09.06.2018 21:40  Релиз дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 без systemd

Увидел свет релиз дистрибутива Devuan 2.0 "ASCII", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 9 "Stretch". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур AMD64, i386 и ARM (Raspberry Pi, Banana Pi, СubieBoard, Odroid и др.). Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Подготовлены инструменты для миграции на Devuan 2.0 с Devuan 1.0, Debian 8.x "Jessie" или Debian 9.x "Stretch". В рамках проекта созданы ответвления для 381 пакета Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. В качестве рабочего стола по умолчанию предлагается Xfce и дисплейный менеджер Slim. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit. Опционально предусмотрен режим работы без D-Bus, позволяющий создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Основные новшества Devuan 2.0: В установщике на выбор предоставлены рабочие столы Xfce (по умолчанию), KDE, MATE, Cinnamon и LXQt. В прошлом выпуске GNOME, KDE и Cinnamon были удалены из списка предлагаемых в инсталляторе наборов из-за привязок к systemd;

Предоставлена возможность установки системы инициализации OpenRC. В экспертном режиме инсталлятора теперь на выбор предлагается SysVinit и OpenRC;

Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo;

Для оценки возможностей дистрибутива без установки подготовлен Live-образ;

В инсталлятор добавлен режим установки консольного окружения ("Console productivity"), позволяющий сформировать систему без GUI, который хорошо подходит для развёртывания серверов;

Сформированы официальные сборки для различных ARM-плат, включая Raspberry Pi 1/2/3, BeagleBone, OrangePi, BananaPi, Cubieboard, CHIP, Odroid XU/XU4, Olimex OLinuXino Lime/Lime2/MICRO, Cubieboard и Nokia N9/N900/N950, Motorola Droid 4 и т.д. Сборки также подготовлены для некоторых моделей Chromebook от Acer и Veyron/Rockchip;

Обеспечено формирование образов виртуальной машины (vdi) для VirtualBox, QEMU и Vagrant;

В качестве альтернативы consolekit для управления пользовательскими сеансами добавлен elogind, вариант logind, не привязанный к systemd.



