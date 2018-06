08.06.2018 13:13  Релиз php-parser 0.5, парсера кода PHP

> а как насчет конвертации полученого AST в go исходники? В стандартной библиотеки Go присутствует пакет AST и его можно использовать для генерации Go исходников. Самое сложное это сконвертировать абстрактное дерево PHP в абстрактное дерево Go.

Cтруктура этих языков очень разная, и я склонен верить что это практически нереализуемая задача.