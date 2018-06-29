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29.06.2018 10:05  В открытый доступ попала БД с персональными данными большинства американцев

Зафиксирована крупнейшая утечка персональных данных - в открытый доступ попала база данных маркетинговой компании Exactis, включающая сведения практически обо всех взрослых жителях США. Причиной утечки стала ненадлежащая настройка серверного ПО - все данные хранились в СУБД ElasticSearch, доступ к которой не был ограничен для внешних сетевых запросов (применялась конфигурация по умолчанию) и любой желающий мог загрузить базу данных Exactis. Утечка была обнаружена одним из исследователей безопасности в процессе сканирования сети при помощи сервиса Shodan.

БД включала около 340 млн записей и имела размер почти 2 Тб. 230 млн записей содержали сведения о физических лицах и 110 млн данные, связанные с ведением бизнеса. Приведённая БД информация включает email, номера телефонов, почтовые адреса и более чем 400 персональных характеристик, например, курит ли человек, владеет ли собакой или кошкой, число детей, возраст, отношение к религии и личные интересы. Проведение контрольной проверки подтвердило подлинность данных, при наличии в некоторых случаях неточностей или устаревших сведений. Несмотря на то, что в базе не отражена финансовая информация, имеющиеся данные могут стать неплохим подспорьем для различных мошенников и скамеров. Источники, которые использовались компанией Exactis для сбора столь обширной коллекции персональных данных, неизвестны.

Дополнительно можно упомянуть, что о взломе своей инфраструктуры сообщила компания Adidas. В результате взлома 26 июня в руки злоумышленников попали несколько миллионов учётных записей пользвоателей, совершавших покупки с сайта компании. База данных включала адреса, email, персональные данные и хэши паролей, но номера кредитных карт и данные с гаджетов для фитнеса хранились отдельно и по заверению персонала Adidas в ходе атаки не пострадали.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wired.com/story/ex...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts стала причиной утечки персональных данных 143 млн американцев
  3. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
  4. OpenNews: Утечка базы данных Uber вызвана случайной публикацией ключей аутентификации на GitHub
  5. OpenNews: Утечка мастер-ключа Microsoft скомпрометировала защиту Secure Boot
  6. OpenNews: Утечка параметров аутентификации через незащищённые серверы etcd
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: leak, security, elasticsearch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним, 10:13, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +5 +/
    Прямо база ФБР ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Аноним, 11:15, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Видимо, сотрудники ФБР сведениями приторговывали.
     
     
  • 3.75, Саша, 12:56, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Cотрудники ФБР - добропорядочные, сугубо положительные граждане США Как и сотру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.123, Й, 15:33, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо лизнул)
     
  • 2.89, macfaq, 13:22, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> БД включала около 340 млн записей и имела размер почти 2 Тб. 230 млн записей включали сведения о физических лицах и 110 млн данные, связанные с ведением бизнеса. Данные включают email, номера телефонов, почтовые адреса и более чем 400 персональных характеристик, например, курит ли человек, владеет ли собакой или кошкой, отношение к религии и личные интересы
    > Прямо база ФБР

    Лучше. Базы т. н. data brokers заметно полнее.

     
  • 1.2, фартук, 10:14, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Ну зачем столь жёлтый заголовок?
     
     
  • 2.6, Организация Объединённых Тюленей, 10:17, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В главном-то он прав (C).
     
  • 2.78, Аноним, 12:59, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Где скачать то? Толку от таких "новостей".
     
  • 2.115, VINRARUS, 15:14, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот именно! Не американцев, а токо СШАнцев. Нормальные южно и североамериканцы не пострадали.
     
     
  • 3.126, Акроним, 15:45, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бразильцы, аргентинцы, канадцы, мексиканцы и тд. не пострадали. Американцы - граждане США. Почему? Потому что Соединенные Штаты АМЕРИКИ.
     
     
  • 4.129, VINRARUS, 15:53, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Американцы - граждане США. Почему? Потому что Соединенные Штаты АМЕРИКИ.

    Тогда штатанцы.

     
  • 1.3, Аноним, 10:14, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Больше всего возмущает не факт утечки, а то, что этими данными владела какая-то частная компания.
     
     
  • 2.8, ляликс, 10:25, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    это США, детка! Там корпорации правят миром.
     
     
  • 3.9, Аноним, 10:27, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    а кто должен был править? Не П случайно?
     
     
  • 4.12, ляликс, 10:29, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    государство не должно быть марионеткой частников ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.15, Аноним, 10:31, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    а частники должны быть марионеткой государства. Верно?
     
