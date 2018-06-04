The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

03.06.2018 23:34  Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.21

Доступен выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.21, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • В диалоге расширенного изменения прав доступа ("Advanced chown") добавлена поддержка манипуляций мышью;
  • Настройка выделения файлов в зависимости от расширения ("extensions=...") теперь по умолчанию не чувствительна к регистру символов;
  • Добавлена отмена операции изменения владельца или прав доступа на большую группу файлов, если на выполнение данного действия нет полномочий;
  • Реализован безопасный вариант диалога перезаписи файла (по умолчанию выделена опция отмены перезаписи);
  • Добавлена поддержка формата сжатия ZSTD;
  • Во встроенном редакторе добавлена поддержка подсветки синтаксиса для кода на языке Rust, а также добавлена поддержка синтаксиса модулей JavaScript и улучшена поддержка разметки Markdown;
  • В mc.ext.in добавлена поддержка формата файлов табличного процессора Excel (xlsx);
  • Решена давняя проблема с выводом ошибки "-31" при передаче файлов по SFTP.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.20
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.19
  4. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.8.0
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.3.0, развиваемого проектом LXDE
  6. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.1, анон, 00:13, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Надеюсь,никто смузи не подавился?
     
     
  • 2.2, IRASoldier, 00:18, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А чего давиться-то? В условиях чистой консоли MC незаменим, подсказывает Капитан Очевидность.
     
     
  • 3.5, ssh, 00:31, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > В условиях чистой консоли MC незаменим

    Да ладно, чем таким он не заменим? И чем "чистая" консоль отличается от консоли запущенной в графическом окружении?

     
  • 1.3, ALex_hha, 00:29, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Использую каждый день на Ubuntu 18. Достойных альтернатив просто нет
     
  • 1.4, slm33, 00:30, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Нужная вещь, когда всё отвалилось и надо подправить, то, что сломал :)
     
     
  • 2.6, Аноним, 02:12, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обычно вылазят sh и vi когда всё отвалилось и надо поправить что сломал Если ра... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor