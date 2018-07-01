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01.07.2018 23:24  Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.2

Представлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.4.2. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS.

Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, дает возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG).

Основные новшества:

  • Добавлено семь новых эффектов (Crop, Hue, Color Shift, Pixelate, Bars, Wave, Shift), которые могут прикрепляться к ключевым кадрам и комбинироваться друг с другом;
  • Добавлен режим автоматического микширования звука, при включении которого для клипов предлагается три разные стратегии микширования в случае пересечения звуковых дорожек. Например, фоновая музыка может автоматически приглушаться при воспроизведении участков с голосом;
  • Возможность автоматического поворота фотографий или видео, в случае наличия в метаданных информации о вертикальной или горизонтальное ориентации устройства во время съёмки;
  • Улучшено воспроизведение звука и устранены ошибки, приводившие к появлению треска. Обеспечено более плавное микширование;
  • Закрыты почти все ошибки, приводившие к крахам на платформе Windows;
  • В диалоге экспорта в заголовке окна обеспечен вывод информации о прогнозируемом времени завершении операции и FPS;
  • Добавлена поддержка новых кодеков, в том числе экспериментальных кодеков, поддерживаемых в FFmpeg и LibAV. По умолчанию во многих преднастройках теперь используется звуковой кодек AAC;
  • Разработка переведена на GitLab и использование модели GitFlow.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openshot.org/blog/...)
  2. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 18.06
  3. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.1
  4. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 14
  5. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Cinelerra 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openshot, video
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  • 1.1, vantoo, 23:59, 01/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не понимаю зачем в подобные проекты пихать HTML5, JavaScript и AngularJS?
     
     
  • 2.2, user90, 00:06, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну а чего еще ждать от любителей PyQt? =)
    А больше тут и обсуждать-то нечего..
     
     
  • 3.3, Анонимс, 00:30, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ядро написано на С++, гуй на python,html,js. Чем не довольны? Если не устраивает что-то, то можно переписать гуй на С++/С/асм и прислать авторам патчи, запилить форк.
     
     
  • 4.5, vantoo, 00:55, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    На самом деле ядро (FFmpeg) написано на чистом C (C90). А сам OpenShot фактически и есть только оболочка.
     
  • 4.7, Аноним, 02:35, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Как стать своим на опеннете Ругай системд Ругай пульсу Ругай гном Ругай инте... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.8, axredneck, 02:37, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > переписать гуй на С++/С/асм

    Тогда уж на QML, если уж Qt используется

     
  • 1.4, Аноним, 00:33, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    http://pafd.xyz/apps/openshot-portable.html - портативная версия для винды.
     
  • 1.6, Аноним, 01:08, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
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