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31.05.2018 11:08  В состав ядра 4.18 одобрено включение нового пакетного фильтра bpfilter

В ветку linux-next, на основе которой формируется начинка будущего ядра Linux 4.18, приняты патчи c реализацией нового пакетного фильтра bpfilter, который развивается командой проекта NetFilter и в отдалённой перспективе может вытеснить ныне предлагаемые инструменты фильтрации пакетов nftables и iptables.

В рамках проекта bpfilter предпринята попытка создания компромиссного решения, использующего средства фильтрации на основе предоставляемой ядром подсистемы eBPF, предлагая при этом привычный синтаксис iptables. Bpfilter обрабатывает запросы API iptables и транслирует их в программы BPF, привязываемые к различным подсистемам. Например, при помощи XDP (eXpress Data Path) можно запустить BPF-программу на уровне сетевого драйвера, с возможностью прямого доступа к DMA-буферу пакетов для высокопроизводительной обработки.

Так как bpfilter предоставляет на уровне ядра API iptables, штатные утилиты iptables можно пересобрать для работы поверх bpfilter и обеспечить полную совместимость с наборами правил iptables, т.е. bpfilter сможет выступить в роли прозрачной замены iptables, полностью совместимой со всеми существующими конфигурациями (администраторам не придётся изучать новый синтаксис правил). Трансляция правил выполняется целиком в пространстве пользователя, что упрощает отладку и повышает безопасность. Для повышения производительности применяется JIT-компиляция BPF в машинные инструкции и задействование аппаратных механизмов выполнения BPF на уровне сетевого адаптера (например, Netronome NFP SmartNIC).

Основным мотивом создания bpfilter стала недооценённость проекта nftables и появление в ядре подсистемы eBPF, которая может заменить специальную виртуальную машину, применяемую в nftables для выполнения скомпилированных в байткод обработчиков. Чтобы не поддерживать две разные виртуальные машины, выполняющие сходные задачи, и для достижения более высокой производительности и защищённости у разработчиков возникла идея построения пакетного фильтра на основе штатного BPF-движка ядра Linux. Синтаксис правил nftables кардинально отличается от iptables и это привело к трудностям при продвижении и низкой востребованности среди администраторов, которые продолжают использовать iptables, несмотря на все достоинства nftables.

Кроме набора примитивов для фильтрации сетевых пакетов bpfilter также предлагает новый тип модулей ядра umh (usermode helper), которые выполняются в пространстве пользователя и привязываются в базовым модулям (umh-модули содержат вспомогательные функции, например в модуле bpfilter.ko через них выполняется разбор и трансляция в BPF правил фильтрации). Модули umh функционируют под управлением ядра, оформляются в виде модулей ядра и загружаются через modprobe, но выполняются в пространстве пользователя с привилегиями пользовательских приложений.

Взаимодействие umh-обработчиков с обычными модулями ядра производится с использование неименованных каналов (unix pipe), что позволяет абстрагироваться от протокола взаимодействия. Вынос операций разбора правил в пространство пользователя позволяет исключить из ядра потенциально опасный код, повысив общую безопасность системы. В перспективе рассматривается возможность применения umh-модулей за пределами bpfilter, например, для создания драйверов для устройств с интерфейсом USB.

Дополнительно, можно отметить публикацию компанией Facebook под лицензией GPLv2 кода балансировщика нагрузки Katran, работающего на транспортном уровне (L4) и используемого на серверах первичного распределения нагрузки, образующих общую сеть распределения нагрузки по датацентрам. Замена традиционного IPVS в балансировщике нагрузки Facebook на решение на базе BPF и XDP позволила поднять производительность в 10 раз.

Правила для распределения трафика компилируются в программы BPF, которые выполняются во встроенном в ядро Linux интерпретаторе байткода eBPF, позволяющем создавать обработчики сетевых операций, контролировать доступ и отслеживать работу систем, в том числе BPF-программы могут применяться для низкоуровневой обработки входящих/исходящих пакетов и принятия решений о перенаправлении пакетов. Для дополнительной оптимизации задействована инфраструктура XDP (eXpress Data Path), которая предоставляет средства для запуска BPF-программ на уровне сетевого драйвера, что позволяет создавать высокопроизводительные обработчики для работы в условиях большой сетевой нагрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/5/2...)
  2. OpenNews: Для ядра Linux предложен новый пакетный фильтр bpfilter
  3. OpenNews: В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux
  4. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 0.4, идущего на смену iptables
  5. OpenNews: Критические уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
  6. OpenNews: Выпуск Cilium 1.0, сетевой системы для Linux-контейнеров, основанной на BPF
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: bpfilter, firewall, bpf, kernel, linux
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  • 1.1, гном спецназ, 13:27, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    давайте больше ,что бы штук 10 фильтров в ядре и разный не читаемый синтаксис, под любое настроение
     
     
  • 2.3, Аноним, 13:48, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Ну вон, у бздунов есть pf, ipfw и ipfilter - и ничего, живут.
     
     
  • 3.5, ssh, 13:58, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    > и ничего, живут.

