25.06.2018 09:16  Выпуск свободной геоинформационной системы QGIS 3.2

Представлена новая стабильная версия свободной настольной геоинформационной системы QGIS 3.2 "Bonn". Программа написана на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows, macOS, BSD-систем и Android. Пакет имеет гибкую систему дополнений, существенно расширяющих его функциональность, которые могут создаваться на языках С++ или Python. Основным предназначением QGIS является обработка и анализ пространственных данных, подготовка различной картографической продукции. Помимо решения сугубо профессиональных задач, программа может быть успешно использована при решении широкого круга повседневных задач, связанных с анализом пространственной информации. Из бытовых применений в первую очередь можно выделить решение задач планирования путешествий: оценки транспортной доступности района и расчёта оптимальных маршрутов передвижения по пересечённой местности. Программой оддерживаются все наиболее распространённые векторные и растровые форматы, включая ESRI Shapefile, DXF, GeoTIFF. Для растровых данных, не имеющих пространственной привязки, например, сканов старинных карт или аэроснимков, может быть выполнена пространственная привязка. В новой версии заявлена поддержка структурированных и неструктурированных сеточных данных. Традиционно доступна возможность доступа к данным через PostGIS-соединения (надстройка над PostgreSQL для хранения в базе пространственных данных), а также по сетевым протоколам WMS/WMTS, WCS, WFS. Существует возможность вызова функций других программ (GRASS GIS, SAGA GIS, Orfeo toolbox и др.) и построения систем внутренней автоматизации выполнения операций. Основные новшества: Переработан интерфейс построения вычисляемых выражений (expression builder);

В инструмент для работы с картами добавлена функция интерактивного сглаживания и возможность подгонки масштаба под выделенную область;

Обеспечена возможность обращения к векторным или растровым данным на внешних серверах (HTTP, HTTPS, FTP) или в облачных сервисах;

В инструмент идентификации и выделения объектов добавлены новые опции;





Добавлена возможность сохранения метаданных в проектах QGIS;

В пользовательский интерфейс добавлены индикаторы применения фильтров к слоям;

В DB Manager обеспечено сохранение истории выполнения SQL-запросов и добавлена возможность выполнения SQL-запросов в фоновом режиме;

Расширены возможности форм и виджетов. Реализована поддержка каскадных форм ввода данных;





Представлен новый формат "qgz" для сохранения файлов проекта в сжатом виде;

Добавлена возможность сохранения проектов в СУБД PostgreSQL;

В дополнение к растровым и векторным слоям добавлена начальная поддержка mesh-слоёв;

Добавлена функция для просмотра карты в полноэкранном режиме (Ctrl-Shift-Tab);

Появилась возможность переноса групп и слоёв между проектами при помощи буфера обмена (copy/paste);





Добавлены индикаторы встроенных слоёв и групп, в заголовок добавлен индикатор наличия несохранённых изменений;

Добавлены новые алгоритмы обработки моделей: фильтрации, зональной гистограммы, проектных точек, вращения и сегментирования. Алгоритмы объединения, оценки различий и пересечения переписаны с Python на С++;

В режиме 3D-просмотра добавлена возможность отображения обратных граней для более качественной визуализации;

Оптимизирован выбор цвета меток новых слоёв;

В строке поиска обеспечена поддержка поиска закладок и настроек, а также появилась возможность вычисления простых математических выражений (напирмер "= 10/3").







