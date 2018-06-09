09.06.2018 10:09  Принадлежащий GitLab сервис Gitter использует методы скрытой идентификации пользователей

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|3.28, нах, 14:04, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> На ГитХаб уже всем пофиг. Даже если окажется что они там человеческими
> жертвоприношениями занимаются, то опенсорцо-укушенные просто пожмут плечами: "Микрософт же.
поправил, не благодари. "Главное - верить!"
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|2.25, нах, 13:59, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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выключи да и посмотри. Что, красивое деревце комитов перестало отрисовываться? Отож.
Далеко не каждое использование canvas - с целью сбора информации о тебе, Анон. Чаще альтернативно-одаренные разработчики просто считают немодным использовать статические картинки для графических деталей интерфейса.
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|5.29, нах, 14:07, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Без JS в современном вебе не выжить
> а без ифреймов ? (кроме доверенных сайтов - ютуб там и т.п.).
тоже самое - через неделю в доверенных весь интернет. Ну или ты ходишь только на ютруп и т п - тогда в доверенных только они.
кстати, что это такое у меня красное в правом углу? А, ну конечно - googleanal... найден и заблокирован.
Максим, а вот что - анализировать access_log опеннета недостаточно ? Или ты уже тоже давно примкнул к альтернативно-одаренным, которым без гугля никак не осилить элементарные данные по собственному сайту собрать?
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|4.20, Anonymoustus, 13:42, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Использовать проприетарный браузер в проприетарной ОС и думать, что это защитит от
> отслеживания и сохранит приватность? В лучшем случае, это просто смена "шила
> на мыла".
Ну-ка расскажи, анон, сколько гoвнoкoда ты проинспектировал лично в гуглохроме и жирнолисе? Точно-точно не нашёл там закладок и спайвари?
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|3.27, Герман, 14:02, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Где Германия, а где великая недорасия.
ну так мы своего Гитлера закoпали (так что и откoпать-то удалось через пятьдесят лет и непонятно даже, кого - отдельный вопрос, зачем желающие так старались и какая страна из кожи вон вывернулась их спонсируя)
А у вас непогребенный в центре страны под зиккуратом лежит, и вы каждый год приносите ему жертву (пусть даже и символическую)
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