08.07.2018 08:18  Эксперимент по настройке Linux для блокирования 10 млн пакетов в секунду

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|2.6, пох (?), 11:09, 08/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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ну и что в общем удивительного в таком выводе, если вся "обработка" в ронянии их на пол?
ядро линукс предназначено не для этого,и я бы руки отрывал авторам попыток "оптимизации" подобных вещей. Интересно, зачем им весь остальной линукс? А, понял - в качестве загрузчика правил?
При этом TL;DR - кто-нибудь прочел первоисточник, зачем они вообще все это затеяли и не делали ли при этом более реальных метрик - например, насколько быстро повиснет нахрен чудесный ebpf, если ронять на пол надо не единственный src/dst, а примерно половину интернета, с соответствующих размеров таблицами?
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|2.12, Oleg (??), 11:44, 08/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Статья не про обработку пакетов в ядре, а про их роняние. Вариант XDP роняет пакеты раньше всех других способов, потому победил.
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|1.3, Лычев Андрей (?), 10:19, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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ичто? роутерам всё это не поможет. и серверам не поможет, они всё равно падут,потому как всяких интернетвещеё уже миллиарды одновременно ддосить могут, и дальше таких бешеных вещёй и чёкнутых смартфонов только ещё больше становиться.
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|2.4, Начальник (?), 10:39, 08/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Ну вот сходи к CF расскажи как ddos отбивать правильно, кто в теме понимает, что это крутые результаты, а обсирать все могут.
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|2.5, Аноним (5), 10:58, 08/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Откуда вы лезете? Три первых комментария, а все неимоверно тупые и написаны типичными мамиными специалистами.
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|2.9, Vitaliy Blats (?), 11:22, 08/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> ичто? роутерам всё это не поможет. и серверам не поможет, они всё равно падут,потому как всяких интернетвещеё уже миллиарды одновременно ддосить могут, и дальше таких бешеных вещёй и чёкнутых смартфонов только ещё больше становиться.
Просто вы, как и многие другие, склонны путать DDoS и DoS.
Первый - достаточно редок и весьма дорог, и в принципе ориентирован на саму сеть и ее железо, а не на операционную систему. Пример - ICMP-флуд. Ну то есть когда вы пингуете миллион ПК, подменяя свой IP-адрес на адрес жертвы, и весь миллион ПК шлет ответы на ПК жертвы и тупо забивает канал. В таких случаях патчи ядра до жопы.
Второй - это когда 1000 VPS-сок использующих дырявый плагин к Джумле, начинают синхронно слать лабуду через POST-запрос на сервер жертвы, вызывая бугурт у апача или нжинкса. Вот таких и можно будет успешно блокировать не напрягая проц как в случае netfilter.
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|1.13, Аноним (11), 11:45, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А это можно использовать каким-то способом для увеличения количества отправляемых пакетов?
Что в линуксе отвечает за отправку пакетов? Можно добиться снижение нагрузки системы при отправки пакетов?
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