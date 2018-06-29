29.06.2018 10:05  В открытый доступ попала БД с персональными данными большинства американцев

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|2.89, macfaq, 13:22, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> БД включала около 340 млн записей и имела размер почти 2 Тб. 230 млн записей включали сведения о физических лицах и 110 млн данные, связанные с ведением бизнеса. Данные включают email, номера телефонов, почтовые адреса и более чем 400 персональных характеристик, например, курит ли человек, владеет ли собакой или кошкой, отношение к религии и личные интересы
> Прямо база ФБР
Лучше. Базы т. н. data brokers заметно полнее.
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|8.99, Адекват, 13:59, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>> Они умудряются развиваться даже в кризис...
> еще бы, добывая(печатая) самый высоколиквидный ресурс в мире и впаривая его всему
> миру
Зато они придумали МРТ и кибер-нож.
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|9.124, HyC, 15:39, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Финансировать разработку вундердевайса способно только государство. Ибо вкладывать деньги в проект, если окупится, то через 20 лет, если вообще барыгам - дурних немаэ. Можно конечно на лохоынвесторах бабос стричь, но убердевайс от этого в железе не появится. А фундаментальная наука с точки зрения барыги так вообще деньги на ветер.
Так что все вундердевайсы что в СССР что в США растут ногами из военки. А военка это государство.
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|7.90, Эдисон, 13:23, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>> Взять к примеру, истории электрификации Российской Империи и США.
> а ещё лучше посмотреть кто первым человека в космос отправил
И что толку? Если уже через 3 года по пилотируемым полетам СССР стал догоняющим.
Про непилотируемую и ИСЗ - тут даже говорить не стоит. Сразу был аутсайдером.
Бориса Чертока почитайте.
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|8.94, anonymouse, 13:37, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Конечно, неважно, кто перед этим из жуткой войны вышел, потеряв дохрена городов, промышленности и народу, после чего немедля пришлось делать атомную бомбу, чтоб было что уважаемым союзникам ответить на программу Немыслимое и Dropshot, а потом ещё и средства доставки делать, -- а кто на этой войне заработал промышленный подъём, -- мы тут смотрим, тут не смотрим, а тут рыбу заворачиваем, да? Важно, что тупой совок чего-то не смог, правда же!
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|9.119, Вареник, 15:18, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Конечно, неважно, кто перед этим из жуткой войны вышел, потеряв дохрена городов,
> промышленности и народу, после чего немедля пришлось делать атомную бомбу, чтоб
> было что уважаемым союзникам ответить на программу Немыслимое и Dropshot, а
> потом ещё и средства доставки делать, -- а кто на этой
> войне заработал промышленный подъём, -- мы тут смотрим, тут не смотрим,
> а тут рыбу заворачиваем, да? Важно, что тупой совок чего-то не
> смог, правда же!
Если двое придурков подрались в баре, находясь в угаре, то их надо пожалеть, "войти в положение".
И не смотреть на то что они оба пошли в бар, упоролись, начали громить все вокруг и только потом подрались между собой.
Ну да, ну да.
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|7.117, Вареник, 15:15, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А если сравнивать электрификацию СССР и США, то плановая экономика СССР выигрывает.
Разница - суммарно несколько дней блэкаутов за всю историю США.
Это конечно стоит миллионов жертв, сопутствоваших "индустриализации" СССР, ага.
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|8.95, anonymouse, 13:41, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Демократия и рыночная экономика немножко не совместимы друг с другом.
> Разрыв шаблона! Объясните мне, темному, почему рыночная экономика процветает именно в с
> странах с демократическим правлением?
Либерия не даст соврать, устроена по образу и подобию США, и -- изволите видеть! -- экономическое чудо!
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|7.91, macfaq, 13:25, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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>> Есть люди, которым ненавистна сама мысль, что ими управляет мозг. Они скорее предпочтут, чтобы кто-то указывал им, как жить и о чем думать, легко пожертвуют не только своими, но и чужими правами, чем согласятся принимать решения самостоятельно.
>> Как видишь, все могут играть в эту игру!
> Действительно!
Что за хабр вы тут устроили? ):
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|5.30, Аноним, 10:56, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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Что-то всё большинство в кучу свалили. Когда корпорация является фактически рабовладельцем, только в завуалированной форме - это дикость.
И те кто так любит зарабатывать деньги, за частую не гнушаются СПО, а чтобы сто-то отдать бесплатно, так это ж глупо, когда можно сварить бабла...
Вот нам всем впарили закон о защите персональных данных. Мы все восхитились, что теперь то наши данные под надёжной защитой и наши права не будут ущемлены. А фактически получили ситуацию, когда придя в организацию (будь то: банк, телефонный провайдер, интернет провайдер, риэлторская контора...) вы получаете под подпись бумажку, что вы согласны. Если вы её не подпишите, то дальше с вами разговаривать не будут, а если вы её подписали, то не воняйте, вы доверили свои данные, а мы с ними сделаем всё, что написано в бумаге. Вот так вот с такой классной идеей защиты персональных данных, можно официально взять с человека согласие на разглашение его данных третьим лицам, на передачу этих данных заинтересованным лицам... И всё с правовой точки красиво, не подкапаешься.
Что до кражи этих данных... Сейчас по этому инциденту всё можно спихнуть на васька, который настраивал эту базу для хранения данных. А сколько бабла компания заработала на том, что эти данные могли использовать все, кто знал... Думаю это предприятие окупилось.
И про правит бизнес... Я тоже могу быть бизнесом, который хочет править. Почему я должен другому бизнесу позволять править собой?! Государство - это большая бюрократическая машина, которую мы все ставим во главу угла, чтобы не перегрызть друг друга в огне анархии.
Если я завтра заложу вашу машину ростовщикам, без вашего ведома - это потому что я умею вести бизнес, или потому что вы не умеете вести бизнес?..
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|2.11, Аноним, 10:29, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+6 +/–
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А кто по-твоему достоин "владеть"? Какие из разбойников?
PS Не отдавайте инфу никому! Улыбаюсь всегда, когда надо мной угоряют, когда я очередную анкету заполняю биллибердой и борюсь, если её не хотят принимать. Любители выложить свою частную жизнь где попало должны страдать, конечно. Но остальным надо прививать основы информационной гигиены.
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|6.103, Cradle, 14:35, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ну тогда я наверное тоже приближаю наступление коммунизма когда обьясняю детям что в интернете тоже нельзя брать конфетки у незнакомых дядек и тёток, особенно когда у них масляные глаза и грязные лапы.
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|6.127, Cradle, 15:48, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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если бы дело касалось только социальных норм и этики, так может быть и хрен с ним, тоже бы приспособились как-нибудь. Но вот только очень кажется что последствия могут оказаться сопоставимы со средневековыми эпидемиями, как-то перспектива совсем не улыбается.
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|3.113, J.L., 15:11, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> На Опеннете есть такие - с "двойными стандартами". Под этой новостью пишут
> "как же плохо, что собирают персональные данные", а под новостью об
> убунту "спасибо что собрали нашу персональную информацию, было интересно узнать что
> мониторы 1920x1080 - самые популярные"
там можно посмотреть какой монитор у вас лично или нельзя? вы видимо про себя писали - про человека с двойными стандартами и гибким языком?
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|3.121, VINRARUS, 15:20, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Это в вопросу о том, правильна ли фраза «мне нечего скрывать».
> Фраза правильна в 2-х случаях.
> 1 - покойник, ему уж точно нечего скрывать.
> 2 - д_е_бил и другое существо, официально недееспособное.
3 - желание продолжать жыть в РФ/Китае/КНДР
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