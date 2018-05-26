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26.05.2018 08:44  Анонимный благотворитель намерен пожертвовать миллион долларов проекту GNOME

Организация GNOME Foundation сообщила о появлении анонимного благотворителя, который намерен в следующие два года пожертвовать на развитие GNOME до миллиона долларов США. GNOME Foundation планирует использовать данные средства для увеличения персонала с целью оптимизации работы и расширения поддержки проекта и связанной с ним экосистемы. Детальное описание областей, в которые планируется вложить полученные средства, будет представлено в ближайшие недели.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/201...)
  2. OpenNews: Фонд Pineapple пожертвовал 200 тысяч долларов проекту KDE
  3. OpenNews: Фонд Pineapple пожертвовал 1 миллион долларов Фонду свободного ПО
  4. OpenNews: Проект Elementary OS реализовал вводящую в заблуждение схему сбора пожертвований
  5. OpenNews: Сооснователь WhatsApp пожертвовал миллион долларов проекту FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnome
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  • 1.1, Аноним, 08:49, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Круто!
     
     
  • 2.43, Аноним, 11:28, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Обьективно да, развитие гнома пойдет на пользу всему сообществу Побольше бы та... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, A.Stahl, 08:52, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +29 +/
    Я даже понимаю почему он пожелал остаться анонимным: не из скромности, а из опасения загреметь в дурку.
     
     
  • 2.15, Аноним, 09:15, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Да стыдно ему просто!!
     
     
  • 3.45, EHLO, 11:42, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не, он очень маленького роста и не хочет привлекать внимание.
     
  • 2.42, Аноним, 11:22, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да нет, Гном крут не в стандартной поставке , только как раз нужна оптимизация ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Дуплик, 08:55, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлично! GNOME станет только лучше.
     
  • 1.7, VINRARUS, 09:01, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это фиаско...
     
  • 1.9, Аноним, 09:04, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +17 +/
    Потратят на выпиливание фич и на оперативку для тестирования
     
     
  • 2.60, Аноним, 13:09, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ладно выпиливание, очень нужное можно вернуть патчами Вот когда они начинают пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Аноним, 09:06, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А зачем Марк Шатлворд пожелал остатся анонимом?
     
     
  • 2.13, Аноним, 09:14, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Потому что это Микрософт
     
  • 2.34, jamesjames, 10:50, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Билли хочет погубить конкурентов окончательно...
     
  • 1.12, Anonim, 09:11, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кого-то так запарил гном, что он решил оплатить нормальных программистов?!
    Хотя... 10 центов это же тоже "до миллиона долларов".

    Запилите лучше новость про systemd и их новый NIH "Portable Services"!

     
  • 1.14, Аноним, 09:14, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Блин, дайте кедам лучше!!
     
     
  • 2.17, Мимокрокодил, 09:18, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Все же, и кедам тоже дайте!
     
     
  • 3.20, Аноним, 09:31, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что дать то?
     
     
  • 4.40, Алсет, 11:05, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    какой-то луч типа ше
     
  • 1.16, Аноним, 09:16, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Встроенный майнер заработал) не зря же гном тек и падал)
     
  • 1.18, Аноним, 09:18, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вдруг это не честно заработанные, а ворованные?

     
     
  • 2.19, paulus, 09:25, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ворованными никто не будет заморачиваться с анонимной благотворительностью в СПО... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, soarin, 09:40, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вот что-то уверен, что они связаны с криптовалютами.
     
     
  • 3.65, Аноним, 14:13, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вот и bitcoin gold всплыл
     
  • 2.24, freehck, 09:48, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Само собой ворованные Фигли он решил остаться анонимным-то иначе Впрочем, о то... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, Аноним, 09:41, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Настало время 4-го гнома, миллион сам себя не распилит.
     
     
  • 2.25, soarin, 09:50, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ну так давно https www opennet ru opennews art shtml num 47565 Разработчики Gn... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.26, Аноним, 09:55, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    То есть человек не понимает, что деньги уйдут в никуда?
     
