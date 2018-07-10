10.07.2018 09:49  Компания Canonical представила сборку Minimal Ubuntu

Компания Canonical опубликовала новую минималистичную редакцию дистрибутива Minimal Ubuntu, оптимизированную для использование в облачных системах и изолированных контейнерах на базе платформы Docker. При разработке основное внимание уделялось высокой стабильности, максимальной производительности, минимальному времени загрузки и автоматизации применения в облачных системах.

Отмечается, что предложенная сборка требует на 50% меньше дискового пространства и загружается примерно на 40% быстрее сборки стандартной серверной редакции Ubuntu, но при этом остаётся полностью совместимой со всеми пакетами из репозиториев Ubuntu. Необходимые пакеты можно установить при помощи штатного пакетного менеджера apt или при помощи snapd, которые входят в штатную поставку.

Дистрибутив рассчитан на автоматизированное сопровождение, выполняемое без участия пользователя, поэтому в состав включён только минимальный набор пакетов. По сравнению с Ubuntu Server из базовой поставки удалены редакторы, документация, локали и другие инструменты, востребованные при интерактивных сеансах (ssh оставлен). Для доведения урезанного дистрибутива до набора пакетов Ubuntu Server предложена специальная утилита "unminimize".

Размер сборки составляет 157 Мб. Предложены две сборки, созданные на основе пакетных баз Ubuntu 16.04 LTS и 18.04 LTS. Обеспечена поддержка использования Minimal Ubuntu в окружениях Amazon EC2, Google Compute Engine (GCE), LXD и KVM/OpenStack. Для каждой облачной платформы подготовлен свой оптимизированный вариант пакета с ядром Linux (по умолчанию предлагается ядро, оптимизированное для KVM) и включены необходимые для загрузки и настройки утилиты.

На базе Minimal Ubuntu также подготовлен специализированный образ для организации выполнения контейнеров Docker, совместимый с инфраструктурами на базе системы оркестровки контейнеров Kubernetes. Сборка для Docker занимает всего 29 Мб и предложена в каталоге Docker Hub в качестве стандартного образа Ubuntu 18.04 LTS. Сборки Minimal Ubuntu также размещены в каталогах AWS и Google Cloud ("gcloud compute images list --project ubuntu-os-cloud").



