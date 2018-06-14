14.06.2018 13:19  Из каталога Docker Hub удалено 17 образов контейнеров с вредоносным кодом

В каталоге Docker Hub выявлено 17 образов контейнеров, которые содержали бэкдоры или скрытый код для майнинга криптовалют. Первое появление вредоносных образов было зафиксировано 10 месяцев назад и за это время злоумышленниками под одной учётной записью было размещено 17 подобных образов.

В сумме вредоносные образы были загружено более 5 миллионов раз, а доход от майнинга, судя по состоянию указанного в образах кошелька, составил 544.74 Monero (по сегодняшнему курсу 70 тысяч долларов, по состоянию на начало июня - 90 тысяч). Вредоносные образы в основном применялись в ходе атак на некорректно настроенные системы оркестровки контейнеров (например, оставление отладочных обработчиков, допускающих неавторизированный доступ к API Kubernetes через порты 10255 и 10250), после получения доступа к которым атакующие устанавливали свои контейнеры с Docker Hub.

Обычным пользователям Docker также рекомендуется с осторожностью относиться к образам, предлагаемым на Docker Hub, независимо от их популярности. Многие пользователи беспечно относятся к установке сторонних контейнеров, не задумываясь, что их установка мало чем отличается от загрузки и запуска сомнительных исполняемых файлов, которые могут содержать всё что угодно. Учётная запись, с которой производилось размещение в Docker Hub вредоносных образов, была удалена только спустя 10 месяцев с момента публикации первого сообщения о проблеме.

Несмотря на удаление проблемных образов с Docker Hub, ранее установленные экземпляры остаются активными, поэтому администраторам систем на базе Docker и Kubernetes рекомендуется проверить наличие работающих контейнеров, созданных на базе образов от пользователя "docker123321". Большинство вредоносных образов были размещены под именами tomcat, cron и mysql (например, "docker123321/mysql5"). 7 образов включали бэкдор, позволяющий получить удалённый доступ к shell (Reverse Shell на Python и Bash). Один образ содержал предопределённый SSH-ключ злоумышленников. А остальные 9 включали код для загрузки программы для майнинга под видом изображения JPG.



