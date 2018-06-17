17.06.2018 20:11  Установочный скрипт проекта yandex-disk-indicator удалял раздел /usr

В проекте yandex-disk-indicator, в рамках которого энтузиастами развивается индикатор для панелей задач различных рабочих столов, выполненный в виде обёртки над штатной консольной утилитой синхронизации yandex-disk, выявлена ошибка, из-за которой в процессе установки собранных из исходных текстов файлов осуществлялось удаление содержимого раздела /usr, если установочный скрипт был запущен под пользователем root.

Суть проблемы в том, что в файле install.sh для очистки локальной копии собранных файлов вместо команды "rm -r yd-tools/usr" по ошибке была добавлена строка "rm -r /usr". Проблема появилась в коде 20 мая в ходе переработки сборочных скриптов и была исправлена несколько часов назад. Проблема долго оставалась незамеченной так как присутствовала лишь в ветке для разработчиков, на основе которой не успели сформировать релиз (в апрельском выпуске 1.10.3 и в выпущенном несколько минут назад релизе 1.10.4 проблемы нет). Кроме того, индикатор обычно устанавливается пользователями из репозиториев в форме комбинированного пакета YD-tools.

Проект yandex-disk-indicator развивается не связанными с компанией Yandex энтузиастами, но входит в состав пакета YD-tools, который упоминается в списке GUI-приложений для Yandex Disk в официальной документации от Yandex.



