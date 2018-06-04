03.06.2018 23:34  Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.21

Доступен выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.21, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+. Список основных изменений: В диалоге расширенного изменения прав доступа ("Advanced chown") добавлена поддержка манипуляций мышью;

Настройка выделения файлов в зависимости от расширения ("extensions=...") теперь по умолчанию не чувствительна к регистру символов;

Добавлена отмена операции изменения владельца или прав доступа на большую группу файлов, если на выполнение данного действия нет полномочий;

Реализован безопасный вариант диалога перезаписи файла (по умолчанию выделена опция отмены перезаписи);

Добавлена поддержка формата сжатия ZSTD;

Во встроенном редакторе добавлена поддержка подсветки синтаксиса для кода на языке Rust, а также добавлена поддержка синтаксиса модулей JavaScript и улучшена поддержка разметки Markdown;

В mc.ext.in добавлена поддержка формата файлов табличного процессора Excel (xlsx);

Решена давняя проблема с выводом ошибки "-31" при передаче файлов по SFTP.



