13.06.2018 11:45  Обновление Tor 0.3.3.7 и Tor Browser 7.5.5

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|1.18, анон, 17:27, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Tor это очень здорово. Но по своей природе (low-latency) он плохо защищает от атакующего уровня спецслужбы или крупной корпорации. Об этом как-то забывают...
Есть новая инициатива от https://deeptechgroup.net - разработать систему введения задержек для повышения устойчивости к атакам (шейпинга, пересечения).
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|3.24, анон, 19:35, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Tor это очень здорово. Но по своей природе (low-latency) он плохо защищает
>> от атакующего уровня спецслужбы или крупной корпорации. Об этом как-то забывают...
> Нет не забывают.
Это хорошо.
> В качестве старой инициативы советуют включать релей (не путать с выходным узлом),
> что бы ваша трафик смешивался с общим.
Да, это в теории работает. На практике пока вряд ли - их всего 6к, а в России несколько сотен - множество анонимности крайне маленькое...
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