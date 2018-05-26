26.05.2018 08:44  Анонимный благотворитель намерен пожертвовать миллион долларов проекту GNOME

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|1.12, Anonim, 09:11, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Кого-то так запарил гном, что он решил оплатить нормальных программистов?!
Хотя... 10 центов это же тоже "до миллиона долларов".
Запилите лучше новость про systemd и их новый NIH "Portable Services"!
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|2.35, A.Stahl, 10:52, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Будь на месте Гнома другой проект, то реакция заметно отличалась бы. Гном последнее время странно развивается: одно решение чудесатее другого. И на этом фоне кто-то донатит огромную сумму? Странно...
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|1.63, kiwinix, 13:41, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это конечно, круто, А гном вообще развивается? Версии вроде меняются.. что-то там выпиливают.. над удобством никто не работает (кроме убунту) Развитие не на лицо
Плюс, рано он пожертвовал, gtk 4 ещё не вышел. Как бы не растратили все деньги до его выхода.
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