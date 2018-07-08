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08.07.2018 08:18  Эксперимент по настройке Linux для блокирования 10 млн пакетов в секунду

Марек Майковски (Marek Majkowski), разработчик ядра Linux, работающий в компании CloudFlare, опубликовал результаты оценки производительности различных решений на базе ядра Linux для отбрасывания огромного числа пакетов, поступающих в ходе DDoS-атаки. Наиболее высокопроизводительный метод позволил отбрасывать потоки запросов, поступающие с интенсивностью 10 млн пакетов в секунду.

Наибольшей производительности удалось добиться при использовании подсистемы eBPF, представляющей встроенный в ядро Linux интерпретатор байткода, позволяющий создавать высокопроизводительные обработчики входящих/исходящих пакетов с принятием решений об их перенаправлении или отбрасывании. Благодаря применению JIT-компиляции, байткод eBPF на лету транслируется в машинные инструкции и выполняется с производительностью нативного кода. Для блокировки использовался вызов XDP_DROP, предоставляемый подсистемой XDP (eXpress Data Path), позволяющей запускать BPF-программы на уровне сетевого драйвера, с возможностью прямого доступа к DMA-буферу пакетов и на стадии до выделения буфера skbuff сетевым стеком.

Блокировка осуществлялась при помощи загруженного в ядро простого BPF-приложения (около 50 строк кода), написанного на подмножестве языка C и скомпилированного при помощи Clang. Для загрузки скомпилированного модуля eBPF применяется недавно появившаяся в iproute2 команда "xdp obj" ("ip link set dev ext0 xdp obj xdp-drop-ebpf.o"), позволяющая обойтись без написания специализированного BPF-загрузчика. Для просмотра статистики применялась команда "ethtool -S". Логика блокировки была зашита непосредственно в BPF-приложение, например, блокируемые IP-подсеть, порт назначения и тип протокола были определены через условные операторы (системы типа bpfilter и Cilium умеют генерировать BPF-программы на основе высокоуровневых правил фильтрации): 


   if (h_proto == htons(ETH_P_IP)) {
       if (iph->protocol == IPPROTO_UDP
           && (htonl(iph->daddr) & 0xFFFFFF00) == 0xC6120000 //    198.18.0.0/24
           && udph->dest == htons(1234)) {
           return XDP_DROP;
       }
   }

Другие опробованные методы блокировки:

  • Отбрасывание пакетов путём создания приложения-заглушки, принимающего запросы на целевом сетевом порту, но не выполняющего каких-либо действий ("s.bind(("0.0.0.0", 1234))" и бесконечный цикл с "s.recvmmsg()" - использование recvmmsg вместо recvmsg важно с точки зрения снижения числа системных вызовов, в свете накладных расходов при включении в ядре защиты от уязвимости Meltdown). Производительность такого решения составила всего 174 тысячи пакетов в секунду, при этом узким местом было не переключение контекста и само приложение (нагрузка была 27% sys и 2% userspace), а полная утилизация второго ядра CPU при обработке SOFTIRQ.

    Большие накладные расходы также возникали из-за ведения ядром таблиц отслеживания соединений (conntrack), отключение которых при помощи правила "iptables -t raw -I PREROUTING -d 198.18.0.12 -p udp -m udp --dport 1234 -j NOTRACK" позволило поднять производительность почти в два раза, до 333 тысяч пакетов в секунду. Дополнительное применение режима SO_BUSY_POLL подняло скорость обработки до 470 тысяч пакетов в секунду.

  • Использование BPF с привязкой к сетевому сокету и запуском на уровне ядра (как с обычным BPF, так и с eBPF). Специально написанное BPF-приложение bpf-drop, подключающее обработчик для фильтрации пакетов к сокету через вызов "setsockopt(SO_ATTACH_FILTER)", продемонстрировало производительность всего 512 тысяч пакетов в секунду (в 20 раз меньше, чем BPF-обработчик на базе XDP). Причиной низкой производительности, как и в первом рассмотренном методе, стали большие накладные расходы при обработке SOFTIRQ.
  • Применение операции DROP в iptables в цепочке INPUT (после обработки маршрутизации). При использовании следующих правил 
    
   iptables -t raw -I PREROUTING -d 198.18.0.12 -p udp -m udp --dport 1234 -j NOTRACK
   iptables -I INPUT -d 198.18.0.12 -p udp --dport 1234 -j DROP

    удалось добиться производительности 608 тысяч пакетов в секунду.

  • Использование iptables DROP на стадии до обработки маршрутизации (PREROUTING). Замена в правиле "-I INPUT" на "-I PREROUTING -t raw" подняло производительность почти в три раза до 1.688 млн пакетов в секунду.
  • Применение операции DROP в nftables на стадии до выполнения стадии отслеживания соединений (для обхода CONNTRACK применяется "hook ingress"): 
    
   nft add table netdev filter
   nft -- add chain netdev filter input { type filter hook ingress device vlan100 priority -500 \; policy accept \; }
   nft add rule netdev filter input ip daddr 198.18.0.0/24 udp dport 1234 counter drop
   nft add rule netdev filter input ip6 daddr fd00::/64 udp dport 1234 counter drop

    Производительность предложенного решения составила 1.53 млн пакетов в секунду, что немного отстаёт от iptables DROP с PREROUTING.

