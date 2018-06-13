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13.06.2018 11:45  Обновление Tor 0.3.3.7 и Tor Browser 7.5.5

Доступен выпуск инструментария Tor 0.3.3.7, используемого для организации работы анонимной сети Tor. В новом выпуске обеспечена совместимость с OpenSSL 1.1.1, перенесены некоторые исправления из ветки 0.3.4-alpha, добавлен IPv6-адрес для сервера директорий "dannenberg" и обновлены базы geoip и geoip6 (Maxmind GeoLite2 Country). Также несколько дней назад вышло обновление Tor Browser 7.5.5, в котором устранена уязвимость, выявленная в кодовой базе Firefox, и удалён код транспорта amazon-meek (Amazon и Google прекратили поддержку техники "domain fronting", которая позволяла использовать CDN для обхода блокировок, благодаря возможности обращения по HTTPS к легитимному хосту, но указания в внутри TLS-сеанса другого домена в HTTP-заголовке Host).



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/to...)
  2. OpenNews: Cloudflare ввёл в строй DNS-резолвер в форме скрытого сервиса Tor
  3. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.3
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 7.5
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.7 и браузера Tor Browser 7.5.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor
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  • 1.1, Аноним, 11:51, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ждём - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48703
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:16, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Нет
     
  • 2.3, Аноним, 12:53, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Зачем? Живем сегодня..
     
  • 1.4, dimqua, 13:53, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >после блокировок Роскомнадзором Amazon и Google прекратили поддержку техники "domain fronting"

    Далеко не факт, что из-за РКН.

     
     
  • 2.11, Аноним, 15:05, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Весь мир вокруг России вертится. Ты не знал?
     
     
  • 3.23, Аноним, 19:34, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хартленд же.
     
  • 1.5, Коржик, 14:05, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Комплект для любителей тешить себя тем, что теперь никто за ними не уследит )
     
     
  • 2.8, Аноним, 14:35, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.kommersant.ru/doc/3643938
     
  • 2.12, Аноним, 15:07, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты перепутал с VPN.
     
  • 2.15, Аноним, 16:10, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Смените уже пластинку.
    Пусть там ваше начальство придумает новые речевки
     
  • 2.20, Аноним, 18:01, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А почему «тешить»? )
     
     
  • 3.30, Аноним, 20:37, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У них так шаблоны написаны.
    Вопрос останется без ответа..
     
  • 1.6, Аноним, 14:15, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А как торбраузер будет на квантум переезжать, кстати Сентябрь-то не за горами, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 14:50, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ложь Чисто хронологически может и после, но не вследствие Гугл закрыл фронтинг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 15:09, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Напомню ещё деталь, если кто не следил Хоть суд был и 13 апреля, блокировки РКН... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Аноним, 15:44, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https tjournal ru 70712-mosgorsud-zayavil-chto-reshenie-o-blokirovke-telegram-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Аноним, 16:14, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Signal таки начал соединяться для голоса Что там поправ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, анон, 17:27, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Tor это очень здорово. Но по своей природе (low-latency) он плохо защищает от атакующего уровня спецслужбы или крупной корпорации. Об этом как-то забывают...

    Есть новая инициатива от https://deeptechgroup.net - разработать систему введения задержек для повышения устойчивости к атакам (шейпинга, пересечения).

     
     
  • 2.19, Аноним, 17:54, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Хуже только давать ссылки на клирнет адреса.
     
  • 2.21, Аноним, 18:04, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет не забывают В качестве старой инициативы советуют включать релей не путать... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, анон, 19:35, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Tor это очень здорово. Но по своей природе (low-latency) он плохо защищает
    >> от атакующего уровня спецслужбы или крупной корпорации. Об этом как-то забывают...
    > Нет не забывают.

    Это хорошо.

    > В качестве старой инициативы советуют включать релей (не путать с выходным узлом),
    > что бы ваша трафик смешивался с общим.

    Да, это в теории работает. На практике пока вряд ли - их всего 6к, а в России несколько сотен - множество анонимности крайне маленькое...


     
     
  • 4.26, Аноним, 20:22, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Tor временное решение Он выходит наружу, поэтому всегда будет сохраняться возмо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.29, Аноним, 20:35, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Будете передавать через tor данные по которым вас могут идентифицировать, будет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.28, Аноним, 20:30, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы умеете формулировать мысли или так что в голове то и на языке Вам бы теорию ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Аноним, 20:27, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Анон может сообщить о каких атакующих уровнях идет речь Мы тут не в курсах, а н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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