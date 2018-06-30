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30.06.2018 10:39  Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали обновление дистрибутива Raspbian. Для загрузки подготовлены две сборки - сокращённая (261 Мб) для серверных систем и полная (1.2 Гб), поставляемая с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов.

В новом выпуске добавлен мастер начальной настройки, автоматически запускаемый при первой загрузке дистрибутива и предлагающий базовый набор настроек. На первом экране предлагается выбрать язык, часовой пояс и страну.

На остальных экранах начального конфигуратора предлагается сменить пароль доступа, активировать сетевое соединение и установить актуальные обновления. В дальнейшем для вызова мастера можно использовать команду "sudo piwiz".

Добавлен интерфейс с обзором рекомендованных приложений, которые интересны только отдельным категориям пользователей или предлагаются бесплатно для пользователей Raspberry Pi по соглашению с производителями.

Вместо Xpdf в состав включен новый просмотрщик документов qpdfView, предоставляющий более современный интерфейс, демонстрирующий более высокую производительность отрисовки и поддерживающий упреждающую загрузку и кэширование страниц.

В новом выпуске также отмечается обновление версий программ (например, Chromium 65). Изменение громкости спецклавишами на клавиатуре теперь производится с шагом 5% вместо 10% и затрагивает текущее активное устройство вывода звука. Обеспечено отображение пароля при повторном подключении к беспроводной сети. Добавлена настройка для включения/выключения консоли для последовательного порта. В конфигураторе раскладки клавиатуры теперь применяются настройки не только для рабочего стола, но и для консоли.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Доступна 64-разрядная плата Raspberry Pi 3 Model B+
  3. OpenNews: Для Raspberry Pi подготовлен инструментарий PiServer
  4. OpenNews: Выпуск Raspberry Pi Desktop для ПК и Raspbian для Raspberry Pi
  5. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, основанный на пакетной базе Debian 9
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: raspberrypi, raspbian
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  • 1.1, Аноним, 11:24, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На клонах вроде OrangePi это будет работать?
     
     
  • 2.3, Лычев Андрей, 11:31, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    оно и на самой Малине работает кое как. вернее если только со свтодиодиками играться, тогда всё будет нормально. а так памяти 1 гиг, и хромиум на второй странице уже падает. видеодравеа досих пор нормального тоже нет, и как был кастрированный костыль с только древней ревизией ogles, так видимо и останется таким дальше.  
     
     
  • 3.10, труляляй, 12:26, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    У меня ЧПУ на нём управляется, пробрасывая GUI через ssh с визуализацией данных обработки на GLES2. Что ме нужно сломать, чтобы я мог играться только со светодиодиками?
     
     
  • 4.18, Аноним, 13:32, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Ну знаетели дрыгать ножками что для светодиода, что для ЧПУ разницы нет большой ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.24, Аноним, 14:36, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мозг ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, Аноним, 16:57, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    будет работать, конечно, если присунуть туда ядро для оранжа, но смысла в этом н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 11:36, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    64-битное ядро так и не завезли?
     
     
  • 2.6, Лычев Андрей, 11:42, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    на всего один гиг оперативки?  64 онли. вы издеваетесь наверное. нет, не выдет. видеодрайвера совсем не будет сразу. VIDEOCORE4 это только 32 разрядный блоб, внутри 32 разрядной rtos. никакими костыляеми его в 64 битый режим перевести невозможно физически. можно только всю графику на софт перевести, но тогда хиленькие ядра arm уже сразу копытится будут.
     
     
  • 3.8, Аноним, 12:07, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оперативка к разрядности не имеет никакого отношения.
     
     
  • 4.9, Аноним, 12:15, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Расскажите это толпе хомяков, которые до сих пор используют int.
     