  • Применение операции DROP в ingress-обработчике tc позволило добиться производительности в 1.8 млн пакетов в секунду. 
    
   tc qdisc add dev vlan100 ingress
   tc filter add dev vlan100 parent ffff: prio 4 protocol ip u32 match ip protocol 17 0xff match ip dport 1234 0xffff match ip dst 198.18.0.0/24 flowid 1:1 action drop
   tc filter add dev vlan100 parent ffff: protocol ipv6 u32 match ip6 dport 1234 0xffff match ip6 dst fd00::/64 flowid 1:1 action drop


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/ho...)
  2. OpenNews: Оценка способности сетевого стека Linux обрабатывать миллион пакетов в секунду
  3. OpenNews: Проект LibOS развивает вариант ядра Linux с сетевым стеком в форме библиотеки
  4. OpenNews: Intel представил сокращённый вариант сетевого стека для Linux
  5. OpenNews: Открыт код Syncookied, системы защиты от DDoS-атак
  6. OpenNews: CloudFlare применил NetMap для повышения скорости обработки пакетов в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: ebpf, linux, iptables, packet, filter, nftables, traffic, tc
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  • 1.1, Аноним (1), 09:37, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Теперь понятно почему nftables не прижился По сравнению с iptables не только си... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:32, 08/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    //оффтоп//
    Тут пишут про атаку Linux-систем:
    https://www.anti-malware.ru/news/2018-07-05-1447/26737
     
  • 1.2, Нанобот (ok), 10:18, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    для ускорения обработки пакетов в ядре линукс нужно...не допускать попадания пакетов в ядро линукс
     
     
  • 2.6, пох (?), 11:09, 08/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну и что в общем удивительного в таком выводе, если вся "обработка" в ронянии их на пол?

    ядро линукс предназначено не для этого,и я бы руки отрывал авторам попыток "оптимизации" подобных вещей. Интересно, зачем им весь остальной линукс? А, понял - в качестве загрузчика правил?

    При этом TL;DR - кто-нибудь прочел первоисточник, зачем они вообще все это затеяли и не делали ли при этом более реальных метрик - например, насколько быстро повиснет нахрен чудесный ebpf, если ронять на пол надо не единственный src/dst, а примерно половину интернета, с соответствующих размеров таблицами?

     
  • 2.12, Oleg (??), 11:44, 08/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Статья не про обработку пакетов в ядре, а про их роняние. Вариант XDP роняет пакеты раньше всех других способов, потому победил.
     
  • 1.3, Лычев Андрей (?), 10:19, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    ичто? роутерам всё это не поможет. и серверам не поможет, они всё равно падут,потому как всяких интернетвещеё уже миллиарды одновременно ддосить могут, и дальше таких бешеных вещёй и чёкнутых смартфонов только ещё больше становиться.
     
     
  • 2.4, Начальник (?), 10:39, 08/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ну вот сходи к CF расскажи как ddos отбивать правильно, кто в теме понимает, что это крутые результаты, а обсирать все могут.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:58, 08/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Откуда вы лезете? Три первых комментария, а все неимоверно тупые и написаны типичными мамиными специалистами.
     
  • 2.7, оттуда (?), 11:10, 08/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Тебе уже ничего не поможет.
     
  • 2.9, Vitaliy Blats (?), 11:22, 08/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ичто? роутерам всё это не поможет. и серверам не поможет, они всё равно падут,потому как всяких интернетвещеё уже миллиарды одновременно ддосить могут, и дальше таких бешеных вещёй и чёкнутых смартфонов только ещё больше становиться.

    Просто вы, как и многие другие, склонны путать DDoS и DoS.

    Первый - достаточно редок и весьма дорог, и в принципе ориентирован на саму сеть и ее железо, а не на операционную систему. Пример - ICMP-флуд. Ну то есть когда вы пингуете миллион ПК, подменяя свой IP-адрес на адрес жертвы, и весь миллион ПК шлет ответы на ПК жертвы и тупо забивает канал. В таких случаях патчи ядра до жопы.

    Второй - это когда 1000 VPS-сок использующих дырявый плагин к Джумле, начинают синхронно слать лабуду через POST-запрос на сервер жертвы, вызывая бугурт у апача или нжинкса. Вот таких и можно будет успешно блокировать не напрягая проц как в случае netfilter.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:38, 08/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    но в новости так и написано DDoS
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:12, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Было бы интересно глянуть что за железо использовалось.
     
  • 1.13, Аноним (11), 11:45, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А это можно использовать каким-то способом для увеличения количества отправляемых пакетов?
    Что в линуксе отвечает за отправку пакетов? Можно добиться снижение нагрузки системы при отправки пакетов?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:32, 08/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Смотря что у вас за пакеты Смотрите в сторону Netmap и DPDK, ими можно генериро... весь текст скрыт [показать]
     

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