  • 1.27, Аноним, 10:00, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучше бы это был MATE...
     
     
  • 2.41, leap42, 11:16, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ...пополам с XFCE

    и там, и там драйва не хватает, а некоторые части можно было бы потом совместно использовать

     
  • 1.28, Аноним, 10:24, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какая нафиг поддержка? Разработать нормальный десктоп нужно на эти бабки!
     
  • 1.30, Аноним, 10:33, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Наш менталитет не могёт в понимание того, что могут существовать анонимные благо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, A.Stahl, 10:52, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Будь на месте Гнома другой проект, то реакция заметно отличалась бы. Гном последнее время странно развивается: одно решение чудесатее другого. И на этом фоне кто-то донатит огромную сумму? Странно...
     
     
  • 3.47, Аноним, 11:50, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как вариант, это может быть пиар ход, чтобы привлечь аудиторию Мол, посмотрите,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.49, Аноним, 11:52, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А надо как ваш менталитет завидовать пафосным рассказам о благотворительности Н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.50, Аноним, 11:53, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Смешались в кучу кони, люди...
     
     
  • 3.52, Лермонтовъ, 12:01, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Смешались в кучу кони, люди...

    А тролль с политикой на блюде
    Полез куда-то в СПО -
    Там хаос был и без него.

    Поправил.

     
  • 1.31, koblin_, 10:33, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Увеличить персонал чтобы оптимизировать работу? Ну, ну.
     
  • 1.36, Аноним, 10:55, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Откуда они знают что это не развод ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, Аноним, 10:59, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На эти деньги они смогут вырезать из DE очень много.
     
  • 1.38, Аноним, 11:00, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ох уж этот Билли, везде свои щупальца тянет.
     
  • 1.39, Аноним, 11:00, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Слабоумие и отвага.
     
  • 1.44, Аноним, 11:41, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нееееет!!! Это же деньги на ветер
     
  • 1.46, Аноним, 11:46, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Почему не kde :-(
     
  • 1.48, Аноним, 11:51, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По сравнению с kde гном выглядит более прилизанным и жизнеспособным, хоть и поре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.51, Адекват, 11:53, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я намерен потратить миллиард долларов - где об этом можно заявить ?
     
  • 1.53, Аноним, 12:04, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Кдеешники - достали вы своей постоянной желчью.
     
     
  • 2.55, Jarex, 12:22, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Анонимы, достали вы постоянным разжиганием вражды.
     
  • 1.54, Андрюха Сто Процентов, 12:21, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Анонимный благотворитель намерен пожертвовать миллион долларов проекту GNOME

    Ну все! теперь то утечки памяти точно пофиксят. :D

     
  • 1.56, Анонимусис, 12:26, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    анонимный наркоторговец решил отмыть миллион долларов через попенсорц
     
     
  • 2.57, Аноним, 12:47, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    не отмыть, а слить
     
  • 1.58, Аноним, 12:51, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проспорил кому-то.
     
  • 1.59, BrainFucker, 13:05, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это был Microsoft. Гном теперь развалится.
     
  • 1.62, Аноним, 13:35, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и посмотрим гномоделы эгоисты или постараются.
     
  • 1.63, kiwinix, 13:41, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это конечно, круто, А гном вообще развивается? Версии вроде меняются.. что-то там выпиливают.. над удобством никто не работает (кроме убунту) Развитие не на лицо

    Плюс, рано он пожертвовал, gtk 4 ещё не вышел. Как бы не растратили все деньги до его выхода.

     
     
  • 2.67, mumu, 14:29, 26/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю, осталось ли там ещё что-то ещё, что можно выпилить и отключить насовсем, но видимо осталось. И им нужно больше пограммистов для этого.
     
  • 1.64, Аноним, 13:43, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Деньги ушли на помойку... галеры уже пилят бабло на GNOME
     
  • 1.66, Отражение луны, 14:24, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вангую, что деньги уйдут на создание 4го гнома, в котором все будет очередной раз перепилено с нуля. При этом утечки и лаги перенесут.
     

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