  • 4.13, Аноним, 12:48, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Стек используется по разному из-за других соглашений по вызову х2 размер регист... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, Аноним, 13:20, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    На практике этого не видно Скачайте любой дистрибутив в двух вариантах и потест... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.26, Аноним, 15:39, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    если просто запустить консоль, то да, почти никакой разницы а если запустить об... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Аноним, 13:33, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как понять что используете видео GPU я так понимаю, что половина команд закрыта ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Лычев Андрей, 14:04, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    там не комманды. там сама эта малина имеет некие аппаратные ограничения. если у нормальных системах, GPU это приложение к CPU. то у этой малины как раз CPU arm это бесплатное приложение к GPU VIDEOCORE4. глубоко внутри которой сидит свой закопирайченый 32 битный процессор, который управляется своей огороженноой os. и именно поэтому девелоперы малины не могут ни 64 бита сделать, ни память больше 1 гига на плате Малины нарастить. Короче это обычное творение Броадком и товарищи, которые никому блобы ковырять не дают, а сами сидят на ужасном протухшем старье и ничего с этим не делают. также именно поэтому в asuswrt и tomato  до сих пор некрофильное ядро 2.6, которое невозможно заменить, иначе все драйвера поломаются.      
     
  • 3.29, Аноним, 16:42, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    графика в большинстве случаев где применима малинка не нужна вообще для управле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Anonymoustus, 12:07, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для сравнения: http://toastytech.com/guis/qnxdemo.html
     
     
  • 2.11, Аноним, 12:29, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    для сравнения D http menuetos net screens htm https kolibrios org ru screen... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Anonymoustus, 12:31, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > для сравнения =D
    > http://menuetos.net/screens.htm
    > https://kolibrios.org/ru/screen

    Это тоже хорошие примеры, но Менуэт и Колибри не используются в реальной жизни, а QNX — очень даже.

     
     
  • 4.14, Аноним, 12:51, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    QNX стал бесплатным и открытым ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.16, Anonymoustus, 12:59, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > QNX стал бесплатным и открытым?

    А ты это заслужил, нахлебник?

     
     
  • 6.20, Аноним, 13:35, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да не пофигу ли платная она или нет Главное что бы цена была адекватная и досту... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.23, Anonymoustus, 14:08, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.qnx.com/developers/docs/qnx_4.25_docs/qnx4/user_guide/license.html

    http://www.qnx.com/download/feature.html?programid=26245

     
  • 6.25, Аноним, 14:47, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не важно, заслужил ли здесь кто или не заслужил милости проприерастов Важно то,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.15, Аноним84701, 12:52, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > для сравнения =D
    > http://menuetos.net/screens.htm
    > https://kolibrios.org/ru/screen

    Вы сначала запустите menuet/колибри на малинке/ARM, а потом уж сравнивайте.

     
     
  • 4.21, Аноним, 13:36, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Минуэт вроде как на Ассемблере как ты его в ARM собрался переводить С колибри н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, Аноним84701, 16:24, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Вы сначала запустите menuet/колибри на малинке/ARM, а потом уж сравнивайте.
    > Минуэт вроде как на Ассемблере как ты его в ARM собрался переводить?

    Во-первых: бают, что ассемблеры (и языки асма и даже машкоды) не только для x86 есть.
    Во-вторых:  я в курсе, на чем оно, потому и подстебнул, т.к. странно приводить для сравнения ОСь, которая даже не запустится на этой платформе.
    В-третьих: это вроде как неномерной анон запостил "для сравнения" - вот пусть он и переводит.

    > С колибри ничего не знаю, но подозреваю, что слоя абстракции архитектуры там тоже нет.

    Колибри - это форк MenuetОСи. Это гуглится секунд за 10.
    > ничего не знаю, но подозреваю

    Похоже, это девиз многих посететелей  опеннета …

    ЗЫ:
    > УДАЛЕНО.AUTOBOT, Причина: mat3 BAN!!!!! Аноним84701IPWARN 1"

    Какая-то излишне агрессивная реакция бота. И только из-за того, что (не специально) пропустил 'у' в названии ОС :)

     

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