30.06.2018 10:39  Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi

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|2.3, Лычев Андрей, 11:31, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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оно и на самой Малине работает кое как. вернее если только со свтодиодиками играться, тогда всё будет нормально. а так памяти 1 гиг, и хромиум на второй странице уже падает. видеодравеа досих пор нормального тоже нет, и как был кастрированный костыль с только древней ревизией ogles, так видимо и останется таким дальше.
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|3.10, труляляй, 12:26, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У меня ЧПУ на нём управляется, пробрасывая GUI через ssh с визуализацией данных обработки на GLES2. Что ме нужно сломать, чтобы я мог играться только со светодиодиками?
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|2.6, Лычев Андрей, 11:42, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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на всего один гиг оперативки? 64 онли. вы издеваетесь наверное. нет, не выдет. видеодрайвера совсем не будет сразу. VIDEOCORE4 это только 32 разрядный блоб, внутри 32 разрядной rtos. никакими костыляеми его в 64 битый режим перевести невозможно физически. можно только всю графику на софт перевести, но тогда хиленькие ядра arm уже сразу копытится будут.
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|4.22, Лычев Андрей, 14:04, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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там не комманды. там сама эта малина имеет некие аппаратные ограничения. если у нормальных системах, GPU это приложение к CPU. то у этой малины как раз CPU arm это бесплатное приложение к GPU VIDEOCORE4. глубоко внутри которой сидит свой закопирайченый 32 битный процессор, который управляется своей огороженноой os. и именно поэтому девелоперы малины не могут ни 64 бита сделать, ни память больше 1 гига на плате Малины нарастить. Короче это обычное творение Броадком и товарищи, которые никому блобы ковырять не дают, а сами сидят на ужасном протухшем старье и ничего с этим не делают. также именно поэтому в asuswrt и tomato до сих пор некрофильное ядро 2.6, которое невозможно заменить, иначе все драйвера поломаются.
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|5.28, Аноним84701, 16:24, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Вы сначала запустите menuet/колибри на малинке/ARM, а потом уж сравнивайте.
> Минуэт вроде как на Ассемблере как ты его в ARM собрался переводить?
Во-первых: бают, что ассемблеры (и языки асма и даже машкоды) не только для x86 есть.
Во-вторых: я в курсе, на чем оно, потому и подстебнул, т.к. странно приводить для сравнения ОСь, которая даже не запустится на этой платформе.
В-третьих: это вроде как неномерной анон запостил "для сравнения" - вот пусть он и переводит.
> С колибри ничего не знаю, но подозреваю, что слоя абстракции архитектуры там тоже нет.
Колибри - это форк MenuetОСи. Это гуглится секунд за 10.
> ничего не знаю, но подозреваю
Похоже, это девиз многих посететелей опеннета …
ЗЫ:
> УДАЛЕНО.AUTOBOT, Причина: mat3 BAN!!!!! Аноним84701IPWARN 1"
Какая-то излишне агрессивная реакция бота. И только из-за того, что (не специально) пропустил 'у' в названии ОС :)
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