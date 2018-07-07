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07.07.2018 11:28  Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.06

Доступен выпуск srsLTE 18.06, открытого стека для развёртывания компонентов сотовых сетей LTE/4G без наличия спецоборудования, используя только универсальные программируемые приёмо-передатчики, форма сигнала и модуляция которых задаётся программно (SDR, Software Defined Radio). Код проекта поставляется под лицензией AGPLv3.

Компоненты стека:

  • srsUE - полная реализация LTE UE (User Equipment), определяющая компоненты на стороне пользователя, необходимые для подключения абонента к сети LTE. Среди возможностей отмечается реализация всех уровней от PHY до IP, функции поиска базовой станции, процедура синхронизации, аутентификация через программный USIM с использованием алгоритмов Milenage и XOR, поддержка карт USIM с подключением при помощи инструментария PCSC, создание виртуального сетевого интерйфейса tun_srsue. Реализация позволяет добиться производительности приёма данных до 150 Mbps при использовании частоты 20 MHz в конфигурации MIMO TM3/TM4 (несколько антенн) и 75 Mbps в конфигурации SISO (одна антенна) на системах с CPU i7 Quad-Core. Работа srsUE протестирована совместно с базовыми станциями на основе оборудования Amarisoft LTE100, Nokia FlexiRadio, Huawei DBS3900 и Octasic Flexicell;
  • srsENB - приложение для работы в роли базовой станции LTE (eNodeB, E-UTRAN Node B), осуществляющей взаимодействие с клиентским оборудованием. Среди особенностей srsENB: планировщик распределения MAC-адресов с похожим на FAPI C++ API, поддержка работы на базе программных приёмо-передачиков (SDR), измерение качества канала связи при помощи CQI (Channel Quality Indicator), использования стандартных интерфейсов S1AP и GTP-U для взаимодействия с опорной сетью. Работа srsENB проверена совместно с устройствами LG Nexus 4 и 5, Motorola Moto G4 plus и G5, Huawei P9/P9lite, P10/P10lite и P20/P20lite, а также с 4G-модемами Huawei E3276 и E398. В режиме 20 MHz MIMO TM3/TM4 обеспечивается пропускная способность 150 Mbps для загрузки данных и 50 Mbps для выгрузки, в конфигурации SISO скорость загрузки составляет 75 Mbps;

  • srsEPC - реализация компонентов опорной сети LTE (core network), включающая модули:
    • MME (Mobility Management Entity) c поддержкой стандартов S1AP и GTP-U для взаимодействия с базовыми станциями. Обеспечивает мобильность, отслеживает перемещение абонента и выполняет миграцию между базовыми станциями;
    • HSS (Home Subscriber Server), хранит базу абонентов и информацию о привязанных к абонентам услугам). БД абонентов задаётся в формате CSV;
    • SGW (Serving Gateway), обрабатывает и маршрутизирует пакеты для базовых станций;
    • PGW (Packet Data Network Gateway), обеспечивает подключение абонента к внешним сетям, выполняет фильтрацию пакетов и биллинг. SGW и PGW реализованы на уровне виртуального сетевого интерфейса, работающего через устройство TUN;
  • Набор библиотек для работы на различных уровнях стека (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP и GW).

Основные возможности:

  • Система может работать с любыми программируемыми приёмо-передатчиками, поддерживаемыми драйверами Ettus UHD (Universal Hardware Driver) и bladeRF и способными работать на частоте 30.72 MHz. Работа srsLTE протестирована с платами USRP B210, USRP B205mini, USRP X300, limeSDR и bladeRF;
  • Высокоскоростной оптимизированных декодировщик, использующий инструкции Intel SSE4.1/AVX2 для достижения производительности более 100 Mbps на обычном оборудовании. Стандартная реализация декодировщика на языке Си, обеспечивающего производительность на уровне 25 Mbps;
  • Полная совместимость с 8 версией стандарта LTE и частичная поддержка некоторых возможностей из 9 версии;
  • Наличие конфигурации для работы в режиме частотного разделения каналов (FDD);
  • Протестированные частоты: 1.4, 3, 5, 10, 15 и 20 MHz;
  • Поддержка режимов передачи 1 (single antenna), 2 (transmit diversity), 3 (CCD) и 4 (closed-loop spatial multiplexing);
  • Эквалайзер с поддержкой частотного кодирования ZF и MMSE;
  • Поддержка создания сервисов для доставки мультимедийного контента в режима broadcast и multicast;
  • Возможность ведения детальных логов с привязкой к уровням и отладочными дампами;
  • Cистема захвата пакетов на уровне MAC, совместимая с сетевым анализатором wireshark;
  • Доступность метрик с данными трассировки в режиме командной строки;
  • Детализированные файлы конфигурации.
  • Реализация уровней LTE MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP и GW;

Новая версия примечательна добавлением поддержки интерфейса eMBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) в модулях srsUE/srsENB/srsEPC, который позволяет создавать в LTE-сетях сервисы для широковещательной (point-to-multipoint) передачи видео и звука, мобильного телевидения, доставки файлов и оповещения абонентов об экстренных ситуациях. В srsLTE 18.06 также выполнена оптимизация производительности всех компонентов стека и добавлена возможность использования обычных SIM-карт (помимо USIM и виртуальных USIM).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/srsLTE/srsL...)
  2. OpenNews: Выявлены уязвимости, позволяющие манипулировать трафиком в сетях 4G LTE
  3. OpenNews: Продемонстрированы прием и расшифровка GSM с помощью RTL-SDR
  4. OpenNews: Создание собственной базовой станции GSM из подручных средств
  5. OpenNews: В Debian добавлены пакеты для развёртывания GSM-сети
  6. OpenNews: Продемонстрирована базовая станция GSM на базе свободного ПО и бюджетного телефона
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: srslte, lte, 4g, gsm
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  • 1.1, anonymous (??), 12:40, 07/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Ничего не понятно, но очень круто!
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 16:45, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Что круто? Никто не даст тебе поднять базовую станцию.
     
