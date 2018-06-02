02.06.2018 11:43  Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox

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|1.2, Владислав Мельник, 12:01, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+22 +/–
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Помню лет 5 или больше еще об этом читал. Но как-то все обсуждениями и закончилось. Конечно интеграция Tor в обычные браузеры - вещь не только полезная, но и крайне необходимая в наши мягко говоря не самые адекватные времена, когда правительства практически всех стран решили наcpать на Конституцию (эдакое групповое изнасилование прав человека) и хотят прослушивать и просматривать все звонки, сообщения и трафик пользователей. Не знаю как подобная паранойя и массовое нарушение прав поможет бороться с "тeppoризмом". На этом фоне Швейцария выглядит как страна из иного мира - там ни то что Яpoвых нет, там даже аналогов COPMа нет. Там обычный интернет без цензуры. :)
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|3.8, tima, 12:23, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+18 +/–
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А мне не надо ничего читать, мы там последние 10 лет работаем и живем. Байки прокpeмлевских троллей читать? Ну в зацензуренном инете разве что и остается, за неимением миллионов заблокированных сайтов...
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|3.13, Gord, 12:42, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+8 +/–
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Ну так поставь камеры у себя в туалете, ванной и спальне и выведи всё это в прямую трансляцию в интернете. Если тебе нечего скрывать.
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|1.14, Анона, 12:44, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Использую Firefox + Tor (proxy), некоторые сайты добавил в исключения (типа Сбербанк). Что бы часто не вводить капчу поставил дополнение Privacy Pass. Зачем что-то интегрировать непонятно
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|1.52, Анонимас, 14:28, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Среди возможностей, которые имеются в Tor Browser, но не будут реализованы в режиме приватного просмотра Firefox, отмечаются: панель для выбора уровня безопасности, отображение сведений о цепочках проброса трафика Tor, Tor Launcher, дополнения HTTPS Everywhere и NoScript, поддержка подключаемых транспортных протоколов скрытия доступа к Tor.
Почему бы им просто не вернуть гуй для тора?
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