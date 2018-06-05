05.06.2018 11:48  Компания Apple перевела OpenGL и OpenCL в разряд устаревших технологий

> Ну это и правда такой себе тест, разработчики могут и новые фичи

> OpenGL не использовать, могут и Vulkan прикрутить как бантик сбоку (так-то

> чтобы получил преимущество вулкан, требуется полностью перелопатить движок и воткнуть

> многопоточность везде где можно, иначе профита не будет) А вы собссно в игру играли? (мнение вида "не читал, но осуждаю"). На гефорсах разница не очень заметна. А вот на Радеонах, пишут что порядочная разница. Ну и id таки всегда славился умением делать оптимизированные движки.

