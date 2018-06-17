17.06.2018 20:11  Установочный скрипт проекта yandex-disk-indicator удалял раздел /usr

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|2.7, snyan, 20:22, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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То была не невидия, а швабoднoе ПО для nVidia PRIME, что развивалось независимыми разработчиками и могло работать как с проприетарным драйверами, так и с нувой.
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|2.11, пох, 20:38, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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а, то есть это не баг, это у яндекса всегда так?
типа намекают - "храните ваши байтики у нашего майора в сейфе, а то с ними может, внезапно, случиться...это...индикатор!"
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