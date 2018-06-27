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27.06.2018 10:46  Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.8

Подготовлен релиз Alpine Linux 3.8, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с патчами SSP (Stack Smashing Protection). Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, ppc64le, s390x) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (104 Мб), с ядром без патчей (90 Мб), расширенном (371 Мб) и для виртуальных машин (37 Мб).

В новом выпуске:

  • Для всех поддерживаемых архитектур предоставлена возможность сетевой загрузки (netboot);
  • Добавлена поддержка платы Raspberry Pi 3 Model B+ и сформирована сборка для Raspberry Pi на базе архитектуры arm64 (aarch64);
  • Подготовлен iso-образ для систем s390x (для установки в KVM);
  • Прекращена поддержка ядра с патчами для усиления безопасности (неофициального варианта Grsecurity);
  • Добавлена поддержка языка программирования Crystal;
  • Обновлены версии программ, в том числе ядра Linux 4.14, Go 1.10, Node.js 8.11 (LTS), Rust 1.26, Ruby 2.5, PHP 7.2, ghc 8.4, OCaml 4.06, R 3.5 и JRuby 9.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.7
  3. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 8.0
  4. OpenNews: Выпуск RancherOS 1.1, минималистичной ОС на базе контейнерной изоляции
  5. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.28
  6. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 24.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: alpine, linux
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  • 1.1, Michael Shigorin, 11:37, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    ...и всем альпинистам привет :)
     
  • 1.2, Аноним, 11:40, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Привет, альт-ру-ист!
     
  • 1.3, nazarpc, 11:48, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А ещё с обновлением установилось несколько десятков пакетов linux-firmware-* которых я раньше не наблюдал у себя. Вроде работает после обновления без проблем.
     
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov, 12:46, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > А ещё с обновлением установилось несколько десятков пакетов linux-firmware-* которых я
    > раньше не наблюдал у себя. Вроде работает после обновления без проблем.

    17.09.2017 09:26  Поставляемые в составе ядра Linux прошивки будут вынесены в отдельный репозиторий
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47218

    Вы стали свидетелем, как эпохальное переклыдывание блобов из одной директории в другую на kernel.org, докатилось тёплой волной до вашего локалхоста.

    И ничего не изменилось.  #успех

     
  • 1.4, Аноним, 12:05, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    сижу на edge, радуюсь, поздравляю всех с релизом
     
     
  • 2.10, имя, 13:46, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    С иксами?
     
     
  • 3.11, Аноним, 13:59, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Edge это браузер.
     
     
  • 4.13, имя, 14:03, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    для анонимов?

     
     
  • 5.15, Аноним, 14:16, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Идут по улице два анонима Один - одет как все, подстрижен как все и ничем не в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.25, Аноним, 15:39, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    что ты тут делаешь, вантузятник?
     
     
  • 5.27, Аноним, 15:53, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что вы имеете против большинства посетителей форума?
     
  • 1.5, kvaps, 12:45, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Alpine - очень классный и легкий дистрибутив, образ Mini root filesystem весит всего 2.5 мегабайта и в тоже время предоставляет возможность установить или собрать почти что угодно.
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:45, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Musl тоже очень медленный
     
     
  • 3.9, Аноним, 13:29, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пруфы?
     
     
  • 4.12, Аноним, 14:01, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.8... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, Аноним, 14:30, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ок, а с O2 O3 musl не собирается Просто получается, что не сам Musl медленный, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.18, Аноним, 14:37, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот сравнение с glibc Сравнение делал сам автор musl http www etalabs net com... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.21, Аноним, 14:46, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Во, так уже лучше гораздо Но должен сказать, что по бенчмаркам Musl не выглядит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.24, Аноним, 15:15, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выглядит Аллокация памяти - важнейший процес для libc Разница в производительн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.28, Аноним, 16:06, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хм, ну да, звучит убедительно Мне на это нечем возразить, спасибо за развернуты... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.32, Аноним, 16:52, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    code loop if s-0x80u 0x40 GOTO ilseq GOTO loop code Собираю де... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.36, Аноним, 18:38, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Лёгкий, пакетов почти нет https repology org statistics Сейчас не существует ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, anonymous, 13:25, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    почему могут не устанавливаться переменные окружения LINES и COLUMNS?
    захожу в docker exec -it IMAGE sh и поскольку переменных нет, то тот же mc не корректно работает. как залечить кроме как установкой этих переменных ручками?
     
     
  • 2.14, Аноним, 14:10, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    me поперхнулся чаем Зачем вам в контейнере mc Ставьте сразу Nautilus с гно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, anonymous, 14:30, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    элементарно Ватсон - мне прилетает ошибка и я лезу в контейнер тестовой площадки чтобы понять что происходит и тут нужен mc который я ставлю через apk add mc
     
     
  • 4.19, Аноним, 14:43, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    попробуйте в дырку унитаза и инвалидная коляска послал письмо мейнтейнерам doc... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, anonymous, 15:02, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    идиот тут только ты дядя. еще раз: тестовая площадка. на продакшене ясен пень никакой mc нафиг не нужен
     
  • 5.23, anonymous, 15:08, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ты имбицил? docker exec еще им напиши выпилить. анус себе запрети
     
  • 4.20, Тож аноним, 14:44, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аааа… так ты сознательно это делаешь… тогда сам разберись, чо.
     
  • 2.26, Аноним, 15:41, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    в profile закинь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, anonymous, 16:06, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    так они по идее ведь меняться должны при изменении размера терминала
     
     
  • 4.30, Аноним, 16:35, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а, речь об этом, тогда не знаю, но предполагаю, что тамошний терминал слишком пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.31, anonymous, 16:44, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    решение проблемы с LINES/COLUMNS описано тут - https://github.com/moby/moby/issues/33794
     
     
  • 3.33, Аноним, 16:57, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А есть решение проблемы с ч удаками которые bash то не осилили, не говоря уже о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, AS, 17:29, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    уже хотел ставить  - ан смотрю в пакажах Питона любимого нет или плохо смотрю.... питононенавистники штоли вон Ноду и ту всунули ведь..
     
     
  • 2.35, Смузимашина, 17:46, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пиздон в комюнити пакетах.
     
  • 2.37, Аноним, 18:40, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Плохо смотрите https repology org metapackages search python inrepo alpine_e... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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