  • 1.2, Анонимс (?), 12:44, 07/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Если на основе этого софта у себя в деревне поднять базовую станцию для своих, будут ли какие-нибудь проблемы с правоохранительными органами?
     
     
  • 2.3, Аноне (?), 12:49, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Да. Нужно разрешение россвязи, выделение частот и согласование с ФСБ.
     
     
  • 3.6, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:09, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    И это только одна сотая от всех разрешнений.
    Как минимум еще от МО нужно разрешение
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 16:47, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно и не клянчить никаких разрешений. Главное доверие односельчан!
     
  • 3.9, VPN user (?), 14:28, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дело даже не столько в ограниченном частотном ресурсе, который лицензируется за огромные деньги. В этой стране граж^W подданный не имеет права на личный независимый и неподконтрольный канал связи, тем самым нарушая монополию государства на насилие.
     
     
  • 4.10, AS (??), 14:44, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не гони мне до соседа утипишку никто не запрещал кидать и к файфаю подключаться и шифрование никто не отменил ещё
     
  • 4.12, Дима (??), 15:03, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ну подними такое в штатах или в ЕС, посмотрю на сколько ты сядешь.
     
  • 4.13, Anonymoustus (ok), 15:08, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В теории: ru.wikipedia.org/wiki/Си-Би (ссылку урезаю, ибо здешний парсер её не осиливает, в отличие от нормальной лексики)

    Ну а на практике…

     
  • 4.15, AnonPlus (?), 15:51, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> на личный независимый и неподконтрольный канал связи

    Ваша свобода кончается там, где она начинает ущемлять других. Мне как-то не радостно, что я не могу пользоваться мобильной сетью, потому что сосед на этой частоте замутил себе личный канал связи.

     
  • 2.4, Anton (??), 12:53, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    конечно будут... если кто-то об этом узнвет :)
    но если охват будет в сотнях метров и только для своих, то без проблем - мы так в офисе 2g поднимали для внутрених звонков сотрудников
     
     
  • 3.5, IdeaFix (ok), 13:04, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Помнится, в одном миллионнике у одного из "китайских" рынков добрые отечественные ребята подняли гейт из 2G в ip :) По их заявлениям (и во время следствия и в последнем слове) симки раздавали торгашам затак и биллинга не было, типа просто хотели помочь не местным торговцам держать связь с домом. Самому главному альтрутисту дали около десятки, ну а всей компании в сумме больше сотни :)
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 13:46, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а где ссылка?
     
     
  • 5.20, Аноним (-), 16:44, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да он похоже на ходу это все выдумал. Какие 10 и 100? наркоман блин...
     
  • 4.8, koblin_ (?), 13:57, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что-то сложно, могли бы просто wi-fi поднять
     
  • 4.11, Аноним (11), 14:48, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неместные торговцы это не свои, эти заведомо проболтаются.
     
  • 3.23, Аноним (-), 16:50, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен! Если сеть "для своих", то все норм.
     
  • 2.16, Аноним (-), 16:03, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никаких. Ты просто не купишь передатчик такой мощности чтобы начались проблемы. Есть готовые решения, фемтосота называется.
     
  • 2.17, Лев Федоров (?), 16:29, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Нет, если никто из деревни не настучит. Но в связи с Зaконов Яpoвой недоносительство наказуемо, так что на свой страх и риск.
     
  • 2.18, Azimut (?), 16:37, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    В половине деревень вообще связи никакой (или с постоянными перебоями). Если ВЫ ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ поднимаете свою сеть для общения меж собой, то это считай локалка. Законов против локальных сетей я что-то не видел. Более того, даже если в вашей деревне есть какая-то сеть (билайн или что-то еще), но ВЫ ВСЕ РЕШИЛИ, что она вам не нужна, и ваша новая сеть глушит ее - НО НИКТО НЕ ПРОТИВ - то непонятно каким xpeном и кто должен кого наказывать (и за что - если недовольных нет). А вообще же есть WhatsApp, Telegram, много мессенджеров с шифрованием, можно звонить, все шифруется. Зачем тебе именно локальный LTE, когда можно большой локальный Wifi?
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 17:47, 07/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В телеграме звонки не шифруются.
     
  • 1.14, Anonymoustus (ok), 15:14, 07/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Так что, очередь операторов для замены дорогостоящего фирменного оборудования почти бесплатным прямо из подвалов кибервасяна — выстроилась уже? Нет? Какая досада…
     
  • 1.19, GGWP (?), 16:43, 07/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Бесполезно. Никто не даст вам ничего поднять. Зато присесть можно надолго. Оно вам надо? Вы молодые, вся жизнь еще впереди. Ни в России, ни в США, ни в одной стране Евросоюза - нигде вы свою сеть не поднимите. Тем более никто вам не даст поднять сеть без бэкдоров. Так это не работает. За нами интернет (пока), но базовые станции вам никто не даст. Так что поводов для радости с этой новости что-то не видно.
     

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