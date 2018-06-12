12.06.2018 22:21  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.13

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|4.35, DerRoteBaron, 00:57, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Можно делать как в вантузе, можно делать не как в вантузе.
Но вот гном делают через то место, через которое DE делать нельзя. Особенно линуксовое DE, майкам или огрызкам прощают бОльшие фейлы
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|1.27, paulus, 00:08, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>для использования Firefox, Chrome и браузеров на базе Chromium.
И почему бы не написать "Firefox и браузеров на базе Chromium"?
p.s. Аргон, Криптон..., качать-то Супермен?
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