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09.06.2018 21:40  Релиз дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 без systemd

Увидел свет релиз дистрибутива Devuan 2.0 "ASCII", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 9 "Stretch". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур AMD64, i386 и ARM (Raspberry Pi, Banana Pi, СubieBoard, Odroid и др.). Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Подготовлены инструменты для миграции на Devuan 2.0 с Devuan 1.0, Debian 8.x "Jessie" или Debian 9.x "Stretch".

В рамках проекта созданы ответвления для 381 пакета Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd.

В качестве рабочего стола по умолчанию предлагается Xfce и дисплейный менеджер Slim. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit. Опционально предусмотрен режим работы без D-Bus, позволяющий создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd.

Основные новшества Devuan 2.0:

  • В установщике на выбор предоставлены рабочие столы Xfce (по умолчанию), KDE, MATE, Cinnamon и LXQt. В прошлом выпуске GNOME, KDE и Cinnamon были удалены из списка предлагаемых в инсталляторе наборов из-за привязок к systemd;
  • Предоставлена возможность установки системы инициализации OpenRC. В экспертном режиме инсталлятора теперь на выбор предлагается SysVinit и OpenRC;
  • Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo;
  • Для оценки возможностей дистрибутива без установки подготовлен Live-образ;
  • В инсталлятор добавлен режим установки консольного окружения ("Console productivity"), позволяющий сформировать систему без GUI, который хорошо подходит для развёртывания серверов;
  • Сформированы официальные сборки для различных ARM-плат, включая Raspberry Pi 1/2/3, BeagleBone, OrangePi, BananaPi, Cubieboard, CHIP, Odroid XU/XU4, Olimex OLinuXino Lime/Lime2/MICRO, Cubieboard и Nokia N9/N900/N950, Motorola Droid 4 и т.д. Сборки также подготовлены для некоторых моделей Chromebook от Acer и Veyron/Rockchip;
  • Обеспечено формирование образов виртуальной машины (vdi) для VirtualBox, QEMU и Vagrant;
  • В качестве альтернативы consolekit для управления пользовательскими сеансами добавлен elogind, вариант logind, не привязанный к systemd.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.dyne.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 9 "Stretch"
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование Devuan 2.0, форка Debian 9 "Stretch" без systemd
  4. OpenNews: Первый релиз Devuan, форка Debian без systemd
  5. OpenNews: Анонсирован Devuan, форк Debian GNU/Linux без systemd
  6. OpenNews: Статус становления Devuan, форка Debian GNU/Linux без systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: devuan, debian, sysvinit
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  • 1.1, Fracta1L, 21:41, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    В каком выпуске ждать удаления всех пакетов из-за привязок к systemd ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, equeim, 21:47, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Когда все пакеты будут привязаны к systemd, очевидно.
     
  • 1.4, Teocally, 21:47, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Правильно!
    Devuan c TDЕ - лучший выбор олдскульщега!
     
  • 1.5, user98, 21:51, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Сложно мне представить йузера Devuan а Вроде как существует выбор из дистрибут... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, DerRoteBaron, 22:08, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    вероятно, это для тех, кому нужен более мейнстримный дистрибутив, в целом совместимый с дебианом, но при этом без systemd. Как вариант этот кто-то, это тот, кто админит дебиан с девяностых и не способен ни на systemd ни на переезд
     
     
  • 3.9, Аноним, 22:38, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Слабоумие и отвага.
     
  • 3.11, Аноним, 22:50, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Debian спокойно работает без systemd На этом месте теория рушится ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Аноним, 23:00, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    1 Можно ссылочку, как его настроить на без systemd 2 Есть ли гарантии или ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Пользователь локалхоста, 22:09, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Назови какие? :)
     
     
  • 3.8, user98, 22:13, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не debian-based, очевидно ;) А так перечислять устану.
     
  • 3.13, Аноним, 23:26, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Например, из основанных на ядре Linux Artix Linux Arch-OpenRC , Gentoo, Parabo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 22:49, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если привык к дебиану и хорошо его знаешь, но не радует тамошний инит, то почему... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, Онаним, 23:46, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > существует выбор из дистрибутивов изначально без systemd

    из популярных дистров без systemd осталось только двое - slackware & gentoo.
    выбор из 2х альтернатив как-то не очень широкий.

    ps: надеюсь, что во freebsd и *bsd этого systemd не будет никогда.

