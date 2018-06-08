08.06.2018 13:13  Релиз php-parser 0.5, парсера кода PHP

> собрался выполнять код при помощи подсвечивалки синтаксиса? Вы очевидно не поняли назначение данной библиотеки. Она не нацелена на исполнение кода. Основное назначение - перевод текстового представления исходников в пригодный для машинной обработки AST. Это как раз нужно для создания IDE, статических анализаторов, утилит автоматизированого рефакторинга либо для сбора метрик.

