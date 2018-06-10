10.06.2018 20:03  Релиз открытой платформы создания социальных сетей Hubzilla 3.4.1

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|2.5, xm, 22:43, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да почти всем, за исключением интерфейса.
Прочитайте, к примеру, про Zot и сравните его с ActivityPub.
Вообще, Hubzilla, по-моему, единственная, кто умеет свободно общаться со всеми остальными сетями The Federation.
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|3.11, феникс, 01:11, 11/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Справедливости ради, сейчас Friendica общается с тем же количеством сетей, что и Hubzilla, тк многие всё ещё поддерживают OStatus.
Спасибо за новость!
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