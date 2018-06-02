The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

02.06.2018 11:43  Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox

Разработчики Tor и Mozilla основали совместный проект Fusion, нацеленный на интеграцию поддержки Tor в Firefox. У разработчиков уже имеется давний опыт сотрудничества, в рамках которого в Firefox из Tor Browser переносились некоторые изменения, связанные с усилением защиты и обеспечением приватности (например, усилена изоляция контента и добавлена защита от идентификации конкретного экземпляра браузера). Целью данного сотрудничества было в основном упрощение сопровождения Tor Browser за счёт снижения различий в кодовых базах и увеличение защищённости Firеfox.

Проект Fusion продолжает инициативу по интеграции специфичных для Tor Browser патчей в основной состав Firefox, но делает основную ставку на подготовку кода для встраивания Tor proxy в Firefox. В рамках проекта также производится реализация в Firefox защиты от прямой установки соединений в обход настроек прокси и добавление полноценных средств для борьбы с косвенной идентификацией, простых для использования и не нарушающих нормальную работу в Web. Результаты текущей работы уже можно оценить в тестовых выпусках Firfox, включив в about:config настройки privacy.resistFingerprinting и privacy.firstparty.isolate.

В конечном счёте планируется добавить в Firefox режим обеспечения настоящей приватности, включающий средства защиты от идентификации, работу через Tor и расширенные настройки изоляции, т.е. по сути повторяющий функциональность Tor Browser. Интеграция Tor рассматривается как существенное конкурентное преимущество, способное выгодно выделить Firefox среди других браузеров.

Идеальной целью проекта является прекращение разработки Tor Browser в пользу поставки встроенной в Firefox аналогичной функциональности и акцентирование всех ресурсов проекта Tor на развитии технологий, непосредственно связанных с анонимизацией, не тратя ресурсы на портирование и сопровождение форка Firefox. Но данная цель пока отмечается как задача на долгосрочную перспективу, так как требуется проделать очень много работы для достижения в Firefox уровня безопасности, аналогичного Tor Browser.

Среди возможностей, которые имеются в Tor Browser, но не будут реализованы в режиме приватного просмотра Firefox, отмечаются: панель для выбора уровня безопасности, отображение сведений о цепочках проброса трафика Tor, Tor Launcher, дополнения HTTPS Everywhere и NoScript, поддержка подключаемых транспортных протоколов скрытия доступа к Tor.

Из связанных с проектом планов также упоминается увеличение масштабируемости инфраструктуры Tor (Mozilla намеревается запустить дополнительную сеть узлов Tor), стандартизация спецификаций на реализацию клиента Tor, подготовка тестов для оценки соответствия спецификациям, использование единого клиентского кода в Tor и Firefox.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В Firefox ожидается поддержка Tor
  3. OpenNews: Движение в сторону интеграции штатной поддержки Tor в Firefox
  4. OpenNews: Прекращение разработки Tor Messenger
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.7 и браузера Tor Browser 7.5.4
  6. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tor, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 11:58, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –20 +/
    Ужас, лучше бы браузер нормальный делали, а не фигней занимались
     
     
  • 2.3, AS, 12:02, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –4 +/
    да внатуре доиграются - запретят ff в РФ как телегу а Гугуль 1 и останется
     
     
  • 3.18, Аноним, 12:51, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Да его и так почти запретили, как и Тхундербирд, расширения не поставить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним, 13:20, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Просто подсеть забанили и Mozilla попал туда же http isitblockedinrussia com ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.60, Аноним, 14:42, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да какой расширения, даже обновы не ставятся и вообще дистрибутив не скачать.
     
  • 2.5, Аноним, 12:05, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нормально А как иначе вмешиваться в американские выборы Только так и никак ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Аноним, 13:21, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А, что Есть же такая поговорка кто к нам с мечём придёт, тот от меча и погибн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.40, A.Stahl, 13:56, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >мечём

    Не быват поговоррос с несущестьвуюсчими славами.

