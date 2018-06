25.06.2018 11:27  Релиз языка программирования Perl 5.28.0

После 13 месяцев разработки состоялся релиз новой стабильной ветки языка программирования Perl - 5.28. При подготовке нового выпуска было изменено около 730 тыс. строк кода, изменения затронули 2200 файлов, в разработке приняли участие 77 разработчиков. Ветка 5.28 выпущена в соответствии с утверждённым пять лет назад фиксированным графиком разработки, подразумевающим выпуск новых стабильных веток раз в год и корректирующих релизов - раз в три месяца. Примерно через месяц планируется выпустить первый корректирующий релиз Perl 5.28.1, в котором будут исправлены наиболее значительные ошибки, выявленные в процессе внедрения Perl 5.28.0. Одновременно с выходом Perl 5.28 прекращена поддержка ветки 5.24, для которой в будущем могут быть выпущены обновления только в случае выявления критических проблем с безопасностью. Также начался процесс разработки экспериментальной ветки 5.29, на базе которой в апреле или мае или июне 2019 года будет сформирован стабильный релиз Perl 5.30. Ключевые изменения: С дополнительных bitwise-операторов для побитовой работы со строками (&. |. ^. ~.) и числами (& | ^ ~) снят статус экспериментальной функциональности. Так как новые числовые операторы теперь явно привязываются к контексту (например, "~" всегда рассматривает аргумент как число, а "~." как строку, т.е. ~0 и ~"0" приведёт к одинаковому результату 2**32-1, а ~.0 и ~."0" выдаст "\xff"), они доступны только при указании флага "use feature 'bitwise'" или "use v5.28", а также при запуске интерпретатора с опцией "-E";

Повышена безопасность использования режима редактирования обрабатываемых файлов "perl -i" (например, вызов "perl -pi -e 's/TEST1/TEST2/g' test.txt" приводит к замене всех строк TEST1 на TEST2 в файле test.txt, в то время как при запуске без "-i" изменённый вариант выводится в STDOUT, а исходный файл остаётся нетронут). Ранее перед началом сохранения результата входной файл переименовывался или удалялся, что могло привести к потере данных в случае сбоя во время сохранения результата, например, в случае переполнения диска. Отныне результат сохраняется в новый файл, который заменяет собой исходный файл только после успешного завершения записи;

Добавлена поддержка Unicode 10.0;

Оператор "delete" теперь может применяться для удаления секций "%" в хэшах, помимо "$" и "@", с возвратом ключей и значений удалённых элементов. Например, теперь можно использовать конструкции вида "my %sanitised_values = delete %input_values{@allowed_keys};"

Добавлен новый набор экспериментальных символьных синонимов для некоторых операторов регулярных выражений. Например, вместо "(?<=...)" теперь можно указать "(*plb:...)" или "(*positive_lookbehind:...)", что значительно проще запомнить;

В регулярные выражения добавлены экспериментальные средства для выявления смешивания различных классов Unicode-символов в строке, например, когда в слове используются символы кириллицы и латиницы. Для ограничения области значений только одним типом символов можно использовать выражения вида "qr/(*script_run: \d+ \b )/x" или "qr/(*sr: \b \w+ \b )/x";

Добавлена возможность инициализации постоянных лексических массивов и хэшей, используя выражение "state @a = qw(x y z)";

Функции изменения локали теперь можно безопасно использовать в многопоточных приложениях, если в операционной системе локали адаптированы для многопоточной обработки (например, все системы с POSIX 2008 и Visual Studio 2005). Для определения подобных окружений добавлена новая системная переменная "${^SAFE_LOCALES}";

Реализация хэшей переведена по умолчанию на метод хэширования SBOX для ключей до 24 символов с применением для остальных ключей StadtX в 64-разрядных сборках и Zaphod32 в 32-разрядных, что повысит стойкость хэшей в случае появления в будущем новых атак, связанных с использованием коллизий. В общем виде предлагается четыре базовые реализации хэшей: Siphash 2-4, Siphash 1-3, Zaphod32 и StadtX, а также SBOX32 для коротких строк;

Из несовместных изменений можно отметить удаление атрибутов ":locked" и ":unique", удаление переменной "${^ENCODING}", прекращение поддержки использования одного идентификатора для дескрипторов файлов и каталогов (open() и opendir() ), для пометки конца блока теперь всегда нужно явно указывать '‹‹""' (просто указание '‹‹' приведёт к ошибке);

Среди возможностей, которые объявлены устаревшими: некоторые случае использования символов "{" в регулярных выражениях, указание аргументов в функции hostname(), модули B::Debug и Locale::Codes;

Ускорено выполнение выражений с несколькими операциями соединения строк (например, '$s .= "a=$a b=$b

"') и операций sprintf, значительно ускорена реализация циклов for(), проведена оптимизация работы шаблонов регулярных выражений со свойствами с Unicode-символами (\p{...}), повышена эффективность работы функций ref() в булевом и keys() в скалярном контекстах, добавлены специальные оптимизации для операций сравнения результата index() с "-1", снижены накладные расходы при выполнении модуля File::Glob, ускорено выполнение блоков require для уже ранее загруженных модулей, внесены многочисленные оптимизации в код разбора регулярных выражений и обработки строк UTF-8;

Обновлены версии модулей, входящих в базовую поставку.