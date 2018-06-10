10.06.2018 20:03  Релиз открытой платформы создания социальных сетей Hubzilla 3.4.1

Подготовлен новый выпуск платформы для создания социальных сетей Hubzilla, предоставляющей прозрачную систему идентификации и средства управления доступом на основе современных веб-серверных технологии. Изменения в выпуске 3.4.1 в основном носят корректирующих характер. Также сообщается, что репозиторий исходных кодов Hubzilla переехал с GitHub на независимый хостинг на базе GitLab. Код проекта написан на языке PHP и распространяется под лицензией MIT. Возможности системы: Построение децентрализованной сети "Grid" из независимых узлов;

Система каналов и контактов разного назначения;

Прозрачная миграция и клонирование профилей и каналов в сети;

Контроль доступа к размещённым данным во всей сети;

Использование защищённого протокола Zot;

Поддержка обширного стека протоколов для возможности обмена данными со всеми популярными децентрализованным социальными сетями, включая Diaspora, Friendica, Mastodon и GNU Social.



