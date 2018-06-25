The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

25.06.2018 09:16  Выпуск свободной геоинформационной системы QGIS 3.2

Представлена новая стабильная версия свободной настольной геоинформационной системы QGIS 3.2 "Bonn". Программа написана на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows, macOS, BSD-систем и Android. Пакет имеет гибкую систему дополнений, существенно расширяющих его функциональность, которые могут создаваться на языках С++ или Python.

Основным предназначением QGIS является обработка и анализ пространственных данных, подготовка различной картографической продукции. Помимо решения сугубо профессиональных задач, программа может быть успешно использована при решении широкого круга повседневных задач, связанных с анализом пространственной информации. Из бытовых применений в первую очередь можно выделить решение задач планирования путешествий: оценки транспортной доступности района и расчёта оптимальных маршрутов передвижения по пересечённой местности.

Программой оддерживаются все наиболее распространённые векторные и растровые форматы, включая ESRI Shapefile, DXF, GeoTIFF. Для растровых данных, не имеющих пространственной привязки, например, сканов старинных карт или аэроснимков, может быть выполнена пространственная привязка. В новой версии заявлена поддержка структурированных и неструктурированных сеточных данных. Традиционно доступна возможность доступа к данным через PostGIS-соединения (надстройка над PostgreSQL для хранения в базе пространственных данных), а также по сетевым протоколам WMS/WMTS, WCS, WFS. Существует возможность вызова функций других программ (GRASS GIS, SAGA GIS, Orfeo toolbox и др.) и построения систем внутренней автоматизации выполнения операций.

Основные новшества:

  • Переработан интерфейс построения вычисляемых выражений (expression builder);
  • В инструмент для работы с картами добавлена функция интерактивного сглаживания и возможность подгонки масштаба под выделенную область;
  • Обеспечена возможность обращения к векторным или растровым данным на внешних серверах (HTTP, HTTPS, FTP) или в облачных сервисах;
  • В инструмент идентификации и выделения объектов добавлены новые опции;

  • Добавлена возможность сохранения метаданных в проектах QGIS;
  • В пользовательский интерфейс добавлены индикаторы применения фильтров к слоям;
  • В DB Manager обеспечено сохранение истории выполнения SQL-запросов и добавлена возможность выполнения SQL-запросов в фоновом режиме;
  • Расширены возможности форм и виджетов. Реализована поддержка каскадных форм ввода данных;

  • Представлен новый формат "qgz" для сохранения файлов проекта в сжатом виде;
  • Добавлена возможность сохранения проектов в СУБД PostgreSQL;
  • В дополнение к растровым и векторным слоям добавлена начальная поддержка mesh-слоёв;
  • Добавлена функция для просмотра карты в полноэкранном режиме (Ctrl-Shift-Tab);
  • Появилась возможность переноса групп и слоёв между проектами при помощи буфера обмена (copy/paste);

  • Добавлены индикаторы встроенных слоёв и групп, в заголовок добавлен индикатор наличия несохранённых изменений;
  • Добавлены новые алгоритмы обработки моделей: фильтрации, зональной гистограммы, проектных точек, вращения и сегментирования. Алгоритмы объединения, оценки различий и пересечения переписаны с Python на С++;
  • В режиме 3D-просмотра добавлена возможность отображения обратных граней для более качественной визуализации;
  • Оптимизирован выбор цвета меток новых слоёв;
  • В строке поиска обеспечена поддержка поиска закладок и настроек, а также появилась возможность вычисления простых математических выражений (напирмер "= 10/3").



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qgis.org/2018/06/2...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной настольной геоинформационной системы QGIS 2.12
  3. OpenNews: Выпуск свободной настольной геоинформационной системы QGIS 2.8
  4. OpenNews: Создан TangoGIS - русский форк просмотрщика карт TangoGPS
  5. OpenNews: Выпуск GIS-движка Turf, написанного на JavaScript
  6. OpenNews: Выпуск свободной геоинформационной системы GRASS GIS 7.2
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: qgis, gis, map
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.1, EuPhobos, 10:57, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А от студентов в ВУЗ-ах требуют проприетарный MapInfo, которая стоит как чугунный мост
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:03, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Вузы это отдельная и грустная песня, и не последнюю очередь играет там личный оп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, ., 11:11, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    потому что на работе им потом надо будет - работать, а не за швaбодку бороться ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним, 11:45, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    а с какого перепоя ты решил, что оно будет у коллег и проверено временем Это от... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Аноним, 12:13, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, что бы тебя работодатель нагибал во все позы 60 часовая рабочая неделя, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Luckich, 12:25, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вот либералы повылизали. Продолжайте дальше ночить розовые очки и верить что вам понадобятся знания только опенсорс решений. Похоже вы никогда не работали ни на военку, ни на космическую отрасль.
     
     
  • 5.10, Аноним, 12:33, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если либерали не дают себя в опу еать - тогда я либерал.
     
  • 1.4, Вася, 11:17, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может подскажете, нужно сделать трёхмерную модель участка земли, около 10км^2, c наложением актуального спутникового снимка. И экспортировать в формат поддерживаемый Sketchup.
    Можно хотябы только модель, а с экспортом разберусь сам.

    Пробовал запустить GRASS GIS, ничего не понял. В QGIS это понятнее?

    Я находил спутниковые снимки нужного участка, с разрешением 0.55м/пиксель. Не знаю достаточно ли этого будет, но думаю что это уже очень хорошо. С открытыми данными по высотам (DEM) кажется хуже. Находил только SRTM 8-летней давности, сейчас нашел ещё что-то, но надо смотреть.
    Главная проблема -- как это всё собрать воедино.

     
  • 1.5, Аноним, 11:21, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Подскажите незнающему человеку: в нем можно смотреть OpenStreetMap?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor