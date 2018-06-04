03.06.2018 23:34  Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.21

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Доступен выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.21, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.
Список основных изменений:
- В диалоге расширенного изменения прав доступа ("Advanced chown") добавлена поддержка манипуляций мышью;
- Настройка выделения файлов в зависимости от расширения ("extensions=...") теперь по умолчанию не чувствительна к регистру символов;
- Добавлена отмена операции изменения владельца или прав доступа на большую группу файлов, если на выполнение данного действия нет полномочий;
- Реализован безопасный вариант диалога перезаписи файла (по умолчанию выделена опция отмены перезаписи);
- Добавлена поддержка формата сжатия ZSTD;
- Во встроенном редакторе добавлена поддержка подсветки синтаксиса для кода на языке Rust, а также добавлена поддержка синтаксиса модулей
JavaScript и улучшена поддержка разметки Markdown;
- В mc.ext.in добавлена поддержка формата файлов табличного процессора Excel (xlsx);
- Решена давняя проблема с выводом ошибки "-31" при передаче файлов по SFTP.