02.07.2018 09:14  Десятый кандидат в релизы браузера Otter

> А на windows 98 не пробовли запустить? Оно пустое (без страниц) жрёт памяти в разы больше, чем у меня целая рабочая станция с кучей запущенного полезного софта в те годы потребляла. Собственно, у меня под боком стоит одна такая «устаревшая»: два физических процессора с HT, 4 гига памяти, Server 2003, диски-десятитысячники в зеркале. Всё моё workflow целиком (если без реально тяжёлых и огромных файлов) не в состоянии загрузить даже первый гигабайт памяти. Машина эта рвёт с места так, будто за ней черти гонятся. И мне просто незачем покупать новые компьютеры и программы, пока достаточно старых. И один из самых приятных моментов — старый софт не обучен шпионить и стучать товарищам майорам. Но всё такое великолепие, конечно, заканчивается при попытке посмотреть нынешнюю вебню хромобраузером.