     
  • 6.49, Аноним, 11:47, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Проблемы есть в каждом государстве, но надо смотреть по факту Сказку про госдо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.88, Алсет, 13:20, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    еще бы, добывая печатая самый высоколиквидный ресурс в мире и впаривая его всем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.99, Адекват, 13:59, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Они умудряются развиваться даже в кризис...
    > еще бы, добывая(печатая) самый высоколиквидный ресурс в мире и впаривая его всему
    > миру

    Зато они придумали МРТ и кибер-нож.

     
     
  • 9.101, Алсет, 14:19, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да, а еще они стерли с лица земли ядерным ударом два города с его жителями
     
     
  • 10.104, Хиросима, 14:35, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Дык война была, чай не ДОнбас.
     
     
  • 11.120, Аноним, 15:19, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    война с мирными жителями 2 города были вполне мирными Нет что бы скинуть бом... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.102, Аноним, 14:28, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    впаривая его всему миру Попробуйте и вы впарить, думаете получится Посм... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.106, Аноним, 14:44, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У нас довпаривались за 18 лет https tjournal ru 72871-polovina-rossiyskih-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.42, Alex Emergy, 11:34, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Во в этом, товарищ и есть фундаментальные различия взглядов Но если смотреть с ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.45, Anomym, 11:44, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Которая без США не могла бы произойти
     
     
  • 7.48, Alex Emergy, 11:46, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лодыгин Википедия
     
     
  • 8.87, Эдисон, 13:20, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Изобрести и посеместно внедрить - разные вещи В этом и принципиальная разница С... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.124, HyC, 15:39, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Финансировать разработку вундердевайса способно только государство. Ибо вкладывать деньги в проект, если окупится, то через 20 лет, если вообще барыгам - дурних немаэ. Можно конечно на лохоынвесторах бабос стричь, но убердевайс от этого в железе не появится. А фундаментальная наука с точки зрения барыги так вообще деньги на ветер.

    Так что все вундердевайсы что в СССР что в США растут ногами из военки. А военка это государство.

     
  • 7.67, Aknor, 12:28, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Которая без США не могла бы произойти

    Гн Сименс ржет с ваших доводов

     
  • 6.54, captcha 20168, 12:02, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    а ещё лучше посмотреть кто первым человека в космос отправил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.58, Аноним, 12:13, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Правильно, в поступках надо руководствоваться, в первую очередь, событиями полув... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.62, Alex Emergy, 12:17, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно всегда надо оглядываться на опыт предков! Это даже не обсуждается
     
  • 8.66, Аноним, 12:27, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну тут некоторые руководствуются в поступках легендами полутора-двухтысячелетней... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.71, Аноним, 12:36, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Главное, громко кричать, что только выиграли и можем повторить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.63, Alex Emergy, 12:23, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да Так и есть Это тоже стоит рассмотреть под лупой Авторитарному режиму, глав... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.64, Alex Emergy, 12:25, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В ответ на кто первого запустил человека в космос потёрли что ль ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.81, Аноним, 13:06, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >коммунист
    >человек

    Даже звучит нелепо.

     
  • 7.90, Эдисон, 13:23, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Взять к примеру, истории электрификации Российской Империи и США.
    > а ещё лучше посмотреть кто первым человека в космос отправил

    И что толку? Если уже через 3 года по пилотируемым полетам СССР стал догоняющим.
    Про непилотируемую и ИСЗ - тут даже говорить не стоит. Сразу был аутсайдером.

    Бориса Чертока почитайте.

     
     
  • 8.94, anonymouse, 13:37, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Конечно, неважно, кто перед этим из жуткой войны вышел, потеряв дохрена городов, промышленности и народу, после чего немедля пришлось делать атомную бомбу, чтоб было что уважаемым союзникам ответить на программу Немыслимое и Dropshot, а потом ещё и средства доставки делать, -- а кто на этой войне заработал промышленный подъём, -- мы тут смотрим, тут не смотрим, а тут рыбу заворачиваем, да? Важно, что тупой совок чего-то не смог, правда же!
     
     
  • 9.105, Хиросима, 14:37, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А то, что СССР и Германия эту войну начали в 1939, это какбы ничего Если еще вс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.119, Вареник, 15:18, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Конечно, неважно, кто перед этим из жуткой войны вышел, потеряв дохрена городов,
    > промышленности и народу, после чего немедля пришлось делать атомную бомбу, чтоб
    > было что уважаемым союзникам ответить на программу Немыслимое и Dropshot, а
    > потом ещё и средства доставки делать, -- а кто на этой
    > войне заработал промышленный подъём, -- мы тут смотрим, тут не смотрим,
    > а тут рыбу заворачиваем, да? Важно, что тупой совок чего-то не
    > смог, правда же!

