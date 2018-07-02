02.07.2018 09:14  Десятый кандидат в релизы браузера Otter

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|5.37, Anonymoustus, 14:35, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В 2к18 году кое-кто еще не понял, что проприетарщина - это аренда,
> а свободный софт - это реальное владение. Не всем аренда подходит,
> что не ясно то?
Ошибаешься, анон. В СПО ты не владеешь _ничем_ — в точности по заветам вождей. :)
Ты даже не можешь законсервировать себе отдельную конкретную версию полюбившейся софтины, поскольку при обновлениях библиотек её смоет в цифровую канализацию вместе с остальным софтом.
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|1.4, Anonymoustus, 09:44, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А ну-ка скачаю для своей Windows XP. О результатах тестирования отпишу.
Уже и протестировал:
«Точка входа в процедуру ResolverLocaleName не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.dll»
Ну что ж, пожелаем, эм, исследователям дальнейших успехов.
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|5.21, Anonymoustus, 12:22, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> кнутами на конюшне
> Ты бы слова бы выбирал.
> А так мне кажется, что кто-то совсем обнаглел с требованием поддержки семнадцатилетней
> ОС
А что, за 17 лет в ней внутре байты прокисли?
Чувак, я постоянно, вот прямо каждый день использую софт, которому двадцатка лет и больше. Потому что боле новый аналогичный софт зачастую не добавляет _ничего_ полезного, но приносит свистоперделки и тормоза.
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|4.33, ryoken, 14:27, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> заинтересованы ровно в обратном: покупать железо как можно реже и как
> можно дешевле, и только если сломалось.
Почти согласен, за исключением HDD и прочих устройств долгосрочного хранения. Их по возможности надо брать по максимуму что тянет система (мечта идиота - 8 HDD по 12Тб, для "скачивания всего Инета") :D.
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|5.35, Anonymoustus, 14:32, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И желательно их в зеркало на отдельной хранилке (и парное количество запасных из той же серии — в сейфе). Ибо в компьютере нет ничего субъективно более ценного, чем твои данные. :)
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|6.41, ryoken, 14:54, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> И желательно их в зеркало на отдельной хранилке (и парное количество запасных
> из той же серии — в сейфе).
+Стример и пачку кассет :). Заодно хоть руками потрогать и научиться работать :).
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|3.23, Anonymoustus, 12:31, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А на windows 98 не пробовли запустить?
Оно пустое (без страниц) жрёт памяти в разы больше, чем у меня целая рабочая станция с кучей запущенного полезного софта в те годы потребляла.
Собственно, у меня под боком стоит одна такая «устаревшая»: два физических процессора с HT, 4 гига памяти, Server 2003, диски-десятитысячники в зеркале. Всё моё workflow целиком (если без реально тяжёлых и огромных файлов) не в состоянии загрузить даже первый гигабайт памяти. Машина эта рвёт с места так, будто за ней черти гонятся. И мне просто незачем покупать новые компьютеры и программы, пока достаточно старых. И один из самых приятных моментов — старый софт не обучен шпионить и стучать товарищам майорам.
Но всё такое великолепие, конечно, заканчивается при попытке посмотреть нынешнюю вебню хромобраузером.
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|1.7, Вот он, 10:11, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не знаю. Надо хоть какая поддержка Расширений, да и пока еще не стабилен, МБ с выходом той первой стабильной, можно будет уже как-то иногда использовать...
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|1.15, user90, 11:55, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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В Opera 12 всех радовала СКОРОСТЬ работы, а не интерфейс!)) Интерфейс там прямо скажем был незаметен. И он был именно таким по единственной причине: такова была "конструкция" браузер. Так вот попытки подгонять под этот шаблон сторонее непонятно что выглядит по меньшей мере странно, хотя я уверен, что этот чел просто неадекватен и именно поэтому страдает вот_этой_фигней.
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|2.25, Anonymoustus, 12:36, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> В Opera 12 всех радовала СКОРОСТЬ работы, а не интерфейс!)) Интерфейс там
> прямо скажем был незаметен. И он был именно таким по единственной
> причине: такова была "конструкция" браузер. Так вот попытки подгонять под этот
> шаблон сторонее непонятно что выглядит по меньшей мере странно, хотя я
> уверен, что этот чел просто неадекватен и именно поэтому страдает вот_этой_фигней.
Интерфейс тоже безмерно радовал, начиная с версии ещё пятой, что ли, но за скорость плюсону.
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|3.26, user90, 12:42, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Интерфейс тоже безмерно радовал
Он просто был минималистичным и _адекватным_
То же самое сейчас элементарно получить и в Firefox LTS.
Кстати пробовал как-то по приколу завести 12.16 - уже не выходит.
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|3.31, Anonymoustus, 13:48, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Я тебе как юзающий до сих пор 12, скажу - на современных
> овносайтах даже он умудряется тормозить.
Можно на уровне системы, файерволом резать нехорошие запросы. Однако есть вероятность, что вебня не покажет вообще ничего, если ей не дать прогрузить кучу своего г-на на твою машину.
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|2.24, вапвап, 12:33, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Ютубчики с твичами по прежнему вызывают *некоторые затруднения*. На твиче он, впрочем,
> тупо зависает и про производительность что-либо определенное сказать сложно. А жаль,
> концепция мне нравится.
> Буду и дальше сидеть на Вивальди.
Твич, мягко говоря, не нужен. Вы вообще уверены, что этот браузер поддерживает необходимые технологии? Я сомневаюсь, что их вообще захотят добавить
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