07.07.2018 11:28  Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.06

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|1.2, Анонимс (?), 12:44, 07/07/2018 [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Если на основе этого софта у себя в деревне поднять базовую станцию для своих, будут ли какие-нибудь проблемы с правоохранительными органами?
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|3.9, VPN user (?), 14:28, 07/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Дело даже не столько в ограниченном частотном ресурсе, который лицензируется за огромные деньги. В этой стране граж^W подданный не имеет права на личный независимый и неподконтрольный канал связи, тем самым нарушая монополию государства на насилие.
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|4.10, AS (??), 14:44, 07/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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не гони мне до соседа утипишку никто не запрещал кидать и к файфаю подключаться и шифрование никто не отменил ещё
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|4.13, Anonymoustus (ok), 15:08, 07/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В теории: ru.wikipedia.org/wiki/Си-Би (ссылку урезаю, ибо здешний парсер её не осиливает, в отличие от нормальной лексики)
Ну а на практике…
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|4.15, AnonPlus (?), 15:51, 07/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> на личный независимый и неподконтрольный канал связи
Ваша свобода кончается там, где она начинает ущемлять других. Мне как-то не радостно, что я не могу пользоваться мобильной сетью, потому что сосед на этой частоте замутил себе личный канал связи.
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|2.4, Anton (??), 12:53, 07/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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конечно будут... если кто-то об этом узнвет :)
но если охват будет в сотнях метров и только для своих, то без проблем - мы так в офисе 2g поднимали для внутрених звонков сотрудников
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|3.5, IdeaFix (ok), 13:04, 07/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Помнится, в одном миллионнике у одного из "китайских" рынков добрые отечественные ребята подняли гейт из 2G в ip :) По их заявлениям (и во время следствия и в последнем слове) симки раздавали торгашам затак и биллинга не было, типа просто хотели помочь не местным торговцам держать связь с домом. Самому главному альтрутисту дали около десятки, ну а всей компании в сумме больше сотни :)
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|2.16, Аноним (-), 16:03, 07/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Никаких. Ты просто не купишь передатчик такой мощности чтобы начались проблемы. Есть готовые решения, фемтосота называется.
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|2.17, Лев Федоров (?), 16:29, 07/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Нет, если никто из деревни не настучит. Но в связи с Зaконов Яpoвой недоносительство наказуемо, так что на свой страх и риск.
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|2.18, Azimut (?), 16:37, 07/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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В половине деревень вообще связи никакой (или с постоянными перебоями). Если ВЫ ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ поднимаете свою сеть для общения меж собой, то это считай локалка. Законов против локальных сетей я что-то не видел. Более того, даже если в вашей деревне есть какая-то сеть (билайн или что-то еще), но ВЫ ВСЕ РЕШИЛИ, что она вам не нужна, и ваша новая сеть глушит ее - НО НИКТО НЕ ПРОТИВ - то непонятно каким xpeном и кто должен кого наказывать (и за что - если недовольных нет). А вообще же есть WhatsApp, Telegram, много мессенджеров с шифрованием, можно звонить, все шифруется. Зачем тебе именно локальный LTE, когда можно большой локальный Wifi?
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|1.14, Anonymoustus (ok), 15:14, 07/07/2018 [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Так что, очередь операторов для замены дорогостоящего фирменного оборудования почти бесплатным прямо из подвалов кибервасяна — выстроилась уже? Нет? Какая досада…
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|1.19, GGWP (?), 16:43, 07/07/2018 [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Бесполезно. Никто не даст вам ничего поднять. Зато присесть можно надолго. Оно вам надо? Вы молодые, вся жизнь еще впереди. Ни в России, ни в США, ни в одной стране Евросоюза - нигде вы свою сеть не поднимите. Тем более никто вам не даст поднять сеть без бэкдоров. Так это не работает. За нами интернет (пока), но базовые станции вам никто не даст. Так что поводов для радости с этой новости что-то не видно.
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