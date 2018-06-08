The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

08.06.2018 13:13  Релиз php-parser 0.5, парсера кода PHP

Подготовлен новый выпуск php-parser, библиотеки для синтаксического разбора исходного кода на языке PHP в абстрактное синтаксическое дерево. Полностью поддерживается синтаксис PHP 5 и PHP 7, включая разбор пространств имён и возможность обработки PHP-файлов с некорректным синтаксисом. Проект может использоваться для создания статических анализаторов, утилит рефакторинга и сбора метрик. Код проекта написан на языке Go c использованием библиотек goyacc и golex, и распространяется под лиценизей MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/z7zmey/php-...)
Автор новости: Vadym Slizov
Тип: Программы
Ключевые слова: php, parser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 17:58, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Парсер пхп на go? Надо было на js делать для полноты картины
     
     
  • 2.7, Аноним, 18:57, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Тогда уж на пхп
     
     
  • 3.11, Аноним, 19:28, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    парсер на PHP уже написан и встроен в PHP http php net manual ru function toke... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 18:04, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А чем оно лучше nikic PHP-Parser Парсера php на php от одного из ключевых разра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Vadym Slizov, 18:11, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это полный аналог nikic/PHP-Parser только на Go. Ну и еще он немного быстре, по моим замерам приблизительно в 5 раз.
     
  • 1.4, Аноним, 18:14, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    personal home parser
     
  • 1.6, Аноним, 18:39, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Приличный парсер при обнаружении некорректного синтаксиса должен ругнуться и выл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 19:06, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    для PHP парсер с такой логикой пишется в три строчки...
     
  • 2.9, Аноним, 19:07, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ты не прав, для реадкторов/IDE для любого ЯП это краегоульная фича
     
     
  • 3.12, Аноним, 19:47, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    собрался выполнять код при помощи подсвечивалки синтаксиса?
     
     
  • 4.14, Vadym Slizov, 20:09, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > собрался выполнять код при помощи подсвечивалки синтаксиса?

    Вы очевидно не поняли назначение данной библиотеки. Она не нацелена на исполнение кода. Основное назначение - перевод текстового представления исходников в пригодный для машинной обработки AST. Это как раз нужно для создания IDE, статических анализаторов, утилит автоматизированого рефакторинга либо для сбора метрик.

     
     
  • 5.15, Аноним, 20:20, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    приведи мне IDE, написанную на шаблонизаторе "персонал хоум пейджь"
     
     
  • 6.16, KonstantinB, 20:29, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не понял нифига.

    Не IDE на PHP, а IDE для PHP.

    Вот запускаешь тот же PHPStorm, пишешь невалидный PHP-код, он красненьким подсвечивается. Понятно теперь?

     
     
  • 7.20, Аноним, 20:48, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а, все, теперь понял. Звиняйте, пацаны. Я опорочил имя Аноним
     
  • 6.21, Vadym Slizov, 20:51, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > приведи мне IDE, написанную на шаблонизаторе "персонал хоум пейджь"

    https://github.com/felixfbecker/php-language-server реализует функции IDE для VSCode. А под капотом использует https://github.com/microsoft/tolerant-php-parser который, между прочим, тоже написан на PHP.

     
  • 1.10, Аноним, 19:23, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а как насчет конвертации полученого AST в go исходники?
     
     
  • 2.13, Vadym Slizov, 19:56, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > а как насчет конвертации полученого AST в go исходники?

    В стандартной библиотеки Go присутствует пакет AST и его можно использовать для генерации Go исходников. Самое сложное это сконвертировать абстрактное дерево PHP в абстрактное дерево Go.
    Cтруктура этих языков очень разная, и я склонен верить что это практически нереализуемая задача.

     
  • 2.17, KonstantinB, 20:30, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > а как насчет конвертации полученого AST в go исходники?

    Это невозможно. Даже если выбросить eval() и подобное, что делать с нестрогой динамической типизацией?

     
     
  • 3.19, Аноним, 20:45, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Субсет. У FB было параллельно с LLVM, не помню, как называлось.
     
  • 1.18, Аноним, 20:44, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дайте угадаю семантика Go настолько корява, что решили использовать возможность... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor