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12.06.2018 22:21  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.13

Представлен релиз пользовательской оболочки Plasma 5.13, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу нового выпуска можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

В процессе подготовки новой версии большое внимание уделено снижению времени запуска, повышению отзывчивости интерфейса, снижению потребления памяти и оптимизации производительности для комфортной работы на маломощных системах. Выпуск 5.13 также примечателен прекращением развития в KWin новых возможностей, специфичных для X11. При разработке KWin 5.13 реализуются только новшества, связанные с Wayland, а в работающий с X11 код вносятся только исправления ошибок (речь о специфичных для X11 или Wayland возможностях, но большая часть кода KWin не привязана к оконным системам, поэтому общие новшества доступны как для Wayland, так и для X11).

Ключевые улучшения:

  • Представлен набор интеграции браузеров с рабочим столом Plasma, предлагающий улучшения для использования Firefox, Chrome и браузеров на базе Chromium. Среди предоставляемых набором возможностей: отображение информации о загрузках во всплывающих уведомлениях Plasma (по аналогии с уведомлениями о копировании файлов в Dolphin), возможность переключения на следующий просматриваемый в браузере видеоролик или прослушиваемую музыкальную композицию через плазмоид Media Controls, поддержка отправки ссылки на смартфон с мобильным приложением KDE Connect, возможность открытия вкладок в браузере через интерфейс KRunner (Alt-Space). Набор оформлен в виде плагинов для различных браузеров;
  • Изменено оформления конфигуратора и осуществлён перевод на использование фреймворка Kirigami, позволяющего создавать адаптивные интерфейсы, работающие без изменения на настольных и мобильных системах. Обновлены многие инструменты, такие как выбор тем оформления и наборов пиктограмм. На страницу выбора заставки добавлена поддержка загрузки заставок с каталога KDE Store. На страницу настройки шрифтов добавлен предпросмотр настроек субпиксельного сглаживания;
  • Представлено новое оформления приглашения для входа в систему и экрана блокировки системы, на которых теперь по умолчанию отображаются обои текущего релиза Plasma. Для блокировщика экрана добавлен эффект плавного затухания и размытия при отображении элементов управления, что позволяет использовать его в качестве хранителя экрана;
  • В композитном менеджере KWin существенно улучшены эффекты размытия и переключения между рабочими столами. Продолжено усовершенствование работы с использованием протокола Wayland: задействованы высокоприоритетные контексты EGL, добавлена начальная поддержка скринкастов и совместного доступа к рабочему столу;
  • Улучшен интерфейс центра установки приложений и дополнений (Discover): Осуществлён переход на фреймворк Kirigami. Модернизирован внешний вид списков и категорий, в которых вместо больших картинок-баннеров задействованы панели, добавлена поддержка сортировки списков, задействован виджет Kirigami Cards. В списках и на страницах приложений добавлен вывод рейтинга программы. Пиктограммы приложений теперь выводятся с учётом активного набора пиктограмм, установленного пользователем для рабочего стола. На страницах с информацией о приложении добавлен вывод всех метаданных AppStream, включая все виды ссылок. В окружении Arch Linux после завершения обновления обеспечен вывод лога Pacman;

    Улучшена поддержка самодостаточных форматов пакетов. Для пакетов snap теперь можно менять настройки доступа и устанавливать snap-пакеты в классическом режиме. Добавлена поддержка типа URL 'snap://'. Для пакетов Flatpak предоставлена возможность выбора предпочтительного репозитория для установки. В пакет xdg-desktop-portal-kde, используемый для обеспечения интеграции приложений Flatpak и Snap с рабочим столом, добавлены порталы для предоставления доступа для создания скриншотов и скринкастов;

  • Добавлена предварительная поддержка глобального меню GTK, возможен перенос меню в верхнюю панель или отображение в виде кнопки в заголовке окна;
  • Изменён интерфейс виджета управления воспроизведением мультимедийного контента (Media Player Widget);
  • Добавлен новый диалог настройки параметров экрана, всплывающий при первом подключении внешнего монитора;
  • В плагине с реализацией календаря-планировщика обеспечен показ астрономических событий (фаз луны, дней равноденствия и максимального/минимального солнцестояния);
  • В виджет с часами добавлена поддержка копирования текущей даты и времени в буфер обмена;
  • На всплывающие уведомления добавлена кнопка для очистки истории;
  • Для KRunner представлены плагины для упрощения доступа к профилям терминала Konsole и интерфейсу выбора символов;
  • Страница настройки параметров мыши переделана и переведена на использование libinput для X и Wayland;
  • В Plasma Vault (интерфейс для шифрования конфиденциальных данных) добавлен бэкенд CryFS, появилась возможность закрытия шифрованных хранилищ со смартфона через приложение KDE Connect, обеспечена поддержка offline-хранилищ;
  • Добавлена возможность отката на программную отрисовку, в случае невозможности использования драйверов OpenGL или их сбоя;
  • Всплывающие диалоги на панели теперь открываются значительно быстрее благодаря реализации механизма упреждающей загрузки.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kde.org/announceme...)
  2. OpenNews: Разработчик KWin ушёл с поста мэнтейнера из-за несогласия с новыми веяниями в KDE
  3. OpenNews: Выпуск KDE Applications 18.04
  4. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.0.0, развиваемого проектом KDE
  5. OpenNews: Проект KDE представил вторую модель ультрабука KDE Slimbook
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1.3, Аноним, 22:31, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48689 а KDE где?
     
     
  • 2.5, DerRoteBaron, 22:42, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А у них cgit, полудохлый багтрекер и зеркалирование на гитхаб, им и так норм, и ЧСХ DE у них получается получше гнома
     
     
  • 3.9, Аноним, 22:52, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    И вот это событие на них не повлияло https www opennet ru opennews art shtml... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Аноним, 22:55, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кстати, новость от 8 мая 2018г , они знали заранее https www opennet ru open... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.30, DerRoteBaron, 00:27, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а какая разница, куда зеркалить сорцы, хоть на публичный гит майкрософта или ЦРУ
     
  • 1.4, Аноне, 22:33, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Отлично! Мое любимое DE после устаревшего гнома 2.
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 22:54, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >устаревшего гнома 2

    Да вот только на него пока ещё приятно смотреть (точнее на его преемника МАТЕ). Не устаревший Гном, который третий... гхм... не очень.

     
     
  • 3.15, Focus, 23:01, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    у некоторых зараза windwos окружения прошла до мозгов и костей, строят свои окна... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Аноним, 23:05, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как говорится, можно вывести девушку из деревни, а вот деревню из девушки никогд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.24, Аноним_ка, 23:45, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А то. Колеса у них круглые, понимаешь! Ретрограды, пескосыпы, в форме свастик надо делать!
     
     
  • 5.28, HitomiTanakaGoesLinux, 00:15, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И чтобы крутились в обратную сторону.
     
  • 4.35, DerRoteBaron, 00:57, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно делать как в вантузе, можно делать не как в вантузе.
    Но вот гном делают через то место, через которое DE делать нельзя. Особенно линуксовое DE, майкам или огрызкам прощают бОльшие фейлы
     
  • 4.42, Perlovka, 02:10, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А некоторые до сих пор думают, что это Microsoft придумало "windows окружение". Иногда лучше жевать.
     
  • 3.16, Аноним, 23:05, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вкусощина - не более И да, вспоминание про гном три в теме про новую плазмуэпод... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Tantrido, 22:44, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    New login screen - это что?! KDM, SDDM?
     
     
  • 2.7, ., 22:46, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    systemd-kdelogind
     
     
  • 3.13, A.Stahl, 22:56, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    pcd-BIOSd-kerneld-systemd-kdelogind


     
     
  • 4.34, Аноним, 00:49, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    НастройкиЮмора Юмор Категория АльтернативныйЮмор Юмор Уровень ЮморУровняАстахл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, SlavaPutinizmu, 22:50, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интересно когда на  Вэйленде по умолчанию будет?)
     
     
  • 2.39, axredneck, 01:43, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это от дистрибутива зависит. И еще от того, когда решат терки между EGLStream и GBM.
     
  • 2.40, Онаним, 02:08, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно зачем. По-моему и без него прекрасно работает.
     
  • 1.14, kiwinix, 23:00, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Раскладка на вяленом уже работает?
     
  • 1.19, Аноним, 23:19, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Печально что ни одного полезного изменения, а тем временем панель задач та кото... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним_ка, 23:41, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >а тем временем панель задач (та которая "только значки") до сих пор и половины возможностей из kde4 не имеет

    Можно примерчик? Я помню, что в квине пропали табы, но что такое со значками?

     
  • 1.21, Аноним, 23:35, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Б-же, какая же она страшная То нет отступов, то куча лишних Не скроллбар, а по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 23:43, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Проследуйте в ГномЩель,товарищ, вам здесь не рады Ребята делают хорошую работу ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, HitomiTanakaGoesLinux, 00:49, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Должен остаться только один паук в банке. Он и победит.


     
  • 2.41, Онаним, 02:09, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Та тема оформления, что по дефолту в Manjaro - вполне норм.

     
  • 1.25, Аноним, 23:55, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    похоже на попытки догнать spacex с помощью рогаток
     
     
  • 2.26, Аноним_ка, 00:04, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    A spacex это кто, windows 10? Ну да, у них же бюджеты и персонал сопоставимые...
     
  • 1.27, paulus, 00:08, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >для использования Firefox, Chrome и браузеров на базе Chromium.

    И почему бы не написать "Firefox и браузеров на базе Chromium"?
    p.s. Аргон, Криптон..., качать-то Супермен?

     
  • 1.29, Аноним, 00:27, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сплошная годнота Открыл для себя KDE 5 начиная с 5 11, и едиественное, что хоче... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Аноним_ка, 00:28, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >что хочется сменить – это WM (привык к тайлингу)

    Тайлинг по идее и на kwin можно замутить

     
  • 1.32, VladSh, 00:47, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нормального дизайна хватило ровно на рабочий стол. Дизайн окон - такое же бело-серо-чёрное убожество.
     
  • 1.36, Аноним, 01:04, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вяленд уже норм работает?
     
  • 1.37, Аноним, 01:19, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это было ещё в 10 04... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, Аноним, 01:26, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В дельфине через сетевую шару уже можно видео или файлы смотреть без загрузки на... весь текст скрыт [показать]
     

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