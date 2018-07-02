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02.07.2018 09:14  Десятый кандидат в релизы браузера Otter

Доступен десятый кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML). Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Ожидается, что RC10 станет последним кандидатом в релизы и следующим шагом станет заморозка кодовой базы перед релизом 1.0.

В новом выпуске улучшена работа встроенного интерфейса для просмотра новостных лент (Feeds reader). Добавлена возможность импорта списка RSS- и Atom-подписок в формате OPML. Реализована поддержка протокола ABP, применяемого в AdBlock Plus для добавления новых наборов правил фильтрации контента. Добавлена возможность открытия выделенного фрагмента как ссылки, если содержимое соответствует формату URL.



  1. Главная ссылка к новости (https://thedndsanctuary.eu/ind...)
  2. OpenNews: Девятый кандидат в релизы браузера Otter
  3. OpenNews: Последний выпуск web-браузера QupZilla
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.9.0
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 54
  6. OpenNews: В браузер Brave встроена поддержка Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: otter, opera, browser
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  • 1.1, Болельщик, 09:19, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ай да молодец Michał Dutkiewicz!

     
  • 1.2, Аноним, 09:26, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а чо вивальди мало?
     
     
  • 2.3, Аноним, 09:35, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Та же проприетарщина, что и блинк-опера.
     
     
  • 3.5, Аноним, 09:48, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –9 +/
    ну так тебе нужно работать или соблюдать религиозные ограничения Вот ведь, в 2к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Аноним, 14:25, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В 2к18 году кое-кто еще не понял, что проприетарщина - это аренда, а свободный с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.36, Аноним, 14:34, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В 2л18 году средства стали целью Взять кредит на ойфон, чтобы чисто был ойфон, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.37, Anonymoustus, 14:35, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В 2к18 году кое-кто еще не понял, что проприетарщина - это аренда,
    > а свободный софт - это реальное владение. Не всем аренда подходит,
    > что не ясно то?

    Ошибаешься, анон. В СПО ты не владеешь _ничем_ — в точности по заветам вождей. :)

    Ты даже не можешь законсервировать себе отдельную конкретную версию полюбившейся софтины, поскольку при обновлениях библиотек её смоет в цифровую канализацию вместе с остальным софтом.

     
     
  • 6.38, Аноним, 14:38, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    special for you 1 https www youtube com watch v n1F_MfLRlX0 2 https www... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.39, Anonymoustus, 14:43, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > special for you:
    > 1. https://www.youtube.com/watch?v=n1F_MfLRlX0
    > 2. https://www.debian.org/intro/free
    > 3. https://www.debian.org/social_contract

    Специально для наивного анона: [I]я это использовал много лет[/I]. В прошедшем времени, ага.

     
     
  • 8.40, Аноним, 14:52, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно, тогда зачем заходите на OpenNet ?
     
  • 2.10, Аноним, 10:53, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вивальди - монстр на электроне(браузер в браузере, докатились...)
     
  • 2.11, Аноним, 11:03, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://wiki.gnome.org/Apps/Web
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/
     
  • 1.4, Anonymoustus, 09:44, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ну-ка скачаю для своей Windows XP. О результатах тестирования отпишу.

    Уже и протестировал:

    «Точка входа в процедуру ResolverLocaleName не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.dll»

    Ну что ж, пожелаем, эм, исследователям дальнейших успехов.

     
     
  • 2.6, Аноним, 10:09, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Как бы ХР дропнули уже все А 32-bit x86 - почти все В принципе - и правильно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Anonymoustus, 10:48, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Оно вроде на каких-то XP и Windows 7 работает, по отзывам, а на Vista 8212 то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, iPony, 11:37, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > кнутами на конюшне

    Ты бы слова бы выбирал.
    А так мне кажется, что кто-то совсем обнаглел с требованием поддержки семнадцатилетней ОС

     
     
  • 5.18, ssh, 12:09, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> кнутами на конюшне
    > Ты бы слова бы выбирал.
    > iPony

    Пони тоже кони? :X Прости друг не удержался! :D

     
  • 5.21, Anonymoustus, 12:22, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> кнутами на конюшне
    > Ты бы слова бы выбирал.
    > А так мне кажется, что кто-то совсем обнаглел с требованием поддержки семнадцатилетней
    > ОС

    А что, за 17 лет в ней внутре байты прокисли?

    Чувак, я постоянно, вот прямо каждый день использую софт, которому двадцатка лет и больше. Потому что боле новый аналогичный софт зачастую не добавляет _ничего_ полезного, но приносит свистоперделки и тормоза.

     
     
  • 6.44, iPony, 15:25, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопросов нет. Они появляются тогда, когда появляется жгучее желание использовать древний софт с новым.
     
  • 5.34, ryoken, 14:27, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> кнутами на конюшне
    > Ты бы слова бы выбирал.

    Конюшня <> понятня :) (простите, не удержался :) )

     
  • 4.33, ryoken, 14:27, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > заинтересованы ровно в обратном: покупать железо как можно реже и как
    > можно дешевле, и только если сломалось.

    Почти согласен, за исключением HDD и прочих устройств долгосрочного хранения. Их по возможности надо брать по максимуму что тянет система (мечта идиота - 8 HDD по 12Тб, для "скачивания всего Инета") :D.

