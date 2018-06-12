12.06.2018 22:21  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.13

Представлен релиз пользовательской оболочки Plasma 5.13, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу нового выпуска можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. В процессе подготовки новой версии большое внимание уделено снижению времени запуска, повышению отзывчивости интерфейса, снижению потребления памяти и оптимизации производительности для комфортной работы на маломощных системах. Выпуск 5.13 также примечателен прекращением развития в KWin новых возможностей, специфичных для X11. При разработке KWin 5.13 реализуются только новшества, связанные с Wayland, а в работающий с X11 код вносятся только исправления ошибок (речь о специфичных для X11 или Wayland возможностях, но большая часть кода KWin не привязана к оконным системам, поэтому общие новшества доступны как для Wayland, так и для X11). Ключевые улучшения: Представлен набор интеграции браузеров с рабочим столом Plasma, предлагающий улучшения для использования Firefox, Chrome и браузеров на базе Chromium. Среди предоставляемых набором возможностей: отображение информации о загрузках во всплывающих уведомлениях Plasma (по аналогии с уведомлениями о копировании файлов в Dolphin), возможность переключения на следующий просматриваемый в браузере видеоролик или прослушиваемую музыкальную композицию через плазмоид Media Controls, поддержка отправки ссылки на смартфон с мобильным приложением KDE Connect, возможность открытия вкладок в браузере через интерфейс KRunner (Alt-Space). Набор оформлен в виде плагинов для различных браузеров;

Изменено оформления конфигуратора и осуществлён перевод на использование фреймворка Kirigami, позволяющего создавать адаптивные интерфейсы, работающие без изменения на настольных и мобильных системах. Обновлены многие инструменты, такие как выбор тем оформления и наборов пиктограмм. На страницу выбора заставки добавлена поддержка загрузки заставок с каталога KDE Store. На страницу настройки шрифтов добавлен предпросмотр настроек субпиксельного сглаживания;

Представлено новое оформления приглашения для входа в систему и экрана блокировки системы, на которых теперь по умолчанию отображаются обои текущего релиза Plasma. Для блокировщика экрана добавлен эффект плавного затухания и размытия при отображении элементов управления, что позволяет использовать его в качестве хранителя экрана;

В композитном менеджере KWin существенно улучшены эффекты размытия и переключения между рабочими столами. Продолжено усовершенствование работы с использованием протокола Wayland: задействованы высокоприоритетные контексты EGL, добавлена начальная поддержка скринкастов и совместного доступа к рабочему столу;

Улучшен интерфейс центра установки приложений и дополнений (Discover): Осуществлён переход на фреймворк Kirigami. Модернизирован внешний вид списков и категорий, в которых вместо больших картинок-баннеров задействованы панели, добавлена поддержка сортировки списков, задействован виджет Kirigami Cards. В списках и на страницах приложений добавлен вывод рейтинга программы. Пиктограммы приложений теперь выводятся с учётом активного набора пиктограмм, установленного пользователем для рабочего стола. На страницах с информацией о приложении добавлен вывод всех метаданных AppStream, включая все виды ссылок. В окружении Arch Linux после завершения обновления обеспечен вывод лога Pacman; Улучшена поддержка самодостаточных форматов пакетов. Для пакетов snap теперь можно менять настройки доступа и устанавливать snap-пакеты в классическом режиме. Добавлена поддержка типа URL 'snap://'. Для пакетов Flatpak предоставлена возможность выбора предпочтительного репозитория для установки. В пакет xdg-desktop-portal-kde, используемый для обеспечения интеграции приложений Flatpak и Snap с рабочим столом, добавлены порталы для предоставления доступа для создания скриншотов и скринкастов;

Добавлена предварительная поддержка глобального меню GTK, возможен перенос меню в верхнюю панель или отображение в виде кнопки в заголовке окна;

Изменён интерфейс виджета управления воспроизведением мультимедийного контента (Media Player Widget);

Добавлен новый диалог настройки параметров экрана, всплывающий при первом подключении внешнего монитора;

В плагине с реализацией календаря-планировщика обеспечен показ астрономических событий (фаз луны, дней равноденствия и максимального/минимального солнцестояния);

В виджет с часами добавлена поддержка копирования текущей даты и времени в буфер обмена;

На всплывающие уведомления добавлена кнопка для очистки истории;

Для KRunner представлены плагины для упрощения доступа к профилям терминала Konsole и интерфейсу выбора символов;

Страница настройки параметров мыши переделана и переведена на использование libinput для X и Wayland;

В Plasma Vault (интерфейс для шифрования конфиденциальных данных) добавлен бэкенд CryFS, появилась возможность закрытия шифрованных хранилищ со смартфона через приложение KDE Connect, обеспечена поддержка offline-хранилищ;

Добавлена возможность отката на программную отрисовку, в случае невозможности использования драйверов OpenGL или их сбоя;

Всплывающие диалоги на панели теперь открываются значительно быстрее благодаря реализации механизма упреждающей загрузки.



