02.07.2018 11:17  Фишинг-атака на платёжную систему Trezor, вероятно проведённая с использованием BGP

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|3.9, Vitaliy Blats, 11:56, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> При подстановке BGP-маршрутов изменение охватывает только ограниченный сегмент сети, лишь часть пользователей попадает в "альтернативную реальность", а остальных изменение не касается.
> Слишком низка вероятность чтобы проверочные серверы Let's Encrypt оказались в подменённом сегменте.
И не нужно. Достаточно DNS-сервера к которому обращается LE для резолвинга.
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|2.10, Vitaliy Blats, 11:57, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> На кого эта атака расчитана? На пользователей десятки?
Да, к сожалению расчитывается всегда большинство. Линуксоидам с их 1.5% бояться как всегда нечего, эффект Неуловимого Джо в действии :)
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|2.19, Crazy Alex, 15:14, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да уж... С самоподписанным-то сертификатом - забавно, да и только.
Для тех, кто не в курсе:
1) Trezor - это хардварный кошель для криптовалют, такими пользуются те, кто безопасностью парится всерьёз. Очень сомнительно, что такие товарищи поведутся на самоподписанный сертификат.
2) То, что предлагалось сделать (" ввести последовательность для восстановления доступа к кошельку") - это адски форсмажорная штука, которая вообще не делается без десятикратных проверок. Даже без браузерной ругани подобное предложение вылилось бы в разбирательства "что произошло", а не в бездумный ввод кода.
Как итог - это не атака, а какая-то странная пародия.
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|2.20, Crazy Alex, 15:43, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В данном случае тупой запрет самоподписанных сертификатов принёс бы гораздо больше пользы - как, сосбтвенно, для всех случаев, не связанных с домашними сервачками или разработкой. Ну и планируемая letsencrypt проверка из нескольких точек при выдаче сертификата. При этом вообще никакие изменения в инфраструктуре не нужны.
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