    Справедливости ради стоит добавить, что такой набор средств фильтрации далеко не у всех BSD-систем.
    Да и вообще следует более уважительно относиться к сообществам, о которых вам мало что известно.

     
     
  • 4.20, Аноним, 15:41, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А где нету У Тео, чтoле Так он известный неадекват Хотя с какой стороны посмо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.23, anonymous, 15:57, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это потому что BSD RIP
     
  • 3.17, нах, 15:24, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Ну вон, у бздунов есть pf, ipfw и ipfilter - и ничего,
    > живут.

    дерьмово живут. один неспособен банальный ftp без user-mode helper переварить (что, какой еще h323, вы о чем?), второй совершенно неуправляем и нечитаем в конфигурациях чуть сложнее локалхостовой, третий вообще труп двадцатилетней давности (когда-то и под линукс собирался, но недолго).

    Но вы не волнуйтесь, в линуксе так не будет, у нас такого не бывает. Через пол-годика netfilter объявят deprecated, через год сломают необратимо, через два проведут в рассылке блиц-опрос "кто из авторов bpfilter использует netfilter?" и по результатам удалят "неработающий и неподдерживаемый код".

     
     
  • 4.18, Аноним, 15:30, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    После чего сделают большие пальцетыкательные иконки, вкорячат в ядро вейланд, пе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, нах, 16:07, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > После чего сделают большие пальцетыкательные иконки

    что значит - после? Уже же ж... Буквально месяц назад тут читал анонс очередного чудо-фиреволла "как в виндовс, только там он работал" (а у нас "как в виндовс" означало что оно тоже умеет высунуть окошко под руку)

     
  • 4.22, Аноним, 15:47, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем не менее, когда мне однажды понадобилась хитровые анная конфигурация на софт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Аноним, 15:31, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У которого полтора пользователя, причем чуть ли не в буквальном смысле Ну да, з... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Аноним, 15:43, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ах да, я забыл, он теперь не модный и не молодежный Починил ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.25, Аноним, 16:12, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Шуберт, ты В стрекозе его выкинуле еще лет 7 назад, последнее минорное обновлен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Старый одмин, 13:38, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то не помню я достоинств у nftables, кроме дурацкого синтаксиса, багов, и тормозов.
    А вот eBPF уже давно обзавелся JIT компилятором.
    Проект Cilium продвинулся ещё на шаг к успеху.
     
     
  • 2.6, Аноним, 14:17, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А чего это у nftables синтаксис дурацкий Непривычный после iptables, зато струк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.14, нах, 15:18, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вы просто ничего не понимаете в новых-модных технологиях. Авторам докера, шмокера, system-ненужноd очень сложно и неудобно лезть в обход админа автомагически редактировать iptables, тем более что апи у него - гуано (а гуано ровно потому, что авторы редактировали правила руками, читали - глазами, а думали - головой, и вообще не видели смысла в бинарном api для замены этого всего)

    привыкайте, скоро "придет на замену". Все автомагически, с непредсказуемыми глюками и багами, исправлять которые некому, для чтения и отладки руками не предназначено в принципе. А файрволлы мы будем настраивать на чем-нибудь другом, отличном от линуксов :-(

    При этом банального валидатора правил (который был в ipchains, и который обещали еще в 2000м "как только так сразу") по сей день ниасилили.

    > А вот eBPF уже давно обзавелся JIT компилятором.

    ненужное ненужно обзавелось ненужно. Поправил, не благодарите.

     
  • 1.4, tonys, 13:57, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А есть такой же, но от Поттеринга?
     
     
  • 2.7, Anonimus, 14:19, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Фу, нидай бог поделия поттеринга этож ужас какой-то будет.:)
     
     
  • 3.8, Аноним, 14:22, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Будет, systemd-bpfilterd :)

     
  • 3.13, Andrey Mitrofanov, 14:43, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Фу, нидай бог поделия поттеринга этож ужас какой-то будет.:)

    Не бойтесь, камарады, лёня в шел скрипты не смог, про сетевые пакетики можно не беспокоиться,

     
  • 1.9, Аноним, 14:24, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Самое ценное в этой штуке то, что она работает в том числе с привычными хуками i... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, нах, 15:20, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Самое ценное в этой штуке то, что она работает в том числе
    > с привычными хуками iptables. То есть для старых конфигураций общая логика
    > работы, несмотря на новую механику, не изменяется.

    только в десяти местах криво воспроизведут, еще в пяти окажется несовместимо.

    Не надейтесь, забывайте уже свои iptables, это только затычка на время переходного периода, причем для тех, у кого эти самые tables были абсолютно примитивные - у других работать не будет.

     
  • 1.11, Аноним, 14:30, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так это, наверное, следовало бы сделать отдельной универсальной подсистемой, кот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 14:40, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Например, невидиевские блобы в umh засунуть.
     
  • 1.16, Аноним, 15:24, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    iptables это же не только фильтрация, это ещё conntrack, nat, ipset, recent, log... весь текст скрыт [показать]
     

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