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27.06.2018 13:21  Доступен GTK+ 3.94, экспериментальный выпуск GTK+ 4

Представлен очередной тестовый выпуск будущего стабильного релиза GTK+ 4. Ветка GTK+ 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложение из-за изменения API в очередной ветке GTK+. До полной стабилизации GTK+ 4, приложения, предлагаемые для пользователей, рекомендуется продолжить собирать с использованием ветки GTK+ 3.22, на смену которой в сентябре придёт финальная ветка 3.24.

Основные изменения в GTK+ 3.94:

  • В API GSK (GTK Scene Kit), обеспечивающем отрисовку графических сцен через OpenGL и Vulkan, представлен новый тип узлов рендеринга - GskOffsetNode, являющихся упрощённым вариантом GskTransformNode, выполняющим работу по трансляции контента при перемещении вверх или вниз по дереву узлов рендеринга (render node tree). Данная возможность позволила реализовать кэширование узлов рендеринга для разных кадров виджетов, при необходимости осуществляя изменение позиции узла. В GSK также добавлен вызов GskDebugNodes для упрощения отладки процесса создания узлов рендеринга в приложениях и операция gsk_render_node_diff для оценки различий между двумя деревьями узлов;
  • В бэкенд Broadway, позволяющий отрисовывать вывод библиотеки GTK+ в окне web-браузера, добавлена реализации вызова GskRenderer;
  • При откате отрисовки с GSK на Cairo теперь применяется записываемая поверхность (recording surface) вместо поверхности в форме изображения (image surface), что позволяет в дальнейшем повторить отрисовку в другом масштабе;
  • В GDK продолжена модернизация API в контексте применения Wayland вместо X. Например, GdkWindow переименован в GdkSurface для соответствия терминологии Wayland. В класс GdkTexture добавлены подклассы GdkMemoryTexture и GdkGLTexture и новый уровень абстракции GdkPaintable (представляет объекты, которые можно нарисовать где угодно с любым размером, без необходимости выполнения сортировки layout-слоёв);
  • Добавлена возможность отображения видео при помощи виджетов GtkVideo и GtkMediaControls;
  • Добавлен новый виджет GtkPicture для разделения функций просмотра изображений и пиктграмм с виджетом GtkImage;
  • В виджет GtkFontChooser добавлена поддержка изменения параметров шрифтов OpenType, в том числе настройки изменчивых шрифтов;
  • Комбинация Ctrl-Shift-e для ввода Emoji заменена на всплывающий диалог дополнения ввода, активируемый при помощи свойства GtkEntry::enable-emoji-completion;
  • Добавлены новые типы контроллеров событий ввода GtkEventControllerMotion, GtkEventControllerKey и GtkGestureStylus, которые пришли на смену старой системе доставки событий ввода. Контроллеры ввода в том числе можно создавать в файлах ".ui". Для Wayland задействована собственная платформа методов ввода, базирующаяся на протоколе Wayland;
  • Прекращена поддержка сигнала "::draw", вместо которого во всех виджетах следует реализовать сигнал "::snapshot", по которому создаётся собственный экземпляр GtkSnapshot для промежуточной отрисовки. При этом выход за границы области виджета больше не обрезается и виджет может выполнять отрисовку за своими пределами;
  • Изменён механизм аннулирования виджета, который теперь действует через очистку связанных с виджетом прокэшированных узлов в дереве рендеринга с последующим воссозданием недостающих в кэше частей дерева рендеринга. Для определения областей, которые следует перерисовать, выполняется сравнение состояния дерева рендеринга до и после текущего кадра. В GTK+ inspector добавлена возможность отслеживания аннулирования виджетов:
  • Прекращена поддержка загружаемых модулей. Ранее применяемые модули с поддержкой методов ввода, бэкендов вывода на печать и мультимедийных бэкендов преобразованы в модули GIOModules и расширения. Модули поддержки систем ввода на уровне платформ (im-модули для Windows, Wayland, Broadway) теперь всегда включены и активируются по умолчанию на связанных с ними платформах;
  • В код поддержки API Vulkan в GDK добавлена возможность выбора устройства вывода через переменную окружения GDK_VULKAN_DEVICE (список доступных устройств можно посмотреть указав GDK_VULKAN_DEVICE=list).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2018/06/2...)
  2. OpenNews: Перед GTK+ 4 планируется сформировать внеплановый выпуск GTK+ 3.24
  3. OpenNews: Представлен GTK+ 3.92.1, экспериментальный выпуск GTK+ 4
  4. OpenNews: GTK+ 3.90 ознаменовал новый этап подготовки GTK+ 4
  5. OpenNews: Проект GNOME планирует изменить метод разработки GTK+ и выпустить GTK+ 4
  6. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gtk
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  • 1.1, Попугай Кеша, 13:28, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Молодцы! GTK 4! Ура!
     
