29.06.2018 10:05  В открытый доступ попала БД с персональными данными большинства американцев

Что-то всё большинство в кучу свалили. Когда корпорация является фактически рабовладельцем, только в завуалированной форме - это дикость.

И те кто так любит зарабатывать деньги, за частую не гнушаются СПО, а чтобы сто-то отдать бесплатно, так это ж глупо, когда можно сварить бабла...

Вот нам всем впарили закон о защите персональных данных. Мы все восхитились, что теперь то наши данные под надёжной защитой и наши права не будут ущемлены. А фактически получили ситуацию, когда придя в организацию (будь то: банк, телефонный провайдер, интернет провайдер, риэлторская контора...) вы получаете под подпись бумажку, что вы согласны. Если вы её не подпишите, то дальше с вами разговаривать не будут, а если вы её подписали, то не воняйте, вы доверили свои данные, а мы с ними сделаем всё, что написано в бумаге. Вот так вот с такой классной идеей защиты персональных данных, можно официально взять с человека согласие на разглашение его данных третьим лицам, на передачу этих данных заинтересованным лицам... И всё с правовой точки красиво, не подкапаешься.

Что до кражи этих данных... Сейчас по этому инциденту всё можно спихнуть на васька, который настраивал эту базу для хранения данных. А сколько бабла компания заработала на том, что эти данные могли использовать все, кто знал... Думаю это предприятие окупилось. И про правит бизнес... Я тоже могу быть бизнесом, который хочет править. Почему я должен другому бизнесу позволять править собой?! Государство - это большая бюрократическая машина, которую мы все ставим во главу угла, чтобы не перегрызть друг друга в огне анархии. Если я завтра заложу вашу машину ростовщикам, без вашего ведома - это потому что я умею вести бизнес, или потому что вы не умеете вести бизнес?..

