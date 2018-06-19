19.06.2018 09:05  Выпуск Dragonfire 1.0, виртуального голосового помощника для Linux

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|3.10, paulus, 11:12, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Таки, да! "Говорите тише, говорите громче, повторите..." Замучает же этот помошник ;) Амазоновкский приколы уже вытворял, записывал и рассылал кому не поподя.., и т.д. Показалось ему типа :)
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|1.5, MPEG LA, 11:00, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Ответ формируется с применением нейронной сети seq2seq, натренированной по базе диалогов из фильмов
SHUT THE FUCK UP, DONNY^W%USERNAME%!
надеюсь подборка хорошая была
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