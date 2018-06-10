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10.06.2018 20:03  Релиз открытой платформы создания социальных сетей Hubzilla 3.4.1

Подготовлен новый выпуск платформы для создания социальных сетей Hubzilla, предоставляющей прозрачную систему идентификации и средства управления доступом на основе современных веб-серверных технологии. Изменения в выпуске 3.4.1 в основном носят корректирующих характер. Также сообщается, что репозиторий исходных кодов Hubzilla переехал с GitHub на независимый хостинг на базе GitLab. Код проекта написан на языке PHP и распространяется под лицензией MIT.

Возможности системы:

  • Построение децентрализованной сети "Grid" из независимых узлов;
  • Система каналов и контактов разного назначения;
  • Прозрачная миграция и клонирование профилей и каналов в сети;
  • Контроль доступа к размещённым данным во всей сети;
  • Использование защищённого протокола Zot;
  • Поддержка обширного стека протоколов для возможности обмена данными со всеми популярными децентрализованным социальными сетями, включая Diaspora, Friendica, Mastodon и GNU Social.


  1. Главная ссылка к новости (https://project.hubzilla.org/c...)
  2. OpenNews: Релиз федеративной социальной сети Socialhome 0.7.0
  3. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
  4. OpenNews: Выпуск свободного движка социальной сети Diaspora 0.7
  5. OpenNews: Mastodon - новая платформа для создания децентрализованных социальных сетей
  6. OpenNews: Релиз открытой децентрализованной социальной сети Friendica 3.3
Автор новости: xm
Тип: Программы
Ключевые слова: social, hubzilla
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  • 1.3, Аноним, 22:39, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Похвально, многим следовало бы взять пример, хотя это, наверное, не совсем стек... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 23:15, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пыхер хотел сказать: Больше дырок модных и молодежных.
     
     
  • 3.8, Аноним, 00:30, 11/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ссылки на CVE?
     
     
  • 4.9, Аноним, 00:46, 11/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ссылки на CVE для vk.com и ok.ru?
     
  • 1.4, Аноним, 22:40, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    чем оно лучше вышеназванных Diaspora, Friendica, Mastodon и GNU Social?
     
     
  • 2.5, xm, 22:43, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да почти всем, за исключением интерфейса.
    Прочитайте, к примеру, про Zot и сравните его с ActivityPub.
    Вообще, Hubzilla, по-моему, единственная, кто умеет свободно общаться со всеми остальными сетями The Federation.
     
     
  • 3.11, феникс, 01:11, 11/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Справедливости ради, сейчас Friendica общается с тем же количеством сетей, что и Hubzilla, тк многие всё ещё поддерживают OStatus.

    Спасибо за новость!

     
     
  • 4.13, xm, 01:24, 11/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Справедливости ради, сейчас Friendica общается с тем же количеством сетей, что и
    > Hubzilla, тк многие всё ещё поддерживают OStatus.
    > Спасибо за новость!

    You are welcome!
    https://tiksi.net/channel/kostikov

     
     
  • 5.14, Аноним, 03:39, 11/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Warning A non-numeric value encountered in usr local www tiksi net view ru hst... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 00:27, 11/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я чет задумался Если сейчас писать социалку а-ля ВК или ФБ, на каком языке она ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, xm, 00:58, 11/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да на чём только не пишут.
    https://fediverse.gitlab.io/
    Но, сдаётся мне, PHP ещё станцует на поминках многих из них :)
     
  • 1.12, paulus, 01:21, 11/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Hubzilla переехал с GitHub на GitLab.

    Labzilla? :)

     

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