     
     
  • 3.20, Anonymoustus, 23:50, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> существует выбор из дистрибутивов изначально без systemd
    > из популярных дистров без systemd осталось только двое - slackware & gentoo.
    > выбор из 2х альтернатив как-то не очень широкий.
    > ps: надеюсь, что во freebsd и *bsd этого systemd не будет никогда.

    Это продлится аккурат до наступления дня, когда без системды станет более невозможно использовать гномокеды. И тут-то девелоперз призадумаются, что им важнее: юзеры или идея. День этот уж близок.

     
     
  • 4.27, sadasd, 00:27, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Патрику пофигу, а вот в Gentoo systemd таки есть. Другое дело из-за того, что это чисто комьюнити дистр, то еще есть люди которые поддерживают OpenRC.
     
     
  • 5.31, user98, 00:39, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а вот в Gentoo systemd таки есть

    Опционально, как и куча другой фигни. Нельзя же ограничивать пользователя в свободе выбора! Даже если он извращенец))

     
  • 3.22, user98, 00:05, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > из популярных дистров без systemd осталось только двое

    Как отрезал!))
    А теперь подумай, что чтакое "популярность": это распространенность среди широких масс, которые в сабже абсолютно не разбираются. Если судить по популярности, то вообще не понятно, чего ты тут-то, на линуксе, забыл.

     
     
  • 4.24, Онаним, 00:11, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > что чтакое "популярность"

    в контексте линукса "популярность дистрибутива" - это большое и компетентное сообщество вокруг него. чтобы юзерам не остаться с разбитым корытом, если кого-то прихватит инфаркт-инсульт-посадят в тюрьму надолго (примеры приводить я думаю не надо).

     
     
  • 5.26, user98, 00:17, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Связь между "большим" и "компетентным" максимум статистическая. А если судить по большинству вопросов убунтоидов, то она вообще отсутствует ;)

    > примеры приводить я думаю не надо

    Можешь попробовать. Думаю тебя хватит не больше чем на пару притянутых за уши.

     
  • 3.34, Аноним, 00:58, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >популярных дистров
    >slackware & gentoo

    Смешная шутка

     
  • 2.23, Anon3, 00:06, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я использую, так как:
    1) привык к Debian
    2) таки для моих задач с sysvinit намного меньше проблем чем с systemd, и в моих задачах не требуется функции супервизора (хотя при необходимости можно будет отдельно установить какой-нибудь unix-way supervisor)
    2) Debian таки имеет очень много пакетов, что при использовании редких из них, на не крупных дистрибутивах имеет склонность к превращению в слаку
    3) Если дистрибутив использовать не просто как запускалку браузера, то:
         - так как дистрибутив это не просто только пакеты, но и утилиты управления, методы работы и прочие мелочи, которые будут раздражать на незнакомом окружении
         - см п.1
      Итого: выбор очевиден

      Плюс еще использую скрипты от автора Slax - LiveKit которые - очень удобно - все окружение всегда с собой

     
  • 2.28, Аноним, 00:28, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Devuan используют, среди прочих, юзеры OpenVZ со старым 2 6 32 x на котором не ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.32, angra, 00:57, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе сложно представить людей, которые не меняют дистр только ради обоев или наличия/отсутствия systemd? Ну ничего, повзрослеешь, устроишься на работу, пообщаешься с более опытными коллегами, может быть поймешь.
     
  • 1.14, Аноним, 23:34, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Молодцы Только SECURITY DLA 1393-1 Debian 7 Long Term Support reaching end... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, FDHgfh, 00:12, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Переходи конечно, разницы вряд ли заметишь без бгпротивного гнома, разве что парочка багов получишь, вроде сброса яркости ноута при выходе из сна(хотя не факт, что проблема у всех).
    (использую с вариант с openRC с беты, тот же дебиан, репы почти все зеркальные тем более)
     
  • 1.21, abi, 00:00, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, на FreeBSD systemd уже завезли, ибо Plasma5 туда какими-то путями пролезла, а тут, значит, не смогли?
     
     
  • 2.29, Аноним, 00:30, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    KDE есть Это в прошлом релизе он был выкинут, а теперь его вернули А вот гнома... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.30, Аноним, 00:34, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно где баги будут быстрей закрывать Или у них задача только отвязывать с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.33, justBob, 00:57, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А сообщество может только очередной плеер или просмотрщик фотографий нагамнокодить? Почему корпорации заправляют разработкой ядра и окружения?
     

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