    Если двое придурков подрались в баре, находясь в угаре, то их надо пожалеть, "войти в положение".
    И не смотреть на то что они оба пошли в бар, упоролись, начали громить все вокруг и только потом подрались между собой.

    Ну да, ну да.

     
     
  • 10.125, Аноним, 15:40, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В б-госпасаемой и пожалеют, и оправдают. Не Европа бездуховная, чай.
     
  • 7.96, Аноним, 13:45, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, посмотри Может узнаешь, что эта страна морила голодом население ради этого ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.60, Aknor, 12:16, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это где между постоянным и переменными токами шла война с убийствами и саботажем... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.100, Аноним, 14:13, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А если сравнивать электрификацию СССР и США, то плановая экономика СССР выигрыва... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.117, Вареник, 15:15, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А если сравнивать электрификацию СССР и США, то плановая экономика СССР выигрывает.

    Разница - суммарно несколько дней блэкаутов за всю историю США.

    Это конечно стоит миллионов жертв, сопутствоваших "индустриализации" СССР, ага.

     
  • 5.114, Вареник, 15:12, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это еще хорошо, когда государство - это корпорация, а не просто банда, кормящаяся с территории.
     
  • 4.17, Аноним, 10:34, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Есть люди, которым ненавистна сама мысль, что ими управляет бизнес Они скорее п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, Аноним, 10:48, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Есть люди, которым ненавистна сама мысль, что ими управляет демократия Они скор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.31, Nas_tradamus, 10:57, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Демократия и рыночная экономика немножко не совместимы друг с другом.
     
     
  • 7.51, Онанимус, 11:54, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Разрыв шаблона Объясните мне, темному, почему рыночная экономика процветает име... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.57, Nas_tradamus, 12:12, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это какие страны США и Китай Если с Китаем и демократией всё понятно, то с США... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.95, anonymouse, 13:41, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Демократия и рыночная экономика немножко не совместимы друг с другом.
    > Разрыв шаблона! Объясните мне, темному, почему рыночная экономика процветает именно в с
    > странах с демократическим правлением?

    Либерия не даст соврать, устроена по образу и подобию США, и -- изволите видеть! -- экономическое чудо!

     
  • 8.98, Аноним, 13:53, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть мнение, что заслуга демократии миф Ознакомьтесь https unqualified-reserv... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.46, Аноним, 11:45, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть люди, которым ненавистна сама мысль, что ими управляет социум Они скорее п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.73, Аноним, 12:46, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Действительно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.91, macfaq, 13:25, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> Есть люди, которым ненавистна сама мысль, что ими управляет мозг. Они скорее предпочтут, чтобы кто-то указывал им, как жить и о чем думать, легко пожертвуют не только своими, но и чужими правами, чем согласятся принимать решения самостоятельно.
    >> Как видишь, все могут играть в эту игру!
    > Действительно!

    Что за хабр вы тут устроили? ):

     
  • 5.30, Аноним, 10:56, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Что-то всё большинство в кучу свалили. Когда корпорация является фактически рабовладельцем, только в завуалированной форме - это дикость.
    И те кто так любит зарабатывать деньги, за частую не гнушаются СПО, а чтобы сто-то отдать бесплатно, так это ж глупо, когда можно сварить бабла...
    Вот нам всем впарили закон о защите персональных данных. Мы все восхитились, что теперь то наши данные под надёжной защитой и наши права не будут ущемлены. А фактически получили ситуацию, когда придя в организацию (будь то: банк, телефонный провайдер, интернет провайдер, риэлторская контора...) вы получаете под подпись бумажку, что вы согласны. Если вы её не подпишите, то дальше с вами разговаривать не будут, а если вы её подписали, то не воняйте, вы доверили свои данные, а мы с ними сделаем всё, что написано в бумаге. Вот так вот с такой классной идеей защиты персональных данных, можно официально взять с человека согласие на разглашение его данных третьим лицам, на передачу этих данных заинтересованным лицам... И всё с правовой точки красиво, не подкапаешься.
    Что до кражи этих данных... Сейчас по этому инциденту всё можно спихнуть на васька, который настраивал эту базу для хранения данных. А сколько бабла компания заработала на том, что эти данные могли использовать все, кто знал... Думаю это предприятие окупилось.

    И про правит бизнес... Я тоже могу быть бизнесом, который хочет править. Почему я должен другому бизнесу позволять править собой?! Государство - это большая бюрократическая машина, которую мы все ставим во главу угла, чтобы не перегрызть друг друга в огне анархии.

