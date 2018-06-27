27.06.2018 10:46  Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.8

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|1.3, nazarpc, 11:48, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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А ещё с обновлением установилось несколько десятков пакетов linux-firmware-* которых я раньше не наблюдал у себя. Вроде работает после обновления без проблем.
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|2.7, Andrey Mitrofanov, 12:46, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+3 +/–
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> А ещё с обновлением установилось несколько десятков пакетов linux-firmware-* которых я
> раньше не наблюдал у себя. Вроде работает после обновления без проблем.
17.09.2017 09:26 Поставляемые в составе ядра Linux прошивки будут вынесены в отдельный репозиторий
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47218
Вы стали свидетелем, как эпохальное переклыдывание блобов из одной директории в другую на kernel.org, докатилось тёплой волной до вашего локалхоста.
И ничего не изменилось. #успех
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|1.5, kvaps, 12:45, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Alpine - очень классный и легкий дистрибутив, образ Mini root filesystem весит всего 2.5 мегабайта и в тоже время предоставляет возможность установить или собрать почти что угодно.
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|1.8, anonymous, 13:25, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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почему могут не устанавливаться переменные окружения LINES и COLUMNS?
захожу в docker exec -it IMAGE sh и поскольку переменных нет, то тот же mc не корректно работает. как залечить кроме как установкой этих переменных ручками?
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|3.16, anonymous, 14:30, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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элементарно Ватсон - мне прилетает ошибка и я лезу в контейнер тестовой площадки чтобы понять что происходит и тут нужен mc который я ставлю через apk add mc
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|1.34, AS, 17:29, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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уже хотел ставить - ан смотрю в пакажах Питона любимого нет или плохо смотрю.... питононенавистники штоли вон Ноду и ту всунули ведь..
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