  • 1.2, Аноним, 13:42, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Наверное сваливаю с gtk в сторону qt и kde У последних как-то процессы не так р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 13:48, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > в сторону qt

    В сторону какого Qt?

    Qt3?
    Qt4?
    Qt5?
    Qt6?

     
     
  • 3.6, Аноним, 13:53, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Серьезно Разве из того, что он написал не ясно, что актуального, а не древнего ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Попугай Кеша, 14:36, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    На данном ресурсе специфические персонажи обитают, так что...
     
  • 2.13, Аноним, 14:39, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47446
     
     
  • 3.15, Антон Латуха, 14:49, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Dismiss argument. Mint привязаны/привязали себя к GTK, и от этого они не могут поддерживать KDE/QT.
    В новояти-же это буквально и написано.
     
     
  • 4.17, Аноним, 14:55, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48661
     
     
  • 5.27, Аноним, 16:23, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тот аноним - это я. Я передумал. Теперь все то же самое, но для KDE.
     
  • 1.4, Аноним, 13:51, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Как же убого выглядит это их CSD с кнопочками. Столько гномософта изгадили.
     
     
  • 2.40, qcgg, 18:03, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это дело привычки. Мне наоборот кажется, что все убого выглядит со старомодными меню.
     
  • 1.5, Никита, 13:52, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +16 +/
    Не выдержал этого идиотизма. 5 лет терпел, честно терпел. Но месяц назад перешел на KDE и не жалею...
     
     
  • 2.9, Vitaliy Blats, 14:33, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –12 +/
    А толку Либы-то все равно тянутся Я одно время пытался сидеть на всем Qt-шном... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Попугай Кеша, 14:36, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Не выдержал этого идиотизма. 5 лет терпел, честно терпел. Но месяц назад перешел на KDE и не жалею...
    > А толку ? Либы-то все равно тянутся.
    > Я одно время пытался сидеть на всем Qt-шном, т.е. без gtk* в
    > системе. Это не жизнь, а ад.

    Поясните, сударь

     
  • 3.19, Антон Латуха, 15:01, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > без gtk* в системе

    Зачем делать бессмысленные вещи.

    Используй любые программы что тебя устаивают.

    Ты же не отказываешься устанавливать программы, потому что они написаны на Python или C, т.к. ты решил что Ruby и C++ лучше языки. Часто ты не обращаешь мнимание на чём написано преложение, часто это смесь многих языком.

    Ты один раз поставил зависимости на 500 Mb, и это весь оверхед на всё время.

    То что GTK приложения часто живут в своём зацикленном мире, и не интегрируються и не интегрируемы с другим софтом/DE - это да.

     
     
  • 4.25, Ю.Т., 16:13, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как будто верно, в абстракции. Однако есть множество программ, которые написаны не для того, чтобы делать дело, а чтобы "быть сделанными на (скажем, GTK+)". И вот программ "на GTK+" многовато, да.
     
  • 3.29, Аноним, 16:36, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это является проблемой только для тулкитофобов Остальные даже не подозревают о ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.37, Аноним, 17:36, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Хм, и какое же судьбоносное событие произошло месяц назад Смотрю, новых версий ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.41, qcgg, 18:06, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > 5 лет терпел, честно терпел

    Это черевато заболеваниями. Надо вовремя опорожнять мочевой пузырь.

