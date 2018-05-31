31.05.2018 11:08  В состав ядра 4.18 одобрено включение нового пакетного фильтра bpfilter

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|3.5, ssh, 13:58, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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> и ничего, живут.
Справедливости ради стоит добавить, что такой набор средств фильтрации далеко не у всех BSD-систем.
Да и вообще следует более уважительно относиться к сообществам, о которых вам мало что известно.
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|3.17, нах, 15:24, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> Ну вон, у бздунов есть pf, ipfw и ipfilter - и ничего,
> живут.
дерьмово живут. один неспособен банальный ftp без user-mode helper переварить (что, какой еще h323, вы о чем?), второй совершенно неуправляем и нечитаем в конфигурациях чуть сложнее локалхостовой, третий вообще труп двадцатилетней давности (когда-то и под линукс собирался, но недолго).
Но вы не волнуйтесь, в линуксе так не будет, у нас такого не бывает. Через пол-годика netfilter объявят deprecated, через год сломают необратимо, через два проведут в рассылке блиц-опрос "кто из авторов bpfilter использует netfilter?" и по результатам удалят "неработающий и неподдерживаемый код".
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|5.24, нах, 16:07, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> После чего сделают большие пальцетыкательные иконки
что значит - после? Уже же ж... Буквально месяц назад тут читал анонс очередного чудо-фиреволла "как в виндовс, только там он работал" (а у нас "как в виндовс" означало что оно тоже умеет высунуть окошко под руку)
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|1.2, Старый одмин, 13:38, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что-то не помню я достоинств у nftables, кроме дурацкого синтаксиса, багов, и тормозов.
А вот eBPF уже давно обзавелся JIT компилятором.
Проект Cilium продвинулся ещё на шаг к успеху.
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|2.14, нах, 15:18, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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вы просто ничего не понимаете в новых-модных технологиях. Авторам докера, шмокера, system-ненужноd очень сложно и неудобно лезть в обход админа автомагически редактировать iptables, тем более что апи у него - гуано (а гуано ровно потому, что авторы редактировали правила руками, читали - глазами, а думали - головой, и вообще не видели смысла в бинарном api для замены этого всего)
привыкайте, скоро "придет на замену". Все автомагически, с непредсказуемыми глюками и багами, исправлять которые некому, для чтения и отладки руками не предназначено в принципе. А файрволлы мы будем настраивать на чем-нибудь другом, отличном от линуксов :-(
При этом банального валидатора правил (который был в ipchains, и который обещали еще в 2000м "как только так сразу") по сей день ниасилили.
> А вот eBPF уже давно обзавелся JIT компилятором.
ненужное ненужно обзавелось ненужно. Поправил, не благодарите.
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|2.15, нах, 15:20, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Самое ценное в этой штуке то, что она работает в том числе
> с привычными хуками iptables. То есть для старых конфигураций общая логика
> работы, несмотря на новую механику, не изменяется.
только в десяти местах криво воспроизведут, еще в пяти окажется несовместимо.
Не надейтесь, забывайте уже свои iptables, это только затычка на время переходного периода, причем для тех, у кого эти самые tables были абсолютно примитивные - у других работать не будет.
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