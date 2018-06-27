27.06.2018 10:46  Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.8

> А ещё с обновлением установилось несколько десятков пакетов linux-firmware-* которых я

> раньше не наблюдал у себя. Вроде работает после обновления без проблем.

17.09.2017 09:26 Поставляемые в составе ядра Linux прошивки будут вынесены в отдельный репозиторий

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47218

Вы стали свидетелем, как эпохальное переклыдывание блобов из одной директории в другую на kernel.org, докатилось тёплой волной до вашего локалхоста.

И ничего не изменилось. #успех

