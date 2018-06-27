27.06.2018 13:21  Доступен GTK+ 3.94, экспериментальный выпуск GTK+ 4

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|3.11, Попугай Кеша, 14:36, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Не выдержал этого идиотизма. 5 лет терпел, честно терпел. Но месяц назад перешел на KDE и не жалею...
> А толку ? Либы-то все равно тянутся.
> Я одно время пытался сидеть на всем Qt-шном, т.е. без gtk* в
> системе. Это не жизнь, а ад.
Поясните, сударь
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|3.19, Антон Латуха, 15:01, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> без gtk* в системе
Зачем делать бессмысленные вещи.
Используй любые программы что тебя устаивают.
Ты же не отказываешься устанавливать программы, потому что они написаны на Python или C, т.к. ты решил что Ruby и C++ лучше языки. Часто ты не обращаешь мнимание на чём написано преложение, часто это смесь многих языком.
Ты один раз поставил зависимости на 500 Mb, и это весь оверхед на всё время.
То что GTK приложения часто живут в своём зацикленном мире, и не интегрируються и не интегрируемы с другим софтом/DE - это да.
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|4.25, Ю.Т., 16:13, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как будто верно, в абстракции. Однако есть множество программ, которые написаны не для того, чтобы делать дело, а чтобы "быть сделанными на (скажем, GTK+)". И вот программ "на GTK+" многовато, да.
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|2.36, dontbelieveinghosts, 16:59, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Не, они как всегда оставят это на сюрприз - чтобы юзеры не расслаблялись. Вот сидишь ты такой, сделал из г(нома) конфетку, тебя все утсраивает, а разрабы такие: А давай-ка ты завтра проснешься как ни в чем не бывало и обнаружишь что через неделю у тебя будет отсутствовать функционал к которому ты привык(трей например), зато будут новые модные кнопочки в заголовке окна(меню все так же не завезли). Не жизнь а сказка просто!
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|4.28, qcgg, 16:28, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хорошо, на пальцах.
внеплановый выпуск с API с новыми вызовами в GTK+ 3.24 не слосмает обещанный стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API
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|4.38, qcgg, 17:44, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Стабильность - это не только "неломание" конкретного API
А что еще в данном контексте? Это когда мир поставлен на паузу? Весь софт, который был написан с использованием Gtk-3.22 будет собираться и с Gtk-3.24 — это и есть стабильность в данном контексте. Все остальное за уши притянуто.
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|1.30, Аноне, 16:46, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Раз уж на то пошло, то я тоже "сидел на гноме 2, и всё было хорошо и уютно, потом из-за лагов и неюзабельности планшетки ушёл на xfce, а когда купил комп посерьёзнее, привык к KDE 4-5, благо там тиринга не было из коробки на радеоне и интеле".
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|3.34, Аноне, 16:55, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А казывается тиринг зависит от используемого десктопа. Оригинально.
XFWM давал тиринг при включенном композитинге, а KWin нет. Конфиги Xorg лишь позволяли уменьшить спецэффекты.
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