     
     
  • 5.35, Anonymoustus, 14:32, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И желательно их в зеркало на отдельной хранилке (и парное количество запасных из той же серии — в сейфе). Ибо в компьютере нет ничего субъективно более ценного, чем твои данные. :)
     
     
  • 6.41, ryoken, 14:54, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И желательно их в зеркало на отдельной хранилке (и парное количество запасных
    > из той же серии — в сейфе).

    +Стример и пачку кассет :). Заодно хоть руками потрогать и научиться работать :).

     
  • 3.28, Аноним, 13:02, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кому-то и работать на старье приходится, и обслуживать его Прикинь засада какая... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Аноним, 12:18, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А на windows 98 не пробовли запустить?
     
     
  • 3.23, Anonymoustus, 12:31, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А на windows 98 не пробовли запустить?

    Оно пустое (без страниц) жрёт памяти в разы больше, чем у меня целая рабочая станция с кучей запущенного полезного софта в те годы потребляла.

    Собственно, у меня под боком стоит одна такая «устаревшая»: два физических процессора с HT, 4 гига памяти, Server 2003, диски-десятитысячники в зеркале. Всё моё workflow целиком (если без реально тяжёлых и огромных файлов) не в состоянии загрузить даже первый гигабайт памяти. Машина эта рвёт с места так, будто за ней черти гонятся. И мне просто незачем покупать новые компьютеры и программы, пока достаточно старых. И один из самых приятных моментов — старый софт не обучен шпионить и стучать товарищам майорам.

    Но всё такое великолепие, конечно, заканчивается при попытке посмотреть нынешнюю вебню хромобраузером.

     
  • 1.7, Вот он, 10:11, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю. Надо хоть какая поддержка Расширений, да и пока еще не стабилен, МБ с выходом той первой стабильной, можно будет уже как-то иногда использовать...
     
  • 1.8, Аноним, 10:38, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    скины не завезли?
     
     
  • 2.14, Аноним, 11:49, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >браузер на qt
     
  • 1.12, Аноним, 11:37, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    AdBlock Plus с их белыми списками не нужен Лучший блокировщик uBlock и это не о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, user90, 12:02, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нигде никакие списки не нужны. Превентивная блокировка сторонних js - и вопрос с рекламой уже решен на 99%.
     
     
  • 3.20, Maxim, 12:18, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Многие сайты используют сторонние CDN. Хоть я и не фанат такого подхода, но он имеет право на сушествование.
     
     
  • 4.22, user90, 12:25, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ВЫБОРОЧНАЯ блокировка сторонних js, тот же uBlock Origin это умеет.
     
  • 1.15, user90, 11:55, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В Opera 12 всех радовала СКОРОСТЬ работы, а не интерфейс!)) Интерфейс там прямо скажем был незаметен. И он был именно таким по единственной причине: такова была "конструкция" браузер. Так вот попытки подгонять под этот шаблон сторонее непонятно что выглядит по меньшей мере странно, хотя я уверен, что этот чел просто неадекватен и именно поэтому страдает вот_этой_фигней.
     
     
  • 2.25, Anonymoustus, 12:36, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > В Opera 12 всех радовала СКОРОСТЬ работы, а не интерфейс!)) Интерфейс там
    > прямо скажем был незаметен. И он был именно таким по единственной
    > причине: такова была "конструкция" браузер. Так вот попытки подгонять под этот
    > шаблон сторонее непонятно что выглядит по меньшей мере странно, хотя я
    > уверен, что этот чел просто неадекватен и именно поэтому страдает вот_этой_фигней.

    Интерфейс тоже безмерно радовал, начиная с версии ещё пятой, что ли, но за скорость плюсону.

     
     
  • 3.26, user90, 12:42, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интерфейс тоже безмерно радовал

    Он просто был минималистичным и _адекватным_
    То же самое сейчас элементарно получить и в Firefox LTS.

    Кстати пробовал как-то по приколу завести 12.16 - уже не выходит.

     
  • 2.29, Аноним, 13:04, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я тебе как юзающий до сих пор 12, скажу - на современных овносайтах даже он умуд... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Anonymoustus, 13:48, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я тебе как юзающий до сих пор 12, скажу - на современных
    > овносайтах даже он умудряется тормозить.

    Можно на уровне системы, файерволом резать нехорошие запросы. Однако есть вероятность, что вебня не покажет вообще ничего, если ей не дать прогрузить кучу своего г-на на твою машину.

     
  • 1.17, Аноним, 12:08, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ютубчики с твичами по прежнему вызывают некоторые затруднения На твиче он, вп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, вапвап, 12:33, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ютубчики с твичами по прежнему вызывают *некоторые затруднения*. На твиче он, впрочем,
    > тупо зависает и про производительность что-либо определенное сказать сложно. А жаль,
    > концепция мне нравится.
    > Буду и дальше сидеть на Вивальди.

    Твич, мягко говоря, не нужен. Вы вообще уверены, что этот браузер поддерживает необходимые технологии? Я сомневаюсь, что их вообще захотят добавить

     
  • 1.30, Вы забыли заполнить поле Name, 13:40, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Без баннера ( https://ibb.co/iVBaxJ ) ненужно.
     
  • 1.42, Аноне, 15:22, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Раз на кутях, может и в вяленом без прослойки потом будет нормально работать...
     
  • 1.43, Аноним, 15:22, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем занимать столько места сверху Мониторы широкоформатные, вертикальное прос... весь текст скрыт [показать]
     

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