubuntu в окружениях Amazon EC2, Google Compute Engine (GCE), LXD и KVM/OpenStack. Для каждой облачной платформы подготовлен свой оптимизированный вариант пакета с ядром Linux (по умолчанию предлагается ядро, оптимизированное для KVM) и включены необходимые для загрузки и настройки утилиты.

На базе Minimal Ubuntu также подготовлен специализированный образ для организации выполнения контейнеров Docker, совместимый с инфраструктурами на базе системы оркестровки контейнеров Kubernetes. Сборка для Docker занимает всего 29 Мб и предложена в каталоге Docker Hub в качестве стандартного образа Ubuntu 18.04 LTS. Сборки Minimal Ubuntu также размещены в каталогах AWS и Google Cloud ("gcloud compute images list --project ubuntu-os-cloud").

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ubuntu.com/2018/0...)
  2. OpenNews: В Ubuntu Core обеспечена официальная поддержка портативного варианта Raspberry Pi 3
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu Core 16
  4. OpenNews: Планы по развитию рабочего стола в Ubuntu 18.10
  5. OpenNews: Опубликован отчёт на основе телеметрии, переданной пользователями Ubuntu 18.04
  6. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, F (?), 10:00, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    > требует на 50% меньше дискового

    Т.е. всего каких-то полгига? Забыли люди, что такое "минимальный"!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:06, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Зачем читать, когда можно писать
     
  • 2.13, Michael Shigorin сбоку (?), 10:48, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не все ;-)

    http://nightly.altlinux.org/p8/permalink/alt-p8-ovz-generic-latest-x86_64.tar -- сейчас 40 метров (вообще надо бы ему внимание опять уделить, на предыдущих стабильных ветках был 35/31/33M: http://download.openvz.org/contrib/template/precreated/)

     
     
  • 3.17, Sluggard (ok), 11:19, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Миша, где новости о СтартерКитах?!
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:04, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    157 мегабайт, ничего лишнего 😎
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:09, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сборка для Docker занимает всего 29 Мб и предложена в каталоге Docker Hub в качестве стандартного образа Ubuntu 18.04 LTS.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:12, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Размер сборки составляет 157 Мб.

    почему средний шапкообразный системдос на 50 мегабайт меньше космонавсткого системдоса?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:14, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    много пистона
     
  • 2.11, . (?), 10:23, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > почему средний шапкообразный системдос на 50 мегабайт меньше космонавсткого системдоса?

    вредители, сэр.

    причем, есть такое подозрение, что из него даже НЕ удалены героически все локали (_включая_ даже en_US) - и созданный на его основе контейнер не показывает вопросики вместо русских имен файлов. (долбанная убунта требует каждый раз при создании образа добавлять промежуточный layer с генерацией этих дурацких локалей - тяжкое наследие дебиана с его дискетками в 96м году. теперь - еще и будем вручную устанавливать все пакеты, которые ей для этого требуются, "зато сэкономили")

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:20, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это для тех кто не осилил debootstrap?
     
     
  • 2.10, powershell (ok), 10:22, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Alpine
     
  • 1.9, JooL (?), 10:21, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    640кб хватает не только лишь всем, мало кому может столько хватить.
     
  • 1.12, A.Stahl (ok), 10:34, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Компания Canonical представила

    Жду новость "Компания Canonical представилась".

     
     
  • 2.16, учкудук (?), 11:15, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Преставилась.
     
  • 2.19, Catwoolfii (ok), 11:22, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее ее микрософт поглотит
     
  • 1.14, Аноним (-), 11:02, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А с помощью какого механизма они минимизации то добились Тупой rm -rf Зачем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, деанон (?), 11:11, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >когда логично было бы сделать apt install server v stoyka
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 11:21, 10/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    не пишите чушь Пакетный менеджер - это именно то, чем кромсают систему Зачем п... весь текст скрыт [показать]
     

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