    Если я завтра заложу вашу машину ростовщикам, без вашего ведома - это потому что я умею вести бизнес, или потому что вы не умеете вести бизнес?..

     
     
  • 6.56, captcha 20168, 12:06, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    не подписывай бумажку, не пользуйся услугами таких организаций, сам вари себе см... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.14, Anonymoustus, 10:31, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    То ли дело у Кооператива 171 Озеро 187 8212 всё под контролем, всё под пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним, 10:34, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    У нас просто выбрасывают и ничего http www ntv ru novosti 1805922 https ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, 1, 10:49, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    надо ещё и оцифровать
     
  • 3.19, Аноним, 10:39, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И кстати С 1 июля интернет-сервисы обязали хранить в течение шести месяцев ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним, 10:29, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    А кто по-твоему достоин "владеть"? Какие из разбойников?

    PS Не отдавайте инфу никому! Улыбаюсь всегда, когда надо мной угоряют, когда я очередную анкету заполняю биллибердой и борюсь, если её не хотят принимать. Любители выложить свою частную жизнь где попало должны страдать, конечно. Но остальным надо прививать основы информационной гигиены.

     
     
  • 3.27, Cradle, 10:52, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    большой плюс за надо прививать основы информационной гигиены , вот только урове... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, тоже Аноним, 11:25, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Невеликий выбор был в средние века, куда горшки выливать, знаете ли Впрочем, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.43, A.Stahl, 11:41, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что они у этой матери просить хотят Может денег в пенсионный фонд или 100500 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.50, тоже Аноним, 11:47, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да нет, просто, видимо, накатило безудержное желание смиренно выразить глубокое ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.77, Аноним, 12:59, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    святые люди
     
     
  • 8.86, тоже Аноним, 13:18, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А то По жизни святые, а перед администрацией - особенно Место-то намоленное, б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.107, ryoken, 14:51, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А что они у этой матери просить хотят?

    Просить не надо, надо делать руками.

     
     
  • 7.110, тоже Аноним, 14:58, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Руками закон о церковной десятине не сделаешь и не протолкнешь.
    Приходится работать тоньше.
     
  • 3.41, Аноним, 11:32, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А все эти люди заполняли анкеты Просто сопоставили список покупок с номером бан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.52, Cradle, 11:55, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    наверняка также выглядели как параноя первые прививки в конце восемнадцатого век... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.70, Аноним, 12:35, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда, когда Можно было написать короче когда коммунизм наступит Срок этого... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.103, Cradle, 14:35, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну тогда я наверное тоже приближаю наступление коммунизма когда обьясняю детям что в интернете тоже нельзя брать конфетки у незнакомых дядек и тёток, особенно когда у них масляные глаза и грязные лапы.
     
  • 5.108, Ordu, 14:55, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут совершенно неуместно слово когда Его лучше заменить на если и признать,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.127, Cradle, 15:48, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    если бы дело касалось только социальных норм и этики,  так может быть и хрен с ним, тоже бы приспособились как-нибудь. Но вот только очень кажется что последствия могут оказаться сопоставимы со средневековыми эпидемиями, как-то перспектива совсем не улыбается.
     
  • 2.72, Пришлый, 12:43, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Там это норма Там даже секретными военными разработками частные компании занима... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Cradle, 10:14, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    большой брат нервно курит в сторонке
     
     
  • 2.116, VINRARUS, 15:15, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Большой брат оказался младшым.
     
  • 1.5, Организация Объединённых Тюленей, 10:15, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ничего, найдут, как в прошлый раз, крайнего - Васяна, имевшего несчастье настраивать данный сервис (вместе со 100500 остальных), и заживут припеваючи.
     
  • 1.7, Дмитрий, 10:20, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    А потом ещё кто-то кукарекает что в сборе персональной информации нет ничего плохого.
     
     
  • 2.13, Аноним, 10:29, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    В сборе персональных данных для коммерческих целей нет ничего плохого, плохо ког... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, 1, 10:48, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    политика - та же коммеция ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.118, VINRARUS, 15:16, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Токо торгуют не туалетным мылом и телефонами, а жызнями и будущим людей.
     
  • 3.24, Аноним, 10:49, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И то и другое плохо Персональные данные на то и персональные, что никто ими, кр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Cradle, 11:04, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    но ведь много кому хочется, правда А в современном мире как-то так вся этика св... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.47, Анонимно, 11:45, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В сборе персональных данных без личного согласия не ничего хорошего.
     
