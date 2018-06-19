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19.06.2018 09:05  Выпуск Dragonfire 1.0, виртуального голосового помощника для Linux

После трёх лет разработки подготовлен релиз виртуального голосового помощника Dragonfire 1.0, позволяющего организовать управление рабочим столом при помощи голосовых команд. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа в Linux-дистрибутивах на базе Ubuntu (в том числе KDE neon и elementary OS), дополнительно подготовлен мобильный клиент для платформы Android.

Для разбора голосовых команд применяется система распознавания речи Mozilla DeepSpeech, построенная на платформе машинного обучения TensorFlow. Для синтеза речи задействован пакет Festival. Интерфейс в форме вопрос/ответ базируется на библиотеке распознавания текста на естественном языке spaCy и данных из Wikipedia. Ответ формируется с применением нейронной сети seq2seq, натренированной по базе диалогов из фильмов (Cornell Movie-Dialogs Corpus).

Программа может работать в режиме с графической анимацией, при котором на экран выводится полупрозрачный силуэт, визуализирующий работу приложения (на выбор можно выбрать мужской или женский персонаж или вообще отключить анимацию). При помощи голосового управления можно осуществлять операции поиска встроенных команд, запускать приложения, вычислять математические выражения и задавать произвольные вопросы. Например, можно скомандовать запустить офисный пакет, продиктовать текст и попутно спросить какой крупнейший город в Турции.

Система также может запускаться в серверном режиме, предоставляя RESTful API для создания диалоговых чатботов. В поставку входит готовый пример чатбота для Twitter. Для оптимальной работы желательно наличие в системе GPU с поддержкой CUDA и 2 Гб свободной оперативной памяти. Опционально предусмотрен режим использования вместо встроенного движка распознавания речи внешнего API Google Speech, который можно использовать при необходимости экономии ресурсов.

Голосовой помощник Dragonfire развивается как разработка, сопутствующая проекту по созданию мотоциклетного шлема дополненной реальности Dragon Armor. Изначально проект был нацелен на создание диалогового интерфейса безклавиатурного управления, который мог бы использоваться во время вождения мотоцикла. CAD-файлы для 3D-печати шлема доступны под свободной лицензией MIT. Электронная начинка шлема основана на применении четырёх плат Raspberry Pi 3, камеры Pi Camera, камеры-детектора объектов Pixy (CMUcam5), GSM-модуля от Arduino, микрофона, двух громкоговорителей и мини-проектора DLP LightCrafter Display 3010 EVM. Для шлема развивается специализированный дистрибутив DragonOS на основе Ubuntu.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/DragonCompu...)
  2. OpenNews: Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
  3. OpenNews: Представлен Sirius, открытый персональный ассистент, напоминающий Apple Siri и Google Now
  4. OpenNews: Атака на системы голосового управления через передачу команд в ультразвуковом диапазоне
  5. OpenNews: Тестовый выпуск свободной системы распознавания речи Simon 0.4.80
  6. OpenNews: Открытие наработок проекта Mycroft
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dragonfire, voice, ai, deepspeech, festival
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  • 1.1, iPony, 10:33, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Годно, нужно Можно купить что-то открытое, типа Маркуши https mycroft ai shop... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:46, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    От Mycroft сложилось впечатление быстро сляпанного на коленке поделия Никаким ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.38, Аноним, 14:38, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Смотри не сломай что хочешь засадить ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 10:34, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    "Окей, шлем! Сколько китайских серверов получает запись моего голоса?"
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 10:38, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    "Не ссы, хозяин! Китайцы всё равно не тебя не понимают."
     
     
  • 3.10, paulus, 11:12, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Таки, да! "Говорите тише, говорите громче, повторите..." Замучает же этот помошник ;) Амазоновкский приколы уже вытворял, записывал и рассылал кому не поподя.., и т.д. Показалось ему типа :)
     
  • 2.8, Аноним, 11:11, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Будь безмятежен как цветок лотоса у подножия храма истины.
     
  • 1.5, MPEG LA, 11:00, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >Ответ формируется с применением нейронной сети seq2seq, натренированной по базе диалогов из фильмов

    SHUT THE FUCK UP, DONNY^W%USERNAME%!
    надеюсь подборка хорошая была

     
     
  • 2.24, Гентушник, 12:07, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    - What?
    - Say "what" again.
     
  • 1.6, Аноним, 11:06, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неплохо, а предусмотрено подключение сервера с GPU находящегося в локальной сет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 11:13, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Локальная сеть в седельных сумках ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 11:35, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем же? Интернет бескраен и в сумку не влезет)
     
     
  • 4.40, Аноним, 14:44, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Порево да, а остальное запросто
     
  • 1.9, Аноним, 11:12, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это круто! Хочу такой шлем! Буду гонять в своей КИЯ в шлеме! :)))
     
  • 1.11, Аноним, 11:13, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ничего, кроме ржача Кстати, недочет - в тексте новости нужно было писать фре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 11:17, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хватит уже, АСТАНАВИТЕСЬ А то я чаем поперхнусь от смеха ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 11:22, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Плата на модуль наверное очень логично а еще можно задублировать греется толь... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 11:25, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Плата на модуль Питона? Очень может быть))
     
  • 3.21, Cradle, 11:50, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    так зимой хорошо будет в этом шлеме, даже и без мотоцикла
     
     
  • 4.26, Аноним, 12:54, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    3-я малина без пассивного охлаждения при нагрузке выдает около 80 С, с пассивны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним, 11:26, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну так питон же ЖС требовал бы три платы, Java и C - две, а няшная сишечка - ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, 123, 11:34, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Жаба бы все 6 затребовала по ОЗУ
     
     
  • 4.29, Аноним, 13:33, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Источник: диванная экспертиза.
     
     
  • 5.30, 123, 13:47, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Основанная тем не менее на наблюдениями за наёмными жабокодерами в неволе. И сервера по 180гб рамы под их поделия.
     
     
  • 6.31, Аноним, 13:56, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    171 Основанная на наблюдениями 187 Без аналогичного приложения на С любые... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.37, Аноним, 14:33, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    дада, и с тех времён пошла сказка, что на джава ничего не напишешь серьёзного Н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.41, Аноним, 14:49, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какое точное число Сразу видно проведены тщательнейшие научные исследования И... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, EuPhobos, 11:31, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    По русский понимает?
     
     
  • 2.22, Аноним, 11:54, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    NYET
     
  • 2.28, Аноним, 13:07, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    До тех пор, пока в русском языке фразы Ему же надо было и Ему жена добыла ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Аноним, 14:00, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А какая команда должна запуститься при фразе "йе-му-же-на-да-бы-ла"?
     
  • 3.39, Allen, 14:43, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ага, точно, омофоны же только в русском языке есть, такой вот он уникальный (на самом деле нет).
     
  • 1.23, Аноним, 12:03, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эй драфая,зганяй в сельмах палитру вазьми, а.
     
     
  • 2.27, Аноним, 13:01, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Use your white master's language.
     
  • 1.25, Аноним, 12:54, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И отмоделены во Fusion360,гагага ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.33, Аноним, 14:04, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Без зондов не могут обойтись ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноняшка, 14:20, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    круто, впечатляет, ребята гении))
    надо только няшечку в качестве полупрозрачного силуэта на экран поставить, (или кому что нравиться)
     
  • 1.35, Аноним, 14:29, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Был раньше Simon какой-то, совершенно неюзабельный За 10 лет так ничего и не см... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 14:29, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Блин, хоть бы видео с демонстрацией выложили, как оно работает?
     

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