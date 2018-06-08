08.06.2018 13:13  Релиз php-parser 0.5, парсера кода PHP

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|4.14, Vadym Slizov, 20:09, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> собрался выполнять код при помощи подсвечивалки синтаксиса?
Вы очевидно не поняли назначение данной библиотеки. Она не нацелена на исполнение кода. Основное назначение - перевод текстового представления исходников в пригодный для машинной обработки AST. Это как раз нужно для создания IDE, статических анализаторов, утилит автоматизированого рефакторинга либо для сбора метрик.
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|2.13, Vadym Slizov, 19:56, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> а как насчет конвертации полученого AST в go исходники?
В стандартной библиотеки Go присутствует пакет AST и его можно использовать для генерации Go исходников. Самое сложное это сконвертировать абстрактное дерево PHP в абстрактное дерево Go.
Cтруктура этих языков очень разная, и я склонен верить что это практически нереализуемая задача.
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