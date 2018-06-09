09.06.2018 21:40  Релиз дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 без systemd

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|2.6, DerRoteBaron, 22:08, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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вероятно, это для тех, кому нужен более мейнстримный дистрибутив, в целом совместимый с дебианом, но при этом без systemd. Как вариант этот кто-то, это тот, кто админит дебиан с девяностых и не способен ни на systemd ни на переезд
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|2.18, Онаним, 23:46, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> существует выбор из дистрибутивов изначально без systemd
из популярных дистров без systemd осталось только двое - slackware & gentoo.
выбор из 2х альтернатив как-то не очень широкий.
ps: надеюсь, что во freebsd и *bsd этого systemd не будет никогда.
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|3.20, Anonymoustus, 23:50, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> существует выбор из дистрибутивов изначально без systemd
> из популярных дистров без systemd осталось только двое - slackware & gentoo.
> выбор из 2х альтернатив как-то не очень широкий.
> ps: надеюсь, что во freebsd и *bsd этого systemd не будет никогда.
Это продлится аккурат до наступления дня, когда без системды станет более невозможно использовать гномокеды. И тут-то девелоперз призадумаются, что им важнее: юзеры или идея. День этот уж близок.
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|4.27, sadasd, 00:27, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Патрику пофигу, а вот в Gentoo systemd таки есть. Другое дело из-за того, что это чисто комьюнити дистр, то еще есть люди которые поддерживают OpenRC.
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|5.31, user98, 00:39, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> а вот в Gentoo systemd таки есть
Опционально, как и куча другой фигни. Нельзя же ограничивать пользователя в свободе выбора! Даже если он извращенец))
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|3.22, user98, 00:05, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> из популярных дистров без systemd осталось только двое
Как отрезал!))
А теперь подумай, что чтакое "популярность": это распространенность среди широких масс, которые в сабже абсолютно не разбираются. Если судить по популярности, то вообще не понятно, чего ты тут-то, на линуксе, забыл.
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|4.24, Онаним, 00:11, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> что чтакое "популярность"
в контексте линукса "популярность дистрибутива" - это большое и компетентное сообщество вокруг него. чтобы юзерам не остаться с разбитым корытом, если кого-то прихватит инфаркт-инсульт-посадят в тюрьму надолго (примеры приводить я думаю не надо).
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|5.26, user98, 00:17, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Связь между "большим" и "компетентным" максимум статистическая. А если судить по большинству вопросов убунтоидов, то она вообще отсутствует ;)
> примеры приводить я думаю не надо
Можешь попробовать. Думаю тебя хватит не больше чем на пару притянутых за уши.
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|2.23, Anon3, 00:06, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Я использую, так как:
1) привык к Debian
2) таки для моих задач с sysvinit намного меньше проблем чем с systemd, и в моих задачах не требуется функции супервизора (хотя при необходимости можно будет отдельно установить какой-нибудь unix-way supervisor)
2) Debian таки имеет очень много пакетов, что при использовании редких из них, на не крупных дистрибутивах имеет склонность к превращению в слаку
3) Если дистрибутив использовать не просто как запускалку браузера, то:
- так как дистрибутив это не просто только пакеты, но и утилиты управления, методы работы и прочие мелочи, которые будут раздражать на незнакомом окружении
- см п.1
Итого: выбор очевиден
Плюс еще использую скрипты от автора Slax - LiveKit которые - очень удобно - все окружение всегда с собой
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|2.32, angra, 00:57, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Тебе сложно представить людей, которые не меняют дистр только ради обоев или наличия/отсутствия systemd? Ну ничего, повзрослеешь, устроишься на работу, пообщаешься с более опытными коллегами, может быть поймешь.
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|2.25, FDHgfh, 00:12, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Переходи конечно, разницы вряд ли заметишь без бгпротивного гнома, разве что парочка багов получишь, вроде сброса яркости ноута при выходе из сна(хотя не факт, что проблема у всех).
(использую с вариант с openRC с беты, тот же дебиан, репы почти все зеркальные тем более)
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