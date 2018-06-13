13.06.2018 11:45  Обновление Tor 0.3.3.7 и Tor Browser 7.5.5

>> Tor это очень здорово. Но по своей природе (low-latency) он плохо защищает

>> от атакующего уровня спецслужбы или крупной корпорации. Об этом как-то забывают...

> Нет не забывают.

Это хорошо.

> В качестве старой инициативы советуют включать релей (не путать с выходным узлом),

> что бы ваша трафик смешивался с общим.

Да, это в теории работает. На практике пока вряд ли - их всего 6к, а в России несколько сотен - множество анонимности крайне маленькое...