     
  • 4.68, Аноним, 12:32, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    можно собрать - соберут, и хорошее найдут, и согласие без согласия де-юро получа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.69, Aknor, 12:34, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну ,если жить в мире, где маркетолог точно знает какую цену вы согласитесь запл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.80, ffirefox, 13:05, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я что-то запамятовал, в какой стране при выборах президента фэйсбук данные слива... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Аноним, 10:31, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, щас скажут, что мол утекло и утекло, ничего же не случилось Вот если бы эт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, ryoken, 10:42, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    млн, надеюсь Ваши числа приводят совсем в ужас D... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, 1, 10:47, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    не пали рептилоида
     
  • 4.59, Аноним, 12:15, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это данные Джона Смита и всех его ботах в World of Warcraft ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.65, Аноним, 12:27, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    На Опеннете есть такие - с двойными стандартами Под этой новостью пишут как ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.113, J.L., 15:11, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На Опеннете есть такие - с "двойными стандартами". Под этой новостью пишут
    > "как же плохо, что собирают персональные данные", а под новостью об
    > убунту "спасибо что собрали нашу персональную информацию, было интересно узнать что
    > мониторы 1920x1080 - самые популярные"

    там можно посмотреть какой монитор у вас лично или нельзя? вы видимо про себя писали - про человека с двойными стандартами и гибким языком?

     
  • 1.10, Anonymoustus, 10:28, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это в вопросу о том, правильна ли фраза «мне нечего скрывать».
     
     
  • 2.61, Онанимус, 12:17, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не думаю Хоть фраза 171 мне нечего скрывать 187 , в лучшем случае инфан... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.109, ryoken, 14:55, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это в вопросу о том, правильна ли фраза «мне нечего скрывать».

    Фраза правильна в 2-х случаях.
    1 - покойник, ему уж точно нечего скрывать.
    2 - д_е_бил и другое существо, официально недееспособное.

     
     
  • 3.121, VINRARUS, 15:20, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>  Это в вопросу о том, правильна ли фраза «мне нечего скрывать».
    > Фраза правильна в 2-х случаях.
    > 1 - покойник, ему уж точно нечего скрывать.
    > 2 - д_е_бил и другое существо, официально недееспособное.

    3 - желание продолжать жыть в РФ/Китае/КНДР

     
  • 1.26, Кто виноват и что делать, 10:50, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    1. Виноват тот, кто нашёл утечку.
    2. Чтоб впредь это не повторялось, нужен закон, который запрещает разглашение факта утечки.
    3. Проблема решена :)
     
     
  • 2.28, Аноним, 10:54, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Сразу видно, что вы работаете в отечественных структурах.
     
     
  • 3.37, Кто виноват и что делать, 11:20, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Рад, что вы поняли... Ну конечно, это был сарказм.
     
  • 3.85, ffirefox, 13:16, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Передаю привет от Мэнинга Он из заключения нашептал, что уже давно всё принято ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, мда, 10:55, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Н - нтеллект
     
  • 2.34, ryoken, 11:11, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    SWAP т,ч интересные штуки получаются ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.53, Аноним, 12:02, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы Бро 769 уновское движе 769 ние не пытались запретить ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.74, Кто виноват и что делать, 12:53, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Иногда у меня такой же вопрос возникает, по отношению к российским законодателям... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.33, qcgg, 11:10, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А где ссылка на скачивание?
     
  • 1.36, fr0ster, 11:19, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А где ссылки на загрузку?!!!!
     
     
  • 2.39, Cradle, 11:27, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а вам правда так нужны два терабайта попользованых американцев?
     
     
  • 3.40, Имя, 11:30, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, мне были бы крайне полезны
     
     
  • 4.97, Cradle, 13:46, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    что, тоже горшок наготове? Большой хоть горшок, достойный, или из мелкого поливать будете?

     
  • 3.84, fr0ster, 13:14, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мне нет, но мадам Яровой весьма и весьма Ну чтоб было чего хранить за полгода ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, Rodegast, 11:44, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Где ссылка на базу?
     
     
  • 2.82, Аноним, 13:07, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, у меня был такой же вопрос. Хотя бы MD6 или mагнet ;)
     
  • 1.55, Аноним, 12:06, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Анонимы Opennet за открытые данные !
     
  • 1.79, Return to work, 13:01, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    magnet uri дайте пжл
     
  • 1.92, Аноним, 13:28, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ГДЕ СКАЧАТЬ БАЗУ ?
     
     
  • 2.111, Аноним, 15:05, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотри на трекерах!
     
  • 1.112, MPEG LA, 15:08, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Всем американцам срочно сменить персональные данные!
     
  • 1.122, Вареник, 15:23, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > в открытый доступ попала база данных

    Где ссылка на торрент? :)

     
  • 1.128, mumu, 15:52, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Данные по зарплатам и трудовым договорам были бы много интереснее :(
     

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