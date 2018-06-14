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14.06.2018 13:19  Из каталога Docker Hub удалено 17 образов контейнеров с вредоносным кодом

В каталоге Docker Hub выявлено 17 образов контейнеров, которые содержали бэкдоры или скрытый код для майнинга криптовалют. Первое появление вредоносных образов было зафиксировано 10 месяцев назад и за это время злоумышленниками под одной учётной записью было размещено 17 подобных образов.

В сумме вредоносные образы были загружено более 5 миллионов раз, а доход от майнинга, судя по состоянию указанного в образах кошелька, составил 544.74 Monero (по сегодняшнему курсу 70 тысяч долларов, по состоянию на начало июня - 90 тысяч). Вредоносные образы в основном применялись в ходе атак на некорректно настроенные системы оркестровки контейнеров (например, оставление отладочных обработчиков, допускающих неавторизированный доступ к API Kubernetes через порты 10255 и 10250), после получения доступа к которым атакующие устанавливали свои контейнеры с Docker Hub.

Обычным пользователям Docker также рекомендуется с осторожностью относиться к образам, предлагаемым на Docker Hub, независимо от их популярности. Многие пользователи беспечно относятся к установке сторонних контейнеров, не задумываясь, что их установка мало чем отличается от загрузки и запуска сомнительных исполняемых файлов, которые могут содержать всё что угодно. Учётная запись, с которой производилось размещение в Docker Hub вредоносных образов, была удалена только спустя 10 месяцев с момента публикации первого сообщения о проблеме.

Несмотря на удаление проблемных образов с Docker Hub, ранее установленные экземпляры остаются активными, поэтому администраторам систем на базе Docker и Kubernetes рекомендуется проверить наличие работающих контейнеров, созданных на базе образов от пользователя "docker123321". Большинство вредоносных образов были размещены под именами tomcat, cron и mysql (например, "docker123321/mysql5"). 7 образов включали бэкдор, позволяющий получить удалённый доступ к shell (Reverse Shell на Python и Bash). Один образ содержал предопределённый SSH-ключ злоумышленников. А остальные 9 включали код для загрузки программы для майнинга под видом изображения JPG.

  1. Главная ссылка к новости (https://kromtech.com/blog/secu...)
  2. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлено 10 вредоносных библиотек
  3. OpenNews: Незащищённый хост компании Tesla был использован для майнинга криптовалюты
  4. OpenNews: В Ubuntu Snap Store и Chrome Web Store выявлены вредоносные пакеты
  5. OpenNews: Компания Canonical опубликовала заявление, связанное с вредоносным ПО в Snap Store
  6. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: docker, backdoor
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  • 1.3, Аноним, 13:55, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Было бы полезно написать какие именно образы содержали вредоносный код.
     
     
  • 2.4, Аноним, 14:13, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Я так понял, все, которые от этого пользователя Но мне так-то пофигу Я этим ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Michael Shigorin, 14:15, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Было бы полезно написать какие именно образы содержали вредоносный код.

    В смысле на что юзер клюёт? (так-то аккаунт, баловавшийся рыбалкой, указан)

     
  • 2.15, Аноним, 16:57, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому полезно? Хипстерам в кедах на босую ногу?
     
  • 1.7, Аноним, 14:39, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бэкдоры в контейнере? Докер не имеет изоляции?
     
     
  • 2.9, iPony, 14:53, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Имеет. Но есть возможность создать образ с сетью - в чём проблема, и с прокинутыми портами

    https://docs.docker.com/config/containers/container-networking/

     
  • 1.8, Аноним, 14:50, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Само собой нельзя досконально проверить каждый заливаемый образ на таком массово... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 15:53, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На ДоцкерХуб кто угодно может заливать какие угодно образы, а в репозиторий дист... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Аноним, 16:33, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    После того так тот намайнит 70к зелени. А потом он сменит ник и продолжит...
     
  • 2.14, Аноним, 16:37, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На венде ты вынужден платить за качественные и недешевые штуки, за которые несет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 15:07, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Хотел написать, что docker - гoвнo А потом подумал по сути то проблема любого... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, нету, 15:57, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    контейнерные хипстеры по всему миру одновременно расплескали свои смузи и теперь... весь текст скрыт [показать]
     

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