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03.06.2018 10:02  Серия уязвимостей в BMC-контроллерах серверов Huawei

Компания Huawei раскрыла информацию о нескольких уязвимостях в своих серверных системах. Некоторые из выявленных проблем позволяют получить доступ к оболочке BMC-контроллера без прохождения аутентификации и повысить свои привилегии в системе. Проблемы присутствуют в различных моделях серверов Huawei линейки XH, RH и CH, оснащённых чипом iBMC (Intelligent Baseboard Management Controller). iBMC предоставляет управляющий интерфейс для низкоуровневого доступа к серверу в обход операционной системы, позволяющий управлять прошивками и дисками, загрузить собственную ОС по сети, организовать работу консоли удалённого доступа. Для устранения проблем уже выпущены обновления прошивок.

  • CVE-2018-7949 - возможность получить привилегированный доступ к iBMC через отправку специального оформленного сетевого запроса. Проблема вызвана недоработкой в механизме аутентификации и позволяет постороннему сменить пароль привилегированных пользователей управляющего интерфейса;
  • CVE-2018-7950, CVE-2018-7951, CVE-2018-7902, CVE-2018-7903 и CVE-2018-7904 - отсутствие должной проверки корректности входных данных в iBMC позволяет аутентифицрованному атакующему осуществить подстановку данных в формате JSON и изменить пароль администратора, получив полный доступ к управляющему интерфейсу;
  • CVE-2018-7942 - уязвимость может привести к утечке информации из iBMC при отправке специально оформленных сетевых запросов;
  • CVE-2018-7941 - аутентифицированный атакующий с низким уровнем привилегий может через отправку специально оформленного сообщения повысить свои полномочия до администратора.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.huawei.com/en/psirt...)
  2. OpenNews: OpenBMC, стек для создания BMC-прошивок, перешёл под крыло Linux Foundation
  3. OpenNews: Facebook открыл программные стеки для BMC-контроллеров и сетевых коммутаторов
  4. OpenNews: Семь уязвимостей в IPMI-прошивках Supermicro
  5. OpenNews: Проблемы с безопасностью серверов с IPMI. Бэкдор в системах хранения HP
  6. OpenNews: Уязвимость в BMC-контроллере Supermicro позволяет получить доступ к паролям управляющего интерфейса
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: huawei, bmc, ipmi
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  • 1, Аноним, 10:44, 03/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Офицер китайского АНБ поставил галочку в плане по развёртыванию системы глобальн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним, 11:01, 03/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Интересно, в своих серверах Huawei тоже смену прошивки запретит?
     
  • 3, Аноним, 11:23, 03/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    астрологи объявили неделю хуавей?
     
  • 4, Аноним, 11:48, 03/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опыт ZTE заставил Huawei заняться(скорее делать вид) проблемами безопасности.
     
  • 5, Аноним, 11:54, 03/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Нет в мире гномов, единорогов и недырявых BMC Поэтому нужно обеспечивать их без... весь текст скрыт [показать]
     

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