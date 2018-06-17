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17.06.2018 20:11  Установочный скрипт проекта yandex-disk-indicator удалял раздел /usr

В проекте yandex-disk-indicator, в рамках которого энтузиастами развивается индикатор для панелей задач различных рабочих столов, выполненный в виде обёртки над штатной консольной утилитой синхронизации yandex-disk, выявлена ошибка, из-за которой в процессе установки собранных из исходных текстов файлов осуществлялось удаление содержимого раздела /usr, если установочный скрипт был запущен под пользователем root.

Суть проблемы в том, что в файле install.sh для очистки локальной копии собранных файлов вместо команды "rm -r yd-tools/usr" по ошибке была добавлена строка "rm -r /usr". Проблема появилась в коде 20 мая в ходе переработки сборочных скриптов и была исправлена несколько часов назад. Проблема долго оставалась незамеченной так как присутствовала лишь в ветке для разработчиков, на основе которой не успели сформировать релиз (в апрельском выпуске 1.10.3 и в выпущенном несколько минут назад релизе 1.10.4 проблемы нет). Кроме того, индикатор обычно устанавливается пользователями из репозиториев в форме комбинированного пакета YD-tools.

Проект yandex-disk-indicator развивается не связанными с компанией Yandex энтузиастами, но входит в состав пакета YD-tools, который упоминается в списке GUI-приложений для Yandex Disk в официальной документации от Yandex.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.opennet.ru/openfor...)
  2. OpenNews: Подготовленный в Microsoft deb-пакет с Open R принудительно заменяет /bin/sh на bash
  3. Удаление /usr в скрипте установки bumblebee
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: yandex-disk
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  • 1.1, VINRARUS, 20:17, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Внуки или дети тех кто ЧАЕС взорвал.
     
  • 1.2, Android, 20:18, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > по ошибке была добавлена строка "rm -r /usr".

    Случайность? Не думаю.

     
     
  • 2.12, ds, 20:42, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    совпадение
     
  • 2.19, paulus, 21:20, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Случайность?

    Конечно случайность, хотели  "rm -r /" ;)

     
  • 1.3, maxim., 20:19, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Высший класс!!!
    На пять с плюсом нужно было еще раздел форматнуть :-)))
     
  • 1.4, Аноним, 20:20, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Повторили успех nvidia
     
     
  • 2.7, snyan, 20:22, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    То была не невидия, а швабoднoе ПО для nVidia PRIME, что развивалось независимыми разработчиками и могло работать как с проприетарным драйверами, так и с нувой.
     
     
  • 3.8, snyan, 20:23, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Bumblebee, да.
     
  • 1.5, Аноним, 20:20, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Бла-бла-бла, накосячили - признайтесь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, iPony, 20:20, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Классика
     
  • 1.9, Аноним, 20:26, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    А ведь официальный виндовый яндекс-диск вроде как тоже мог грохнуть то ли Progra... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 20:33, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Весь системный раздел

    https://habr.com/post/204580/

     
  • 2.11, пох, 20:38, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а, то есть это не баг, это у яндекса всегда так?

    типа намекают - "храните ваши байтики у нашего майора в сейфе, а то с ними может, внезапно, случиться...это...индикатор!"

     
  • 2.17, Аноним, 21:17, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В винде оно и само может грохаться.
     
  • 1.13, бедный буратино, 20:51, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    /usr обычно вообще не жалко :) только время на него тратится
     
  • 1.14, JL2001, 20:58, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    пингвинятки, мантейнеры вас всё ещё от этого защищают? поэтому нужную программу в репах фигн найдёшь?
     
     
  • 2.18, Аноним, 21:18, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да вроде от багов конкретных програм мейнтенеры никогда не защищали и не утвержд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, XoRe, 21:01, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ни разу не было и вот опять!
     
  • 1.16, Аноним, 21:09, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    многие вещи с гита пытались у меня сделать rm usr bin и прочие bin, правда -r ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, An, 21:22, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А мы тут M$ занехаели )  
     

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