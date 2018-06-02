02.06.2018 11:43  Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox

Разработчики Tor и Mozilla основали совместный проект Fusion, нацеленный на интеграцию поддержки Tor в Firefox. У разработчиков уже имеется давний опыт сотрудничества, в рамках которого в Firefox из Tor Browser переносились некоторые изменения, связанные с усилением защиты и обеспечением приватности (например, усилена изоляция контента и добавлена защита от идентификации конкретного экземпляра браузера). Целью данного сотрудничества было в основном упрощение сопровождения Tor Browser за счёт снижения различий в кодовых базах и увеличение защищённости Firеfox.

Проект Fusion продолжает инициативу по интеграции специфичных для Tor Browser патчей в основной состав Firefox, но делает основную ставку на подготовку кода для встраивания Tor proxy в Firefox. В рамках проекта также производится реализация в Firefox защиты от прямой установки соединений в обход настроек прокси и добавление полноценных средств для борьбы с косвенной идентификацией, простых для использования и не нарушающих нормальную работу в Web. Результаты текущей работы уже можно оценить в тестовых выпусках Firfox, включив в about:config настройки privacy.resistFingerprinting и privacy.firstparty.isolate.

В конечном счёте планируется добавить в Firefox режим обеспечения настоящей приватности, включающий средства защиты от идентификации, работу через Tor и расширенные настройки изоляции, т.е. по сути повторяющий функциональность Tor Browser. Интеграция Tor рассматривается как существенное конкурентное преимущество, способное выгодно выделить Firefox среди других браузеров.

Идеальной целью проекта является прекращение разработки Tor Browser в пользу поставки встроенной в Firefox аналогичной функциональности и акцентирование всех ресурсов проекта Tor на развитии технологий, непосредственно связанных с анонимизацией, не тратя ресурсы на портирование и сопровождение форка Firefox. Но данная цель пока отмечается как задача на долгосрочную перспективу, так как требуется проделать очень много работы для достижения в Firefox уровня безопасности, аналогичного Tor Browser.

Среди возможностей, которые имеются в Tor Browser, но не будут реализованы в режиме приватного просмотра Firefox, отмечаются: панель для выбора уровня безопасности, отображение сведений о цепочках проброса трафика Tor, Tor Launcher, дополнения HTTPS Everywhere и NoScript, поддержка подключаемых транспортных протоколов скрытия доступа к Tor.

Из связанных с проектом планов также упоминается увеличение масштабируемости инфраструктуры Tor (Mozilla намеревается запустить дополнительную сеть узлов Tor), стандартизация спецификаций на реализацию клиента Tor, подготовка тестов для оценки соответствия спецификациям, использование единого клиентского кода в Tor и Firefox.



