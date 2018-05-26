26.05.2018 08:44  Анонимный благотворитель намерен пожертвовать миллион долларов проекту GNOME

Это конечно, круто, А гном вообще развивается? Версии вроде меняются.. что-то там выпиливают.. над удобством никто не работает (кроме убунту) Развитие не на лицо Плюс, рано он пожертвовал, gtk 4 ещё не вышел. Как бы не растратили все деньги до его выхода.