     
  • 1.7, Аноним, 14:02, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Есть уже планы по удалению фич на 4й релиз?
     
     
  • 2.36, dontbelieveinghosts, 16:59, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не, они как всегда оставят это на сюрприз - чтобы юзеры не расслаблялись. Вот сидишь ты такой, сделал из г(нома) конфетку, тебя все утсраивает, а разрабы такие: А давай-ка ты завтра проснешься как ни в чем не бывало и обнаружишь что через неделю у тебя будет отсутствовать функционал к которому ты привык(трей например), зато будут новые модные кнопочки в заголовке окна(меню все так же не завезли). Не жизнь а сказка просто!
     
  • 1.8, Аноним, 14:20, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Использовал GTK а потом перешел на Qt. Наставьте плюсов плз
     
     
  • 2.12, Попугай Кеша, 14:36, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Использовал GTK а потом перешел на Qt. Наставьте плюсов плз

    Плюс!

     
  • 2.20, Антон Латуха, 15:01, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Плюс
     
  • 2.31, Аноне, 16:49, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    +100500.
    Из ГТК пользую только Гимп (куда ж без него), Modem Manager и браузвери.
     
  • 2.39, Lanello, 17:47, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Минус!
    Qt сакс, GTK рузез!
     
  • 1.14, Аноним, 14:40, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда файлпикер добавят?
     
     
  • 2.23, qcgg, 15:27, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Куда?
     
  • 1.16, Аноним84701, 14:50, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зарекалась коза капусту не есть 8230 https www opennet ru opennews art shtm... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, qcgg, 15:24, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И что ты тут этот список выложил? Что-то где-то чему-то противоречит, кроме 3.22.x -> 3.24?
     
     
  • 3.26, Аноним84701, 16:19, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Разъясняю на пальцах Актуальная новость Перевод Торжественно почти обещаем, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, qcgg, 16:28, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошо, на пальцах.

    внеплановый выпуск с API с новыми вызовами в GTK+ 3.24 не слосмает обещанный стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API

     
  • 4.38, qcgg, 17:44, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Стабильность - это не только "неломание" конкретного API

    А что еще в данном контексте? Это когда мир поставлен на паузу? Весь софт, который был написан с использованием Gtk-3.22 будет собираться и с Gtk-3.24 — это и есть стабильность в данном контексте. Все остальное за уши притянуто.

     
  • 1.18, Аноним, 14:59, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    блуждающая чудовищность вида дефолтовой темы это такая фича, чтобы пользователи ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, ПДК, 15:11, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А превью GNOME 4 уже есть? Там всё тот же планшетный ужас?
     
  • 1.24, user90, 16:07, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я скажу только одно: "editable menu accelerators".
     
  • 1.30, Аноне, 16:46, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Раз уж на то пошло, то я тоже "сидел на гноме 2, и всё было хорошо и уютно, потом из-за лагов и неюзабельности планшетки ушёл на xfce, а когда купил комп посерьёзнее, привык к KDE 4-5, благо там тиринга не было из коробки на радеоне и интеле".
     
     
  • 2.32, qcgg, 16:50, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А казывается тиринг зависит от используемого десктопа. Оригинально.
     
     
  • 3.34, Аноне, 16:55, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А казывается тиринг зависит от используемого десктопа. Оригинально.

    XFWM давал тиринг при включенном композитинге, а KWin нет. Конфиги Xorg лишь позволяли уменьшить спецэффекты.

     
  • 3.35, Аноне, 16:57, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А када на гноме сидел, был компиз и невидия, тоже всё ок было. Только невидия сгорела как раз к выходу Гнома 3.
     
  • 2.33, Аноне, 16:53, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Минт в плане юзабильности и Мате в плане классики норм, но они уже обособленные DE, которых пилят мало людей.
     

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