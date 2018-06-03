03.06.2018 10:02  Серия уязвимостей в BMC-контроллерах серверов Huawei

Компания Huawei раскрыла информацию о нескольких уязвимостях в своих серверных системах. Некоторые из выявленных проблем позволяют получить доступ к оболочке BMC-контроллера без прохождения аутентификации и повысить свои привилегии в системе. Проблемы присутствуют в различных моделях серверов Huawei линейки XH, RH и CH, оснащённых чипом iBMC (Intelligent Baseboard Management Controller). iBMC предоставляет управляющий интерфейс для низкоуровневого доступа к серверу в обход операционной системы, позволяющий управлять прошивками и дисками, загрузить собственную ОС по сети, организовать работу консоли удалённого доступа. Для устранения проблем уже выпущены обновления прошивок. CVE-2018-7949 - возможность получить привилегированный доступ к iBMC через отправку специального оформленного сетевого запроса. Проблема вызвана недоработкой в механизме аутентификации и позволяет постороннему сменить пароль привилегированных пользователей управляющего интерфейса;

CVE-2018-7950, CVE-2018-7951, CVE-2018-7902, CVE-2018-7903 и CVE-2018-7904 - отсутствие должной проверки корректности входных данных в iBMC позволяет аутентифицрованному атакующему осуществить подстановку данных в формате JSON и изменить пароль администратора, получив полный доступ к управляющему интерфейсу;

CVE-2018-7942 - уязвимость может привести к утечке информации из iBMC при отправке специально оформленных сетевых запросов;

CVE-2018-7941 - аутентифицированный атакующий с низким уровнем привилегий может через отправку специально оформленного сообщения повысить свои полномочия до администратора.