     
     
  • 5.56, Аноним, 14:40, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Бывает Для школоты всё бывает А ты как думал, кто ещё мог вмешиваться в аме... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Владислав Мельник, 12:01, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +22 +/
    Помню лет 5 или больше еще об этом читал. Но как-то все обсуждениями и закончилось. Конечно интеграция Tor в обычные браузеры - вещь не только полезная, но и крайне необходимая в наши мягко говоря не самые адекватные времена, когда правительства практически всех стран решили наcpать на Конституцию (эдакое групповое изнасилование прав человека) и хотят прослушивать и просматривать все звонки, сообщения и трафик пользователей. Не знаю как подобная паранойя и массовое нарушение прав поможет бороться с "тeppoризмом". На этом фоне Швейцария выглядит как страна из иного мира - там ни то что Яpoвых нет, там даже аналогов COPMа нет. Там обычный интернет без цензуры. :)
     
     
  • 2.7, cat666, 12:15, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –18 +/
    Тому, кому нечего боятся, нечего скрывать И все эти сказки про свободную Швейц... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, tima, 12:23, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +18 +/
    А мне не надо ничего читать, мы там последние 10 лет работаем и живем. Байки прокpeмлевских троллей читать? Ну в зацензуренном инете разве что и остается, за неимением миллионов заблокированных сайтов...
     
     
  • 4.11, cat666, 12:40, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –14 +/
    Очень интересно наблюдать как такие поборники свободы в интернете, параллельно е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.16, Аноним, 12:50, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это по телевизору сказали Вот в 1999 и интернета в том виде как сейчас не было... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.34, Аноним, 13:46, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ссылка на картонного одувана это пять Нет, даже десять Этот урбанист там буков... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.36, Аноним, 13:47, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вам ботам информацию хоть обновляют?
     
  • 7.39, Аноним, 13:53, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https гибдд рф - там справа статистика, только за 1 день погибает в дтп в Рос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.41, Аноним, 13:59, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Конкретно в чём Варламов не прав? Конструктивно и по факту!
     
     
  • 8.49, Аноним, 14:17, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот это уровень опеннета, нынешний Все 3 комментария сверху один в один зашорен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.50, Аноним, 14:27, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    молчат и про онко, и про сердечно-сосудистое, и про инфекционку Никто не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.62, Аноним, 14:50, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О Сейчас мы узнаем правильную статистику Другие же сами на территории РФ раб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.65, Аноним, 15:27, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы не ТЫкайте для начала Если вас реально интересует и заботит ситуация в Рос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.67, Аноним, 15:42, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То есть всё-таки слился Ну ладно, беги к мамке - она тебя пожалеет А когда зак... весь текст скрыт [показать]
     
  • 11.66, Аноним, 15:30, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот ознакомьтесь для расширения кругозора https www youtube com channel UCbh... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, paulus, 12:28, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Нечего тут заниматься пропагандой нуддизма ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.13, Gord, 12:42, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Ну так поставь камеры у себя в туалете, ванной и спальне и выведи всё это в прямую трансляцию в интернете. Если тебе нечего скрывать.
     
  • 3.19, HyC, 12:57, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    А вы по улице надо полагать голым ходите ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, andy, 13:16, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Номер своей карты предоставь, с CVV кодом. Тебе же нечего скрывать!
     
  • 2.20, anonymous, 13:02, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Ага Англопедию и дойчпедию заодно тоже кремлеботы писали https en m wikipe... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.64, Аноним, 14:57, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, Тот_Самый_Анонимус, 13:16, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Учимся говорить за себя Мне такое 171 сотрудничество 187 не нужно Пусть то... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Аноним, 13:50, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что плохого в настоящем приватном режиме Тор даже при сотрудничестве будет сам ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.42, Аноним, 14:04, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Читай внимательно статью!
     
  • 1.4, Аноним, 12:04, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    затея хороша, но в сочетании со всякими покетами и прочей адварью в ванильном жи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, paulus, 12:30, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Угу, еще и css добавляет https xakep ru 2018 06 01 mix-blend-mode-side-chan... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.17, Аноним, 12:51, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сделают форк без покетов, но с той же кодовой базой.
     
