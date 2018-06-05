05.06.2018 11:48  Компания Apple перевела OpenGL и OpenCL в разряд устаревших технологий

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|4.58, Школьник, 15:19, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я уже давно для себя понял, что когда обширную группу людей очень хочется считать идиотами, то скорее всего, идиоты все-таки не они, а кто-то другой.
Hint: многие, купившие Mac для разработки под iOS, вполне себе отбивают затраты, и даже на неплохую жизнь остается.
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|5.60, J.L., 15:22, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Я уже давно для себя понял, что когда обширную группу людей очень
> хочется считать идиотами, то скорее всего, идиоты все-таки не они, а
> кто-то другой.
> Hint: многие, купившие Mac для разработки под iOS, вполне себе отбивают затраты,
> и даже на неплохую жизнь остается.
идиоты - те кто пользуются айфонами, а не те, кто зарабатывает на них купив для этого мак
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|3.25, Я, 12:55, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Доля игрового рынка эпла мизерная. Не думаю что найдётся много желающих переписывать свои дввижки на ещё один маргинальный бэкенд только потому, что полтора человека хотят поиграть в шутан. Самые популярные движки может перепишут, а все остальные точно нет.
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|5.34, ryoken, 13:16, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну это и правда такой себе тест, разработчики могут и новые фичи
> OpenGL не использовать, могут и Vulkan прикрутить как бантик сбоку (так-то
> чтобы получил преимущество вулкан, требуется полностью перелопатить движок и воткнуть
> многопоточность везде где можно, иначе профита не будет)
А вы собссно в игру играли? (мнение вида "не читал, но осуждаю"). На гефорсах разница не очень заметна. А вот на Радеонах, пишут что порядочная разница. Ну и id таки всегда славился умением делать оптимизированные движки.
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|1.14, arisu, 12:24, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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всё правильно делают. оно там и так было древнее, работющее через пень-колоду. вообще, пусть мак-разработчики сидят в своём огороженом саду и не вылазят оттуда.
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|1.15, ryoken, 12:25, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Разработчикам игр и приложений для работы с графикой рекомендовано
> перейти на использование проприетарного API Metal
> доступного только для iOS, macOS и tvOS. Вместо OpenCL для
Ни разу не бараны...
Их наделла покусал, да?
Ждём внедрачивание D3d12 в макакось.
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|3.29, arisu, 13:02, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> От линуксоидов копейки не дождёшься.
угу. именно поэтому линуксоиды больше всех платили за humble bundle.
но с таким отношением, как у современных игропаблишеров — да, не дождутся. потому что покупать глючную бету как релиз — это как-то слишком наглое впаривание уже.
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|1.48, Вуыкло, 14:22, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Скорее всего не выпилят обратной совместимости ради. Но и новых версий не завезут.
На самом деле мысль здравая, но реализация как обычно в стиле эпол - "мы сделали новый апи/формат/еще какую-то херню,, пользоваться которой никто не будет".
Надеюсь, Qt приложения все еще будут собираться под айось и мак.
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