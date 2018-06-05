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05.06.2018 11:48  Компания Apple перевела OpenGL и OpenCL в разряд устаревших технологий

Вместе с анонсом предстоящего выпуска macOS 10.14 "Mojave" компания Apple объявила о переводе OpenGL и OpenCL в разряд устаревших технологий. В macOS 10.14 данные графические API ещё будут поддерживаться, но с пометкой "deprecated". О сроках полного удаления OpenGL и OpenCL из macOS ничего не говорится. Разработчикам игр и приложений для работы с графикой рекомендовано перейти на использование проприетарного API Metal, доступного только для iOS, macOS и tvOS. Вместо OpenCL для вычислений на GPU предлагается применять Metal Performance Shaders. Поддержка API Vulkan пока не планируется.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Apple представил проект Metal, развиваемый в качестве альтернативы OpenGL
  3. OpenNews: Компания Apple присоединилась к альянсу, развивающему свободный видеокодек
  4. OpenNews: Apple безуспешно пытается противостоять утечке кода iBoot на GitHub
  5. OpenNews: Компания Apple выпустила язык программирования Swift 4.1
  6. OpenNews: Компания Apple открыла код распределённой СУБД FoundationDB
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: opengl, apple, macos, metal
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  • 1.1, Сыроед, 11:50, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +26 +/
    Через пять лет новость на opennet: API Metal - накрылся медным тазом.
     
     
  • 2.26, Аноним, 12:56, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Скорее через пять лет Metal перенесут на линь и форточки, т к все смузисосы не ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, AntonAlekseevich, 11:57, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    [irony]
    Жду новость, что Apple и Microsoft послала The Khronos Group Inc с их Open-стандартами к "черту на куличиках".
    [/irony]
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:13, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    После этого мир opensource, может, задумается, что не стоит западать на яблочные... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, snyan, 12:16, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Но вещь-то отличная, монолитный GCC гораздо хуже выглядит И это сравнение не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.51, Аноним, 14:53, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Как бы уже Нет Из всего что делает Khronos только glTF поддерживается Microsof... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 12:00, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Эпл отставший 10 лет назад действительно deprecated, давно пора бы Им стоит зад... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.45, RotarenegeD, 13:48, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    транслятор уже есть, не от эпол конечно, но есть.
     
  • 1.4, дгмму, 12:02, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Странный шаг, учитывая небольшую долю рынка.
     
     
  • 2.6, DerRoteBaron, 12:05, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Доля рынка iOS достаточно большая, а амбиции на том рынке ещё больше Вот они и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, J.L., 12:13, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    1 они заставили покупать маки чтоб писать под iOS программы, так что и это прок... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, User_03_1992, 13:23, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Естественно идиоты, то-то аудитория западных университетов сплошь макоюзеры.
     
     
  • 5.40, arisu, 13:30, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    идиот с дипломом — это не учёный, это просто идиот с дипломом.
     
  • 5.42, Michael Shigorin, 13:35, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Естественно идиоты, то-то аудитория западных университетов сплошь макоюзеры.

    А в чём противоречие, или это Вы так постулируете свою веру?

     
  • 5.59, Аноним, 15:21, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В изучении гендерных наук без мака никак.
     
  • 4.58, Школьник, 15:19, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я уже давно для себя понял, что когда обширную группу людей очень хочется считать идиотами, то скорее всего, идиоты все-таки не они, а кто-то другой.

    Hint: многие, купившие Mac для разработки под iOS, вполне себе отбивают затраты, и даже на неплохую жизнь остается.

     
     
  • 5.60, J.L., 15:22, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я уже давно для себя понял, что когда обширную группу людей очень
    > хочется считать идиотами, то скорее всего, идиоты все-таки не они, а
    > кто-то другой.
    > Hint: многие, купившие Mac для разработки под iOS, вполне себе отбивают затраты,
    > и даже на неплохую жизнь остается.

    идиоты - те кто пользуются айфонами, а не те, кто зарабатывает на них купив для этого мак

     
  • 3.25, Я, 12:55, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Доля игрового рынка эпла мизерная. Не думаю что найдётся много желающих переписывать свои дввижки на ещё один маргинальный бэкенд только потому, что полтора человека хотят поиграть в шутан. Самые популярные движки может перепишут, а все остальные точно нет.
     
     
  • 4.30, Харитон, 13:04, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже идут стопами 3Dfx...
     
  • 4.36, zzz, 13:19, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По netmarketshare у MacOSX совокупная доля порядка 10%. Мизерная, ога.
     
     
  • 5.53, Аноним, 15:05, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    10 выглядит враньём, особенно потому что netmarketshare не показывает в одном с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.56, Аноним, 15:14, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Может тебе ещё отдельно хакинтошников показывать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.41, Аноним, 13:31, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    так этого и достаточно Вы давно смотрели на рынок то Большая часть игорей нынч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.55, Аноним, 15:13, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы наверное не прочитали какая компания это сделала Все движки портируют и это ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.57, Школьник, 15:16, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Unreal Engine и Unity уже не один год как поддерживают Metal.
     
  • 1.7, Аноним, 12:06, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    OpenGl это лучшее что придумали люди Нельзя так Полная коммерция конечно не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 12:10, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так то Opengl 4 6 по производительности равен Vulkan что те же яйца, что и Meta... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Владимир, 12:18, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А можете рассказать как вы производительность OpenGL и Vulkan сравнили Я понима... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 12:26, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Bindless текстуры из 4 6 дают тоже самое, что и вулкан т е убирают оверхед дра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, EuPhobos, 13:01, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Doom 2016 не поддерживает Linux Тогда уж можно сравнить в The Talos Principle и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.32, Аноним, 13:13, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не в курсе про сэма, но реализацию вулкана в талосе не ругал только ленивый, там... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.52, iPony, 14:54, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Doom 2016 не поддерживает Linux

    И что?

     
     
  • 6.54, Европеец, 15:10, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >И что?

    А ничего, лишь бы сказать.

     
  • 3.17, ryoken, 12:28, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А почему приближенно, если сравнивать одну и ту же игру на одной и той же оси и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Аноним, 12:34, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну это и правда такой себе тест, разработчики могут и новые фичи OpenGL не испол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, ryoken, 13:16, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну это и правда такой себе тест, разработчики могут и новые фичи
    > OpenGL не использовать, могут и Vulkan прикрутить как бантик сбоку (так-то
    > чтобы получил преимущество вулкан, требуется полностью перелопатить движок и воткнуть
    > многопоточность везде где можно, иначе профита не будет)

    А вы собссно в игру играли? (мнение вида "не читал, но осуждаю"). На гефорсах разница не очень заметна. А вот на Радеонах, пишут что порядочная разница. Ну и id таки всегда славился умением делать оптимизированные движки.

     
     
  • 6.37, arisu, 13:20, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ну и id таки всегда славился умением делать
    > оптимизированные движки.

    не id, а Кармак. и не «оптимизированные», а «just good enough».

     
  • 1.11, Аноним, 12:15, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это первый шаг, потом за денежку будут давать использовать свой апи Долбаные пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Cradle, 12:31, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    на самом деле ровно наоборот - им совсем даже не наплевать на разработчиков и на пользовтелей, они потому и хотят отнять возможность выбора, чтобы иметь и тех и других с потрохами и в количестве.
     
  • 1.14, arisu, 12:24, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    всё правильно делают. оно там и так было древнее, работющее через пень-колоду. вообще, пусть мак-разработчики сидят в своём огороженом саду и не вылазят оттуда.
     
  • 1.15, ryoken, 12:25, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Разработчикам игр и приложений для работы с графикой рекомендовано
    > перейти на использование проприетарного API Metal
    > доступного только для iOS, macOS и  tvOS. Вместо OpenCL для

    Ни разу не бараны...
    Их наделла покусал, да?
    Ждём внедрачивание D3d12 в макакось.

     
     
  • 2.47, Аноним, 14:20, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    DX не нужен, уже есть вулкан, даже под мак ос
     
  • 1.18, TormoZilla, 12:29, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и правильно, зачем та macOS нужна.
     
  • 1.19, Аноним, 12:30, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Google перевел iOS и macOS в разряд устаревших технологий.
     
  • 1.22, Аноним, 12:38, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Apple гениальные стратегии Собрали вокруг себя стадо баранов, которые хавают вс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.49, Вуыкло, 14:25, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ж хорошо. Софт для других платформ качественнее будет, а эти пусть живут в своей резервации.
     
  • 1.23, Аноним, 12:43, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ура, сказали игроделы и незапилили очередную игрушку для макОС.
     
     
  • 2.24, Аноним, 12:49, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Как раз запилят Макофанатики платят От Виндопользователи берут числом От лину... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 13:00, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы начать разрабатывать под мак сам, разработчик должен забашлять немало, сре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, User_03_1992, 13:20, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И что?
    Это все достаточно быстро окупается, иначе iOS не был бы первичной платформой для разработки приложений и игр.
    (В контексте мобильных ОС конечно же)
     
  • 3.29, arisu, 13:02, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > От линуксоидов копейки не дождёшься.

    угу. именно поэтому линуксоиды больше всех платили за humble bundle.

    но с таким отношением, как у современных игропаблишеров — да, не дождутся. потому что покупать глючную бету как релиз — это как-то слишком наглое впаривание уже.

     
     
  • 4.31, Аноним, 13:05, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Купи бету, потом 10 длц, ну и не забудь купить внутригровые сундучки
     
  • 3.33, Аноним, 13:15, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Под винды в своё время покупал только Космические Рейнджеры 2 ещё когда только-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.35, ryoken, 13:17, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > От линуксоидов копейки не дождёшься.

    Эталонный по глупости высер.

     
  • 3.46, vpdatlant, 14:13, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    неправда
     
  • 1.43, Аноним, 13:39, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    кто Джобса будет воскрешать в этот раз?
     
     
  • 2.44, Michael Shigorin, 13:43, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Маршрут по умолчанию давно известен.
     
  • 2.50, Аноне, 14:31, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    он перевернулся.
     
  • 1.48, Вуыкло, 14:22, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее всего не выпилят обратной совместимости ради. Но и новых версий не завезут.
    На самом деле мысль здравая, но реализация как обычно в стиле эпол - "мы сделали новый апи/формат/еще какую-то херню,, пользоваться которой никто не будет".
    Надеюсь, Qt приложения все еще будут собираться под айось и мак.
     

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