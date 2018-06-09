09.06.2018 08:49  Сообщение о взломе LinuxForums.org и утечке 275 тысяч учётных записей

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|1.2, тоже Аноним, 09:04, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Пароли были прохэшированы при помощи ненадёжного алгоритма MD5 с использованием соли.
В реальности эта "ненадежность" означает, что паролям, не входящим в словарь часто используемых, ничего не грозит.
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|4.15, gdsagdfhdfg, 13:00, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Какой порекомендуете?
Я юзаю на базе KeePass. Открытый стандарт, множество реализаций. Есть на андроид. Интегрируется с андроидовским хранилищем паролей. Поддерживает работу через DropBox.
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