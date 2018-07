07.07.2018 11:28  Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.06

Доступен выпуск srsLTE 18.06, открытого стека для развёртывания компонентов сотовых сетей LTE/4G без наличия спецоборудования, используя только универсальные программируемые приёмо-передатчики, форма сигнала и модуляция которых задаётся программно (SDR, Software Defined Radio). Код проекта поставляется под лицензией AGPLv3. Компоненты стека: srsUE - полная реализация LTE UE (User Equipment), определяющая компоненты на стороне пользователя, необходимые для подключения абонента к сети LTE. Среди возможностей отмечается реализация всех уровней от PHY до IP, функции поиска базовой станции, процедура синхронизации, аутентификация через программный USIM с использованием алгоритмов Milenage и XOR, поддержка карт USIM с подключением при помощи инструментария PCSC, создание виртуального сетевого интерйфейса tun_srsue. Реализация позволяет добиться производительности приёма данных до 150 Mbps при использовании частоты 20 MHz в конфигурации MIMO TM3/TM4 (несколько антенн) и 75 Mbps в конфигурации SISO (одна антенна) на системах с CPU i7 Quad-Core. Работа srsUE протестирована совместно с базовыми станциями на основе оборудования Amarisoft LTE100, Nokia FlexiRadio, Huawei DBS3900 и Octasic Flexicell;

srsENB - приложение для работы в роли базовой станции LTE (eNodeB, E-UTRAN Node B), осуществляющей взаимодействие с клиентским оборудованием. Среди особенностей srsENB: планировщик распределения MAC-адресов с похожим на FAPI C++ API, поддержка работы на базе программных приёмо-передачиков (SDR), измерение качества канала связи при помощи CQI (Channel Quality Indicator), использования стандартных интерфейсов S1AP и GTP-U для взаимодействия с опорной сетью. Работа srsENB проверена совместно с устройствами LG Nexus 4 и 5, Motorola Moto G4 plus и G5, Huawei P9/P9lite, P10/P10lite и P20/P20lite, а также с 4G-модемами Huawei E3276 и E398. В режиме 20 MHz MIMO TM3/TM4 обеспечивается пропускная способность 150 Mbps для загрузки данных и 50 Mbps для выгрузки, в конфигурации SISO скорость загрузки составляет 75 Mbps;





srsEPC - реализация компонентов опорной сети LTE (core network), включающая модули: MME (Mobility Management Entity) c поддержкой стандартов S1AP и GTP-U для взаимодействия с базовыми станциями. Обеспечивает мобильность, отслеживает перемещение абонента и выполняет миграцию между базовыми станциями; HSS (Home Subscriber Server), хранит базу абонентов и информацию о привязанных к абонентам услугам). БД абонентов задаётся в формате CSV; SGW (Serving Gateway), обрабатывает и маршрутизирует пакеты для базовых станций; PGW (Packet Data Network Gateway), обеспечивает подключение абонента к внешним сетям, выполняет фильтрацию пакетов и биллинг. SGW и PGW реализованы на уровне виртуального сетевого интерфейса, работающего через устройство TUN;

Набор библиотек для работы на различных уровнях стека (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP и GW). Основные возможности: Система может работать с любыми программируемыми приёмо-передатчиками, поддерживаемыми драйверами Ettus UHD (Universal Hardware Driver) и bladeRF и способными работать на частоте 30.72 MHz. Работа srsLTE протестирована с платами USRP B210, USRP B205mini, USRP X300, limeSDR и bladeRF;

Высокоскоростной оптимизированных декодировщик, использующий инструкции Intel SSE4.1/AVX2 для достижения производительности более 100 Mbps на обычном оборудовании. Стандартная реализация декодировщика на языке Си, обеспечивающего производительность на уровне 25 Mbps;

Полная совместимость с 8 версией стандарта LTE и частичная поддержка некоторых возможностей из 9 версии;

Наличие конфигурации для работы в режиме частотного разделения каналов (FDD);

Протестированные частоты: 1.4, 3, 5, 10, 15 и 20 MHz;

Поддержка режимов передачи 1 (single antenna), 2 (transmit diversity), 3 (CCD) и 4 (closed-loop spatial multiplexing);

Эквалайзер с поддержкой частотного кодирования ZF и MMSE;

Поддержка создания сервисов для доставки мультимедийного контента в режима broadcast и multicast;

Возможность ведения детальных логов с привязкой к уровням и отладочными дампами;

Cистема захвата пакетов на уровне MAC, совместимая с сетевым анализатором wireshark;

Доступность метрик с данными трассировки в режиме командной строки;

Детализированные файлы конфигурации.

Реализация уровней LTE MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP и GW; Новая версия примечательна добавлением поддержки интерфейса eMBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) в модулях srsUE/srsENB/srsEPC, который позволяет создавать в LTE-сетях сервисы для широковещательной (point-to-multipoint) передачи видео и звука, мобильного телевидения, доставки файлов и оповещения абонентов об экстренных ситуациях. В srsLTE 18.06 также выполнена оптимизация производительности всех компонентов стека и добавлена возможность использования обычных SIM-карт (помимо USIM и виртуальных USIM).