     
  • 3.22, нах, 13:07, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    кто сделает? Васян, ты что-ли?

     
     
  • 4.27, Аноним, 13:17, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Разработчики тор браузера очевидно. Не думаю что они васяны.
     
  • 4.63, Аноним, 14:53, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > кто сделает? Васян, ты что-ли?

    Icecat

     
  • 3.30, AnonPlus, 13:21, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем? Проще сделать переключатель, который переключает разом все нужные настройки в about:config
     
     
  • 4.32, Аноним, 13:27, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дополнения тоже переключатель добавит?
     
  • 1.6, An, 12:08, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > поддержка подключаемых транспортных протоколов скрытия доступа к Tor

    т е не будет поддержки obfs

     
     
  • 2.23, нах, 13:11, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    т е работать будет только там, где товарищмайор одобряет и только пока одобряе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Аноним, 14:08, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 Что есть лучше tor 2 Кроме перечисленных больше никто не пользуется 3 Кру... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.61, Аноним, 14:50, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    29.5
     
  • 1.12, Аноним, 12:40, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мы запилим Tor в браузер, только не будет реализовано это, то и т д Короче, мы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Анона, 12:44, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Использую Firefox + Tor (proxy), некоторые сайты добавил в исключения (типа Сбербанк). Что бы часто не вводить капчу поставил дополнение Privacy Pass. Зачем что-то интегрировать непонятно
     
     
  • 2.44, Аноним, 14:09, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Такой уровень безопасности тебя устраивает?
    Наслаждайся )))
     
  • 1.15, Argonavt, 12:46, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше поздно, чем никогда. Решение искоробки для хомячков это всегда хорошо. :)
     
     
  • 2.21, Аноним, 13:06, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В плане безопасности всяко лучше, а то полезет такой хомяк тор через прокси наст... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.45, Аноним, 14:10, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Особенно массового
     
  • 1.24, Аноним, 13:15, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего себе у них планы. Ну, будем следить за этим. Успехав им.
     
  • 1.31, Аноним, 13:22, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    i2p тоже неплохо бы.
     
  • 1.33, dimqua, 13:30, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Everyone should operate a Tor bridge
    https://www.doxpoxia.org/article11.2.html
     
     
  • 2.35, Аноним, 13:46, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И каждый потом закончит как Богатов
     
     
  • 3.38, Аноним, 13:53, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мост не может быть выходным. Вы путаете с релеем.
     
     
  • 4.47, Аноним, 14:11, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ему не истину ДЛЯ, а в качестве пугача
     
  • 3.46, trix, 14:11, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только если ты настолько туп, что поднимаешь ноды в стране в которой живешь...
     
     
  • 4.48, Аноним, 14:12, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уточняйте какие
     
  • 1.51, Анонимас, 14:27, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Проект по интеграции поддержки Tor

    Foxyproxy?

     
     
  • 2.55, Аноним, 14:39, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как простой вариант - ДА
     
  • 1.52, Анонимас, 14:28, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Среди возможностей, которые имеются в Tor Browser, но не будут реализованы в режиме приватного просмотра Firefox, отмечаются: панель для выбора уровня безопасности, отображение сведений о цепочках проброса трафика Tor, Tor Launcher, дополнения HTTPS Everywhere и NoScript, поддержка подключаемых транспортных протоколов скрытия доступа к Tor.

    Почему бы им просто не вернуть гуй для тора?

     
     
  • 2.53, Аноним, 14:38, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что 2-ы в одну реку не заходят.
    Убрали в целях безопасности
     
  • 1.54, Аноним, 14:38, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И это окончательно доломает тор Пользователи будут заходить в тентакль из под т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.58, Аноним, 14:41, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В конечном счете, ничего не мешает оставлять тикеты в процессе разработки Пос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.57, Аноним, 14:41, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пофиксил ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.59, Аноним, 14:42, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor