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02.07.2018 11:17  Фишинг-атака на платёжную систему Trezor, вероятно проведённая с использованием BGP

Зафиксирована вторая атака на сервисы криптокошельков, вероятно проведённая с использованием BGP. На этот раз злоумышленникам удалось перенаправить на подставной сайт часть пользователей финансового сервиса Trezor, предоставляющего аппаратное устройство для локального хранения ключей от кошельков с различными криптовалютами и унифицированный интерфейс для работы с кошельками.

В ответ на попытки определения имени хоста wallet.trezor.io некоторым пользователям какое-то время выдавался IP-адрес клона сайта Trezor Wallet, на котором при попытке входа выводилось сообщение о повреждении данных в хранилище с предложением ввести последовательность для восстановления доступа к кошельку. В случае ввода кода, злоумышленники получали полный контроль за ключами к криптовалютам, размещённым в хранилище Trezor (wallet.trezor.io предоставляет web-интерфейс для доступа к подключенному к системе пользователя аппаратному хранилищу ключей).

Судя по опубликованной разработчиками Trezor информации, все признаки указывают на то, что как и при проведении апрельской атаки на MyEtherWallet, для организации фишинга использовалась подстановка фиктивного маршрута в BGP, благодаря которой удалось перенаправить трафик подсетей с DNS-серверами Trezor на подконтрольный атакующим сервер, на котором была организована MiTM-атака по подмене ответов DNS. Не исключается также применение целевых атак на DNS-серверы крупных провайдеров для организации выдачи ложного IP через отравление кэша DNS.

Атака была зафиксирована в выходные, после того как от пользователей стали поступать сообщения о применении некорректного SSL-сертификата на сайте wallet.trezor.io (атакующие использовали самоподписанный сертификат, для которого выдавалось предупреждение в браузере). Информации о размере нанесённого в ходе атаки ущерба пока нет, анализ инцидента ещё не завершён и окончательно метод подмены результатов обращения к DNS пока не ясен (наиболее вероятным называется подстановка маршрутов BGP, но никаких деталей и подтверждений от сервисов мониторинга BGP пока нет).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/TREZO...)
  2. OpenNews: Зафиксирована попытка использования BGP для захвата трафика IP 1.1.1.1
  3. OpenNews: Для атаки на MyEtherWallet использовался захват DNS-сервиса Amazon при помощи BGP
  4. OpenNews: BGPsec получил статус предложенного стандарта
  5. OpenNews: Зафиксировано перенаправление трафика крупнейших финансовых сервисов через BGP
  6. OpenNews: Выявлена техника MITM-атак, основанная на подстановке фиктивных BGP-маршрутов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bgp, coin, bitcoin
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  • 1.1, Аноним, 11:23, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Объясните мне дубине как такое реализуется Если у меня есть свой IP пул, AS, и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, имя, 11:46, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да, что-то типа такого
    лучше почитай https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48494
     
  • 2.11, Аноним, 11:58, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, так Ещё может быть атака на BGP-сессию между маршрутизаторами По хорошему ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, П, 11:24, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо не успели выдать валидный сертификат lets encrypt. и Тогда бы никто не заметил, о невалидном сайте.
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:29, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Два сертификата на одно доменное имя не выдают.
     
     
  • 3.5, Аноним, 11:30, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Выдают, лично получал и с Let's Encrypt, и со StartSSL.
     
     
  • 4.6, Аноним, 11:39, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На разные поддомены?
     
     
  • 5.12, Аноним, 12:26, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    На один и тот же Сегодня я как раз собирался обновлять сертификаты Let s Encryp... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.18, Аноним, 15:13, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Обновил, десять минут - полёт нормальный, браузеры признают оба сертификата и с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.16, Аноним, 14:07, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, выдают и на те же самые.
     
  • 2.4, Аноним, 11:30, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    При подстановке BGP-маршрутов изменение охватывает только ограниченный сегмент с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Vitaliy Blats, 11:56, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > При подстановке BGP-маршрутов изменение охватывает только ограниченный сегмент сети, лишь часть пользователей попадает в "альтернативную реальность", а остальных изменение не касается.
    > Слишком низка вероятность чтобы проверочные серверы Let's Encrypt оказались в подменённом сегменте.

    И не нужно. Достаточно DNS-сервера к которому обращается LE для резолвинга.

     
  • 1.7, Аноним, 11:40, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На кого эта атака расчитана? На пользователей десятки?
     
     
  • 2.10, Vitaliy Blats, 11:57, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > На кого эта атака расчитана? На пользователей десятки?

    Да, к сожалению расчитывается всегда большинство. Линуксоидам с их 1.5% бояться как всегда нечего, эффект Неуловимого Джо в действии :)

     
  • 2.14, sabakka, 13:25, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    пользователей пятёрочки.
     
  • 2.19, Crazy Alex, 15:14, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да уж... С самоподписанным-то сертификатом - забавно, да и только.

    Для тех, кто не в курсе:

    1) Trezor - это хардварный кошель для криптовалют, такими пользуются те, кто безопасностью парится всерьёз. Очень сомнительно, что такие товарищи поведутся на самоподписанный сертификат.

    2) То, что предлагалось сделать (" ввести последовательность для восстановления доступа к кошельку") - это адски форсмажорная штука, которая вообще не делается без десятикратных проверок. Даже без браузерной ругани подобное предложение вылилось бы в разбирательства "что произошло", а не в бездумный ввод кода.

    Как итог - это не атака, а какая-то странная пародия.

     
  • 1.13, Аноним, 13:01, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ладно хоть не с BFG2000
     
  • 1.15, Аноним, 14:03, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Фишинг-атака на платёжную систему Toozeg
     
  • 1.17, xm, 15:10, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бег по граблям. Но поддержку DANE внедрять по-прежнему никто в браузеры не планирует... Ok, чё.
     
     
  • 2.20, Crazy Alex, 15:43, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В данном случае тупой запрет самоподписанных сертификатов принёс бы гораздо больше пользы - как, сосбтвенно, для всех случаев, не связанных с домашними сервачками или разработкой. Ну и планируемая letsencrypt проверка из нескольких точек при выдаче сертификата. При этом вообще никакие изменения в инфраструктуре не нужны.
     

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