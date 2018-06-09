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09.06.2018 08:49  Сообщение о взломе LinuxForums.org и утечке 275 тысяч учётных записей

Ресурс haveibeenpwned.com, отслеживающий факты компрометации учётных записей, опубликовал сведения о взломе сайта сообщества LinuxForums.org, который произошёл 1 мая и привёл к утечке базы пользователей, включающей имена, Email, IP-адреса и хэши паролей пользователей.

В руки атакующих попали сведения о 275 тысячах учётных записей. Пароли были прохэшированы при помощи ненадёжного алгоритма MD5 с использованием соли. Утверждается, что на сайте использовалась старая версия движка vBulletin, уязвимость в котором была использована для взлома (в своё время через уязвимости в vBulletin взломам подвергались форумы Ubuntu (1, 2), openSUSE и NVIDIA). Администраторы LinuxForums.org пока не опубликовали заявление о взломе, а также игнорируют все попытки связаться с ними по этому вопросу.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В форуме vBulletin обнаружена серьезная уязвимость
  3. OpenNews: Компания Canonical опубликовала отчёт с подробностями о взломе форума Ubuntu
  4. OpenNews: Форум проекта openSUSE подвергся взлому
  5. OpenNews: Взлом инфраструктуры Linux Mint привёл к распространению ISO-образов с бэкдором
  6. OpenNews: Зафиксированы атаки на форумы vBulletin с использованием 0-day уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: hack
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  • 1.1, A.Stahl, 08:57, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну охренеть теперь. Кто-то взломал форум на старом движке. При этом ущерб не насенён. Да такое каждый день по 100 раз случается.
     
     
  • 2.7, нах, 09:14, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Стухл, ты неправильно читаешь новость ну охренеть теперь, линyпсфорумс был на ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.13, Аноним, 11:56, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Стухл
     
  • 1.2, тоже Аноним, 09:04, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пароли были прохэшированы при помощи ненадёжного алгоритма MD5 с использованием соли.

    В реальности эта "ненадежность" означает, что паролям, не входящим в словарь часто используемых, ничего не грозит.

     
     
  • 2.6, нах, 09:12, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    мальчикам-с-феноменальной-памятью ничего не грозит, ага.

    У всех остальных пароли подбираемы, и вряд ли существенно отличаются на разных сайтах.

     
     
  • 3.8, Fracta1L, 09:21, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Открой для себя менеджеры паролей.
     
     
  • 4.15, gdsagdfhdfg, 13:00, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой порекомендуете?
    Я юзаю на базе KeePass. Открытый стандарт, множество реализаций. Есть на андроид. Интегрируется с андроидовским хранилищем паролей. Поддерживает работу через DropBox.
     
     
  • 5.17, A.Stahl, 13:50, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И чем не устраивает?
     
  • 1.3, Аноним, 09:05, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Могу поделиться с атакующими своим аккаунтом на опеннете.
    L: Аноним
    P:
     
  • 1.5, Аноним, 09:07, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > vBulletin
    > PHP
     
     
  • 2.9, Аноним, 09:31, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Свежие версии vbulettin выглядят прилично вебдванульно в стиле соц сетей Здесь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, Аноним84701, 13:33, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> vBulletin
    >> проприетарь
     
  • 1.10, Anonymoustus, 09:37, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > игнорируют все попытки связаться с ними по этому вопросу

    Плачут, поди. Мечтают о надёжном докере и профессиональных девопсах.

     
  • 1.11, Аноним, 09:52, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Теперь Линус должен написать движок для форума как он в свое время написал git.
     
     
  • 2.12, Ydro, 10:19, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И никакого DOM в браузере, только чтобы из консоли разработчика можно было строчить.
     
     
  • 3.19, Аноним, 14:03, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом кто-нибудь символ пайпа запостит…
     
  • 2.14, Аноним, 11:57, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Даёшь гипертекстовый векторны!... wait, oh shi--
     
  • 1.18, Аноним, 13:53, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Жаль, хороший был ресурс, без кармадр Чем-то ЛОР напоминал, но с более прилич... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 14:09, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему был Он вроде бы никуда не делся Хеши паролей с солью хацкеры могут пы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Sfinx, 14:11, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    дырявый мирок php.. похож на вывернутую в бесконечность ж#пу
     

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