09.06.2018 08:49  Сообщение о взломе LinuxForums.org и утечке 275 тысяч учётных записей

Ресурс haveibeenpwned.com, отслеживающий факты компрометации учётных записей, опубликовал сведения о взломе сайта сообщества LinuxForums.org, который произошёл 1 мая и привёл к утечке базы пользователей, включающей имена, Email, IP-адреса и хэши паролей пользователей. В руки атакующих попали сведения о 275 тысячах учётных записей. Пароли были прохэшированы при помощи ненадёжного алгоритма MD5 с использованием соли. Утверждается, что на сайте использовалась старая версия движка vBulletin, уязвимость в котором была использована для взлома (в своё время через уязвимости в vBulletin взломам подвергались форумы Ubuntu (1, 2), openSUSE и NVIDIA). Администраторы LinuxForums.org пока не опубликовали заявление о взломе, а также игнорируют все попытки связаться с ними по этому вопросу.



