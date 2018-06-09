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09.06.2018 10:09  Принадлежащий GitLab сервис Gitter использует методы скрытой идентификации пользователей

Сервис мгновенного обмена сообщениями Gitter, купленный GitLab и затем переведённый в разряд открытых проектов, отслеживает пользователей с помощью методов скрытой идентификации ("browser fingerprinting"). В том числе применяется идентификация при помощи Canvas, намерение по использованию которой явно задекларировано в данном коммите. Идентификация выполняется при помощи популярной свободная библиотеки fingerprintjs2, которая также может учитывать для генерации идентификатора таких параметров, как параметры экрана, специфичные HTTP-заголовки, списки установленных плагинов и шрифтов, активность определённых Web API, учёт особенностей WebGL и т.п.

Техника идентификации пользователя при помощи Canvas заключается в скрытой отрисовке картинки на странице, которая затем анализируется на предмет особенностей вывода, специфичных для используемого графического стека, GPU и видеодрайвера. Метод уже достаточно активно применяется рекламными сетями для пассивной идентификации браузеров в случае невозможности сохранения идентификатора в cookie. В невидимом iframe отрисовывается изображение и текст, после чего сформированная картинка читается при помощи getImageData и генрируется хэш загруженных данных, который выступает идентификатором.

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/gitlab-org/...)
  2. OpenNews: Расширенный метод идентификации системы и браузера без применения cookie
  3. OpenNews: Исследование степени идентификации пользователя по web-браузеру
  4. OpenNews: Идентификация пользователей Tor Browser через анализ особенностей работы с мышью
  5. OpenNews: Метод идентификации пользователей на сайте по манере ввода с клавиатуры
  6. OpenNews: Метод отслеживания посетителей сайтов при помощи CSS, без JavaScript
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gitter, fingerprint
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  • 1.1, Аноним, 11:14, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    И ради чего это в "Сервисе мгновенного обмена сообщениями"?
     
     
  • 2.4, Andrey Mitrofanov, 11:45, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > И ради чего это в "Сервисе мгновенного обмена сообщениями"?

    Торговля пользователями.  "Если ты не ?не помню слова?, то ты товар."  Это про мгновенные сообщения... "беспланые", массовые.

     
     
  • 3.7, Anonymoustus, 11:51, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Рупь за пучок!
     
  • 3.12, slm33, 12:06, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    "Если ты не платишь за товар, значит товар это ты."
     
     
  • 4.14, Anonymoustus, 12:22, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > "Если ты не платишь за товар, значит товар это ты."

    Истинно глаголишь, анон!

     
  • 4.19, Григорий Федорович Конин, 13:26, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Возможно, ты  платишь за товар пока товар это ты!
     
  • 1.2, AnonPlus, 11:14, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гитхаб тоже использует. Иначе, я затрудняюсь предположить, почему он при первом же посещении запрашивает доступ к canvas.
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 11:28, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    На ГитХаб уже всем пофиг. Даже если окажется что они там человеческими жертвоприношениями занимаются, то люди просто пожмут плечами: "Микрософт же. Что с них взять?"
     
     
  • 3.28, нах, 14:04, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > На ГитХаб уже всем пофиг. Даже если окажется что они там человеческими
    > жертвоприношениями занимаются, то опенсорцо-укушенные просто пожмут плечами: "Микрософт же.

    поправил, не благодари. "Главное - верить!"


     
  • 2.25, нах, 13:59, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    выключи да и посмотри. Что, красивое деревце комитов перестало отрисовываться? Отож.

    Далеко не каждое использование canvas - с целью сбора информации о тебе, Анон. Чаще альтернативно-одаренные разработчики просто считают немодным использовать статические картинки для графических деталей интерфейса.

     
  • 1.5, Аноним, 11:46, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Название недостаточно очевидно. Нужно gitler.
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:18, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ради русскоязычных чурок никто переделывать не будет.
     
     
  • 3.15, Anonymoustus, 12:24, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ради русскоязычных чурок никто переделывать не будет.

    Правошалавным достаточно веры!

     
  • 1.6, Аноним, 11:49, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ещё это извлекают  https://audiofingerprint.openwpm.com/
     
  • 1.8, Аноним, 11:53, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А распознающие это и пресекающие это плагины появились ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 11:59, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    NoJS
     
     
  • 3.11, Аноним, 12:03, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Без JS в современном вебе не выжить (особенно если single page сайт)
     
     
  • 4.26, Онаним, 14:00, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Без JS в современном вебе не выжить

    а без ифреймов ? (кроме доверенных сайтов - ютуб там и т.п.).

     
     
  • 5.29, нах, 14:07, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Без JS в современном вебе не выжить
    > а без ифреймов ? (кроме доверенных сайтов - ютуб там и т.п.).

    тоже самое - через неделю в доверенных весь интернет. Ну или ты ходишь только на ютруп и т п - тогда в доверенных только они.

    кстати, что это такое у меня красное в правом углу? А, ну конечно - googleanal... найден и заблокирован.
    Максим, а вот что - анализировать access_log опеннета недостаточно ? Или ты уже тоже давно примкнул к альтернативно-одаренным, которым без гугля никак не осилить элементарные данные по собственному сайту собрать?

     
  • 2.16, Аноним, 12:24, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    CanvasBlocker
     
  • 2.17, iPony, 12:42, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А распознающие это и пресекающие это плагины появились?

    В Safari в macOS 10.14 из коробки

     
     
  • 3.18, Аноним, 13:20, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Использовать проприетарный браузер в проприетарной ОС и думать, что это защитит ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.20, Anonymoustus, 13:42, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Использовать проприетарный браузер в проприетарной ОС и думать, что это защитит от
    > отслеживания и сохранит приватность? В лучшем случае, это просто смена "шила
    > на мыла".

    Ну-ка расскажи, анон, сколько гoвнoкoда ты проинспектировал лично в гуглохроме и жирнолисе? Точно-точно не нашёл там закладок и спайвари?

     
  • 2.24, Онаним, 13:58, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А распознающие это и пресекающие это плагины появились?

    Tor Browser меня о чем-то таком преупреждал.

     
  • 1.9, Аноним, 11:54, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Сервис "Гитлер"?
     
     
  • 2.23, Аноним, 13:57, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Где Германия, а где великая недорасия.
     
     
  • 3.27, Герман, 14:02, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Где Германия, а где великая недорасия.

    ну так мы своего Гитлера закoпали (так что и откoпать-то удалось через пятьдесят лет и непонятно даже, кого - отдельный вопрос, зачем желающие так старались и какая страна из кожи вон вывернулась их спонсируя)  

    А у вас непогребенный в центре страны под зиккуратом лежит, и вы каждый год приносите ему жертву (пусть даже и символическую)

     
  • 3.30, Anonymoustus, 14:15, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Где Германия, а где великая недорасия.

    Правошалавный ЫГЫЛ с эльбрусами наперевес грозно стоит на страже границ и зорко осматривается, не наступают ли где враги.

     
  • 1.21, Аноним, 13:43, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ради великой справедливости надо заметить, что коммит был сделан до приобретения... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 13:47, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вестимо, без данного функционала он нафик никому не нyжен был.
     

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